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1913. Топографическая экспедиция в Горную Шорию. Часть 2. Улусы на реке Мрассу

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1913. Топографическая экспедиция в Горную Шорию. Часть 1. Мрасский район

01. Жители одного из поселений в Горной Шории и работник экспедиции. Сельский сход. Составление поименных списков домохозяев
01. Жители одного из поселений в Горной Шории и работник экспедиции. Сельский сход. Составление поименных списков домохозяев

02. Группа мужчин шорцев с землеустроительной экспедиции. Сельский сход одного из улусов в Горной Шории
02. Группа мужчин шорцев с землеустроительной экспедиции. Сельский сход одного из улусов в Горной Шории

03. Группа мужчин шорцев с землеустроительной экспедиции у берега реки. Сельский сход одного из улусов в Горной Шории.
03. Группа мужчин шорцев с землеустроительной экспедиции у берега реки. Сельский сход одного из улусов в Горной Шории

04. Топографы, члены группы землеустроительной экспедиции за столом и группой шорцев одного из селений.
04. Топографы, члены группы землеустроительной экспедиции за столом и группой шорцев одного из селений

05. Г.И. Иванов за столом с самоваром у палатки и шорская семья.
05. Г.И. Иванов за столом с самоваром у палатки и шорская семья

06. Перевозка оборудования экспедиции на санях-волокуше. У улуса Усть-Анзас.
06. Перевозка оборудования экспедиции на санях-волокуше. У улуса Усть-Анзас

07. На берегу реки Мрассу. Лодки и лошади экспедиции, у улуса Усть-Кабырза
07. На берегу реки Мрассу. Лодки и лошади экспедиции, у улуса Усть-Кабырза”

08. Караван с хлебом для экспедиции у улуса Усть-Кабырза
08. Караван с хлебом для экспедиции у улуса Усть-Кабырза

09. Топографы у лодок на берегу реки Мрассу, у улуса Усть-Кабырза.
09. Топографы у лодок на берегу реки Мрассу, у улуса Усть-Кабырза

10. Топограф и рабочие верхом у улуса Усть-Кабырза
10. Топограф и рабочие верхом у улуса Усть-Кабырза

11. Г.И. Иванов стоит в лодке у берега реки Мрассу, ниже улуса Усть-Кабырза
11. Г.И. Иванов стоит в лодке у берега реки Мрассу, ниже улуса Усть-Кабырза

12. Лодки землеустроительной экспедиции у берега реки Мрассу, у улуса Таска.
12. Лодки землеустроительной экспедиции у берега реки Мрассу, у улуса Таска

13. Лодки экспедиции на реке Мрассу, у улуса Таска
13. Лодки экспедиции на реке Мрассу, у улуса Таска

14. Караван с хлебом для экспедиции у улуса Тоска
14. Караван с хлебом для экспедиции у улуса Тоска

15. Обед рабочих экспедиции на берегу реки Мрассу у улуса Сага.
15. Обед рабочих экспедиции на берегу реки Мрассу у улуса Сага

16. Рабочие землеустроительной экспедиции у скалы на реке Мрассу, у улуса Сага.
16. Рабочие землеустроительной экспедиции у скалы на реке Мрассу, у улуса Сага

17. Улус Азас на реке Мрассу. Вид издали
17. Улус Азас на реке Мрассу. Вид издали

18. Способы передвижения по дорогам Горной Шории. Люлька
18. Способы передвижения по дорогам Горной Шории. Люлька

19. Староста одного из шорских поселений с топографом - членом землеустроительной экспедиции
19. Староста одного из шорских поселений с топографом – членом землеустроительной экспедиции

20. Возвращение рассчитавшегося рабочего землеустроительной экспедиции в одиночку на плоту по течению реки Мрассу
20. Возвращение рассчитавшегося рабочего землеустроительной экспедиции в одиночку на плоту по течению реки Мрассу
Источник: https://humus.livejournal.com/7600815.html
Метки: Алтай, история, Россия, фото, экспедиция, этнография
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