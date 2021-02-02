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Как боролись с эпидемиями в СССР

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О том, как была организована борьба с эпидемиями во время Великой Отечественной Войны на примере "запасной столицы СССР" в Куйбышеве.



Аннотация:

Когда речь заходит о войнах, то, как правило, в центре внимания будут – отступления, наступления и прочие боевые действия. А вот жизнь в тылу, по объективным причинам, читателей и зрителей интересует не так сильно. Ещё меньше говорят о такой специфической странице истории Великой Отечественной – эпидемиологическая обстановка в тыловых городах. В этом выпуске программы #левыйберег​ мы поговорим с кандидатом исторических наук Светланой Юсуповой о том, как боролись с эпидемиями в «Запасной столице» СССР – городе Куйбышеве.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6521900.html
Метки: #левыйберег, 1941, 1945, Видео, история, медицина, ссср, эпидемии
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 36951 32317
    Вячеслав час назад

      В СССР боролись с эпидемиями, весьма эффективно и не призывали колоться население непонятной жидкостью… А сейчас – не понятно с чем и хрен знает, как… Уже и “доктор Мясников” сказал с экрана, что теперешняя суета – обычная простуда…

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