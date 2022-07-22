Сейчас дети и родители развращены развлекательными комнатами и прочими детскими развлекухами, все бы хорошо, но в жизни так все ярко и празднично не бывает, чтобы чего-то добиться в ней, нужно много всего преодолевать. Что вы в ребенка с детства заложите, исходя из этого он и будет строить свою картину мира.

То, что здесь написано не готовы услышать, к сожалению 80% родителей дошкольников, особенно если это их первый ребенок, но мы все равно верим, что вы не случайно это читаете . Часто родители начинают, вспоминают нас, когда уже сталкиваются с проблемами и отчаялись их решить самостоятельно. Есть семьи, которые уже четвертого своего ребенка приводят к нам. Первого ребенка приводили насторожено, советовали, что и как надо делать, ссылаясь на новомодные методики воспитания, со вторым и третьим начинали прислушиваться, четвертого отдают со словами: делайте, что считаете нужным.



Если все детство он привык к аниматорам, которые его развлекают, он будет и взрослым стремится только туда где весело, если он привык к нытью и чтобы его жалели, это никуда не денется, он будет плакаться и когда вырастет, потому что он привык так делать до 18 лет и на этом построена вся его жизнь.



Он не знает как по-другому!? Чуда не произойдет! В 18 лет по щелчку, ежесекундно, он не станет другим. Главной задачей педагога и родителя является подготовка ребенка к жизни без нас.



Подготовить его ко всем трудностям, которые могут попасться на его пути, закалить его характер, воспитать стрессоустойчивость, чтобы никакие испытания не смогли сбить его с пути, чтобы без психологов он мог самостоятельно справиться с любой сложившейся ситуацией.



Чем большим количеством умений и навыков он в детстве овладеет, тем легче ему будет найти себя во взрослом возрасте.



Из многочисленного опыта нами сделан вывод, чем младше ребенок, тем авторитарнее должно быть воспитание, по мере того, как он становится старше и разумнее, узду надо ослаблять.



Хотите чтобы детские кризисы прошли не заметно до 5-6 лет вы должны быть командиром, далее ослабляем хватку, с 11-16 лет вы должны стать старшим товарищем, старше 16лет он должен видеть в вас друга.



У нас же наоборот до школы позволяют все, а как его шалости начинают попахивать детской комнатой милиции, начинают закручивать гайки, а уже поздно, он привык так, любые вмешательства теперь приводят к болезненной ломке. Неразумный еще человечек, к сожалению, не в состоянии грамотно распорядиться своей свободой.

2 заблуждение — Ребенок сам знает, что ему нужно!?

Да, действительно у детей есть чему поучиться. Они внимательны к мелочам, мы же движемся от точка А к точки Б в своих проблемах, зачастую не замечая ничего вокруг.



Мы не живем настоящим моментом. Они умеют радоваться мелочам. Имея игрушки стоимость в десятки тысяч рублей, ребенок может привязать на палочку веревочку и носится с ней полдня, радуясь тому, как она развивается на ветру.



Они забавные, у них еще не шаблонное мышление. Из-за недостаточного жизненного опыта, отсутствия общей картины миры и не совершенной причинно-следственной связи от них зачастую можно услышать всякие перлы. Но не надо заблуждаться, они пока не разумны.



Предлагая родителю привести ребенка на акробатику, часто они поворачиваются к своему ребенку и спрашивают: ты хочешь ходить на акробатику? Он первый раз слышит это слово, вы какой ответ хотите от него услышать? После занятия опять вопрос: тебе понравилось?



Ребенку может понравиться то, что вкусно и то что развлекательно, потому что результат они получают сразу. Причинно-следственные связи с отсроченным результатом они оценить не в состоянии.



Мотивация к походу в фитнес может возникнуть только у взрослого человека, это он знает, что сейчас я потружусь, через несколько месяцев мое тело станет рельефнее, дошкольник это еще не понимает.



В современной литературе по воспитанию часто пишут, что ребенку нужно давать выбор, но детей разных возрастов нельзя ставить под одну гребенку.



Дошкольник не способен оценить что полезно, он может сказать правильный ответ, чтобы порадовать маму, но оставив его наедине с пресными овощами и конфетой, он выберет конфету. Поэтому выбор перед ребенком должен ставится в вещах понятных для него.



Какую хочешь конфету карамель или шоколадную? Куда хочешь пойти в зоопарк или парк аттракционов? Но никак не: будешь ходить на занятия и преодолевать трудности или останешься сидеть дома играть в компьютер.



Ему можно предоставить выбор только в категории баловства: что вкуснее, что ему интереснее, а в категории, что ему будет полезнее — выбор делаете только вы! Перекладывая груз ответственности за выбор в вещах, в которых он не разбирается, приводит к перегрузке нервной системы, ребенок становится более раздражительный.

3 заблуждение – Если не хочет нельзя заставлять!?

Действительно, если долго терпеть, долго не выдержишь. Но вспомните, что иногда одно и тоже дело вы делаете с разным настроением. Когда вам трудно встать на работу, какие ваши мысли? опять делать этот сложный проект, вечно недовольное начальство, недружелюбный коллектив и т.п.



И как легко вы встаете в 4 утра, чтобы улететь в отпуск? Какое ваше настроение в предвкушении солнышка, отдыха и новых впечатлений? А что в общем то изменилось? всего лишь ваш внутренний настой.



Также и с ребенком. Концентрируем его внимание не на отрицательных моментах, а на положительных. В ожидании следующего занятия старайтесь найти положительные моменты, которые он получит, когда пойдет на занятие: вот здорово, снова встретитесь с твоим другом! будете делать твое любимое упражнение! Дома мало места, а в зале можно будет побегать! и т.п.



В конце занятия не задаем вопрос: ну что тебе понравилось? Этот вопрос оставляем для конфет и развлекух.



Смещаем акцент его внимания от трудностей к победам: я тобой горжусь! ты так хорошо себя вел! у тебя так хорошо получалось упражнение! вот папа/бабушка обрадуется, что ты научился что-то делать! и т.п. Не в коем случае не жалеем, а гордимся. Потому что ребенок привык, что его жалею только, когда произошло что-то плохое.



Он должен понять, что преодоление трудностей это не плохо, это открытие новых возможностей! Периодически помогайте ему проводить причинно- следственные связи.



Помог вам донести пакет с продуктами, говорите: какой ты сильный стал, потому что ходишь на занятия! Ловко перепрыгнул лужу или забрался на диван опять: вот это да не зря занимаешься акробатикой! Мотивировать ребенка сладостями или игрушками за хорошую тренировку в дошкольном возрасте не возбраняется, но только не авансом, а после выполнения договоренностей.



А главная мотивация у дошкольника — это порадовать маму, для получения в ответ одобрительной улыбки, ребенок готов даже на преодоление трудностей.



Но иногда наблюдается еще одна картина: в словах — ребенок не хочет, на самом деле кроется — родитель не хочет.



Не хочет рано вставать и куда-то идти, приоритетнее другие траты, чем платить за детские занятия, не хочет заниматься с ребенком: что-то придумывать и подбирать мотивационную речь, поэтому ищет внешние причины. Потому что признаться в этом себе стыдно.



И родитель добьется своего, понимая, что маме это не важно, не нужно и напряжено, ребенок рано или поздно ее «порадует», у него пропадёт мотивация.

4 заблуждение – Наверное, это не его!?

Есть объем базовых знаний, умений и навыков, которыми должен обладать любой человек, чтоб быть крепким, здоровым и разносторонне развитым. Когда в дошкольном возрасте родители, начинаю выбирать, какую секцию выбрать?



Где у него лучше получается в творческой, спортивной или интеллектуальной направленности? — допускают грубую ошибку. Вы же не говорите: о читать у него плохо получается, это, наверное не его, не будем этим заниматься. Да не очень приятно видеть, как у всех получается, а у вашего все никак.



Но надо понимать, что цыплят по осени считают. На данный момент ваша задача, как раз стоит в том, чтоб найти не сильные стороны, хотя их тоже нужно отмечать, а проработать слабые его стороны.



Выйдя из под вашей опеки, ребенок должен стать ни в чем не уязвим, если вы хотите, чтобы его жизнь сложилась хорошо. Физическое развитие является первым этапом в развитии интеллектуальных способностей.



Процесс движения импульсов от тела в мозг и обратно стимулирует развитие нейронной сети, которая необходима для мыслительных процессов. От ее развитости зависит насколько быстро и точно мозг может принимать и обработать информацию.



Чем более разнообразнее будет двигательный опыт, тем лучше будет работать голова!

5 заблуждение – У нас кризис 3х лет!?

К сожалению, так называемый кризис 3х лет и другие ярлычки, которые вещает на ребенка родитель, это снятия с себя ответственности за воспитание своего ребенка. Мол, я ж тут не причем период такой.



Причина этому банальна — безграничная, безусловная любовь родителя к своему ребенку. Очарованный родитель перестает себе отдавать отчет, что его чадо уже давно сидит у него на шее и командует от туда, что они будут делать, используя для этого все возможные инструменты в виде истерик и психов.



В семьях, где четко выстроена иерархия родитель-ребенок, где нет детоцентризма, где выставлены границы что можно, что нельзя, где нет — значит — нет, где истерики не меняют решения родителей — период 3х лет проходит практически не заметно.



При прорехах в выстраивании отношений с ребенком этот период может начаться от 1,5 лет и длиться до 6-7 лет. Заканчивается он или нервным срывом родителя, и тогда ребенок начинает задумываться и корректировать свое поведение, чтобы не допустить подобного.



Или попадая в учебные заведения детского сада и школы, упущенное поведение корректирует система, привитием дисциплины и выстраиванием иерархии отношений. Это кстати неплохой вариант, если вы сами осознаете, что вы слишком мягкий человек, что ваша любовь настолько сильна, что вы не в силах что-то изменить.



Ведь коррекция воспитания, подобно походу к зубному врачу, вылечить кариес без причинения боли, к сожалению, не получится.

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