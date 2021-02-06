Право людей на хуцпу
В Мьянме захватившие власть военные отрубили несколько американских сервисов, в том числе и Твиттер.
У малохольных цензоров из БигТеха началась истерика про свободу слова.
Компания Twitter выступила с осуждением ограничения в работе своей социальной сети на территории Мьянмы, сообщает телеканал CNN.
Как отмечается, в компании заявили, что подобные действия подрывают право людей выражать своё мнение.
Также в заявлении говорится, что открытый интернет всё чаще подвергается угрозе по всему миру.
PS. Военные Мьянмы всего лишь сделали с Твиттером то, что Твиттер сделал с Трампом и прочими. Просто отключили, потому что могут. И сразу пошла хуцпа про свободу слова.Когда Твиттер отключат в РФ, они примерно также верещать будут.
У малохольных цензоров из БигТеха началась истерика про свободу слова.
Компания Twitter выступила с осуждением ограничения в работе своей социальной сети на территории Мьянмы, сообщает телеканал CNN.
Как отмечается, в компании заявили, что подобные действия подрывают право людей выражать своё мнение.
Также в заявлении говорится, что открытый интернет всё чаще подвергается угрозе по всему миру.
PS. Военные Мьянмы всего лишь сделали с Твиттером то, что Твиттер сделал с Трампом и прочими. Просто отключили, потому что могут. И сразу пошла хуцпа про свободу слова.Когда Твиттер отключат в РФ, они примерно также верещать будут.
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В прессе отмечают ,что 21,01,2021 в страну ненадолго приезжал Шойгу и беседовал с военными,вроде бы о поставках Мигов.
Так и есть https://www.youtube.com/watch?v=RrJVwuf4MIg
“В контакте”
- Я всех знаю!
“Гугл”
- Я все найду
“Интернет”
- Вы без меня никто!
“Электричество
- Заткнитесь, уроды.
Учатся на ошибках других.Молодцы,мьянмцы!