1913. Топографическая экспедиция в Горную Шорию. Часть 1. Мрасский район
01. Одна из лодок с участниками землеустроительной экспедиции у берега реки Мрассу
02. Паромная переправа через реку Мрассу
03. Лодка землеустроительной экспедиции на фоне крутого каменистого берега реки Мрассу, покрытого лесом. Ниже улуса Шадрово
04. Лодки землеустроительной экспедиции у пологого ниже берега реки Томи между Кузнецком и устьем Мрассу, улуса Мыски
05. Лодки землеустроительной экспедиции у берега. На Томи, между Кузнецком и устьем Мрассу у улуса Балбынь
06. Члены землеустроительной экспедиции и лодки у палаточного лагеря. На левом берегу реки Томи, между Кузнецком и устьем Мрассу у улуса Балбынь
07. Участники землеустроительной экспедиции на лодках продвижений на шестах вверх по течению реки Томи. Берег Томи выше Кузнецка, нижний улуса Балбынь
08. Подъем лодок экспедиции на шестах вверх по течению реки Мрассу. Вблизи порога, ниже улуса Шадрово
09. Стоянка экспедиции. Берег Томи между Кузнецком и устьем Мрассу, ниже улуса Балбынь
10. Палаточный лагерь землеустроительной экспедиции на реке Мрассу около порогов
11. Мрасский порог. Общий вид
12. Подъем лодки по Мрасскому порогу. Начало подъема
13. Мрасский порог. Лодка среди камней порога
14. Подъем лодки по Мрасскому порогу с помощью веревок
15. Лодка на камнях у Мрасского порога
16. Проход лодки землеустроительной экспедиции через Мрасский порог
17. Спуск одной из лодок землеустроительной экспедиции по Мрасскому порогу
18. Лодка землеустроительной экспедиции при проходе через Мрасский порог
19. Рабочие землеустроительной экспедиции при разгрузке лодок для переноски багажа вдоль Мрасского порога
20. Члены землеустроительной экспедиции после разгрузки лодок для обхода Мрасского порога
21. Группа топографов – участников экспедиции, после разгрузки лодок для обхода Мрасского порога
22. Переноска груза землеустроительной экспедиции рабочими по берегу в обход Мрасского порога
23. Группа участников экспедиции при пешем переходе вдоль Мрасского порога
24. Участники экспедиции во время пешего перехода с багажом вдоль Мрасского порога
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