Главная » Невероятное в мире, Политика

Право людей на хуцпу

59 4
В Мьянме захватившие власть военные отрубили несколько американских сервисов, в том числе и Твиттер.
У малохольных цензоров из БигТеха началась истерика про свободу слова.

Компания Twitter выступила с осуждением ограничения в работе своей социальной сети на территории Мьянмы, сообщает телеканал CNN.

Как отмечается, в компании заявили, что подобные действия подрывают право людей выражать своё мнение.

Также в заявлении говорится, что открытый интернет всё чаще подвергается угрозе по всему миру.

PS. Военные Мьянмы всего лишь сделали с Твиттером то, что Твиттер сделал с Трампом и прочими. Просто отключили, потому что могут. И сразу пошла хуцпа про свободу слова.Когда Твиттер отключат в РФ, они примерно также верещать будут.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6530937.html
Метки: twitter, мьянма, цензура
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Ракетно-ядерная хуцпа
Что такое хуцпа? Доверяй - но проверяй.
Санкционная хуцпа
ЧИ ПОТЕРПАЄ УКРАЇНА ВІД «ПОЛІТИЧНОЇ» НАЦІЇ?
Почему надо готовиться к большой войне. Часть 3
Мимикрия
СТРАХ
СТРАХ
4 Комментария » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru