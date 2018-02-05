Что такое хуцпа? Доверяй – но проверяй.
Что такое хуцпа? Доверяй – но проверяй.
Автор: Алексей Орлов
Соавтор: Михаил Ять
Вот потому иные народи и правят, потому что – у них ум заточен на хуцпу – различные выдумки и кривду.
Вот потому некоторые Славяне и торчат в том месте – “откуда ноги растут”, потому что, либо по наивности, либо по глупости верят – хуцпе.
Этот разговор, мы как раз посвятили разбору такого явления – как хуцпа, чтобы понять , что это такое, а так же постараться найти против этого явления – противоядие… ну, а что в итоге получилось из сей беседы, решать Вам….
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Источник: www.youtube.com
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Хуцпа https://www.youtube.com/watch?v=aJ6JyasmhD8
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На украинской wiki это есть https://uk.wikipedia.org/wiki/Хуцпа
на нашей и впрямь удалено!
Вот на русском https://traditio.wiki/Хуцпа
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Хуцпа Медведева https://www.youtube.com/watch?v=6w801GQJgho