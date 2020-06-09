Момент истины, который многое объясняет

Вряд ли случайным совпадением является то, что наиболее русофобски настроенные западные державы проявили себя, как самые неадекватные, в период нынешней пандемии.

Самыми «альтернативно одаренными» европейскими странами, правительства которых отличились наиболее неадекватными действиями в период пандемии COVID-19, оказались Великобритания и Швеция. Именно власти этих двух государств, вопреки опыту, накопленному Человечеством за многие века борьбы с заразными болезнями, демонстративно пренебрегли самыми простыми и эффективными способами ограничения распространения инфекции. Среди которых на первом месте находятся меры по максимальной самоизоляции населения. В Британии эти меры стали принимать только после того, как на больничной койке оказался лично премьер-министр Борис Джонсон. А в Швеции и вовсе лишь после того, как эта страна поставила мировой рекорд по смертности от «ковида» на миллион жителей.

Мне нет нужды вникать в глубинные социально-психологические корни этого явления. Вполне достаточно того, что явная девиантность правящих кругов этих двух стран была неопровержимо, в буквальном смысле — как медицинский факт, доказана в ходе пандемии.

А раз так, то придется признать и то, что девиантное поведение является болезненным состоянием психики, как таковой. И в этом качестве имеет свойство проявляться не только в отдельных изолированных случаях, но и как поведенческий стандарт данной особи, или социальной группы по отношению ко всему внешнему миру.

И у нас есть все основания констатировать, что именно британские и шведские власти блестяще подтверждают указанный выше вывод на целом ряде других примеров.

Все мы наверняка помним о весьма странных, с точки зрения здорового на голову человека, действиях официального Лондона в отношении Российской Федерации. Странных даже с учетом традиционно недружественной британской «восточной политики». Но в прежние времена коллективный разум туманного Альбиона, вероятно, не доходил до нынешнего сумеречного состояния. И там пытались придать своим действиям против России хотя бы видимость чего-то логически обоснованного и фактически убедительного.

Сегодня все это похерено даже больше, чем полностью. Британским стандартом поведения стала приснопамятное «дело Скрипалей». Всё, что нужно знать о котором сводится к тому, что, несмотря на тяжесть обвинения, обязывающего, по всем международным стандартам, к максимальной доказательности, ни одного неопровержимого факта, подтверждающего их отравление российской разведкой, хотя прошло уже три года, так и не было не предъявлено! А «царицей всех доказательств» в Великобритании с тех пор, практически на официальном уровне, признано выражение «хайли лайкли», что в точном переводе означает «весьма вероятно», а в смысловом «нам так кажется».

Как вы считаете, внешняя политика ответственных, то есть здоровых на голову с медицинской точки зрения, властей одной из мировых держав может себе позволить базироваться на том, что кому-то что-то кажется? Или на том, что этот кто-то выковырял из своего носа? Ответ вполне очевиден – конечно же, нет. А коль скоро это так, то вопрос о степени психической адекватности секты свидетелей «хайли лайкли» не покажется неуместным не только нам с вами, но и профессиональному врачу-психиатру.

Ровно те же самые красноречивые симптомы характеризуют и политику шведских властей, которые уже давно и упорно зациклены на так называемой «российской угрозе» и упорно ищут её даже под собственной кроватью. Болезнь эта давняя и, похоже, неизлечимая. Еще лет сорок назад вся Швеция искала на дне Балтийского моря следы советских подводных лодок, которые на гусеничном ходу(!!!) «тайно проникали в территориальные воды» этой страны. И хотя никаких следов гусениц на морском дне не было обнаружено, душевного успокоения в Скандинавии так и не наступило.

Очередной рецидив этой пещерной … пардон, подводной русофобии случился пару лет назад, когда та же Швеция пришла в состояние крайнего беспокойства по причине «получения сигналов с русской субмарины», опять же «нарушившей неприкосновенность шведской границы». Потом, правда, выяснилось, что сигналы подавал сорвавшийся с якоря шведский же гидрографический буй и никакой подлодки, тем более русской, там не было и в помине. А весь шведский военный флот, как оказалось, искал пресловутую черную кошку в пустой темной комнате. Но эту душераздирающую историю смущенные шведские умы уже не могли осилить и её предпочли по-быстрому замять.

Про еще одну фирменную сенсацию с «жовто-блакитным» шведским клеймом напомню просто для большей ясности. Лет пять назад шведы вдруг, находясь в «волненьи жутком…» (и… «с номерочком на ноге»?!), стали спешно перебрасывать на свой остров Готланд воинские части и зенитную артиллерию. Когда их спросили, что случилось, в Стокгольме объявили, что русские зеленые человечки вот-вот нападут и оккупируют это шведское достояние. С тех пор прошло много лет. Шведские зенитчики на Готланде уже мхом поросли, дожидаясь российского вторжения. А его все нет и нет! Такие дела!

На таком специфическом фоне, появление именно в Швеции чрезвычайно доброй девочки Греты Тунберг с её хрустальной мечтой об избавлении нашей многострадальной планеты от любых следов человеческой деятельности, меня уже совершенно не удивляет.

А теперь о том, почему всё это имеет для России значение. Казалось бы, что такого особенного? Мало ли у кого в наше беспокойное время «тихо шифером шурша, крыша едет не спеша». Но нет – тут случай особый. Дело в том, что именно в этих альтернативно одаренных столицах, по явно неслучайному стечению обстоятельств, квартируют самые неадекватные в мире судебные инстанции, которые, хронически и с маниакальным упорством, судят Россию по любому поводу. И приговаривают, без особых проволочек, к выплате фантастических штрафов и компенсаций практически всем подряд.

Между тем, святая вера некоторых российских функционеров в непогрешимость Запада вообще и его «правосудия», в частности, уже давно поставлена под сомнение на самом высшем государственном уровне РФ. Особенно после того, как Президент России Владимир Путин прямым текстом назвал самой большой нашей ошибкой то, что мы слишком доверяли Западу. Надо надеяться, что уже в самые ближайшие дни, после всероссийского референдума о национальном суверенитете, разумное и целиком оправданное недоверие к Западу будет закреплено и в российской Конституции.

Что становится особенно актуальным в свете всего вышеизложенного, главная суть коего сводится к полностью выявившей медицинской неадекватности правительств некоторых особо усердствующих по части русофобии западных стран, полностью подтвердивших этот печальный диагноз своими несуразными действиями в ходе нынешней пандемии.

Юрий Селиванов

Источник: http://voicesevas.ru/news/52305-moment-istiny-kotoryy-mnogoe-obyasnyaet.html