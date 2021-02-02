

РИА Катюша



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В итоге теперь никто, без высочайшего разрешения "правообладателей" не может использовать наш государственный символ. Никто, включая сына автора гимна Никиту Сергеевича Михалкова.При этом, с какого перепуга какая-то американская шарашкина контора с разрешения Google взяла и присвоила себе наш государственный символ, разбираться не стоит. Это, скажем так, ответ на критику в их адрес от Путина и пусть и копеечный, но штраф от Роскомнадзора. «Выделю еще один принципиальный момент.Все более значимую роль в жизни общества стали играть современные технологические и прежде всего цифровые гиганты. Сейчас об этом много говорят, особенно применительно к событиям, которые в Штатах происходили в предвыборной кампании. И это уже не просто какие-то экономические гиганты, по отдельным направлениям они де-факто конкурируют с государствами.Их аудитория исчисляется миллиардами пользователей, которые проводят в рамках этих экосистем значительную часть своей жизни. С точки зрения самих компаний их монопольное положение оптимально для организации технологических и бизнес-процессов. Может быть, это так, но у общества возникает вопрос: насколько такой монополизм соответствует именно общественным интересам?Где грань между успешным глобальным бизнесом, востребованными услугами и сервисами, консолидацией больших данных и попытками грубо, по своему усмотрению управлять обществом, подменять легитимные демократические институты, по сути, узурпировать или ограничивать естественное право человека самому решать, как жить, что выбирать, какую позицию свободно высказывать?Мы все это видели только что в Штатах, и все понимают, о чем я сейчас говорю. Уверен, что подавляющее большинство людей разделяет такую позицию, в том числе и те, кто сегодня с нами участвует в мероприятии», – заявил вчера президент России на Давосском форуме.Раньше корпорация выпустила бы опровержение, запустила медакомпанию, дабы доказать, что Путин врет. Но это раньше. А тут следом, наконец-то вылез и Роскомнадзор, который спустя неделю после призывов детворы выходить на митинги за Навального, все-таки оштрафовал корпорации.Социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube будут оштрафованы за неисполнение требований удалять материалы, содержащие призывы к несовершеннолетним участвовать в акциях 23 января, сообщил Роскомнадзор. Штрафы составят от 800 тыс. до 4 млн руб. Нет, само собой, 800 тыс. для указанных выше, это сущие копейки, но как посмела Россия диктовать свои условия тем, кто без 5 минут уже себя хозяевами мира назначил.И вот, получите – распишитесь, был гимн наш, стал их. Притом – это ведь уже не первый случай такого отношения к России.Сразу после принятия поправок в Конституцию и гомоистерии, в середине 2020 стало известно, что«Вне зависимости, имела ли место некая мошенническая схема или намеренный злой умысел — ситуация бьет по позициям России в глобальном медиа-дискурсе. Интернет окончательно превращаются в зону боевых действий, и нам пора понять, что для акта кибератаки уже не обязательно что- то взламывать», – резюмирует эксперт ТГ-канала "Незыгарь".Отметим и мы, что война против России в том же YouTube, не говоря про Facebook, Instagram и Twitter идет уже много лет. Именно там любой русофоб быстро получает продвижение, патриотические каналы и группы банят без объяснения причин, а для детворы впихивают педерастов с порнозвездами.Вот только и на эту войну Россия пока не явилась, отвечая лишь репликами там, где нас уже откровенно бьют. Пора бы поставить американских господ на место. Давно пора.