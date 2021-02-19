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1913. Топографическая экспедиция в Горную Шорию. Часть 2. Улусы на реке Мрассу. Вып.2

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1913. Топографическая экспедиция в Горную Шорию. Часть 1. Мрасский район
1913. Топографическая экспедиция в Горную Шорию. Часть 2. Улусы на реке Мрассу

Молодые шорские девушки в традиционной, праздничной одежде. К началу XX в. традиционная одежда сохранилась только в глухих улусах в верховьях Мрассу и Кондомы
Молодые шорские девушки в традиционной, праздничной одежде. К началу XX в. традиционная одежда сохранилась только в глухих улусах в верховьях Мрассу и Кондомы

Молодой шорец в традиционной одежде.
Молодой шорец в традиционной одежде

Группа шорцев в улусе Средний Чилей на фоне изб.
Группа шорцев в улусе Средний Чилей на фоне изб

Избы на берегу реки Мрассу в улусе Средний Чилей
Избы на берегу реки Мрассу в улусе Средний Чилей

Шорец с рыбой - тайменем, пойманным в большом пороге реки Мрассу.
Шорец с рыбой – тайменем, пойманным в большом пороге реки Мрассу

Традиционная хозяйственная постройка - лабаз, использующаяся для хранения зерна и мяса
Традиционная хозяйственная постройка – лабаз, использующаяся для хранения зерна и мяса

Лодки у берега реки Мрассу. Справа шорская лодка долбленка
Лодки у берега реки Мрассу. Справа шорская лодка долбленка

Группа шорцев и членов землеустроительной экспедиции у избы
Группа шорцев и членов землеустроительной экспедиции у избы

Общий вид улуса Кумыс на реке Мрассу
Общий вид улуса Кумыс на реке Мрассу

Хозяйственные постройки улуса Кумыс и пашни на склоне
Хозяйственные постройки улуса Кумыс и пашни на склоне

Группа шорцев из улуса Кумыс. На переднем плане охотник на лыжах с нартой за спиной демонстрирует снаряжение для зимней охоты экспедиции
Группа шорцев из улуса Кумыс. На переднем плане охотник на лыжах с нартой за спиной демонстрирует снаряжение для зимней охоты экспедиции

Шорцы-охотники со снаряжением для зимней охоты. Инсценировка. Мужчины на лыжах с лыжными посохами, двухполозной нартой, ружьем и другими предметами
Шорцы-охотники со снаряжением для зимней охоты. Инсценировка. Мужчины на лыжах с лыжными посохами, двухполозной нартой, ружьем и другими предметами

Семья шорцев у срубной юрты. Улус Кумыс
Семья шорцев у срубной юрты. Улус Кумыс

Шорская семья у срубной юрты. Улус Кумыс.
Шорская семья у срубной юрты. Улус Кумыс

Группа шорцев со старостами у избы
Группа шорцев со старостами у избы

Миссионерский стан в улусе Усть-Анзас
Миссионерский стан в улусе Усть-Анзас

Улус Тоска на реке Мрассу.
Улус Тоска на реке Мрассу

Обработка кожи. Шорка и шорец с кожемялкой
Обработка кожи. Шорка и шорец с кожемялкой

Шорские женщины за шитьем обуви.
Шорские женщины за шитьем обуви

Шорцы демонстрируют основные орудия для обработки земли (мотыга - «абыл», борона) и зерна (ручная веялка, ступа, жернова).
Шорцы демонстрируют основные орудия для обработки земли (мотыга – «абыл», борона) и зерна (ручная веялка, ступа, жернова)

Общий вид улуса Сосновая Гора
Общий вид улуса Сосновая Гора
Источник: https://humus.livejournal.com/7611268.html
Метки: Алтай, история, Россия, фото, экспедиция, этнография
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