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Новости Украины и Новороссии 04 августа 2018

11:56. 4 августа 2018 Просмотров - 22 Нет комментариев Опубликовал:

Это Украина: женщина продавала 3-летнего сына в трудовое рабство за $2,5 тыс. (ФОТО)

Это Украина: женщина продавала 3-летнего сына в трудовое рабство за $2,5 тыс. (ФОТО) | Русская весна

На Закарпатье 39-летняя жительница Мукачево попыталась продать своего 3-летнего сына для попрошайничества за 2,5 тысячи долларов (около 70 тыс. гривен или 160 тыс. рублей). 

О попытке матери нажиться на продаже собственного ребёнка сообщает пресс-служба нацполиции Закарпатской области.

Правоохранители установили, что 39-летняя жительница Мукачево нашла покупателей и договорилась о продаже ребёнка с целью трудовой эксплуатации.

Операция по предотвращению преступления была проведена вечером в пятницу, 3 августа. Женщину задержали в момент передачи ребенка.

По статье 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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Это Украина: женщина продавала 3-летнего сына в трудовое рабство за $2,5 тыс. (ФОТО) | Русская весна
Это Украина: женщина продавала 3-летнего сына в трудовое рабство за $2,5 тыс. (ФОТО) | Русская весна

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Ситуация в ВСУ плачевная, — экс-министр обороны Украины (+ВИДЕО)

Новость обновляется
Ситуация в ВСУ плачевная, — экс-министр обороны Украины (+ВИДЕО) | Русская весна

Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко в эфире одного из украинских телеканалов рассказал о плачевной (если не сказать критической) ситуации, сложившейся в украинской армии.

По его словам, материально-техническое обеспечение ВСУ находится на столь низком уровне, что военнослужащие вынуждены покупать запчасти к автомобилям и расходные материалы за свой счет.

«Мне звонят и рассказывают: мне дают денежное обеспечение, но стоят машины, а запчастей нет — ремонтируйте за свои. Лопаты нет — покупай за свои. Какая-то смазка — покупай за свои. Даже с того мизерного денежного обеспечения идут вынужденные поборы.

Офицер, который отвечает за жизнь, за обеспечение своей части или подразделения, обязан заботиться о солдатах, и когда государство не дает, то они вынуждены тратить свои деньги», — подчеркнул Гриценко.

Кроме того, он заявил, что в ВСУ, по сути. нет квалифицированных командиров. В итоге многие военнослужащие предпочитают уволиться со службы и пойти в другие ведомства.

«По моим данным, целое подразделение ООС, которое прошло аттестацию партнеров НАТО, написали рапорты об увольнении не из-за денежного обеспечения, а из-за того, что некому нормально поставить задание», — привёл пример экс-министр обороны.

Также Гриценко коснулся острого вопроса коррупции в рядах ВСУ.

«Офицеры написали, что в Калиновке (Винницкая область) приводился отбор на миротворческую миссию в Конго. Те, кто получил двойки или тройки по физподготовке и стрельбе, но заплатили взятку, они поедут, а нормальные офицеры нет», — добавил бывший глава Минобороны.

На видео — с 40:26

Добавим, что именно Гриценко, который в настоящее время возглавляет партию «Гражданская позиция» и претендует на участие в президентской гонке-2019, британское издание The Economist называет «наиболее честным» политиком среди возможных кандидатов в президенты Украины. 

«Поддержка Гриценко растёт, несмотря на отсутствие денег и доступа к СМИ, которые контролируют олигархи. Некоторые избиратели всё ещё хотят честности от своих политиков», — говорится в статье The Economist.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Полное видео выступления Александра Усика в телеэфире

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик после пресс-конференции, на которой заявил, что отказывается от звания Героя Украины, ответил на вопросы в прямом эфире телеканала “112 Украина”.

Он заявил, что не обращает внимания на критику и прославляет свою страну. Справиться с нападками ему помогает церковь.

“Я хожу в храм, церковь и молюсь, чтобы всевышний дал сильные плечи, чтобы это вынести дал смирение и вразумил на правильные ответы. Я бы мог кому то насквернословить, но ни к чему хорошему это не приведет”, – сказал боксер.

Также он рассказал, что его следующий бой состоится до конца года, вероятно, в декабре. И что он не собирается идти в политику.

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Украинская казна пуста: ситуация всё тревожнее

Украинская казна пуста: ситуация всё тревожнее | Русская весна

Уже длительное время Украина сидит на игле европейских и американских инвестиций. Вызвана эта зависимость в первую очередь невозможностью для Украины реализовывать госпрограммы и вести боевые действия на Донбассе исключительно за свой счёт.

Сегодня Минфин уже заявил о том, что… казна пуста, поскольку (цитата): «Недовыполнение по внешним заимствованиям в размере 56 миллиардов гривен, которые были предусмотрены на первый квартал, и незамещение их хотя бы частично внутренними стало главной причиной снижения гривневой ликвидности».

Почему же Украина не получила необходимые 56 миллиардов? Ведь Верховная Рада неустанно твердит мировой общественности, и в первую очередь самим украинцам, что Украина — это Европа, и Европа всегда поможет, а на деле мы видим, что это далеко от истины, поскольку Украина уже имеет несоизмеримо большой долг — около 100 миллиардов долларов, что составляет 84,6% от всего ВВП страны.

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Если же глянуть на график прямых иностранных инвестиций в Украину, которые служат залогом развития экономики страны, то в данном случае картина весьма неблагоприятная, поскольку прошедший и текущий год явно не принесли улучшения инвестиционного климата на Украине.

Более того, стоит отметить высокий процент зависимости Украины от иностранных компаний. Более половины крупнейших компаний Украины являются зарубежными. Доминируют в этом списке Россия, США, и ряд стран Европы. В случае, если эти компании решат вывести из Украины свой капитал, вполне очевиден крах экономики в целом.

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Владимир Донецкий, специально для «Русской Весны»

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Идеи классиков научной фантастики в жизнь



Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов считает, что из-за плохого состояния дорог украинцы могут использовать легкие вертолеты как альтернативу наземному общественному транспорту.
Об этом он заявил во время рабочей поездки на авиационное предприятие в Киевской области, где ознакомился с образцами легких вертолетов.
"Вертолетное производство является очень перспективным направлением для гражданского сектора. Легкие вертолеты – мобильные и быстрые, могут решать проблему транспортного сообщения, – цитирует Турчинова пресс-служба СНБО. – И пора посмотреть на вертолет как на обычное и эффективное транспортное средство". Свое предложение Турчинов мотивировал тем, что "в Украине много проблем со строительством дорог, которые решаются достаточно трудно и медленно", а "небо отвечает лучшим европейским стандартам без инвестиций, и ему не нужен ямочный ремонт, на котором можно украсть деньги".

Данную идею в свое время выдвинул писатель-фантаст Станислав Лем.

"Кафедра сварнетики в лумийском университете открыла перед Дондой новые перспективы. Надо сказать, что в это самое время правительственная комиссия по моторизации решила закупить лицензию на семейный вертолет Белл-94, потому что после подсчетов вышло, что вертолетизация страны обойдется дешевле, чем строительство дорог. Правда, в столице уже была одна автострада длиной в 60 метров, но использовалась она только для военных парадов. Весть о покупке лицензии вызвала панику у населения – каждый понимал, что это означает крах системы. Вертолет состоит из 39 000 деталей, для него нужен бензин и пять сортов смазки. Никто не в состоянии обеспечить себя всем этим, даже если станет каждый год рожать по дочери.

Я имею некоторое представление об этом механизме. Когда у моего велосипеда оборвалась цепь, я был вынужден нанять охотника, чтобы он поймал молодую антилопу, ее шкурой покрыли тамтам для директора телеграфа, директор послал Умиами телеграмму соболезнования по случаю смерти его дедушки в джунглях, а Умиами через Матарере был в родстве с одним армейским интендантом и кое-что имел в запасе, потому что главная бригада временно передвигалась на велосипедах. С вертолетом, конечно, было бы гораздо сложнее.

На счастье Европа, этот вечный источник новинок, предложила свежий образец взаимоотношений – групповой секс в произвольном составе. В суровых экономических условиях он стал не источником острых ощущений, но средством для удовлетворения текущих потребностей. Опасения профессора, что для блага науки нам придется распрощаться с холостяцкой жизнью, оказались напрасными. Мы неплохо справлялись, хотя дополнительные обязанности, которые нам пришлось взять на себя, чтобы снабдить кафедру всем необходимым, очень нас утомляли".

https://varjag2007su.livejournal.com/2716738.html – цинк

Как видим, Украина совершает невероятный скачок за горизонт планирования писателей-фантастов XX века.
Ну а если серьезно, то большинству украинцев "вертолеты" будут столь же доступны, как и чашечка кофе в Венской опере.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Украинцы чуть-чуть заболели, — Усик (ФОТО 18+)

Украинцы чуть-чуть заболели, — Усик (ФОТО 18+) | Русская весна

Интервью, которое Александр Усик дал украинскому телеканалу, уже разбирают на цитаты: всем интересно, чем же боксёр ответит на нападки так называемых патриотов и скажет ли ещё что-то сенсационное.

Как сообщала «Русская Весна», он высказался по поводу получения российского гражданства, заявив, что кроме украинского ни в каком другом не нуждается.

Ну а текущую ситуацию в стране Усик прокомментировал так:

«Думаю, у нас всё хорошо будет. Мы чуть-чуть заболели. Знаете, как человек болеет, потом лечится. Вот мы чуть-чуть заболели, нам нужна какая-то вакцина, которая вылечит нас», — сказал он. 

На вопрос ведущего, мазохисты ли украинцы, боксёр ответил: 

«Да, мазохисты, наверное. Мы говорим „делайте, делайте”, мы обвиняем политиков в том, что они ничего не делают. Обвиняем, кричим, меняем, собираемся большой компанией, выгоняем, кого-то опять ставим. А мы, может быть, начнем с себя? Все конкретно с себя. Если мы начнем каждый с себя это делать — все перевернется», — уверен спортсмен. 

Задавая вопрос о мазохизме, ведущий имел в виду танцы на граблях в виде череды майданов и выборе одних и тех же политиков, которые как в калейдоскопе сменяют друг друга, но их состав не меняется.

Каждый волен решить сам соглашаться с Усиком или нет по поводу того, «чуть-чуть» ли заболели украинцы. Ну а мы напомним, как в январе этого года боксёр навестил боевиков «АТО» на передовой под Донецком — на позиции «Больничка», которая находится в Марьинке.

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Украинцы чуть-чуть заболели, — Усик (ФОТО 18+) | Русская весна
Украинцы чуть-чуть заболели, — Усик (ФОТО 18+) | Русская весна
Украинцы чуть-чуть заболели, — Усик (ФОТО 18+) | Русская весна
Украинцы чуть-чуть заболели, — Усик (ФОТО 18+) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Усик прокомментировал идею принять гражданство России (ВИДЕО)

Усик прокомментировал идею принять гражданство России (ВИДЕО) | Русская весна

Украинский боксёр Александр Усик, ставший абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе после победы над россиянином Муратом Гассиевым, прокомментировал идею о предоставлении ему российского гражданства.

Он заявил, что не сменит гражданство Украины, даже если «весь мир предложит ему гражданство».

«Если бы мне даже предложили, зачем мне менять гражданство? У меня есть страна, есть паспорт, есть дом, у меня всё есть. Мне не нужно много паспортов, я с этим могу ездить везде», — ответил спортсмен в эфире украинского телевидения на вопрос о том, готов ли он отказаться от паспорта Украины, если ему предложат сменить гражданство на российское.

При этом Усик особо подчеркнул, что такие предложения ему не поступали.

Как сообщала «Русская Весна», 1 августа боксёр отказался принять звание Героя Украины.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Как стать гepoем для Укpaины

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

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