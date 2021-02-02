У гимна России объявился американский правообладатель??!
Чем дальше продолжается заигрывание с корпорациями интернет-гигантами, тем больше это похоже на попытки "примирения" с Украиной, где на любое слово российской стороны отвечали погромом посольства или сжиганием флага.
Вот теперь на нас "обиделся" YouTube. Обиделся после смешного штрафа от Роскомнадзора и вчерашних слов Путина по недопустимости захвата власти корпорациями. В ответ там объявили, что у гимна России объявился американский правообладатель — контент-криэйторы YouTube жалуются на невозможность использования государственной символики.
Более того, теперь и права на «Священную войну» и «День Победы», по версии Google, принадлежат американскому лейблу The Orchard Music. Остается понять – что еще нужно сделать американцам такого, что от нас пойдет реальная ответка?
Вчерашняя речь Путина на Давосском форуме, где он позволил себе покритиковать корпорации интернет-гигантов, довольно быстро дошли до адресата. Американский видеохостинг начал наказывать за ролики, содержащие российский гимн — патриотический контент пропадает из выдачи, а доход от рекламы изымается в пользу американской компании Broadcast Music Inc.
Вот теперь на нас "обиделся" YouTube. Обиделся после смешного штрафа от Роскомнадзора и вчерашних слов Путина по недопустимости захвата власти корпорациями. В ответ там объявили, что у гимна России объявился американский правообладатель — контент-криэйторы YouTube жалуются на невозможность использования государственной символики.
Более того, теперь и права на «Священную войну» и «День Победы», по версии Google, принадлежат американскому лейблу The Orchard Music. Остается понять – что еще нужно сделать американцам такого, что от нас пойдет реальная ответка?
Вчерашняя речь Путина на Давосском форуме, где он позволил себе покритиковать корпорации интернет-гигантов, довольно быстро дошли до адресата. Американский видеохостинг начал наказывать за ролики, содержащие российский гимн — патриотический контент пропадает из выдачи, а доход от рекламы изымается в пользу американской компании Broadcast Music Inc.
В итоге теперь никто, без высочайшего разрешения "правообладателей" не может использовать наш государственный символ. Никто, включая сына автора гимна Никиту Сергеевича Михалкова.
При этом, с какого перепуга какая-то американская шарашкина контора с разрешения Google взяла и присвоила себе наш государственный символ, разбираться не стоит. Это, скажем так, ответ на критику в их адрес от Путина и пусть и копеечный, но штраф от Роскомнадзора. «Выделю еще один принципиальный момент.
Все более значимую роль в жизни общества стали играть современные технологические и прежде всего цифровые гиганты. Сейчас об этом много говорят, особенно применительно к событиям, которые в Штатах происходили в предвыборной кампании. И это уже не просто какие-то экономические гиганты, по отдельным направлениям они де-факто конкурируют с государствами.
Их аудитория исчисляется миллиардами пользователей, которые проводят в рамках этих экосистем значительную часть своей жизни. С точки зрения самих компаний их монопольное положение оптимально для организации технологических и бизнес-процессов. Может быть, это так, но у общества возникает вопрос: насколько такой монополизм соответствует именно общественным интересам?
Где грань между успешным глобальным бизнесом, востребованными услугами и сервисами, консолидацией больших данных и попытками грубо, по своему усмотрению управлять обществом, подменять легитимные демократические институты, по сути, узурпировать или ограничивать естественное право человека самому решать, как жить, что выбирать, какую позицию свободно высказывать?
Мы все это видели только что в Штатах, и все понимают, о чем я сейчас говорю. Уверен, что подавляющее большинство людей разделяет такую позицию, в том числе и те, кто сегодня с нами участвует в мероприятии», – заявил вчера президент России на Давосском форуме.
Раньше корпорация выпустила бы опровержение, запустила медакомпанию, дабы доказать, что Путин врет. Но это раньше. А тут следом, наконец-то вылез и Роскомнадзор, который спустя неделю после призывов детворы выходить на митинги за Навального, все-таки оштрафовал корпорации.
Социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube будут оштрафованы за неисполнение требований удалять материалы, содержащие призывы к несовершеннолетним участвовать в акциях 23 января, сообщил Роскомнадзор. Штрафы составят от 800 тыс. до 4 млн руб. Нет, само собой, 800 тыс. для указанных выше, это сущие копейки, но как посмела Россия диктовать свои условия тем, кто без 5 минут уже себя хозяевами мира назначил.
И вот, получите – распишитесь, был гимн наш, стал их. Притом – это ведь уже не первый случай такого отношения к России.
Сразу после принятия поправок в Конституцию и гомоистерии, в середине 2020 стало известно, что Google отдал права на «Священную войну» и «День Победы» американскому лейблу The Orchard Music.
«Вне зависимости, имела ли место некая мошенническая схема или намеренный злой умысел — ситуация бьет по позициям России в глобальном медиа-дискурсе. Интернет окончательно превращаются в зону боевых действий, и нам пора понять, что для акта кибератаки уже не обязательно что- то взламывать», – резюмирует эксперт ТГ-канала "Незыгарь".
Отметим и мы, что война против России в том же YouTube, не говоря про Facebook, Instagram и Twitter идет уже много лет. Именно там любой русофоб быстро получает продвижение, патриотические каналы и группы банят без объяснения причин, а для детворы впихивают педерастов с порнозвездами.
Вот только и на эту войну Россия пока не явилась, отвечая лишь репликами там, где нас уже откровенно бьют. Пора бы поставить американских господ на место. Давно пора.
РИА Катюша
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Ахренеть,дожили уже гимна лишили,и че теперь будет делать “великий”?
Вы думаете это только сейчас началось?Как бы не так! Помните старый советский фильм “Садко”?Так вот,спустя 10 лет его выхода в свет,он был переведён на английский,сокращён немного,изменено название и имена героев и выпущен в прокат в США! Думаете наказали вора?Нет!А это были 60е годы-СССР.
П.С. Герои провернувшие этот трюк принадлежали к маленькому,картавому народу,как и сегодняшние господа прихватившие советские песни.
Помните такого актёра Олега Видова?Он ещё во время перестройки подгрёб под себя несколько сот советских мультфильмов.СоюзМультфильм с ним судился,но ни хрена не отсудил,а “добрый человек”Усманов выкупил у него все эти мультфильмы и передал права на них одному из детских телеканалов.(кому принадлежит канал не знаю,но не удивлюсь если тому же Усманову.)
Кстати:Видов вероятней всего также из картавых,судя по папе.)
Ютуб помойка, как и весь интернет. Смотрите ОРТ.
Вообще-то приличные люди (например в Китае) пользуются отечественным интернетом, отечественным видеохостингом и отечественными социальными сетями. И даже проживающие в стране иностранцы предпочитают использовать всё местное, хотя выход в чужестранный интернет имеется. Отечественным – это где акционеры исключительно граждане и юр.лица этой страны, всё “железо” которых изготовлено в этой стране и физически расположено на территории своей страны, и программное обеспечение так же написанное своими гражданами.
А такого безобразия не будет, если страна реально покажет свою боевую мощь. Когда она покажет, что реально готова устроить ядрёный апокалипсис в одной отдельно взятой стране на 1/15 части суши.