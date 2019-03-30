Трагедия советских военнопленных в польских лагерях смерти

Исполнилось 100 лет начала советско-польской войны 1919—1922 гг. И надо сказать, что нам есть, что вспомнить. Пленные красноармейцы, зверски замученные в польских концлагерях. Задолго до появления нацистских лагерей смерти.

Не лучше была участь и белогвардейцев, попавших в польские руки. Желающие узнать об этом могут набрать в интернете «Отряд фон Бредова в Польше».

А вообще в польских лагерях в первую очередь уничтожали три категории пленных: коммунистов, немцев и евреев.

Об этом материал постоянного автора ресурса nstarikov.ru Юрия Максимова.



Трагедия советских военнопленных в польских концлагерях, 1919— 1922 гг.

19 марта 1921 года в Риге был заключён мирный договор между Польшей и Советской Россией. Закончилась война, которая продолжалась с февраля 1919 г. по март 1921 г. и охватила территорию Украины, Белоруссии, Польши, Прибалтики. По разным оценкам, через советско-польский фронт с обеих сторон прошло около 1 млн. солдат, в боях погибло около 110 тысяч человек.

Официальные лица современной Польши не любят вспоминать этот период. Причины тому есть: Польша без объявления войны напала на Россию, на территории которой бушевала другая война — гражданская. Польские историки в своих работах акцентируются на победе Войска Польского над РККА и отторгнутых территориях. О советских военнопленных, которые массово гибли в полусотне концлагерей, поляки предпочитают не вспоминать. К сожалению, о судьбе пленных «забывают» и некоторые российские историки.

Так сколько было пленных?

9 сентября 1921 г. нарком иностранных дел РСФСР Чичерин открыто обвинил польские власти в уничтожении 60 тысяч советских военнопленных. Нарком не был голословен, оснований для такого заявления было достаточно. Скандал получился громкий, его отголоски не затихли и сегодня.

Из польского плена действительно не вернулись десятки тысяч бойцов РККА. Но вот сколько именно? Данные многочисленных источников с советской и польской сторон сильно разнятся. Выяснить точное количество советских военнопленных в ходе советско-польской войны для исследователей оказалось сложной задачей.

Причин тому много: гибель архивов, чехарда с фронтами, сложность тогдашней политической обстановки и предвзятость историков. Сыграло свою роль и искусственное замалчивание темы со стороны СССР – после создания Организации Варшавского договора советское руководство не хотело выносить сор из избы. Активная работа по выявлению точных данных и поиску виноватых началась уже в период перестройки. Эта деятельность продолжается и сегодня, окончательно перейдя в политическую плоскость.

Сохранившиеся ежедневные секретные сводки 3-го оперативного отдела Верховного командования Войска Польского дают цифру в 206 877 пленных советских военнослужащих. Эти данные нельзя считать полностью достоверными. К тому же речь идёт об общем количестве пленных, а не числе узников концлагерей. В общее число пленных входили не только «солдаты-большевики», но и бывшие солдаты царской армии, интернированные белогвардейцы, поляки из числа оппозиции и т.д.

Польские историки говорят о 110 тысячах пленных красноармейцев. Российские исследователи называют цифру от 130 до 165 тысяч бойцов Красной Армии, попавших в польский плен в период активных военных действий с 13 февраля 1919 г. по 18 октября 1920 г.

Польские лагеря смерти

Историков и правозащитников до сих пор волнует высокий уровень смертности красноармейцев в польском плену. Смертность была такой, что при изучении документов складывается впечатление, что людей уничтожали целенаправленно. Именно это позволяет поставить правительство Ю.Пилсудского рядом с нацистами Гитлера. А если учесть все тонкости воссоздания государственности Польши спустя 123 года нахождения в составе Австро-Венгрии, Германии и России, аналогия становится ещё более полной.

До определённого момента эти два государства находились в самых близких отношениях, а их политика носила выраженный антисоветский характер. В 1934 году Пилсудский был первым, кто заключил пакт с Гитлером. В 1938 году немцы и поляки расчленили Чехословакию. Вторая Мировая война стала неизбежной. В Польше процветал агрессивный антисемитизм. Наконец, именно поляки «отработали» практику жестокого обращения с пленными: по польским данным только в Тухольском лагере было погибло 22 тысячи красноармейцев.

Для поддержания государственного имиджа Пилсудскому пришлось хотя бы отчасти придерживаться норм международного права. Благодаря этому польские концлагеря неоднократно посещали представители Лиги Наций, Ассоциации христианской молодёжи Америки, международного Красного Креста и его национальных филиалов. Отчётные документы этих организаций сохранились и позволили пролить свет на условия содержания пленных красноармейцев.

«Это систематическое убийство людей!»

Или о чём говорят архивы

Летом 1919 года от польских санитарных инспекторов стали поступать тревожные сигналы Верховному командованию Войска Польского. Одним из первых таких документов стал рапорт генерал-майора Бернатовича о санитарной инспекции группы войск генерала Листовского от 26 июля 1919 г. Инспектор сообщил о тяжёлом положении советских военнопленных в полевом лагере Полесского фронта. В рапорте отмечено, что «условия содержания пленных противоречит всем понятиям о гигиене и человечности». Но это было только начало.

Уже в августе 1919 года в министерство военных дел Польши полетели просьбы не направлять пленных вглубь страны из-за эпидемии сыпного тифа и дизентерии. Усугублялась проблема плохим состоянием всех концлагерей на территории Польши, оставшихся ещё с Первой Мировой войны. Советская сторона была в курсе происходящего. В сентябре этого же года активизировалось взаимодействие Российского и Польского обществ Красного Креста.

В те дни город Брест-Литовск стал синонимом гуманитарной катастрофы. Крайне негативную оценку условиям содержания военнопленных на территории Польши давали и эмиссары украинского правительства (УНР) – этнических украинцев в польском плену было немало. В октябре 1919 года лагерь в Брест-Литовске посетил начальник медицинской службы Французской военной миссии Готье. Его сопровождала делегация Польского Красного Креста. В своём отчёте потрясённый Готье писал: «…лагерь представляет собой настоящий некрополь».

В декабре 1919 года санитарный департамент Министерства военных дел Польши доложил военному министру о тяжёлом положении военнопленных в лагерях и о необходимости принятия срочных мер по его улучшению. В обширном тексте доклада польские медики отметили «катастрофически плачевное состояние» военнопленных. Красноармейцы массово умирали от холода, голода и эпидемий. Люди ели траву, спали плотными рядами на голых досках, без одеял и тёплой одежды. Один из выводов инспекции по ситуации в лагере: «это систематическое убийство людей!».

В октябре некоторые лагеря военнопленных в Польше посетили представители Американской ассоциации христианской молодёжи. Несмотря на пространность рассуждений в докладе руководителя миссии Вилсона, даже он не скрывал своих впечатлений: «…что будут делать эти несчастные, если не явится немедленно помощь, трудно сказать».

Уполномоченная Российского общества Красного Креста Стефания Семполовская в ноябре 1920 года побывала в печально известном польском лагере – Тухольском. Она писала следующее: «…больные лежат на ужасных койках, без постельного белья. Раненые жалуются на ужасный холод. Санитарный персонал жалуется на полное отсутствие перевязочных средств, ваты и бинтов. В лагере широко распространены сыпной тиф и дизентерия, которые проникли к пленным, работающим в округе. Количество больных в лагере столь велико, что один из бараков в отделении коммунистов превращен в лазарет… Значительная часть больных лежит прямо на земле».

В это же время заведующий Бюро по делам пленных в Берлине А.Файнштейн о деятельности С.Семполовской писал следующее: «…никакой помощи военнопленным она не оказывает, что объясняется не только препятствием со стороны польского правительства, но и полной её неосведомлённостью о положении дел военнопленных в Польше». Но многочисленные документы из различных источников говорят в пользу Стефании, которая в 1920-м году даже добилась замены администрации лагеря Стржалково.

Противоречивость наблюдается и в действиях эмиссаров из Американского союза молодёжи. Представитель этой организации был замечен в попытках опровергнуть сведения о реальном положении пленных красноармейцев. Но при этом, по сторонним свидетельствам, в неофициальной переписке он эмоционально, «в ярких красках обрисовывает это положение».

В самой Польше события после Первой Мировой войны принято считать а двойным конфликтом – с новоявленной Украиной и с большевистской Россией. 1 ноября 1918 года украинские войска атаковали польский Львов. Город обороняло ополчение. Бои, которые шли 20 дней, закончились победой поляков. Так в польском плену оказались и украинцы. Позже в число украинских пленных вошли и бойцы Красной Армии, в т.ч. – из числа комсостава Украинской галицийской армии, которая в 1920 году входила в состав РККА.

Временной разрыв между «польско-украинской» и «польско-большевистской» войнами был незначительный. В условиях политического хаоса украинские группировки воевали и с польскими и с красными войсками. В лагерях украинские и российские пленные обычно содержались вместе. Но в отчётах представителей Красного Креста неоднократно отмечались «факты дискриминации пленных коммунистов и евреев в польских лагерях».

Российско-Украинская мирная делегация ознакомилась с ситуацией и 21 февраля 1921 года заявила следующее: «…положение русских пленных в Польше настолько бедственно, что, если принять за норму смертность среди пленных в лагере Тухоли за октябрь минувшего года, в течение 5-6 месяцев должны вымереть все русские пленные в Польше. Эти цифры подтверждены польскими врачами».

В 1920-м году представители Польского общества Красного Креста посетили несколько крупнейших лагерей с советскими пленными. Их отчёты сухие и сдержанные, но даже в них отмечается тяжёлое положение красноармейцев и «особое» отношение к евреям со стороны администрации лагерей.

Документальных свидетельств такого рода много, но всех их объединяет одно: отношение к советским пленным со стороны польских властей было жестоким и недопустимым. Спустя 20 лет на территории Польши будут созданы новые лагеря смерти. Но пока что до новой мировой бойни было ещё далеко, а правительство польского государства находилось в эйфории от победы и открывающихся перспектив.

В 1922 году российское посольство выразило категорический протест властям Польши «против невероятных условий содержания, издевательств и жестокостей, применяемых по отношению к российским гражданам». Посольство выразило уверенность, что «преступные действия со стороны администрации лагерей не останутся без строжайшего наказания». Правительство Советской России требовало к своим гражданам должного отношения, отвечающего принципам международного права.

Но мир уже изменился.

Позиция польской стороны

Ещё в ходе войны 1919—1921 гг. польские официальные лица объясняли ситуацию с содержанием советских пленных военным положением, утверждая, что умерших красноармейцев было не более 16-17 тыс. человек. Этой же позиции польские власти придерживаются и сегодня. Они настаивают на том, что гибель большого количества красноармейцев не связана с политикой целенаправленного уничтожения, а является просто трагедией. В качестве аргументов приводятся факты санитарных инспекций и свидетельства польских медиков о тяжёлом состоянии пленных в лагерях. Поляки ссылаются на записи в дневнике представителя Антанты Эдгара д’Абернона, в которых он пишет о «счастливых, довольных своей участью русских пленных… которых поляки считают не врагами, а несчастными жертвами».

Эта позиция не выдерживает критики. Во-первых, основной комплекс действенных мер по улучшению условий содержания пленных польскими властями был принят уже после окончания боевых действий – к началу работы по обмену пленными. Сами поляки признают эти действия «немного запоздавшими».

Во-вторых, никто не спорит с тем, что во время войны тяжело всем. Но во время Второй Мировой войны содержание советских военнопленных в немецких концлагерях радикально отличалось от условий содержания пленных европейских армий. Немцы могли прокормить «цивилизованных» пленных, но планомерно уничтожали пленных с Восточного фронта. При этом немцы заводили на каждого пленного красноармейца целый ворох документов, включая лазаретную карточку, проводили и санитарные инспекции.

Советский Союз до 1944 года находился в тяжелейшей ситуации, потеряв более 50% пахотных земель, значительную часть социально-экономической инфраструктуры и десятки миллионов населения на оккупированной территории. Но немецких пленных СССР содержал на достаточно высоком уровне. Согласно директиве заместителя наркома внутренних дел № 353 от 25 августа 42 г. бывшие гитлеровские солдаты в советских лагерях имели норму питания практически на уровне воюющих бойцов РККА (2533 ккал. против 2659 ккал.). И это на фоне того, что в некоторых районах СССР уровень «немецкий» пайки для населения был достигнут лишь в 1950-х гг. Как мы видим, даже в самое страшное для страны время СССР заботился о пленных врагах. И делалось это не для пресловутого «имиджа»: было уже не до него, а все директивы о содержании пленных были совершенно секретными.

Условия содержания пленных – это в большей степени политический вопрос. На бытовом уровне отношение к пленным определяется морально-этическими, то есть мировоззренческими параметрами. Но на уровне государства это уже попадает в разряд стратегических действий и не может оправдываться обывательскими аргументами.

Такое забывать нельзя

Независимости Польши в промежутке между мировыми войнами был отведён небольшой срок – всего 21 год. В 1939 году Германия за месяц уничтожила своего вчерашнего союзника. Советские войска перешли границу Польши после того, как её правительство бежало в Англию. СССР вернул свою территорию, потерянную по итогам поражения в советско-польской войне. Шаткий паритет был восстановлен.

В 1944—1945 гг. Красная Армия освободила Польшу от гитлеровцев. Потери РККА составили свыше 600 000 человек только убитыми. Мир узнал об ужасах концлагерей, расположенных на польской территории. До 1991 года Польша входила в блок стран Варшавского договора. Полякам многое простили. А что не простили – об этом предпочитали молчать.

После крушения СССР поляки в очередной раз сменили политическую ориентацию. В их информационных атаках на Россию центральное место заняла Катынь. Руководство тогдашней России снова предпочло отмалчиваться. Участь советских военнопленных опять осталась «за кадром», хотя профессиональные историки называли количество погибших в польском плену до 80 тысяч человек.

Спустя 100 лет после трагедии советских пленных в польском плену мало что изменилось – тема по-прежнему непопулярна. О самой войне 1919—1921 гг. граждане России практически не осведомлены. Но мы обязаны знать и помнить нашу историю, вне зависимости от политической конъюнктуры. Нельзя забывать и замалчивать преступления против граждан нашей страны, кем бы они ни были совершены.

Юрий Максимов