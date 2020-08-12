Ложь социальных сетей и Администрация Президента

Ложь – как инструмент формирования общественного мнения и манипуляции. Старая, «добрая» тема. Новые технологии добавили несложные возможности для подобных действий. Но никакой век ни XXI, ни XXII-ой, не отменит необходимость критического мышления.

И – проверки информации. Это не сложно делать, но так мало кто делает.

О том, как лгут, зачем лгут материал постоянного автора ресурса nstarikov.ru Юрия Максимова.

Ложь социальных сетей – как это делается и кому это нужно

На днях в ВКонтакте мне встретилась картинка-демотиватор с текстовым сопровождением следующего содержания: «Стоимость содержания администрации президента больше, чем расходы 23 регионов». Под картинкой, на которой изображены люди в костюмах, написано: «Стоимость содержания администрации президента Российской Федерации 49 000 000 000,00 рублей».

Под таким постом всегда собирается много шаблонных комментариев, суть которых заключается в гневном порицании «зажравшейся власти» и, конечно, призывам к её свержению. Всё бы ничего, но такие вбросы — чистейшая ложь, которая внедряется в сознание граждан России по проверенной методике Геббельса. Сейчас я вам это докажу.

Подача информации

Ничто так не раздражает обывателя, как социальная несправедливость. Именно это всегда использовали революционеры различного толка. И они часто становились причиной разрушения государств, где власть не была готова к отражению информационной агрессии.

В нашем случае цель демотиватора — вызвать ненависть к президенту. Какой именно это президент, в заголовке картинки не указано. Но это ни у кого и не вызывает сомнений. Главное в другом — суть сказанного. И эта суть заключается в том, что на администрацию этого самого президента денег тратится как на 23 региона огромной страны. Какие именно регионы — тоже не указано, и это неспроста. Ведь не каждый обыватель владеет информацией о разнице в финансировании Москвы и, к примеру, Ростовской области. В любом случае, 23 региона — это огромная цифра и она впечатляет.

В нижней части демотиватора мелким шрифтом добавлена конкретика: «Стоимость содержания администрации президента Российской Федерации 49 000 000 000,00 рублей».

Со страной и так всё понятно, но главное — это цифра. Её можно было бы указать более удобным и понятным образом — 49 миллиардов. Но цель автора картинки — произвести ошеломляющее воздействие на ту часть мозга читателя, которая отвечает за обработку информации, получаемую в виде символов и образов. Проще говоря, манипулятору нужно вызвать эмоции, блокирующие критическое мышление. Поэтому сумма указана с девятью нулями, да ещё после запятой добавлены копейки. В глазах рябит от нулей. В итоге цифра 49 с одиннадцатью нулями выглядит так, как будто речь идёт о триллионах. Так что мало у кого появляются сомнения насчёт бюджета АП, сравнимого с тратами 23 регионов. Но эмоциональный заряд получен. Человек начинает делать репосты, рассылать картинку по Вотсапу своим знакомым и умничать за кружкой пива. Механизм запущен, в результативности вброса можно не сомневаться.

Факты и первоисточники

Как проверить уровень достоверности полученной информации? Забавно, но практически всё можно найти в открытом доступе. Способ настолько проверенный, что давно вошёл в методики всех разведок мира. Но у него есть один недостаток — поиск требует некоторого времени и мозговой деятельности. Поэтому обычные потребители Интернета этим методом мало пользуются.

Начинаем. Вбиваем в поисковую строку слова вроде «бюджет субъектов РФ за 2020 г.» Из выпавшего перечня ссылок выбираем любую конкретную. Я открыл сайт «Бюджет.RU», где в виде таблицы собраны данные по всем субъектам РФ на 2020 год. Здесь же все регионы ранжированы по уровню доходов своих бюджетов. В обсуждаемом демотиваторе сказано про расходную часть бюджета субъектов, в таблице это тоже есть.

Демотиватор нас убеждает, что на администрацию президента России денег уходит как на 23 субъекта и эта цифра равно 40 миллиардам рублей. По идее, для получения этой суммы нам нужно сложить расходы 23 регионов. Москва в этом году потратит больше 3-х триллионов рублей, поэтому будем брать самые бедные субъекты, то есть — с конца таблицы.

И тут первая нестыковка — искомые 40 миллиардов с запасом в 7,5 «ярдов» перекрываются расходной части бюджетов всего лишь трёх, самых бедных, субъектов России — Еврейской АО, Калмыкии и Ненецкого АО. Остальные 20 регионов нам уже не нужны. Товарищи, вам опять подсунули фуфло, на которое вы повелись. Но это ещё не всё.

Теперь нам надо определить реальные объёмы финансировании АП. Опять ищем в открытых источниках, благо это не секрет. Навскидку открываем РБК. На 2021 год финансирование администрации президента РФ — 14,28 млрд. рублей. Другие источники дают несколько иные, но схожие цифры: по статье «Президент и его администрация» траты составят 13,8 млрд рублей в 2020 году, 14,1 млрд рублей в 2021-м и 14,6 млрд рублей в 2022 году. А сколько нам вещал демотиватор, 40 «ярдов»?

Выводы

Нужные нам цифры получены, можно посчитать. По расходам на администрацию президента России берём цифру в 13,8 млрд. на 2020 год. Это сравнимо с расходной частью бюджета Еврейской области, которая находится в самом низу бюджетной таблицы. Итого: один субъект, а не 23. Согласитесь, 1 и 23 – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Нас пытались обмануть по известному принципу: «чем чудовищнее ложь, тем легче в неё верят».

При этом нужно учитывать, что содержание АП — это не только зарплаты сотрудников, но и содержание огромной инфраструктуры и материально-технической базы. Это необходимо для нормальной жизнедеятельности государства. Напомню, что Россия занимает огромную территорию. Это 8 округов, некоторые из которых по площади равны Европе. Управление многонациональным государством требует особой структуры. Ею и является Администрация Президента, представленная во всех округах и субъектах РФ.

Ложь вскрыта, но остался вопрос — зачем всё это и кому это нужно? Ответ лежит на поверхности — начинается подготовка к президентским выборам 2024 года. При этом неважно, будет ли в них участвовать Путин или нет — за 4 года многое может измениться. Согласно американской стратегии информационной войны, одной из основных её задач являются операции против командования противника и населения. В нашем случае — против Путина и нас с вами.

P.S. Приведу ещё один пример, который напрямую относится к нашей теме. Это ещё одна картинка с цифрами, комментарий к которой гласит: «Штатная численность сотрудников администрации президента России — 3000 человек. Для сравнения — в США в Белом Доме работает 470 человек, во Франции в президентском аппарате — 50 человек».

Проверяем. Вбиваем слова «сколько сотрудников работает в Белом Доме в США». Поисковая машина сразу выдаёт таблицу с количеством сотрудников в 4000 (четыре тысячи) человек. Эти цифры отличаются от подаваемых в демотиваторе почти в 10 раз в сторону занижения данных.

Поиск по запросу о количестве сотрудников в АП президента России даёт цифру в 1729 человек. Это по состоянию на 2015 год, но можно уверенно говорить о том, что эта цифра принципиально не изменилась. Разница — почти в 2 раза, но уже в сторону увеличения. Итого — наглая двойная ложь. Геббельс бы хлопал в ладоши.

Теперь разбираемся с Францией. Население республики 65 миллионов человек (в России — 143 миллиона), а площадь её территории меньше российской в 31 раз. Навскидку, чиновников в стране должно быть в 2-3 раза меньше, хотя линейная логика тут не работает. Ищем. Некоторые источники даёт цифру в 500 и более сотрудников администрации президента Франции. Уже теплее, но есть сомнения. На всякий случай мы будем недоверчивыми, поэтому открываем французские источники и смотрим. Всё сразу встаёт на свои места.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в состав администрации президента Франции входят 43 члена, в секретариате — 63 человека. К ним добавляется 28 человек в особом штабе и 688 человек в различных службах. В общей сложности в администрации президента Франции работает 822 сотрудника.

Здесь мы вычислили 16-кратную ложь. Мы опять видим намеренное и грубое искажение фактов. Эта ложная информация, направленная на социальный раскол внутри России. Она быстро и эффективно доносится до потребителей социальных сетей. Цифры и факты никто не проверяет. Логику никто не включает — лень. Многие россияне с гордостью заявляют, что они не смотрят телевизор — мол, «зомбоящик» же, а мы — мыслители. Угу. Но чем лучше компьютер и смартфон со всеми этими соцсетями и мессенжерами?

Граждане, очнитесь! Навязываемая Интернетом информация формирует у нас ложные установки, которые мы считаем продуктом собственной мозговой деятельности. Мы гордо заявляем о своей индивидуальности, но в реальности являемся лишь толпой со стадным инстинктом. Мы с удивительной лёгкостью верим в фальшивки и активно участвуем в разрушении собственного государства. Быть может, уже пора очнуться и всерьёз подумать о будущем?

Юрий Максимов