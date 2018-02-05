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Что такое хуцпа? Доверяй – но проверяй.

14:53. 5 февраля 2018 Просмотров - 399 3 коммент. Опубликовал:

Что такое хуцпа? Доверяй – но проверяй.
Автор: Алексей Орлов
Соавтор: Михаил Ять

Вот потому иные народи и правят, потому что – у них ум заточен на хуцпу – различные выдумки и кривду.

Вот потому некоторые Славяне и торчат в том месте – “откуда ноги растут”, потому что, либо по наивности, либо по глупости верят – хуцпе.

Этот разговор, мы как раз посвятили разбору такого явления – как хуцпа, чтобы понять , что это такое, а так же постараться найти против этого явления – противоядие… ну, а что в итоге получилось из сей беседы, решать Вам….

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Источник: www.youtube.com

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