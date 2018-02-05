Что такое хуцпа? Доверяй – но проверяй.

Автор: Алексей Орлов

Соавтор: Михаил Ять



Вот потому иные народи и правят, потому что – у них ум заточен на хуцпу – различные выдумки и кривду.



Вот потому некоторые Славяне и торчат в том месте – “откуда ноги растут”, потому что, либо по наивности, либо по глупости верят – хуцпе.



Этот разговор, мы как раз посвятили разбору такого явления – как хуцпа, чтобы понять , что это такое, а так же постараться найти против этого явления – противоядие… ну, а что в итоге получилось из сей беседы, решать Вам….



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

—————————————-



Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.

—————————————-



Вы можете оказывать помощь “радио”:



Сбербанк VISA Electron

4817 7600 0233 9343



Яндекс кошелек

41001780600797



Webmoney

R399095957515

U226147563760

B351044125411

Z118668641974

E367071008606



Visa QIWI Wallet

+79210796843

—————————————-





Источник: www.youtube.com