Нужен ли России мирный договор с Японией

Постоянный автор ресурса nstarikov.ru Юрий Максимов задается в своем новом материале вопросом, на который ответа так и не получили десятки миллионов россиян.

Звучит он так: зачем нам так срочно понадобился мирный договор с Японией, и почему у нас никто не планирует заключать мирный договор с Германией?

В ответ ничего вразумительного мы пока так и не услышали…



Встречу Путина и Абэ 22 января 2019 года все ждали с нетерпением. В России – с настороженностью, в Японии – со странной надеждой. Японский премьер предполагал, что эта встреча наконец-таки сдвинет с мёртвой точки так называемый «курильский вопрос». Нагнетание истерики вокруг этой темы дошло до крайности. Российские СМИ без устали перемывали нелепые вбросы, в то время как «официалы» заняли странную позицию. Сюрреализм ситуации дополняли наглость заявлений японской стороны и невнятные ответы нашего МИДа.

И вот встреча состоялась. Юбилейная, 25-я по счёту. И столь же безрезультативная внешне, хотя провокаторы и «всепропальщики» уже поспешили заявить о передаче островов как о свершившемся факте. Политики снова отделались общими, мало что проясняющими комментариями.

Что происходит и чем всё это закончится? Такой вопрос себе и власти задают неравнодушные граждане. Вопрос не праздный. Почему Россия должна во что бы то ни стало, заключить с японцами мирный договор, ради чего только для начала требуется отдать все Южные Курилы? Почему вообще постоянно поднимается эта проблема, которая была раз и навсегда закрыта ещё в 1945 году? Соцсети бурлят. Отличить «наших» от провокаторов в этом информационном месиве уже невозможно. Обсуждение темы из Интернета давно перешло на «живой», кухонно-офисный уровень.

Вспомним историю. Япония, точно так же как и Германия, потерпела сокрушительное поражение во Второй Мировой войне. Обе эти страны, воевавшие против СССР, подписали безоговорочную капитуляцию. Япония и Германия согласились на все условия, предъявленные Советским Союзом и членами антигитлеровской коалиции. В том числе на условия, касающиеся не только Кенигсберга, но и Южного Сахалина с Курильскими островами. Эти территории вошли в состав СССР. Наши враги покорно признали итоги войны, что было закреплено международными договорами.

Но капитуляция – это ещё не всё. Есть такое понятие как прекращение состояния войны между воевавшими государствами. Подписание сторонами такого документа означает окончание войны с юридической точки зрения. Так вот, Советский Союз подписал договор о прекращении состояния войны с Германией только в 1955 году, спустя 10 лет после Победы. В течение этого времени советская сторона безуспешно пыталась решить основные вопросы по политико-экономическому обустройству разгромленной Германии.

На тот момент всем участникам событий жизненно важно было определиться с судьбой Европы. От этого напрямую зависела безопасность СССР с западного направления, которое после войны стало одним из приоритетов американской внешней политики. Неудивительно, что точки зрения на расположение линий разграничения и оптимальный баланс сил у вчерашних союзников не совпадали. Расчленение Германии и появление ФРГ в такой ситуации было неизбежным, что и было совершено Западом без согласования с руководством СССР. Образование ГДР и Организации Варшавского Договора стало симметричным ответом со стороны Советского Союза, который, в лице Сталина, изначально предлагал сохранение единой Германии.

25 января 1955 года СССР в одностороннем порядке объявил об окончании состояния войны с Германией, которая на тот момент фактически была разделена на два враждебных государства. В феврале этого же года Советский Союз признал ФРГ, отложив на будущее идею объединения Германии. История показала изначальную верность решения Сталина, который ещё в Ялте предлагал Рузвельту и Черчиллю сохранить побеждённую Германию в качестве нейтральной и разоружённой, но единой страны.

Парадоксально, но ни СССР, ни постперестроечная Россия не сочли нужным подписать с Германией мирный договор. В тексте Указа Президиума Верховного Совета СССР от 25 января 1955 года было отмечено, что заключение мирного договора с немцами является невозможным из-за разногласий с США, Англией и Францией именно по вопросу единства Германии.

В 1956 году, практически в один и тот же исторический период, в советско-японской декларации было заявлено, что состояние войны, существовавшее между СССР и Японией с 9 августа 1945 г., было прекращено со дня вступления Декларации в силу; между двумя государствами восстанавливались мир и добрососедские отношения. С тех пор прошло много времени. Отсутствие мирного договора с Германией никогда не мешало нашей стране плодотворно сотрудничать с немцами. В этом не было необходимости и после объединения Германии 3 октября 1990 года. При этом и у немцев и у их «опекунов» не возникало мыслей оспорить итоги войны на «западном» направлении и потребовать у СССР вернуть Калининград, а у Польши – Гданьск. По крайней мере, всерьёз такие пожелания «тамошними» официальными лицами пока не произносятся.

Не было особых проблем и во взаимоотношениях с японцами, хотя политика США и их вассалов в Тихоокеанском регионе отличается от расклада на европейской «шахматной доске». Но во внешней и внутренней политике Японии мало общего с политикой Германии. Немцы в последний раз побеждали в войне в 1871 году, длинная череда локальных и тотальных поражений их многому научила. И заново подставлять голову ради чужих интересов они пока не собираются. В отличие от японцев, которых Штаты всё активнее начинают втягивать в новую войну, причём снова на несколько фронтов.

Эскалация напряжения в Азии стремительно растёт, задействованы все ресурсы, используются все информационные площадки. Это будет иметь далеко идущие последствия. В какой-то момент вооружённые силы и ВМФ Японии могут получить странный приказ. Или у кого-то, при очередной американской провокации, могут просто не выдержать нервы. С учётом сменившихся парадигм и нынешнего уровня военно-экономической мощи лидирующих стран Азии, начало полномасштабных боевых действий в этом регионе может стать началом конца для всей Евразии. Аукнется и остальным, кроме… продюсера/режиссёра этих событий и, конечно, главного выгодополучателя.

Сегодня карусель политических спекуляций вокруг «Курильской проблемы» угрожает окончательным уничтожением Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. Риск ускорить процесс нового передела мира велик как никогда. Тут уж не сантиментов — в воздухе пахнет порохом. И вариант остаётся один: разрубить этот Гордиев узел можно будет только при помощи большой войны. Чего, собственно, Штаты и добиваются.

На фоне такого поворота событий удивляет вялость и нелогичность внутренней политики России, в рамках навязываемой нам «курильской проблемы», которая кураторами японских политиков в буквальном смысле высосана из пальца. Общественное мнение россиян социологи и политтехнологи вроде и «щупают», но как-то нелепо и нескладно. К тому же непонятно, в какую сторону это самое мнение стремятся сформировать. Складывается впечатление, что у нашего государства нет чёткой позиции по этому вопросу. Обыватель, который получает информацию из общедоступных СМИ и пытается вдуматься в суть происходящего, видит лишь одно — подписание мирного договора с Японией нам нужно только для того, чтобы отдать Южные Курилы.

Всё это звучит в высшей степени нелогично и понимается как досадная и необъяснимая слабость. Никто не может понять, зачем нам нужен такой мирный договор. Наши сограждане не видят причин для одностороннего «прогиба» внешней политики России на дальневосточном направлении. Выходит, что побеждённый начинает диктовать условия победителю? Не слишком ли далеко мы зашли в опасении затронуть чувства наших восточных соседей?

Юрий Максимов