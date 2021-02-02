Наши духовные истоки

Более двухсот лет назад Россия узнала о подвиге простой девушки Прасковьи Луполовой. Почти два года она шла пешком из провинциального сибирского города Ишим Тобольской губернии в Санкт-Петербург, чтобы лично у императора «просить помилования» для своего отца. Поход двадцатилетней девушки увенчался успехом – отца освободили от наказания.

Дочерним подвигом Прасковьи российская и зарубежная общественность восхищалась весь XIX век. Увы, в двадцатом веке в нашей стране потребовались другие подвиги и о Луполовой забыли.

Через двести лет благодарные ишимцы вспомнили о своей героине, нашли архивные документы, которые рассказали об этом дочернем подвиге. Совсем недавно в Ишиме (теперь в Тюменской области) торжественно открыт бронзовый памятник Прасковье Луполовой, как дань уважения к ее гражданскому подвигу. Автор скульптуры-символа дочерней любви к своим родителям – Вячеслав Клыков. Это была одна из последних его работ.

В СИБИРЬ НЕ ПО СВОЕЙ ВОЛЕ

Семья Луполовых происходила из небогатого дворянского сословия. Отец Прасковьи – Григорий, жил на Украине, служил драгунским поручиком и полковым казначеем, участвовал в русско-турецкой войне, в битве за Измаил и Очаков, за храбрость имел награды. В 1784 году в городе Елисаветграде (ныне это украинский город Кировград) в семье поручика родилась дочь Прасковья.

Размеренную семейную жизнь нарушил чей-то донос, что Григорий Луполов яко бы замешан в казнокрадстве. Потомкам уже никогда не узнать истинную причину опалы, в которой оказался поручик драгунского полка. Одно лишь известно, что лишенный дворянства и разжалованный из прапорщиков, его сослали в Сибирь, в город Ишим. Семья – жена и дочь – последовали за ним.

Сибирский период в жизни Луполовых был однообразным. Семья жила в деревянном домишке, кормилась огородом и крошечным жалованьем отца, который переписывал бумаги Ишимского земского суда. Многочисленные прошения отца семейства на имя губернатора о помиловании оставались безответными.

Прасковья в семье была единственным ребенком, росла в атмосфере любви и православных традиций. Восемнадцатилетняя девушка видела страдания отца, и в ней проснулось желание их облегчить. Кто уж подсказал неграмотной Прасковье про Санкт-Петербург, но идея просить прощения для отца у самого императора пришлась ей по душе. Без родительского благословения, конечно же, дочь не могла решиться на такой поступок. Поэтому ей пришлось уговаривать отца с матерью, чтобы они отпустили единственную наследницу в далекую дорогу. Они не смогли устоять перед настойчивостью Прасковьи и благословили её в путь-дорогу. С рублем в кармане, с иконой Казанской Божьей матери в руках, уповая на волю Божью, путешественница отправилась пешком за тысячи верст в Санкт-Петербург искать правду.

В ПУТИ СПАСАЛА МОЛИТВА

Наивная Прасковья даже представить себе не могла, какие испытания ей предстоит пройти. Мало того, даже толком не зная какие города и веси ей предстоит посетить. Но во что она по настоящему верила – в мире добрых людей гораздо больше, чем плохих, они помогут. Так оно и случилось.

Через семьсот верст пешего пути девушка оказалась в Екатеринбурге. Случай ее свел с богатой купчихой, которая прониклась к ней материнским участием. В гостеприимном доме путешественницу учили грамоте, светским манерам, подлечили и, вручив рекомендательные письма к питерским придворным, проводили в дальнюю дорогу. До Вятки Прасковья добиралась по реке, дальше до Казани – снова пешком. Каких только встреч не было на ее пути! Однажды, ночуя в крестьянской избе, она проснулась от хозяйского шепота, и поняла, что против нее замышляют что-то недоброе. Остаток ночи наша героиня провела в молитве. Молитва и спасла девушку от погибели. Утром хозяева обыскали всю одежду, надеялись найти драгоценности, но когда убедились, что кроме рубля ничего нет, накормили путешественницу, дали ей в дорогу из своих скромных запасов сорок копеек. Случались и другие истории. Как-то в дороге на Прасковью напала стая собак, и она простояла под проливным дождем всю ночь. А при переправе через реку упала с парохода в воду.

На одной почтовой станции ямщики наотрез отказались брать с собой путешественницу. Одежда, мол, не по сезону, замерзнет в пути. После долгих уговоров у суровых мужиков дрогнуло сердце. Девушку взяли с собой, сняли с себя тулуп и закутали ее, а сами по очереди бежали до следующей станции рядом с повозкой, чтобы не простудиться.

В дороге Прасковья увидев к себе милость Божью, принимает решение – если доберется до императора и добьется прощения для своего отца, то остатки своей жизни проведет в монастыре, в молитве за своих родителей и страну российскую.

ИМПЕРАТОР ПРОСТИЛ ОТЦА

Больше года девушка добиралась до столицы. Рекомендательные письма из Екатеринбурга помогли встретиться с близкими к императорскому двору людьми. Вскоре Прасковью представили императрице Марии Федоровне, матери Александра первого, и супруге царя – Елизавете Алексеевне, а затем и самому императору.

Царь поручил рассмотреть дело отца Луполовой сенатору Осипу Козодавлеву, члену комиссии по пересмотру прежних уголовных дел. В итоге отец Прасковьи получил возможность вернуться из мест поселения «на прежние жилища», но без возвращения ему чинов и дворянства. Постановление Правительствующего Сената от 27 апреля 1805 года опубликовала газета «Санкт-Петербургские ведомости».

Растроганный девичьим подвигом император Александр первый принял Прасковью во дворце и за героический поступок, искреннюю дочернюю любовь к своим родителям наградил Луполову двумя тысячами рублей серебром. По тем временам это было огромное состояние.

О Прасковье мигом узнал весь Петербург. В одно мгновенье она стала первой невестой столицы, ее приглашают в богатые дома, с ней ищут встреч министры, ей посвящают вирши, а светские дамы были готовы ей помочь выбрать самого завидного жениха.

Но она решила посвятить себя монашеской жизни и после паломничества в Киев уехала в Крестовоздвиженский монастырь Нижнего Новгорода. Поздней осенью 1809 года, уже тяжело больной она переезжает в Десятинный монастырь Великого Новгорода. В декабре того же года послушница Прасковья умерла. Ее похоронили в монастыре. Многие годы к могиле Прасковьи Луполовой приезжали паломники и получали исцеление. В конце XIX века настоятельница монастыря обращалась в Священный Синод Русской Православной Церкви, чтобы рассмотреть вопрос о причислении Прасковьи Лупуловой к лику Святых угодников. Если бы не революционные события начала XX века, возможно, так бы оно и произошло.

ПОДВИГ ПРАСКОВЬИ ОПИСАН В РОМАНАХ

Так случилось, что подвиг Прасковьи по достоинству был оценен чувствительными французами, воспитанными на любовных романах. Вскоре после того, как Санкт-Петербург заговорил о подвиге девушки из Сибири, модная в то время писательница Мари-Софи Коттен написала и издала на французском языке роман «Елизавета, или Ссыльные в Сибири». В его основе история Прасковьи Луполовой, украшенная эпизодами о не существовавших в действительности романтических увлечениях главной героини. Романом зачитывалась вся просвещенная Европа. В романе «Евгений Онегин» Александр Пушкин вложил в руки Татьяны Лариной именно это произведение. Историю Прасковьи Александр Сергеевич использует, правда, уже в другом виде, в «Капитанской дочке». Одна из главных героинь – Маша Миронова, как известно, так же ходила к императору с просьбой о помиловании для своего возлюбленного, встретила у монарха понимание и милосердие.

Но ближе всех к реальным событиям была повесть французского писателя графа Ксавье де Местра «Юная сибирячка», кстати, получившая высокую оценку великого романиста Стендаля. Переведенная на русский язык она имела большой успех в России и переиздавалась в русском переводе весь XIX век. В 1840 году русский писатель Николай Полевой написал для сцены Александринского театра пьесу «Параша Сибирячка». Несколько лет спектакль был в репертуаре этого театра. Император Александр Павлович посещал этот спектакль и, по воспоминаниям очевидцев, был растроган и может быть это повлияло на издание указа о помиловании декабристов.

Имя Прасковьи Луполовой вошло в русскую историографию. В хронографе «Русская история» в числе самых знаменательных событий европейской жизни 1804 года отмечен «подвиг бедной и неизвестной россиянки по имени Прасковья Григорьевна Луполова». Весь XIX век Луполова занимала душу и воображение множества людей, не иссякает и поток произведений ей посвященных.

На Западе история юной сибирячки вспоминается доныне. Несколько лет назад в Париже вышло очередное переиздание повести Ксавье де Места и вызвало широкий отклик современных читателей.

ПАМЯТНИК ОТ БЛАГОДАРНЫХ ИШИМЦЕВ

Образ Прасковьи, наверное, навсегда бы забылся, если б не преподаватели Ишимского педагогического института да сотрудники местного краеведческого музея Татьяна Савченкова и Надежда Проскурякова. Они по настоящему вернули землякам имя Луполовой. Они перевернули десятки архивных страниц, написали письма в разные столичные и провинциальные архивы и нашли удивительные материалы о Луполовой. Теперь в музее открыта выставка, посвященная подвигу Прасковьи. На стендах – фотографии монастырей, плиты с могилы «девицы Луполовой», книги, в том числе и на разных европейских языках, в которых описан подвиг сибирячки.

Наши сподвижники от культуры решили пойти дальше – они задумались не просто вернуть имя, но и установить в центре города Ишима памятник Прасковье.

– Сегодня мы стремимся осознать свои национальные истоки, ищем какие-то новые символы, – размышляет Надежда Леонидовна, – Но что может быть лучше, если символом назвать обыкновенную дочернюю любовь к отцу, к родителям. Двадцатилетняя девушка в начале XIX века чтобы защитить своего отца от несправедливости пешком идет из Ишима в Петербург – не этим ли мы должны учить юное поколение?

Глава города Ишима Виктор Рейн с готовностью поддержал проект музейных работников. Гражданский подвиг нашей землячки заслуживает того, чтобы о нем знали сибиряки, этот памятник будет всем нам напоминать об истинных ценностях нашей жизни, считал Виктор Александрович.

Кому доверить создавать скульптуру Прасковьи? Ишимские краеведы решили, что их замысел и идею способен понять только скульптор Вячеслав Клычков, человек, который создал скульптуру Сергия Радонежского в Радонеже, Александра Невского в Курске, Георгия Жукова в Москве, Петра Столыпина в Саратове, Василия Шукшина на Алтае. Мастер откликнулся на предложение ишимцев.

Я был настолько потрясен историей Прасковьи Луполовой, что, не раздумывая, согласился на эту работу, – сказал Вячеслав Михайлович. – Пример дочерней любви сегодня очень важен как связь поколений прошлого, настоящего и будущего. Нашему времени как воздуха не хватает примеров любви детей к родителям, родителей к детям. Взаимная любовь родителей и детей, почитание отца и матери всегда воспитывались на Руси.

Эти добрые слова русского православного человека Вячеслава Клычкова надолго запомнились ишимцам. Очень они скорбели, когда узнали о кончине скульптора. Ежегодно в день его кончины в храмах Ишима затепливаются десятки поминальных свечей и звучит поминальная молитва.

ПРАСКОВЬЯ ВЕРНУЛАСЬ ДОМОЙ

Прасковья Луполова, отлитая в бронзе, теперь стоит в одном из красивейших мест города Ишима, рядом со Свято-Никольским храмом, в нескольких сотнях метров от бывшего родительского дома. Более вухсот лет назад она ушла из него, чтобы спасти родителей, в наши дни она вернулась, чтобы всем нам показать, что только любовь спасает нас.

Владимир Лысов ( Тюменская область )