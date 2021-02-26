1913. Топографическая экспедиция в Горную Шорию. Часть 2. Улусы на реке Мрассу. Вып.3
1913. Топографическая экспедиция в Горную Шорию. Часть 1. Мрасский район
1913. Топографическая экспедиция в Горную Шорию. Часть 2. Улусы на реке Мрассу
1913. Топографическая экспедиция в Горную Шорию. Часть 2. Улусы на реке Мрассу. Вып.2
Шорцы – старик и старуха. Результаты шорского питания. Болезненное образование живота. Улус Карасу
Молодой шорец с увеличенной щитовидной железой
Шорские женщины-нищенки
Нищий шорец
Молодая девушка в традиционной одежде у юрты
Шорская семья – муж с женой в одежде городского типа. Под местной русской культуры традиционную одежду шорцев сменяет городской тип одежды
Шорец
Старый шорец у срубной юрты
Шорские молодые женщины с детьми. Способ ношения маленьких детей матерями
Дети шорцев.
Население одного из шорских улусов на реке Мрассу с землеустроительной экспедиции 1913 года
Ребенок с собакой у юрты
Старуха-шорка заготавливает дрова
Женщины на заготовке дров
Женщина-шорка с ношей
Прокладка просеки. Шорские мужчины и женщины при рубке деревьев
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