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1913. Топографическая экспедиция в Горную Шорию. Часть 2. Улусы на реке Мрассу. Вып.3

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1913. Топографическая экспедиция в Горную Шорию. Часть 1. Мрасский район
1913. Топографическая экспедиция в Горную Шорию. Часть 2. Улусы на реке Мрассу
1913. Топографическая экспедиция в Горную Шорию. Часть 2. Улусы на реке Мрассу. Вып.2

Шорцы - старик и старуха. Результаты шорского питания. Болезненное образование живота. Улус Карасу
Шорцы – старик и старуха. Результаты шорского питания. Болезненное образование живота. Улус Карасу

Молодой шорец с увеличенной щитовидной железой1
Молодой шорец с увеличенной щитовидной железой

Молодой шорец с увеличенной щитовидной железой

Молодой шорец с увеличенной щитовидной железой.

Шорские женщины-нищенки
Шорские женщины-нищенки

Нищий шорец
Нищий шорец

Молодая девушка в традиционной одежде у юрты
Молодая девушка в традиционной одежде у юрты

Шорская семья - муж с женой в одежде городского типа. Под местной русской культуры традиционную одежду шорцев сменяет городской тип одежды
Шорская семья – муж с женой в одежде городского типа. Под местной русской культуры традиционную одежду шорцев сменяет городской тип одежды

Шорец
Шорец

Старый шорец у срубной юрты
Старый шорец у срубной юрты

Шорские молодые женщины с детьми. Способ ношения маленьких детей матерями
Шорские молодые женщины с детьми. Способ ношения маленьких детей матерями


Дети шорцев.


Население одного из шорских улусов на реке Мрассу с землеустроительной экспедиции 1913 года

Ребенок с собакой у юрты
Ребенок с собакой у юрты

Старуха-шорка заготавливает дрова.
Старуха-шорка заготавливает дрова

Женщины на заготовке дров.
Женщины на заготовке дров

Женщина-шорка с ношей
Женщина-шорка с ношей
Прокладка просеки. Шорские мужчины и женщины при рубке деревьев
Прокладка просеки. Шорские мужчины и женщины при рубке деревьев
Источник: https://humus.livejournal.com/7624582.html
Метки: Алтай, история, Россия, фото, экспедиция, этнография
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