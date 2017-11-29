Савеловский суд положил конец предвыборным махинациям Навального

Савеловский районный суд Москвы принял сторону Михаила Костенко и полностью удовлетворил его требования к предвыборному штабу российского оппозиционера Алексея Навального. Впрочем, обо всем по порядку.

Михаил Костенко заинтересовался общественной деятельностью Алексея Навального и решил помочь тому деньгами, перечислив 50 тысяч рублей на счет предвыборного штаба оппозиционера. Деньги Навальный принял, а вот с предвыборной кампанией случилась заминка. Оказалось, что с судимостью, которую имеет Навальный, участвовать в выборах он может только на правах избирателя, а о том, чтобы баллотироваться на президентский пост, не может быть и речи. Естественно, Навальный, который окончил юридический факультет РУДН, о таких важных деталях просто не мог не знать, однако деньги все равно собирал.

Алексей Навальный, не считая мелких нарушений, является фигурантом нескольких серьезных административных и уголовных дел, самое известное из которых — «дело Кировлеса». В 2013 году Алексей был приговорен к пяти годам колонии за нанесенный госпредприятию ущерб, однако позднее наказание было заменено на условное, что не отменяет самого факта вины.

Навальный, правда, оспаривал решение суда в ЕСПЧ, но Ленинский районный суд Кирова признал его виновным повторно в феврале 2017 года. Следовательно, об участии в выборах не может быть и речи, однако оппозиционер продолжает собирать деньги на свою предвыборную кампанию, вводя в заблуждение своих жертвователей.

Но не все предпочли молча смотреть, как их средства тратятся на заведомо недостижимую цель. Михаил Костенко сопоставил законы Российской Федерации с наличием у Навального судимости, оценил регулярные поездки безработного оппозиционера за рубеж, совершаемые на неизвестные средства, и решил потребовать обратно свои 50 000.

Ответчиком, правда, выступает Леонид Волков — глава того образования, которое Навальный называет предвыборным штабом. Именно на его счет были переведены деньги, и именно он же, комментируя ситуацию, назвал претензии Костенко «полным бредом». Той же позиции придерживался и представитель Волкова в суде, который строил свою линию на том, что поступающие на счет Волкова средства расходуются на создание штабов Навального в разных городах, встречи оппозиционера с гражданами России и тому подобные вещи, однако суд принял сторону Костенко.

Более того, еще до финального заседания суда юристы Навального явили миру квитанцию, согласно которой на счет Костенко было переведено и его пожертвование. Это значит, что защита заранее осознавала, что Навальный не прав, поэтому к 50 000 рублей была добавлена сумма, эквивалентная выплаченной истцом госпошлине.

На этом инцидент можно было бы считать исчерпанным, если бы данное разбирательство не создало прецедент. Ранее обманутые Навальным граждане попросту не знали, какими будут последствия их требований вернуть деньги. Теперь же это хорошо известно, и штаб Навального может начинать беспокоиться.

«Прецедент для Навального неприятный – это факт, и, безусловно, он может быть использован затем в судах других инстанций», — утверждает доктор юридических наук, член президиума Ассоциации юристов РФ, вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, Владислав Гриб.

Также юрист добавляет, что решение суда не просто подтверждает возможность вернуть вложенные по ошибке деньги в предвыборную кампанию Навального, но и косвенно говорит о том, что оппозиционер вообще не может баллотироваться.

В свою очередь исполнительный директор Российского общественного института избирательного права Александр Игнатов подчеркивает, что Навальный не имел права даже начинать сбор средств на свою предвыборную кампанию, поскольку это можно сделать только после регистрации в качестве кандидата. Эксперт не исключает, что основным мотивом для удовлетворения иска было как раз данное обстоятельство.

При этом стоит учитывать, что против сбора пожертвований выступили даже соратники Навального из «Партии прогресса», которые обвинили Алексея в том, что он организовал бизнес на доверии своих сторонников. Некоторые уже задаются вопросом: а что скажет Навальный своим последователям по поводу пожертвованных средств, когда ЦИК откажет оппозиционеру в регистрации на выборы.

Впрочем, штаб продолжает прием взносов, стараясь не комментировать происходящее. Навальный понял, что после официального старта предвыборной гонки собирать пожертвования уже не получится, поэтому не только не приостановил, но и увеличил усилия. А с сегодняшнего дня пожертвования на кампанию Навального можно сделать в прямом эфире так же, как это делают игровые видеоблогеры вроде скандальной «Стримерши Карины»."

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http://gosnovosti.com/2017/11/савеловский-суд-положил-конец-предвы/