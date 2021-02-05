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Приоритеты американской внешней политики при Байдене

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Перевод на русский речи Байдена в Госдепе, где он обозначил основные приоритеты внешней политики США в ближайшие годы.



Главный противник США – Китай.
На России будут более жестко давить (плюс РФ должна освободить Навального – лучший ответ, увеличить срок раза так в 3)
Войну в Йемене хотят свернуть. Причины этого ранее описывал https://colonelcassad.livejournal.com/6526407.html
США приостановят вывод войск из Германии, который начался при Трампе.
Военные в Мьянме должны выпустит арестованных политиков и вернуть им власть.

В целом, все в пределах ожидаемо и без больших неожиданностей. Демократическая партия в этом отношении шаблонно-предсказуема.
Впереди ожидаемый эскалационный раунд Холодной войны.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6527674.html
Метки: байден, Видео, империализм, США
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 5595 4843
    прохожий 41 мин. назад

      Ну если такой ожидаемый, то чего о нём говорить, давая заработок всяким комментаторам, которые на муссировании этих тем зарабатывают миллионы и покупают недвижимость за границей. Переливание из пустого в порожнее, оказывается приносит неплохие заработки болтунам.

      Надо заниматься своими делами. Как высказался Вольтер, каждый должен возделывать своий сад, а не заглядывать в чужой огород.

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