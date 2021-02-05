Политика бенефициарного владения позволяет скрыть истинного владельца собственности. И поэтому не исключаю, что его сделали "зиц-председателем для отсидки", как героя знаменитого романа по фамилии Фунт.

Вы почему-то уверены, что Путин не имеет никакого отношения к дворцу, хотя строился и сейчас проходит капитальный ремонт на деньги друзей Путина, а общее руководство строительством осуществляет его двоюродный племянник Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры Путина Любови Шеломовой. (До этого утверждалось, что его владельцем является глава совета директоров аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко. Но сейчас выясняется, что он вышел из проекта еще в марте 2016 года, а купил он его в марте 2011 года у Николая Шамалова, совладельца одного из крупнейших российских банков «Россия». А в 1993-1995 гг. Шамалов был подчиненным В.Путина, работая в Управлении внешнеэкономических связей Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. Кстати до этого вместе с В.Путиным он был соучредителем знаменитого дачного кооператива «Озеро». А его младший сын Кирилл был мужем дочери В.Путина Катерины. Среди людей близких к Путину в строительстве дворца принимали и принимают участие близкие к В.Путину люди - адвокат Егоров, миллиардер Тимченко, миллиардер Ковальчук, олигарх Абрамович, глава госкомании «Роснефть» Сечин, Токарев из «Транснефти», Я бы мог бы продолжить перечислять людей, которые входят в ближний круг В.Путина, которые принимали участие в строительства дворца, но думаю, что и этого достаточно. Вы считаете, что этого мало для проведения парламентского расследования ситуации вокруг дворца в Геленджике?)

Сегодня Путину этот дворец не нужен, у него есть все. Но данный дворец- это запас на черный день после истечения президентских полномочий. Ведь тогда он лишится всей той роскоши и условий жизни, в которых он сегодня находится. И думаю, рекламные ролики с Горбачевым, который рекламировал пиццу и эксклюзивные чемоданы, чтобы обеспечить себя и свою семью, произвели на него неизгладимое впечатление. И поэтому дворец- это своеобразный кошелек на будущее, когда он перестанет быть президентом. Я не верю, что истинным владельцем дворца является Аркадий Ротенберг. Его просто сделали крайним в очереди, когда требовалось что-то ответить на 100 миллионов просмотров ролика Навального. Заявление Ротенберга- это слова не подкрепленные никакими документами. Политика бенефициарного владения позволяет скрыть истинного владельца собственности. И поэтому не исключаю, что Ротенберга сделали "зиц-председателем для отсидки", как героя знаменитого романа по фамилии Фунт.

Путин, в соответствии с законом, после окончания президентских полномочий, получит пожизненную неприкосновенность и тогда сможет легализовать свое богатство без каких либо юридических последствий для себя. Никто привлечь его к ответственности и отобрать накопленные незаконно богатства, включая недвижимость, не сможет. Не исключаю возможности, что тогда мы и узнаем, кому на самом деле принадлежит дворец. Что касается последних видеосъемок дворца и использования их Вами в качестве аргумента, то Вы видимо невнимательно смотрели ролик Навального. А ведь там было четко сказано, что в настоящее время дворец проходит капитальный ремонт, поскольку при его проектировании была допущена ошибка с вентиляцией и через нескольких лет эксплуатации внутренние помещения во влажном приморском климате стали покрываться плесенью и пришлось все отдирать от стен. Вам не приходилось бороться с плесенью в совмещенной с туалетом ванной в "хрущобе". Мне приходилось и могу сказать, что это ой какое непростое дело. Дворец еще пять лет назад практически был построен и готов к сдаче в эксплуатацию, о чем свидетельствуют десятки фотографий, сделанных строителями в те годы. Но плесень свалилась на голову владельца неожиданно.

Кроме того обращаю Ваше внимание, что к снимке дворца допустили лишь представителей пропрезидентского телеграмм-канала Mash и государственного телеканала Россия 1. А почему с учетом 100 миллионов просмотров ролика Навального разгоревшегося скандала мирового уровня не привезти в Геленджик группу журналистов, включая иностранных и не показать им всю территорию и внутренние помещения? И тем самым разоблачить ложь и клевету Навального. Почему не показать, что никакой подземной хоккейной площадки нет как и нет 16 уровней помещений под дворцом? И многого другого, о чем рассказывалось в ролике. Вас это не удивляет? Вас не удивляет, что якобы владелец дворца Аркадий Ротенберг рассказал о планах превращения дворца в апарт-отель на 16 номеров. А Вы знаете, что такое апарт-отель? Почитайте мою публикацию (https://vk.com/yuri_boldyrev?w=wall-19071927_640310) четырехдневной давности, где я подробно рассказываю, что такое апарт-отель и Ротенберг дурит нашего брата, дурит.

Так что с дворцом в Гелеенджике все очень непросто и вряд ли в ближайшие годы мы узнаем правду. В правовом демократическом государстве подобный скандал привел бы к парламентскому расследованию. Но в РФ подобное невозможно. И поэтому с правдой придется подождать