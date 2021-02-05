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1913. Топографическая экспедиция в Горную Шорию. Часть 1. Мрасский район

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01. Одна из лодок с участниками землеустроительной экспедиции у берега реки Мрассу.
01. Одна из лодок с участниками землеустроительной экспедиции у берега реки Мрассу

02. Паромная переправа через реку Мрассу.
02. Паромная переправа через реку Мрассу

03. Лодка землеустроительной экспедиции на фоне крутого каменистого берега реки Мрассу, покрытого лесом. Ниже улуса Шадрово
03. Лодка землеустроительной экспедиции на фоне крутого каменистого берега реки Мрассу, покрытого лесом. Ниже улуса Шадрово

04. Лодки землеустроительной экспедиции у пологого ниже берега реки Томи между Кузнецком и устьем Мрассу, улуса Мыски
04. Лодки землеустроительной экспедиции у пологого ниже берега реки Томи между Кузнецком и устьем Мрассу, улуса Мыски

05. Лодки землеустроительной экспедиции у берега. На Томи, между Кузнецком и устьем Мрассу у улуса Балбынь.
05. Лодки землеустроительной экспедиции у берега. На Томи, между Кузнецком и устьем Мрассу у улуса Балбынь

06. Члены землеустроительной экспедиции и лодки у палаточного лагеря. На левом берегу реки Томи, между Кузнецком и устьем Мрассу у улуса Балбынь
06. Члены землеустроительной экспедиции и лодки у палаточного лагеря. На левом берегу реки Томи, между Кузнецком и устьем Мрассу у улуса Балбынь

07. Участники землеустроительной экспедиции на лодках продвижений на шестах вверх по течению реки Томи. Берег Томи выше Кузнецка, нижний улуса Балбынь
07. Участники землеустроительной экспедиции на лодках продвижений на шестах вверх по течению реки Томи. Берег Томи выше Кузнецка, нижний улуса Балбынь

08. Подъем лодок экспедиции на шестах вверх по течению реки Мрассу. Вблизи порога, ниже улуса Шадрово.
08. Подъем лодок экспедиции на шестах вверх по течению реки Мрассу. Вблизи порога, ниже улуса Шадрово

09. Стоянка экспедиции. Берег Томи между Кузнецком и устьем Мрассу, ниже улуса Балбынь
09. Стоянка экспедиции. Берег Томи между Кузнецком и устьем Мрассу, ниже улуса Балбынь

10. Палаточный лагерь землеустроительной экспедиции на реке Мрассу около порогов.
10. Палаточный лагерь землеустроительной экспедиции на реке Мрассу около порогов

11. Мрасский порог. Общий вид
11. Мрасский порог. Общий вид

12. Подъем лодки по Мрасскому порогу. Начало подъема
12. Подъем лодки по Мрасскому порогу. Начало подъема

13. Мрасский порог. Лодка среди камней порога
13. Мрасский порог. Лодка среди камней порога

14. Подъем лодки по Мрасскому порогу с помощью веревок
14. Подъем лодки по Мрасскому порогу с помощью веревок

15. Лодка на камнях у Мрасского порога
15. Лодка на камнях у Мрасского порога

6. Проход лодки землеустроительной экспедиции через Мрасский порог
16. Проход лодки землеустроительной экспедиции через Мрасский порог

17. Спуск одной из лодок землеустроительной экспедиции по Мрасскому порогу.
17. Спуск одной из лодок землеустроительной экспедиции по Мрасскому порогу

18. Лодка землеустроительной экспедиции при проходе через Мрасский порог
18. Лодка землеустроительной экспедиции при проходе через Мрасский порог

19. Рабочие землеустроительной экспедиции при разгрузке лодок для переноски багажа вдоль Мрасского порога.
19. Рабочие землеустроительной экспедиции при разгрузке лодок для переноски багажа вдоль Мрасского порога

20. Члены землеустроительной экспедиции после разгрузки лодок для обхода Мрасского порога
20. Члены землеустроительной экспедиции после разгрузки лодок для обхода Мрасского порога

21. Группа топографов - участников экспедиции, после разгрузки лодок для обхода Мрасского порога
21. Группа топографов – участников экспедиции, после разгрузки лодок для обхода Мрасского порога

22. Переноска груза землеустроительной экспедиции рабочими по берегу в обход Мрасского порога
22. Переноска груза землеустроительной экспедиции рабочими по берегу в обход Мрасского порога

23. Группа участников экспедиции при пешем переходе вдоль Мрасского порога
23. Группа участников экспедиции при пешем переходе вдоль Мрасского порога

4. Участники экспедиции во время пешего перехода с багажом вдоль Мрасского порога.
24. Участники экспедиции во время пешего перехода с багажом вдоль Мрасского порога
Источник: https://humus.livejournal.com/7591053.html
Метки: Алтай, история, Россия, фото, экспедиция
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