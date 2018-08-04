Новости Украины и Новороссии 04 августа 2018

Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко в эфире одного из украинских телеканалов рассказал о плачевной (если не сказать критической) ситуации, сложившейся в украинской армии.

По его словам, материально-техническое обеспечение ВСУ находится на столь низком уровне, что военнослужащие вынуждены покупать запчасти к автомобилям и расходные материалы за свой счет.

«Мне звонят и рассказывают: мне дают денежное обеспечение, но стоят машины, а запчастей нет — ремонтируйте за свои. Лопаты нет — покупай за свои. Какая-то смазка — покупай за свои. Даже с того мизерного денежного обеспечения идут вынужденные поборы.

Офицер, который отвечает за жизнь, за обеспечение своей части или подразделения, обязан заботиться о солдатах, и когда государство не дает, то они вынуждены тратить свои деньги», — подчеркнул Гриценко.

Кроме того, он заявил, что в ВСУ, по сути. нет квалифицированных командиров. В итоге многие военнослужащие предпочитают уволиться со службы и пойти в другие ведомства.

«По моим данным, целое подразделение ООС, которое прошло аттестацию партнеров НАТО, написали рапорты об увольнении не из-за денежного обеспечения, а из-за того, что некому нормально поставить задание», — привёл пример экс-министр обороны.

Также Гриценко коснулся острого вопроса коррупции в рядах ВСУ.

«Офицеры написали, что в Калиновке (Винницкая область) приводился отбор на миротворческую миссию в Конго. Те, кто получил двойки или тройки по физподготовке и стрельбе, но заплатили взятку, они поедут, а нормальные офицеры нет», — добавил бывший глава Минобороны.

На видео — с 40:26

Добавим, что именно Гриценко, который в настоящее время возглавляет партию «Гражданская позиция» и претендует на участие в президентской гонке-2019, британское издание The Economist называет «наиболее честным» политиком среди возможных кандидатов в президенты Украины.

«Поддержка Гриценко растёт, несмотря на отсутствие денег и доступа к СМИ, которые контролируют олигархи. Некоторые избиратели всё ещё хотят честности от своих политиков», — говорится в статье The Economist.

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