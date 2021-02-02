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Навальный получил 3.5 года колонии

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Навальный получил 3.5 года колонии за нарушение условий условного освобождения.
Реально из них он отсидит 2.5 года.
Сидеть будет в колонии общего режима.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6523009.html
Метки: криминал, навальный, Россия
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6 Комментариев » Оставить комментарий
  • 42627 21759
    Степаныч час назад

      Ура товарищи.)))Теперь послы всех развитых стран,будут носить ему богатые передачки,а вертухаи их отбирать и отдавать в детские дома.)Так мы победим наконец бедность,и накормим бабушек на помойках.Серые должны быть нам благодарны за это.)))

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    • 4951 4174
      Алекс Сневар 29 мин. назад

        Столько шума из-за ерунды. Если бы он был на столько опасен власти, как втирают, то и срок бы был соответствующий, пара тройка пожизненных.

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      • 3188 2760
        georgi tarabov 16 мин. назад

          СОФИЯ – моя малка МОСКВА

          В Москве прошло заседание по делу Навального
          02.02.2021
          http://www.stoletie.ru/lenta/v_moskve_prohodit_zasedanije_po_delu_navalnogo_603.htm

          РАЗВЕ МОЖНО ЛУЧШЕ НАПИСАТЬ ПРО СПРАВЕДЛИВОЕ РУССКОЕ ПРАВОСУДИЕ ,ЧЕМ ЕТО СДЕЛАЛИ РУССКИЕ БРАТЯ НА “ПОЛИТИКУСЕ ” ?
          Не мог сдержаться , и по етому поводу вполне поддерживаю решение суда !
          Справедливо сказать громко , на весь Мир:
          РУССКИЙ СУД – САМЫЙ СПРАВЕДЛИВЫЙ СУД В МИРЕ !

          “За что боролся ,но то и напоролся “- рус. пог.
          “Во глубине сибирских рут-
          храните гордое терпение ,
          и хорошее поведение ,мистер Навальный -
          гордость заокеанским кураторам цветных Гяволюции по всей Земле !

          Сейчась пора етому молодому юристу усвоить новую професию ,там , вдали , за рекой , денюжку секономить ,на старости лет- а то ГРЯЗНОЙ политикой заниматься- себя не уважать , жена проголодается и бросит его , , а и англо-саксы если перестанут печатать фантики из-за ФИФИ-ПАНДЕМИОЙ – ПИ,П,ЕЦ для “СВЕТОЧа” АНГЛО-СИОНСКОЙ ДЕМОКРАТИОЙ НА РУСИ !!

          Первоисточник публикации: https://politikus.ru/video/134205-sud-nad-navalnym-2-fevralya-pryamaya-translyaciya.html
          Politikus.ru

          №15 ↑ счастливый_случай

          Сегодня, 20:35 +5

          Наконец-то Правосудие восторжествовало!
          Не помогли ему дипломаты 18 государств – Интервенция в 21 веке 18 держав (Антанты) в Россию разбилось о Симоновский районный суд .
          Ждем дальнейших судебных разбирательств по другим уголовным делам Поциента.

          №24 kflvbkf36
          Сегодня, 10:59 +21

          К зданию суда приехали машины 18 иностранных государств! Пригласить дипломатов и высказать своё фе! Это что, их гражданина судят?
          Наши сидели и сидят в штатовских тюрьмах, а мы с этими врагами разговоры разговариваем…. Сильна пятиколонная компания!
          Ждут, что по призыву ходорковского кровь под корни дерева свободы польётся? Не боятся свою пролить? А палка-то о двух концах!

          №29 ↑ menkaur
          Пользователь на сайте Сегодня, 11:46 +32

          Багдасарян классно откомментировал этот факт:
          ” -Эти машины – еще одна статья Навальному за госизмену.”

          Первоисточник публикации: https://politikus.ru/video/134205-sud-nad-navalnym-2-fevralya-pryamaya-translyaciya.html
          Politikus.ru

        • 6773 4729
          чужой 11 мин. назад

            Доигрался леха на скрипке.
            За два года он узнает много новых слов.

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