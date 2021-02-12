1913. Топографическая экспедиция в Горную Шорию. Часть 2. Улусы на реке Мрассу
1913. Топографическая экспедиция в Горную Шорию. Часть 1. Мрасский район
01. Жители одного из поселений в Горной Шории и работник экспедиции. Сельский сход. Составление поименных списков домохозяев
02. Группа мужчин шорцев с землеустроительной экспедиции. Сельский сход одного из улусов в Горной Шории
03. Группа мужчин шорцев с землеустроительной экспедиции у берега реки. Сельский сход одного из улусов в Горной Шории
04. Топографы, члены группы землеустроительной экспедиции за столом и группой шорцев одного из селений
05. Г.И. Иванов за столом с самоваром у палатки и шорская семья
06. Перевозка оборудования экспедиции на санях-волокуше. У улуса Усть-Анзас
07. На берегу реки Мрассу. Лодки и лошади экспедиции, у улуса Усть-Кабырза”
08. Караван с хлебом для экспедиции у улуса Усть-Кабырза
09. Топографы у лодок на берегу реки Мрассу, у улуса Усть-Кабырза
10. Топограф и рабочие верхом у улуса Усть-Кабырза
11. Г.И. Иванов стоит в лодке у берега реки Мрассу, ниже улуса Усть-Кабырза
12. Лодки землеустроительной экспедиции у берега реки Мрассу, у улуса Таска
13. Лодки экспедиции на реке Мрассу, у улуса Таска
14. Караван с хлебом для экспедиции у улуса Тоска
15. Обед рабочих экспедиции на берегу реки Мрассу у улуса Сага
16. Рабочие землеустроительной экспедиции у скалы на реке Мрассу, у улуса Сага
17. Улус Азас на реке Мрассу. Вид издали
18. Способы передвижения по дорогам Горной Шории. Люлька
19. Староста одного из шорских поселений с топографом – членом землеустроительной экспедиции
20. Возвращение рассчитавшегося рабочего землеустроительной экспедиции в одиночку на плоту по течению реки Мрассу
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