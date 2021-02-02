Навальный получил 3.5 года колонии
Навальный получил 3.5 года колонии за нарушение условий условного освобождения.
Реально из них он отсидит 2.5 года.
Сидеть будет в колонии общего режима.
Реально из них он отсидит 2.5 года.
Сидеть будет в колонии общего режима.
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Ура товарищи.)))Теперь послы всех развитых стран,будут носить ему богатые передачки,а вертухаи их отбирать и отдавать в детские дома.)Так мы победим наконец бедность,и накормим бабушек на помойках.Серые должны быть нам благодарны за это.)))
ВЫХОДИТ ,СТЕПАНЫЧ , , ,ДОПРЫГАЛСЯ ХАРВАРДСКИЙ КОЗЕЛ ВО,Н,ЮЧ,ИЙ , А ?
Во так, , когда 2 дыни под 1 мышке- сам падает в ней !
Столько шума из-за ерунды. Если бы он был на столько опасен власти, как втирают, то и срок бы был соответствующий, пара тройка пожизненных.
СОФИЯ – моя малка МОСКВА
В Москве прошло заседание по делу Навального
02.02.2021
http://www.stoletie.ru/lenta/v_moskve_prohodit_zasedanije_po_delu_navalnogo_603.htm
РАЗВЕ МОЖНО ЛУЧШЕ НАПИСАТЬ ПРО СПРАВЕДЛИВОЕ РУССКОЕ ПРАВОСУДИЕ ,ЧЕМ ЕТО СДЕЛАЛИ РУССКИЕ БРАТЯ НА “ПОЛИТИКУСЕ ” ?
Не мог сдержаться , и по етому поводу вполне поддерживаю решение суда !
Справедливо сказать громко , на весь Мир:
РУССКИЙ СУД – САМЫЙ СПРАВЕДЛИВЫЙ СУД В МИРЕ !
“За что боролся ,но то и напоролся “- рус. пог.
“Во глубине сибирских рут-
храните гордое терпение ,
и хорошее поведение ,мистер Навальный -
гордость заокеанским кураторам цветных Гяволюции по всей Земле !
Сейчась пора етому молодому юристу усвоить новую професию ,там , вдали , за рекой , денюжку секономить ,на старости лет- а то ГРЯЗНОЙ политикой заниматься- себя не уважать , жена проголодается и бросит его , , а и англо-саксы если перестанут печатать фантики из-за ФИФИ-ПАНДЕМИОЙ – ПИ,П,ЕЦ для “СВЕТОЧа” АНГЛО-СИОНСКОЙ ДЕМОКРАТИОЙ НА РУСИ !!
Первоисточник публикации: https://politikus.ru/video/134205-sud-nad-navalnym-2-fevralya-pryamaya-translyaciya.html
Politikus.ru
№15 ↑ счастливый_случай
Сегодня, 20:35 +5
Наконец-то Правосудие восторжествовало!
Не помогли ему дипломаты 18 государств – Интервенция в 21 веке 18 держав (Антанты) в Россию разбилось о Симоновский районный суд .
Ждем дальнейших судебных разбирательств по другим уголовным делам Поциента.
№24 kflvbkf36
Сегодня, 10:59 +21
К зданию суда приехали машины 18 иностранных государств! Пригласить дипломатов и высказать своё фе! Это что, их гражданина судят?
Наши сидели и сидят в штатовских тюрьмах, а мы с этими врагами разговоры разговариваем…. Сильна пятиколонная компания!
Ждут, что по призыву ходорковского кровь под корни дерева свободы польётся? Не боятся свою пролить? А палка-то о двух концах!
№29 ↑ menkaur
Пользователь на сайте Сегодня, 11:46 +32
Багдасарян классно откомментировал этот факт:
” -Эти машины – еще одна статья Навальному за госизмену.”
Первоисточник публикации: https://politikus.ru/video/134205-sud-nad-navalnym-2-fevralya-pryamaya-translyaciya.html
Politikus.ru
Доигрался леха на скрипке.
За два года он узнает много новых слов.
и песеньку :
” МАМА , , Я ШОФЕРА ЛЮБЛЮ !”
Откроет Лехаим новую страницу в своей жизни ,
, и полюбит Гусскую природу ” на Сопках Манчжурии “