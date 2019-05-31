Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 31 мая 2019

Вымышленные факты против здравого смысла: Запад не хочет ворошить Идлиб.

Обстановка на юге идлибской зоны деэскалации остается напряженной. Боевики продолжают стягивать дополнительные силы в буферную зону, совершая оттуда атаки на позиции правительственных сил либо обстрелы находящихся в досягаемости населенных пунктов в Хаме и Латакии.

В результате страдает мирное население, в то время как на Западе плодятся новые обвинения.

Весь каламбур сводится к тому, что западные союзники пытаются защитить население Идлиба, только не от террористических группировок в лице организации «Хайят Тахрир аш-Шам», а от правительственных войск, объявивших о прекращении боевых действий еще 18 мая.

Негативная риторика прозвучала из МИДа Франции и Евросоюза. В Госдепартаменте США не ограничились одним лишь пустословием, пригрозив Дамаску ответными мерами в случае подтверждения применения химического оружия в Идлибе.

Предупреждения Госдепартамента США

Наиболее агрессивную позицию по Идлибу занимают в Вашингтоне. Американские ястребы спят и видят, как бы повесить на «диктатора Асада» побольше собак, превратив его во второго Каддафи. В качестве основного бича «сирийского режима» выступает американский Госдеп.

Если переходить на личности, то в последние несколько дней наибольшую активность проявляли официальный представитель ведомства Морган Ортагус, а также спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри. Они пригрозили Дамаску ответными мерами в случае, если информация о химической атаке со стороны САА подтвердится.

Но вот в чем вопрос. Кто сможет подтвердить информацию, первоисточником которой выступают террористы, кроме самих террористов? Возможно, над этой головоломкой трудятся «светлые» умы «исключительной нации».

С другой стороны, угрозы Америки являются не более чем дешевым популизмом. Как показывает практика, для решительных действий западной коалиции совсем не обязательно иметь козыри на руках.

Французская солидарность

События в Идлибе вызывают тревогу и озабоченность во Франции. При этом во внешнеполитическом ведомстве страны полностью разделяют жесткий подход США, считая, что «сирийский режим» не в полной мере выполняет обязательства по прекращению огня. По словам главы МИДа Жан-Ива Ле Дриана, решение идлибской проблемы должно решаться исключительно в политической плоскости, а не силовым путем, чтобы обеспечить защиту местному населению.

Надо полагать, что в данном вопросе французский дипломат — большой эксперт. По иронии судьбы, это во Франции сейчас частенько применяются водометы, резиновые пули и слезоточивый газ во время разгона «Желтых жилетов». По данным из открытых источников, в Пятой Республике уже погибло 11 человек.

Вымышленные факты против здравого смысла

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини решила пройтись «по фактам». По ее словам, обострение обстановки спровоцировали правительственные войска, что привело к гибели ориентировочно 160 мирных граждан и вызвало перемещение 200 тысяч лиц.

Подобная статистика уже приводилась на одном из заседаний Совбеза ООН. Однако доподлинно не известно, когда и кем осуществлялся подсчет погибших, куда переместилось несколько сотен тысяч человек. Почему об этом больше никому не известно? Или информацию слил тот же источник, который ранее предоставил сведения о химической провокации в Идлибе?

Вместе с тем, нельзя сказать, что идлибский вопрос подвергается на Западе однозначной оценке. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен после закрытых консультаций Совета безопасности по сирийскому урегулированию все-таки признал, что в регионе балом правят боевики-джихадисты из сирийского крыла «Аль-Каиды»* — «Хайят Тахрир аш-Шам».

А значит, проблему необходимо решать сообща. Думается, по этой причине Педерсен и пригласил «астанинскую тройку» в Женеву. Кто знает, может эта встреча положит начало конца для «Нусры»*, и жители Хамы, Латакии перестанут гибнуть.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.