1913. Топографическая экспедиция в Горную Шорию. Часть 2. Улусы на реке Мрассу. Вып.2
1913. Топографическая экспедиция в Горную Шорию. Часть 1. Мрасский район
1913. Топографическая экспедиция в Горную Шорию. Часть 2. Улусы на реке Мрассу
Молодые шорские девушки в традиционной, праздничной одежде. К началу XX в. традиционная одежда сохранилась только в глухих улусах в верховьях Мрассу и Кондомы
Молодой шорец в традиционной одежде
Группа шорцев в улусе Средний Чилей на фоне изб
Избы на берегу реки Мрассу в улусе Средний Чилей
Шорец с рыбой – тайменем, пойманным в большом пороге реки Мрассу
Традиционная хозяйственная постройка – лабаз, использующаяся для хранения зерна и мяса
Лодки у берега реки Мрассу. Справа шорская лодка долбленка
Группа шорцев и членов землеустроительной экспедиции у избы
Общий вид улуса Кумыс на реке Мрассу
Хозяйственные постройки улуса Кумыс и пашни на склоне
Группа шорцев из улуса Кумыс. На переднем плане охотник на лыжах с нартой за спиной демонстрирует снаряжение для зимней охоты экспедиции
Шорцы-охотники со снаряжением для зимней охоты. Инсценировка. Мужчины на лыжах с лыжными посохами, двухполозной нартой, ружьем и другими предметами
Семья шорцев у срубной юрты. Улус Кумыс
Шорская семья у срубной юрты. Улус Кумыс
Группа шорцев со старостами у избы
Миссионерский стан в улусе Усть-Анзас
Улус Тоска на реке Мрассу
Обработка кожи. Шорка и шорец с кожемялкой
Шорские женщины за шитьем обуви
Шорцы демонстрируют основные орудия для обработки земли (мотыга – «абыл», борона) и зерна (ручная веялка, ступа, жернова)
Общий вид улуса Сосновая Гора
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