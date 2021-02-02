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Зоя: позор российского кино

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=h26KQ35zerQ
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 18061 13677
    Sergeev час назад

      Кто такой критик, это человек который ничего не умеет, но думает что может, одновременно считающий что вокруг одни косорукие.

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