Когда на Солнце нет пятен. Впереди – глобальное похолодание, а не глобальное потепление!

Наступившие летние дни – для одних необычно теплые, для других необычно холодные – оживляют интерес к теме глобального изменения климата. В текущей погоде на обывательском уровне всегда можно увидеть подтверждения любых мыслей, на то она и погода.

Предлагаю посмотреть на жизненно важную для каждого тему – меняется ли климат настолько, что поставит под угрозу выживание целых стран и регионов.

Здесь мы имеем дело с одной из величайших, трагичных фальсификаций в мировой истории. Общепринятая точка зрения – под воздействием растущих выбросов углекислых газов и метана нарастает парниковый эффект, отражение теплового, инфракрасного излучения поверхности земли обратно в сторону земли, что повышает температору атмосферы и мирового океана, ведет к необратимым климатическим последствиям. Чтобы бороться с этим — государства под давление наднациональных организаций и множества активистов согласились поэтапно ограничить выбросы «парниковых газов». Если не хватает согласованных лимитов – их можно приобрести у других государств или на международной частной бирже. Этим элегантным способом создается ещё один глобальный инструмент контроля за мировым развитием – через контроль производства энергии в мире, главным источником которого ещё долго будет ископаемое топливо.

Также проталкивается идея сокращения животноводства всех видов, так как сельскохозяйственные животные выделят метан в процессе пищеварения. Быстро появилась и «политически корректная» мода на вегетарианство и «веганство», и производство разных заменителей мяса

И для всего этого нет ни малейших доказательств, теоретических объяснений или исследований на основе любых статданных. Более того – подлинные ряды данных подделаны, «откорректированы» по годами и регионам земли. На иллюстрации, верхний график – знаменитая «хоккейная клюшка». Тот, что в основе работ группы «исследователей» во главе с Майклом Манном и всей официальной теории потепления. Третий оценочный доклад IPCC, Межправительственной группы экспертов по изменению климата в 2001 году, рекомендации которого через благословение ООН приняты всеми государствами мира, основан на нем.

График ниже – те же ряды данных, свободные от манипуляций профессора сотоварищи. То есть — резкое потепление конца 20 века есть одна из многих волн тепла за последние тысячелетия, всегда сменяемых десятилетиями сильных холодов.

Сотни настоящих ученых, разоблачающих «Климатгейт», убедительно доказали:

— Антропогенные выбросы парниковых газов не влияют на климат.

— Вообще, даже выбросы углекислого газа природного происхождения, или его поглощение океаном и природой, намного превосходящие выбросы человеческой цивилизации, тоже не влияют на климат

— Самым большим парниковым эффектом (если бы он хоть на что-то влиял) обладают капли воды в атмосфере

— Самым большим влиянием на климат в атмосфере обладает способность облаков отражать солнечный свет

— Ключевые факторы образования облаков – частицы пыли как центры конденсации влаги, и удары частиц космических лучей о молекулы атмосферы

— Космические лучи то сильнее, то слабее – в зависимости от пути Солнечной системы через разные области нашей галактики и, главное, в зависимости от активности Солнца. Активнее Солнце – сильнее магнитное поле, защищающее Землю от космических лучей, и наоборот.

И, самое главное – активность Солнца имеет самое большое влияние на земной климат.

Солнце есть сложнейшая система, с множеством повторяющихся циклов. Самый известный – 11-летний цикл солнечной активности, внешне легко определяемый по количеству пятен на Солнце. Но есть и 22 летние, и 300-летние и многие другие циклы.

Раз в несколько сот лет происходят Большие Солнечные Минимумы (БСМ). Их влияние на климат столь велико, что меняют судьбы империй и цивилизаций. Преувеличение? Самый последний БСМ – Минимум Маундера 1645-1715гг, по имени английского астронома, исследовавшего Солнце и климат. Десятки холодных, голодных, неурожайных лет сократили население, ослабили силу большинства государств Европы, способствовали драматичным событиям войн за Испанское Наследство и появлению Российской империи Петра Первого.

Что ещё важно – средняя температура по земле и по отдельным регионам меняется похоже на большом промежутке (более 20 лет), но может существенно отличаться на более коротких промежутках и в отдельных регионах.

Не вызывает сомнений, что много голодных, неурожайных лет подряд в России в Смутное время — совпавших с началом глобального похолодания перед Минимумом Маундера, существенно обострило внутриполитическую борьбу, ослабило способность государства сопротивляться внешней агрессии

18 мая 2020 года на Солнце не было пятен, второй день подряд, как и в 124 из предыдущих дней 2020 года – или 73% всех дней этого года. В 2015 году Валентина Жаркова, выпускница ещё советского Киевского Университета, преподающая математику в университете Ньюкасла, предложила элегантную теорию наложения нескольких магнитных циклов внутри Солнца, приводящих к резкому падению активности Солнца и к очередному Большому Солнечному Минимуму. Он начинается с 25-го «одиннадцатилетнего» солнечного цикла, идущего прямо сейчас.

2021 год – первый, который с большой вероятностью начнет черед нескольких десятков очень холодных лет.

Отдельно про рынки продовольствия

Как и большинство товарных рынков, рынки ключевых продовольственных легко манипулируемы большими игроками – хедж-фондами. Часто теми же, которые играют и в нефти, и в минеральных ресурсах, и на рынках ценных бумаг. Объём торгов намного превышает реальные поставки товаров – и потому краткосрочно цена на пшеницу может существенно отличаться от, например, реального потребления пшеничной муки компаниями, пекущими хлеб или бисквиты – и реального предложения пшеницы фермерами, её выращивающими, и трейдерами, продающими её в разные страны, с накоплением или распродажей физических запасов пшеницы. В некоторых товарах, таких как кофе и какао, эта финансово-спекулятивная составляющая может быть очень значительной.

Международный финансовый сектор, являясь подлинной властью, наибольшим центром влияния западного мира, может некоторые время удерживать цены на товарных рынках на неестественном уровне. Примером может быть цена на золото, давно не имеющая связи с реальными поставками золота в слитках, или недавние скачки цен на кофе, где временно высвободившиеся спекулятивные фонды с других сырьевых рынков могли краткосрочно поднимать цену при быстро растущем производстве и гораздо медленее растущем потреблении.

Но долгосрочно, цены все равно стремятся к балансу реально существующих спроса и предложения – как только финансовый сектор найдет «идиотов» на которых можно повесить разницу между искусственно удерживаемыми и реальными ценами. Смотри пример рынка ипотечных инструментов США во время предыдущего кризиса 2007-2008гг, и как немецкие банки выступили в роли таких «полезных идиотов»

В случае с предстоящим похолоданием и ценами на продовольствие – мировые «хозяева денег» смогут как отсрочивать реальное подорожание, так и создавать искусственные объяснения происходящего подорожания – теракты, очередные пандемии, или даже, как в голливудском фильме «Послезавтра», могут даже и похолодание списать на глобальное потепление. Многие теории звучат так – парниковый эффект и потепление усиливают нестабильность климата в целом, и потому в одних регионах теплее, а вот в некоторых, и по совпадению, наиболее важных для сельского хозяйства – действительно, «временно холодает».

Но с задержкой примерно в год, скрывать происходящее с климатом станет невозможно, и все страны начнут приспосабливаться к новой реальности.

Чем это грозит миру в целом? Какие возможности это открывает для России?

Если это подтвердится, тогда:

Резко вырастет в цене продовольствие всех видов, урожаи всех видов упадут. Не вызывает сомнений предстоящее снижение средней температуры. Однако пока не ясно, как именно изменится климат по разным регионам мира? Насколько изменится Гольфстрим и климат в Европе? В России, в её разных регионах?

Буквально – России нужно не пропустить момент, когда нужно накапливать все возможные урожаи зерновых, успеть закупить за границей любой запас того, чего пока не хватает (соевый шорт для корма скота и прочее). И максимально быстро помогать дешевыми кредитами, субсидиями, инфраструктурными инвестициями своему сельскому хозяйству, чтобы оно могло – даже и с резко выросшим потреблением топлива, техники, удобрений, площадью теплиц, мощностью элеваторов – сохранять достаточное для страны производство еды.

Вырастут в цене все виды энергоресурсов – в первую очередь нефть и газ. Россия и другие богатые нефтью страны будут гораздо более влиятельными, но и станут мишенью множества нападений и попыток их дестабилизации.

Атомная энергетика быстро вернётся в моду, с отличными последствиями для способности российской экономики проектировать и строить такие станции. Недоутилизируемое сегодня низкопотенциальное тепло от контуров охлаждения АЭС может стать основой для масштабных тепличных парков всех видов – вообще, людям придется полагаться на теплицы в несколько раз большей степени, чем сегодня.

Во многих северных странах, в том числе и в России, потребуются сотни миллиардов долларов затрат на утепление зданий и коммуникаций всех видов.

Десятки миллионов солнечных панелей будут производить вполовину меньше электроэнергии – на картинах европейских мастеров XVII века практически нет пейзажей ясным небом, люди пережили несколько десятилетий пасмурной погоды.

Миллионы людей будут искать убежища в других странах – в гораздо больших масштабах, чем переселения, вызванные искусственной «войной с террором» и разрушением ближневосточных стран. И в первую очередь из-за голода и нехватки продовольствия.

Изменятся судоходные маршруты во многих регионах – плавающие и сплошные ледяные поля опустятся глубоко на юг в Северном полушарии. Роль сухопутных маршрутов для мировой торговли, в том числе и по территории России, станет намного важнее, чем сегодня. Сегодняшний все более свободный от льда Северный Морской путь опять станет менее проходимым по ледовой обстановке, и будет работать только благодаря новым большим ледоколам.

Самым большим шоком для цивилизации станет резкость происходящих изменений – особенно нехватка продовольствия и его подорожание.

В прошлые Большие Солнечные Минимумы – экономика мира не была столь сложной, население было в несколько раз меньше, а жизнь городов не была столь хрупкой и зависимой от отопления и достаточности еды в крупных мегаполисах.

У России есть хороший шанс пережить это время лучше других стран и воспользоваться этими испытаниями для обретения финансового суверенитета, подлинной независимости от наших извечных геополитических противников. Как и в прошлые разы – мы сделаем рывок вперед, когда их руки будут связаны больше обычного.