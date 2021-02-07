220 лет назад начался процесс присоединения грузинских земель к Российской империи. Руководство Картли-Кахетинского царства, страдавшего от постоянных нападений со стороны Османской империи и Персии, обратилось к властям России с просьбой о принятии в российское подданство. Император Павел I решил удовлетворить эту просьбу и издал соответствующий манифест. Историки отмечают, что под властью России в Грузии началось бурное экономическое развитие, а также рост численности населения, которое до этого веками сокращалось из-за постоянных войн.

30 января (18 января по старому стилю) 1801 года в России был обнародован манифест императора Павла I о присоединении Грузии к России. Этот шаг защитил грузин от агрессивных действий Османской империи и Персии, а впоследствии в состав Российской империи вошли и другие территории с грузинским населением.

История грузинской государственности столетиями складывалась непросто. Учитывая важное геополитическое положение Закавказья, грузинские земли подвергались нападениям со стороны соседних держав. Они были подчинены Понтийскому царству и Римской империи, а затем служили ареной для ирано-византийских войн и арабской экспансии.

В конце X — начале XI века восточные и западные грузинские земли стали единым государством. Его первым правителем был царь Баграт III. До начала XIII столетия Грузия переживала расцвет. Она преодолела нашествие турок-сельджуков, распространила своё влияние на значительные территории в Причерноморье и установила обширные международные связи — в том числе, с Древнерусским государством.

В XIII—XIV веках огромный урон Грузии был нанесён монгольским завоеванием и нашествием Тимура. Политико-экономические сложности в совокупности с ростом амбиций со стороны феодальной знати привели к постепенному распаду страны на несколько независимых царств и княжеств.

Ситуация ещё больше осложнилась в XVI веке. Сначала османы вторглись в Имерети и разграбили Кутаиси, а в дальнейшем персы захватили Картли. Грузия снова стала ареной для соперничества между иностранными захватчиками. В конце XVI века Османская империя подчинила себе большую часть Закавказья, но в начале XVII века турок потеснили персы, угнавшие в плен около 200 тыс. жителей Восточной Грузии.

«Персы и турки совершали постоянные набеги в грузинские земли, пытались их захватить. Всё это сопровождалось массовыми убийствами и разорением городов, поэтому приводило к бегству местного населения», — рассказал в беседе с RT профессор МПГУ, доктор исторических наук Виталий Захаров.

По словам экспертов, положение грузинского народа, принявшего христианство ещё в IV—VI веках, осложнялось тем, что он оказался в конфессионально чужеродном для себя окружении. Крупные христианские державы, которые можно было бы попросить о помощи, находились достаточно далеко.

Захват Тифлиса Ага Мохаммед-ханом © Wikimedia commons

«Первые плотные контакты с Россией возникли у Картли и Кахетии в эпоху Петра I. Своим Персидским походом он обозначил заинтересованность в развитии восточного вектора внешней политики России», — отметил в разговоре с RT старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Вадим Муханов.

По словам эксперта, действия Петра на Кавказе не решили всех проблем грузинских земель, но укрепили связи между Россией и Закавказьем.

После вторжения турок в 1723 году в Грузию и падения Тбилиси царь Картлийского государства Вахтанг VI вместе со своим окружением перебрался в Россию.

Во второй половине XVIII века царь Ираклий II создал единое Картли-Кахетинское царство, в состав которого вошла большая часть современной Восточной Грузии. Однако, как отметил Виталий Захаров, положение грузинских земель оставалось тяжёлым. Они находились под сильным давлением турок, персов и соседних горских племён. Экономическая ситуация в стране была крайне сложной.

Присоединение к России

«В России не могли спокойно смотреть на то, как соседи массово уничтожают грузинское население. В 1783 году был заключён Георгиевский трактат, согласно которому Россия устанавливала над Картли-Кахети свой протекторат. Грузинское государство сохраняло полную внутреннюю самостоятельность, но подчинялось Санкт-Петербургу в вопросах внешней политики», — пояснил в комментарии RT научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Как отмечают историки, в Санкт-Петербурге изначально смотрели на Картли-Кахети как на союзника, который при относительно небольшой поддержке способен превратиться в «кавказский барьер» для османских и персидских устремлений. Однако эти расчёты себя не оправдали. В 1784—1786 годах грузинские земли подверглись разорению в результате османских и горских набегов, а в 1795 году погром в Восточной Грузии устроили персы. При этом само Картли-Кахетинское царство было охвачено внутренними противоречиями.

Официальный Санкт-Петербург пытался убедить Ираклия II провести реформы, направленные на усиление государственной власти и наведение в стране порядка, но царь отказался заниматься этим, ссылаясь на возраст и состояние здоровья.

В конце XVIII века Персия усилила дипломатическое давление на Картли-Кахети, пытаясь подчинить себе царство. Российским властям пришлось задуматься над новым форматом отношений со своими грузинскими союзниками. Однако от кавказских дел Санкт-Петербург отвлекали проблемы в Европе. В 1798 году Ираклий II умер, так и не заключив нового договора с Россией. На престол вступил царь Георгий XII. Новый правитель сначала занял выжидательную позицию в отношениях с Российской империей. Однако усиление давления со стороны Персии заставило его продолжить начатые предшественником переговоры. При этом, чтобы добиться от Санкт-Петербурга помощи, он намекал, что в противном случае вынужден будет налаживать связи с Персией и Турцией. В 1799 году между Россией и Картли-Кахети снова в полной мере начали действовать положения Георгиевского трактата.

Царь Грузии Георгий XII © Wikimedia commons

В 1800 году Персия и мусульманские политические объединения Кавказа запустили процесс создания коалиции против Картли-Кахети.

«А на Грузию надеяться нечего, у них на десять человек два ружья, а прочие вооружены кизиловыми обожжёнными палками, да к тому ещё присовокупить должно, что здесь внутренний беспорядок, что все бунтуют, всё из города бежит, но ныне наши караулы не пускают», — писал в августе 1800 года российский военачальник генерал-майор Иван Лазарев.

Российским войскам удалось защитить Картли-Кахети, однако представителям местной элиты стало понятно, что ради постоянных гарантий безопасности формат отношений нужно менять. Перед Россией в это время возник целый ряд новых угроз, и помощь закавказскому союзнику отходила на второй план.

«Положение Грузии в конце XVIII века было крайне сложным. Ещё несколько походов со стороны агрессивных соседей — и она могла просто вымереть», — отметил Виталий Захаров.

Вступление Егерского полка в Тифлис 26 ноября 1799 года © Wikimedia commons

В 1800 году власти Картли-Кахети предложили официальному Санкт-Петербургу «единожды навсегда принять подданство Всероссийской Империи, обязуясь свято исполнять всё то, что исполняемо российскими подданными, не отрекаясь ни от каких законов и повелений, сколько силы того царства позволять будут, с признанием Всероссийского Императора за своего природного Государя и Самодержца».

Более того, царь Георгий XII отказывался самостоятельно распоряжаться государственными доходами, передавая их российской короне.

В декабре 1800 года император Павел I согласился принять предложения царя Георгия, однако публично о своём решении сразу не объявил. 28 декабря тяжело болевший правитель Картли-Кахети умер. О своих правах на престол заявил царевич Давид. На фоне этих событий 30 января 1801 года был обнародован манифест Павла I, в котором говорилось о согласии удовлетворить прошение покойного Георгия XII о вступлении Грузинского государства в состав России.

Павел I © Wikimedia commons

По словам историков, процесс фактического вхождения Картли-Кахети в состав Российской империи затормозился из-за гибели в марте 1801 года в результате заговора императора Павла I. Уже в апреле к новому российскому царю Александру I прибыли полномочные представители из Грузии, попросившие подтвердить решение предшественника. Александр колебался, сомневаясь в целесообразности такого шага. Но отправленная в Картли-Кахети из Санкт-Петербурга комиссия решила, что самостоятельно Грузинское государство поддерживать свой суверенитет не сможет. Только после этого, 12 сентября 1801 года, Александр I издал манифест «Об учреждении нового правления в Грузии».

После этого Грузия начала динамично развиваться. Со временем в состав империи вошли другие грузинские земли. Если в начале XIX века население Грузии после вражеских набегов и эпидемий составляло всего около 400 тыс. человек, то в 1897 году оно достигло уже 2,1 млн. В 1860—1870-е годы на грузинских землях было ликвидировано крепостное право. В Грузии строились крупные предприятия и дороги, началась добыча угля и марганца. Новые экономические отношения способствовали в конце XIX — начале XX века росту национального самосознания и рабочего движения.