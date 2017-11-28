К ЕДИНСТВУ В ДЕЙСТВИИ

Основа единой программы национально и социально ориентированных сил

I. ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРЕАМБУЛА

Цель и смысл всех предлагаемых изменений – восстановление ответственного перед народом эффективного государственного управления, нацеленного на развитие страны и пресечение препятствующих ему паразитизма, произвола, бесконтрольности и безнаказанности власти и круга к ней приближенных. По существу, речь о законной и легальной, но революции – анти-паразитической, анти-олигархической и анти-бюрократической.

Данные основы единой позиции могут не в полной мере отражать все разнообразие взглядов участников переговорного процесса на необходимое в перспективе государственное устройство России (есть различия во взглядах на федерализм, президентскую или парламентскую модели и т.п. – это предмет детального обсуждения в будущем Конституционном Собрании), но является ответом на сегодняшние и ближайшие ожидаемые вызовы и результатом согласия на данном этапе широкого спектра социально и национально ориентированных политических сил.

Документ принят за основу, и дальнейшая его доработка предполагается после выдвижения единого кандидата в президенты России – с учетом личности и акцентов выдвигаемого кандидата. Документ структурирован не в соответствии с порядком положений действующей Конституции и не является проектом новой Конституции (должна разрабатываться Конституционным Собранием), но построен как структурированный перечень основных положений, принципиально отличающих позицию социально и национально ориентированных сил (КПРФ и ПДС НПСР) от положений действующей Конституции и практики управления государством ныне действующей властью.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общенациональный референдум. Не просто расширение права народа на референдум, но и трактовка действующей конституционной нормы (а затем и ее корректировка в новой Конституции): «Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдумы», и лишь затем – свободные выборы. Должен быть установлен перечень вопросов (начиная с принятия новой Конституции и уступки части суверенитета государства межгосударственным объединениям), решения по которым может приниматься исключительно по результатам общенационального референдума. Всякая попытка ограничения перечня вопросов, которые можно выносить на референдум, препятствования организации и проведению общенационального референдума – приравнивать к попытке узурпации власти и измене Родине (народу).

2. Президент. Чтобы государство не разлагалось по пословице «Рыба гниет с головы»: Президент – не абстрактный и безответственный «гарант Конституции», но ответственное перед народом высшее должностное лицо государства – подконтрольное, подотчетное и наказуемое. Президент – не исключение: на него, как и на любое должностное лицо, распространяется право парламента на парламентское расследование, причем, с правом его инициирования меньшинством — 20% депутатов каждой из палат парламента, а также с безусловной обязанностью Президента отвечать на вопросы парламентской комиссии по расследованию, при уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Реализуемая процедура импичмента – должна быть не сложнее, чем процедура уступки части суверенитета России (территории, вступления в межгосударственные объединения и т.п.). Гарантированная сменяемость власти – пост Президента занимать не более двух сроков по 4 года за всю жизнь.

3. Правительство. Отказ от лицемерной схемы «добрый царь, но злые бояре». Президент – глава исполнительной власти, глава правительства, без «мальчика для битья» в лице отдельного председателя правительства — как на деле лишь «зама по хозяйству». Формирование Правительства под непосредственным руководством Президента с публичным обсуждением каждой кандидатуры в Думе, с публичным объяснением Президентом оснований для назначения министра вопреки мнению Думы – при полной личной ответственности Президента за действия министра, назначенного им вопреки мнению Думы. И никаких «государственных услуг» гражданам со стороны исполнительной власти — только функции, полномочия и ответственность.

4. Суд. Для восстановления системы народовластия и народного представительства ключевая проблема – безнаказанность фальсификаций на выборах. Отсюда: судебная система — первый приоритет. Ключевое звено: суд присяжных – радикальное расширение компетенции, снятие ограничений; в том числе, распространение компетенции на споры о незаконных действиях и фальсификациях на выборах и референдумах. Пресечение произвола с протоколами судебных заседаний – полная аудио и видео регистрация и точное стенографирование (расшифровка) – обязательное приложение к протоколам этих основных первичных документов судебного слушания, право на замечания и дополнения сторон к протоколам. Пресечение манипулирования списками коллегий присяжных заседателей и радикальное расширение количества составов преступлений, по которым подсудимый вправе выбрать суд присяжных. Ограничение практики и даже теоретической возможности засекречивания судебных процессов – жесткое требование засекречивания исключительно того, что действительно представляет гостайну; но с оформлением как секретного приложения к несекретному судебному делу; введение уголовной ответственности за незаконное и, соответственно, необоснованное засекречивание материалов судебных дел, а также за незаконное ограничение допуска к ним (ДСП).

5. Дума. Расширение компетенции (прежде всего, полноценная контрольная функция) и свобода воли Парламента как собрания народных представителей. Роспуск Думы – исключительно при невозможности сформировать коалицию большинства. При иных неразрешимых конфликтах с Президентом, по инициативе Президента – исключительно перевыборы одновременно и Думы, и Президента.

6. Независимый контроль за властью. Возврат к исходной конституционной процедуре (без участия Президента) формирования руководства Счетной палаты и ее роли как высшего независимого контрольного органа, контролирующего не второстепенные (по сравнению с властью) предприятия и организации, но непосредственно высшую власть, работающего публично и представляющего всю информацию по результатам контроля Парламенту и напрямую обществу.

7. Совет Федерации. Формирование СФ как полноценной верхней палаты Парламента (без включения представителей исполнительной власти) из числа реальных региональных лидеров по двухмандатной системе – как формировался в 1993-м году первый выборный Совет Федерации.

8. Суверенитет. Никакого приоритета в России международных договоров над национальным законодательством. Вместо этого:

- обязательность лишь ратифицированных международных договоров, но не выше Конституции и конституционных законов и исключительно на взаимной с партнером основе (не допускающей, например, односторонних «санкций» Запада против России, при сохранении иных наших обязательств);

- исключение «общепризнанных принципов и норм международного права» — только закрытый перечень признанных Россией путем ратификации соответствующих конвенций;

- категорический конституционный запрет на передачу без общенационального референдума каких-либо территорий, включая акваторию моря, иным государствам а также запрет на какое-либо «совместное освоение» территорий с государствами, претендующими на эти территории – актуально для Южных Курил;

- конституционный запрет на вывод из под полной юрисдикции России каких-либо территорий страны, а также спорных вопросов по земле, природным ресурсам и недвижимому имуществу на территории России; пресечение ТОРов – как покушения (под предлогом интересов развития) на полноту юрисдикции и действия законов России.

9. Выборы. Ключевой вопрос – финансирование избирательных кампаний и управление СМИ – выведение партий и кандидатов (депутатов) из зависимости от банковско-финансовых структур и «административного ресурса». Гарантирование равных условий достаточного для ведения избирательной кампании доступа к массовым СМИ партиям и кандидатам, при уголовном преследовании за использование средств и ресурсов корпораций и скрытых источников финансирования, приоритет государственного (равного для всех) финансирования избирательных кампаний. Снятие необоснованных искусственных ограничений на участие в выборах («муниципальный фильтр» и т.п.). Обеспечение подлинной независимости ЦИК от президента, правительства и парламентского большинства. Обязательность публичных дебатов для кандидатов — участников выборов, при уголовном преследовании (судом присяжных) за дачу ложных показаний на дебатах.

10. Федерализм. Возврат субъектам Федерации полных прав на самостоятельное (в рамках единых конституционных требований) формирование своей системы власти, полномочий и налоговых источников финансирования, без принуждения к массовому обращению к «центру» за помощью.

11. Местное самоуправление. Формирование полноценной системы местного самоуправления, с собственными источниками финансирования полномочий, при тотальном пресечении всей мощью государства криминализации этой сферы. Законодательно закрепленное поощрение производственной и потребительской кооперации на местном уровне и традиций солидарной экономической деятельности (кооперация, артели и т.п.). Пресечение какой-либо приватизации общественного пространства.

12. Пресечение конфликта интересов и клановости.Каждый случай назначения близкого родственника высокопоставленного политика и госчиновника на высокую и высоко оплачиваемую должность (вице-президент госкорпорации, банка и т.п.) – предмет публичного рассмотрения в парламентской комиссии по расследованию, с правом инициирования уголовного расследования и передачи дела на рассмотрение суда присяжных.

13. Отмена (корректировка) 282-й («русской») статьи УК РФ – законодательное закрепление невозможности и недопустимости осуждения по ней за критику власти и государственного устройства, а также за пропаганду национальных движений, в поддержку и защиту прав представителей различных национальностей, в том числе, прав русских и русского народа.

14. Суверенному государству – национально ориентированное экономическое регулирование.Экономические регуляторы – исключительно органы государственной власти. Никаких «учреждений с особым статусом», «саморегулируемых организаций» и т.п. Суверенная финансовая система под управлением ответственного Центрального банка как органа государственной власти, вписанного в систему исполнительной власти и нацеленного на реализацию государственной стратегии экономического развития.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

1. Признание антиконституционным ратификации присоединения России к ВТО без общенародного референдума и даже без официального перевода всех существенных документов на русский язык.

2. Фиксация на конституционном уровне обязательного полного национального контроля за природными ресурсами, включая минерально-сырьевую базу, национальный контроль за нефтегазовым сервисом (геологоразведка, обустройство месторождений и т.п.), лесными и водными ресурсами. Национализация стратегических отраслей, определяющих жизнеспособность государства. Запрет на приватизацию лесных и водных ресурсов. Ограничение продажи за рубеж не переработанных природных ресурсов: на первом этапе – повышением экспортных пошлин, при одновременном снижении внутренних налогов. Затем – конституционное ограничение продажи за рубеж не переработанных природных ресурсов, стимулирование их максимальной переработки внутри страны и приоритетного использования ресурсов для внутреннего развития.

3. Фиксация на конституционном уровне отказа от срока давности по противозаконным сделкам со стратегическими ресурсами и соответствующими компаниями. Расторжение притворных кредитно-залоговых аукционов и привлечение к ответственности их организаторов и участников.

4. Конституционная запись об обязательном прямом государственном управлении естественными монополиями. Некоммерческий статус естественных монополий и соответствующих госкорпораций; оплата труда их руководителей как высокопоставленных госслужащих, без «золотых парашютов» и т.п. узаконенного воровства.

5. Отмена срока давности по привлечению к ответственности за нарушения закона при организации и проведении приватизации госсобственности. Запрет на конституционном уровне допуска в госуправлению и управлению какой-либо госсобственностью для лиц, признанных виновными в нарушении закона при организации и проведении приватизации госсобственности.

6. Государственное стратегическое планирование развития. Поощрение экономической деятельности исключительно соответствующей национальным интересам научно-технологического развития страны.

7. Фиксация на конституционном уровне недопустимости использования ресурсов государства для развития экономик других государств на невзаимной основе, включая хранение резервов в валютах и долговых обязательствах иностранных государств.

8. Никаких безответственных и кабальных (сверхдолгосрочных, да еще и с предварительным проеданием оплаты) сделок по поставкам наших природных ресурсов за рубеж, тем более, с какой-либо «коммерческой тайной» — на это должен быть жесткий конституционный запрет. Никто не вправе распоряжаться судьбой детей и внуков – оставленными нами им природными ресурсами они распорядятся сами.

9. Установление на конституционном уровне минимума (в долях от ВВП и средств бюджетов разных уровней) необходимых государственных расходов на науку, образование, здравоохранение и культуру – как основу будущего развития.

10. Вниманию жителей московских «морально устаревших» домов, погорельцев в Ростове и далее всех-всех: запрет на конституционном уровне на любое изъятие личной собственности гражданина (жилье и т.п.) иначе, нежели на основании действительно общественных нужд, при жесткой фиксации недопустимости уже никогда (как минимум, в течение ста лет) какой-либо приватизации и любого коммерческого использования объектов (включая земельные участки под домами), изъятых у граждан под предлогом общественных нужд – ответ на практику выселения людей из Имеретинской долины перед Олимпийскими играми в Сочи, с последующей коммерциализацией изъятых участков, попытки «принудительного выкупа» земли у собственников после массового пожара в Ростове, а также на нынешние попытки выселять жителей Москвы и далее всей России из их квартир под предлогом «реновации».

11. Вниманию «дальнобойщиков»: запрет на конституционном уровне привлечения к сбору налогов и любых налогоподобных платежей частных коммерческих структур – исключительно силами органов государственной власти, с направлением всех собранных средств в бюджеты – ответ на удушение автоперевозчиков с помощью частной системы «Платон».

12. Всем, кому надоело, что на каждом шагу «стригут и доят»: запрет на конституционном уровне на принуждение граждан и юридических лиц для реализации своих прав к вступлению во взаимоотношения с частными коммерческими структурами, обязательная доступная альтернатива в лице органов госвласти и государственных, не подлежащих приватизации некоммерческих предприятий и организаций. Это ответ на засилье в системе ОМС частных страховых компаний, через которые пропускаются государственные средства; частные управляющие компании в системе ЖКХ; частные страховые компании в системе ОСАГО, теперь еще и не обязанные выплачивать ущерб, но имеющие право на аффилированных СТО ремонтировать пострадавшую автомашину «в натуре»; частные землеустроительные организации и бюро технической инвентаризации, без которых не оформить уже имеющиеся права на землю и имущество; частные нотариусы, к оплате услуг которых государство принуждает, например, при оформлении согласия супруга на куплю-продажу недвижимости и оформлении долевой собственности; частные коммерческие банки, в которых предприятия обязаны держать оборотные средства, и которые в этих банках регулярно пропадают…

13. Всем, кому надоел обман и кто понял бесполезность изучения этикеток фальсифицированных продуктов питания: законодательный возврат к ГОСТам на продукты питания (по аналогии с Белоруссией), жесткое уголовное наказание за фальсификацию продуктов питания и лекарств.

14. Фермерам, пытавшимся идти с челобитной в Москву. Возврат к лозунгу столетней давности: право на землю – тем, кто не ней трудится. Пресечение формирования земельных латифундий и изъятия земли у крестьян и фермеров. Снятие необоснованных ограничений на содержание скота и т.п. Законодательное (если потребуется — конституционное) приоритетное поощрение, включая господдержку, кооперативных форм сельскохозяйственного производства над формами корпоративными – частным капиталом, использующим наемный труд, тем более, труд завозимых из-за рубежа безропотных и бесправных гастарбайтеров. Жесткое регулирование миграции – в интересах общества, а не частного капитала.

15. Жителям Воронежской области, сгоняемым с земли ради развертывания добычи никеля: никакие коммерческие интересы частных компаний не могут выдаваться за «общественные» нужды. Разрешение на добычу полезных ископаемых в обжитых районах в случаях, когда это меняет условия жизни местного населения – только и исключительно с его согласия, выраженного всеми без исключения гражданами в письменной форме (то есть, каждого без исключения нужно коммерчески заинтересовать). Кроме случая, когда потребность в ресурсах носит не коммерческий характер, а стратегический (оборонной промышленности не хватает никеля или молибдена и т.п.) – тогда именно по схеме решения вопроса для общественных нужд, но на сотню лет вперед без права приватизации и коммерческого использования объектов.

16. Вниманию пострадавших от автогонок «золотой молодежи». Введение и закрепление на конституционном уровне скандинавского принципа не равных штрафов, но штрафов равно чувствительных – в зависимости от стоимости автомобиля и суммарного дохода семьи. В случае смерти человека из-за ДТП в связи с грубым нарушением ПДД, рассмотрение убийства не как по неосторожности, но как умышленного (по аналогии с недавним прецедентом пожизненного заключения «гонщиков» в Германии).

17. Если оказались в финансовом тупике — не торопитесь расставаться с жизнью: конституционный запрет на ростовщичество как втягивание в заведомо кабальные сделки. Амнистия гражданам, втянутым в кабальные сделки (с «микрофинансовыми организациями» и т.п.) и уголовное преследование лиц, втягивающих граждан в кабальные сделки, а также всяких «коллекторов».

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

1. Подготовка и принятие Конституционного закона о Конституционном Собрании – органе, уполномоченном разработать новую Конституцию.

2. Подготовка и проведение тех минимально необходимых поправок в Конституцию, которые приведут ее и, прежде всего, систему государственного управления в соответствие с Основами конституционного строя – создадут описанные выше механизмы ответственности — подконтрольности, подотчетности и наказуемости власти.

3. На этапе до внесения изменений в Конституцию, использование имеющихся полномочий Президента для корректировки экономической и социальной политики – в направлении:

- ре-индустриализации страны,

- стимулирования промышленно-технологического развития;

- пресечения нынешней «оптимизации» (фактического уничтожения) науки, образования, здравоохранения и всей социальной сферы;

- пресечение наиболее вульгарных и опасных проявлений бесконтрольных и безнаказанных властей к злоупотреблению своим положением и деятельности в интересах близких и родственных бизнесов.

II. СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ЗАРАБАТЫВАТЬ, А НЕ ПРИСВАИВАТЬ ОБЩЕЕ

1. Вместо нынешнего продолжения необоснованной приватизации, то есть, разбазаривания доставшегося от предков — полное изъятие природной ренты в доход государства и национальный контроль за стратегическими активами, включая взятие под полный госконтроль природо-ресурсного комплекса; взятие под полный государственный контроль нефте- и газосервисных компаний (аналогично полному контролю КНР за сферой геофизических исследований — основы стратегической безопасности недропользования); расторжение притворных сделок, включая кредитно-залоговые аукционы.

2. Естественные монополии: газ, электричество, ЖКХ — НЕ нынешний сверхприбыльный бизнес, но регулируемая государством (с жестко нормируемыми рентабельностью и уровнем оплаты труда руководителей) инфраструктура жизнеобеспечения и развития, ре-индустриализации страны.

3. Отказ от «налогового маневра» как переноса тяжести налогообложения природно-ресурсного комплекса с экспортной таможенной пошлины на налог на добычу полезных ископаемых (и тем приближения внутренних цен на топливо к «мировым»). Планомерное повышение экспортной пошлины – в целях изъятия природной ренты и ограничения экспорта не переработанного сырья; стимулирование максимальной переработки сырья на территории России.

4. Управление госсобственностью – НЕ нынешняя система паразитических «управляющих» прокладок («Роснефтегаз» и т.п.), позволяющих не доводить в бюджет прибыль от госсобственности, но прямое управление госсобственностью правительством, как и положено по Конституции.

5. Управляющие госсобственностью и предприятиями с контрольным пакетом акций у государства – НЕ нынешние «топ-менеджеры», присваивающие в сотни и тысячи раз больше средней по стране зарплаты, но приравненные к государственным должностным лицам, со всеми ограничениями и государственной зарплатой в пределах зарплаты министра. Запрет «золотых парашютов» и иных необоснованных выплат по прекращении полномочий.

СВОБОДА СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Пресечение феодального давления на самодеятельную экономическую активность, но НЕ ограничением контроля (санитарного, пожарного, строительно-технического и т.п.), а жестким пресечением вымогательства со стороны контролирующих органов (при приведении требований со стороны контролирующих органов к обоснованному, однозначно понимаемому формализованному минимуму). Пойманному на доказанном вымогательстве – жесткое уголовное наказание, включая пожизненный запрет на работу в государственных органах и участие в управлении госсобственностью.

2. Конфискация всего имущества, запрет на амнистию и помилование и пожизненно последующее занятие госдолжностей и участия в управлении госсобственностью для осужденных за коррупционные преступления должностных лиц. Особо жестко – НЕ для относительной «мелочи», но для средне- и высокопоставленных должностных лиц (например, начиная с уровня зарплаты выше двойного регионального уровня средней зарплаты.

РЫНОК СБЫТА, ФИНАНСЫ И НАЛОГИ

1. Вместо нынешней политики продолжения сдачи внутреннего рынка сбыта транснациональным корпорациям, не заинтересованным в нашем промышленно-технологическом развитии, и временных «анти-санкционных» защитных мер – полноценная защита внутреннего рынка и своего производителя:

- разрыв с ВТО,

- стратегическое планирование,

- введение долгосрочных 15-20-летних программ защиты внутреннего рынка по основным приоритетным отраслям экономики (станкостроение, авиа- и судостроение, микроэлектроника, биотехнологии, сельское хозяйство и т.п.), с поэтапным затем снижением уровня протекции по мере развития своего производителя,

- госконтроль рентабельности в защищаемых отраслях – недопущение паразитирования на протекции.

2. Вместо нынешней бездумной распродажи невозобновляемых природных ресурсов – использование добычи, транспортировки и переработки природных ресурсов как гарантированного источника заказов и инвестиций отечественному машиностроению (в том числе, двойного назначения).

3. Центральный банк – НЕ «учреждение с особым статусом», потакающее финансовым спекуляциям и выводу наших ресурсов за рубеж, с произвольным использованием полномочий и госресурсов, никак не отвечающее ни за развитие экономики, ни за устойчивость национальной денежной единицы. Центральный Банк — орган государственной власти в интересах национального экономического развития:

- подконтрольный и подотчетный обществу и парламенту,

- с ясным целеполаганием на обеспечение развития реального производства,

- с наказуемым и мотивируемым на развитие реального сектора экономики и пресечение финансовых спекуляций руководством, формируемым из представителей реального сектора экономики.

4. Денежная эмиссия – НЕ щедрый подарок (госпомощь) ростовщикам – финансовым спекулянтам, а обеспечение расширенного производства и пополнения оборотных средств предприятий реального сектора экономики.

5. Курс рубля к иностранным валютам: в целях пресечения не восполняемого ввозом товаров вывоза из страны ресурсов и несправедливого товарообмена с зарубежными государствами – НЕ нынешний псевдо рыночный, искусственно занижаемый в интересах сверхприбылей сырьевых экспортеров, но устанавливаемый исключительно по паритету покупательной способности. Прямой законодательный запрет для Центрального банка покупки валюты по цене выше, чем паритет покупательной способности.

6. Валютные и иные государственные резервы – НЕ масштабное финансирование нашими ресурсами американского военно-промышленного комплекса, но обоснованный минимум, необходимый для устойчивости рубля (с диверсификацией вложений), а остальное – в ускоренное промышленное развитие. Отказ от «бюджетного правила» как инструмента изъятия ресурсов из национальной экономики.

7. Банковская система – НЕ нынешний инструмент выкачивания ресурсов из реального сектора экономики и их увода за рубеж, но инфраструктура реального сектора экономики с нормируемой рентабельностью и гарантированием проведения платежей и сохранности оборотных средств предприятий; при всякой попытке саботажа — национализация.

8. Налоговая и таможенная системы (применительно к производству) – НЕ нынешний душитель высокотехнологичного производства (прежде всего, через НДС), но инструмент стимулирования развития собственного реального сектора экономики и ограничения финансово-спекулятивных операций; снижение налогов на производство, прежде всего, с высокой добавленной стоимостью, за счет более полного изъятия природной ренты и налогообложения финансовых операций.

9. Подоходное налогообложение (с учетом отчислений в социальные фонды) – НЕ регрессивное, позволяющее в совокупности высокодоходным группам платить меньший процент, чем средне- и малодоходным группам, но прогрессивное, изымающее сверхдоходы на общую пользу.

10. Приоритет трудовых доходов над доходами от капитала: налогообложение на доходы от труда ниже (в процентах), чем на личные доходы от приращения капитала.

СОЮЗНИКОВ – ПОДДЕРЖИВАТЬ, А НЕ ДУШИТЬ

1. Вместо нынешней дискриминации и корыстно мотивированного давления в интересах олигархата, когда именно белорусам отказали в участии в приватизации «Башнефти», — конструктивное, на равных, в т.ч., в доступе к энергоресурсам, взаимодействие с союзниками по единому экономическому пространству, прежде всего, с Белоруссией — единые цены на энергоресурсы, при совместном контроле таможенных границ.

2. Недопущение вымогательства передачи каких-либо государственных активов союзников российскому и транснациональному олигархату. Передача (обмен) активами — исключительно на взаимной основе. За любые попытки должностных лиц и руководителей предприятий-монополистов оказывать давление на союзников России в части принуждения их к приватизации активов их государств – уголовное наказание.

III. ОБЩЕСТВО

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ — ОСНОВА

ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ

1. НЕ нынешнее потворствование только приближенным к власти хозяевам агрохолдингов, но стимулирование всего производства качественных сельхозпродуктов и продуктов питания. Гарантирование сбыта (в т.ч. закупки продукции сельхозпроизводства государством по фиксированным ценам с регулируемой рентабельностью производства) всей сельхозпродукции по долгосрочным программам развития сельского хозяйства.

2. НЕ нынешнее потворствование фальсификации продуктов питания, но возврат к системе ГОСТов на продукты питания (аналогично действующим в Белоруссии).

3. Жесткая уголовная ответственность за фальсификацию продуктов питания (включая добавление в продукцию животноводства пальмового масла и т.п.), а также за фальсификацию лекарственных средств.

ОЧИСТИМ ГОСУДАРСТВО ОТ ПАРАЗИТОВ

1. Исключение любых паразитических «прокладок» в социальной и экономической системах, в том числе, частных страховых компаний в системе здравоохранения (называемой ныне ОМС – обязательного медицинского страхования). Прямое государственное финансирование здравоохранения, без излишних и сугубо искусственно внедряемых коммерческих посредников.

2. Проблема системы «Платон» и тому подобных: полный и безусловный запрет на частные «услуги» в сборе налогов и налогоподобных обязательных сборов с граждан и юридических лиц (в т.ч. система «Платон») – сбор и любое обеспечение сбора налогов исключительно органами государственной власти и местного самоуправления.

3. Полный и безусловный запрет (в том числе, на конституционном уровне) на принуждение граждан и юридических лиц к вступлению для реализации своих прав в какие-либо отношения с субъектами иными, нежели органы государственной власти и местного самоуправления. В том числе, с частными банковскими и страховыми компаниями, частными управляющими компаниями в сфере ЖКХ, частными нотариусами, частными землеустроительными организациями и т.п. Везде, где устанавливается государственное принуждение – обязательная доступная альтернатива в лице органа власти или государственного, не подлежащего приватизации некоммерческого предприятия.

4. Жесткое пресечение ростовщичества как закабаления. Законодательный запрет на фактически мошеннические и кабальные схемы кредитования с грабительским процентом (в т.ч., «микрофинансовыми организациями» — установление в законе критериев подобных кабальных сделок). Финансовая амнистия для жертв кабальных договоров и уголовное преследование лиц, склонивших граждан к кабальным кредитным соглашениям.

ПОМОГАТЬ ВСЕМ МИРОМ ТЕМ, У КОГО ЩИ ЖИДКИЕ,

НО НЕ ТЕМ, У КОГО ЖЕМЧУГ МЕЛКОВАТ

1. Льготы как защита пострадавших, но не право на паразитирование и роскошествование. Любые налоговые и иные льготы физическим лицам, пострадавшим от зарубежных санкций и т.п., а также в связи с награждением госнаградами – исключительно на объекты (жилье, личный транспорт и т.п.) в пределах двойного разумного социального минимума, а также на доходы в пределах двойного среднего по соответствующему региону.

2. Применительно к юридическим лицам «анти-санкционные» льготы — только при полном запрете на коммерческую тайну, публичном раскрытии всей отчетности и работе в льготный период как некоммерческое (бесприбыльное) предприятие, с оплатой труда руководителей в пределах зарплат должностных лиц органов государственной власти.

ХОЗЯЕВА И НАСЛЕДНИКИ СТРАНЫ, А НЕ ГАСТАРБАЙТЕРЫ

1. Вместо нынешнего замещения населения на бесправную иностранную рабочую силу в интересах сверхприбылей частного бизнеса — регулирование (ограничение) трудовой миграции в интересах общества, обеспечение, прежде всего, полной занятости своего населения.

2. Вместо нынешних нищенских зарплат — запрет на оплату труда ниже прожиточного минимума.

3. Обеспечение свободы трудовой миграции по территории страны: включение в региональный прожиточный минимум стоимости съема минимального жилья. Плюс исключение расходов на съем жилья из налогооблагаемой базы.

4. Вместо нынешнего «совместного освоения» наших территорий с претендующими на них соседями (Южные Курилы, ТОРы и т.п.) — полноценное самостоятельное развитие всей территории страны, с привлечением, при необходимости, граждан и компаний исключительно тех государств, с которыми нет по соответствующей территории споров.

5. НЕ провозглашенная Э.Набиуллиной (в бытность министром) и фактически реализуемая ныне «мегаполизация» страны, но максимальное содействие равномерному распределению производства и расселению граждан по всей территории страны (с учетом, в т.ч., позитивного опыта Белоруссии).

6. Вместо нынешней сверхцентрализации в «вертикаль» и бюджетной дискриминации регионов по сравнению с центром — относительное перераспределение бюджетных доходов в пользу субъектов Федерации и местного самоуправления, радикальное снижение диспропорции в уровне бюджетного обеспечения между центром и регионами.

7. Пресечение нынешней корыстно мотивированной «оптимизации» и вытеснения государственного здравоохранения, его подмены «услугами» частных коммерческих клиник, принуждающих заболевших к заключению, по сути, кабальных сделок. Гарантируемое государством общедоступное для граждан России здравоохранение.

8. Вместо нынешнего вытеснения бюджетных мест в вузах, с сохранением «щедрого» безвозмездного экспорта высококвалифицированных специалистов за рубеж — всеобщий и равный, независимо от доходов семьи, доступ к качественному образованию; высшему — на конкурсной основе, но с фиксацией обязательств гражданина перед страной в объеме госрасходов на образование.

9. Вместо нынешней «реорганизации» (фактического уничтожения) Российской Академии наук по рецептам «Американских советов по международному образованию» — восстановление самоуправляемой 300-летней Российской Академии наук и надлежащее финансирование науки – как базы научно-технологического развития.

10. Вместо нынешних попыток зафиксировать на пенсии лишь отчисления от заведомо занижаемых зарплат работающим и на этой основе протаскивания повышения возраста выхода на пенсию — полноценные пенсии гражданам как часть от всего совокупного ВВП страны (как не только работникам, но еще и наследникам всего богатства страны) напрямую из федерального бюджета, с ликвидацией излишнего псевдо самостоятельного Пенсионного фонда.

11. Вместо нынешнего выдавливания граждан из собственного жилья необоснованным уровнем зарплат и пенсий налогообложением — гарантирование гражданам реального права на жилье и личную собственность, с приведением налогов на недвижимость (на объекты в пределах двух-трех социальных минимумов) в соответствие со средним уровнем зарплат и пенсий.

12. НЕ «государственные услуги», но полномочия и обязанности. Вместо нынешнего циничного выдавливания населения в «платные услуги» — полный и безусловный запрет для госучреждений, прежде всего образования и здравоохранения, на какую-либо параллельную коммерческую деятельность с взиманием платы с граждан России.

Приложение

Рабочие заседания:

1. Основы единой позиции социально и национально ориентированных сил (КПРФ и ПДС НПСР) по вопросу о государственно-конституционном устройстве (к выборам Президента России в 2018 г.).

Согласовано на заседании совместной рабочей группы ПДС НПСР – КПРФ 23.10.2017 г. Ссылка: http://deprivat.ru/news/programma_npsr/2017-10-30-481

Примечание: главное в части необходимости и механизмов восстановления в России ответственного государственного управления уже было многократно обсуждено и высказано ранее, в т.ч, на предвыборной пресс-конференции Г.А.Зюганова в «Росбалте» в 16 февраля 2012 года (участвовали представители широкого спектра национально и социально ориентированных сил: С.Бабурин, Ю.Болдырев, Г.Зюганов, В.Овчинский, А.Ющенко. Перед разработчиками данного документа стояла задача: подтвердить неизменную приверженность ранее заявленным позициям; продемонстрировать широкое согласие национально ориентированных сил в отношении ключевых положений; дополнить самым актуальным и акцентировать внимание на важности этих позиций для решения наиболее насущных вопросов жизни людей.

2. Основа единой социально-экономической программы национально и социально ориентированных сил (принята за основу 31.03.2017 на публичных переговорах ПДС НПСР – КПРФ).

31 марта на Московском экономическом форуме прошел круглый стол «МЭФ как объединитель – непримиримые противники ищут согласие» — публичные переговоры о единой социально-экономической программе национально ориентированных сил (переговоры ПДС НПСР — КПРФ). Видеозапись: https://youtu.be/-PxRhGCPfho

Примечание: По результатам переговоров основные национально и социально ориентированные силы в стране в основном договорились о единой позиции по ключевым вопросам социально-экономической повестки – основе будущей программы правительства народного доверия. Это не абстрактный набор общих благих пожеланий, но последовательная система мер, прямо противоположных тому, что делает нынешняя власть. Обсуждавшаяся и принятая основа будет дорабатываться, дополняться, с учетом фигуры конкретного будущего кандидата в президенты.