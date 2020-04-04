Как советские медики боролись с послевоенными эпидемиями в Польше и Китае

Нынче новости о коронавирусе — словно сводки с места боевых действий. Страны закрываются друг от друга, ставят барьеры на границах. А ведь было время, когда люди объединялись, чтоб победить заразу. Знаем это по рассказам нашей мамы Кульчицкой (Ермишиной) Ады Андреевны, которая в составе санитарно-эпидемиологических отрядов (они были созданы по решению Совета Народных Комиссаров СССР от 11.12.1945 г.) выезжала в районы эпидемий, сначала в Польшу, а затем в Китай.

Тогда маме было 18 лет.

Польша отблагодарила изысканным обедом…

Одно из страшных последствий войны — инфекционные заболевания: сыпной тиф, острые кишечные инфекции, венерические заболевания — стали бедствием в послевоенной Польше. Бригады советских медиков были направлены туда, чтобы помочь справиться со смертельной напастью. Нагрузка была огромная: обследования и лабораторные исследования, лечение и профилактические мероприятия, дезинфекция, санитарно-просветительская работа. Как писали «Известия» 22.09.1946 г., советский медперсонал обследовал санитарное состояние 756 населенных пунктов, осмотр прошли около 250 тысяч жителей польских сел и городов…

В общей сложности мама, переезжая с места на место, работала в польской зоне эпидемий почти 11 месяцев. Перед отъездом благодарные жители и муниципалитет решили устроить для советских медиков званый обед. Стол ломился от яств: закуски холодные и горячие, первое и второе блюда, выпечка. Медики всё это быстро умяли. После чего была подана… вторая смена блюд, третья, четвертая…

Потом хозяева объяснили, что для особо дорогих гостей по польским традициям устраивается обед из девяти полных перемен блюд. Мама, смеясь, вспоминала, как медики переживали, что наелись с первой подачи…

За свою работу мама была удостоена государственной награды Польши — ордена «Серебряный крест за заслуги». Он хранится в нашем домашнем архиве вместе с семейными реликвиями из маминой следующей командировки.

…а китайцы плакали, прощаясь

С июля 1948 г. по январь 1949 г. мама в составе санэпидотряда работала в Маньчжурии (Северо-Восточный Китай), где разразилась эпидемия чумы. Болезнь косила всех, но прежде всего самых ослабленных — детей, стариков. Кругом царили ужасная бедность и антисанитария. Но люди отказывались нести детей на вакцинацию, потому что считали: их будут таким образом убивать (был печальный опыт японской оккупации). Отказывались добровольно делать уколы…

Принудить людей к лечению было гораздо труднее, чем лечить. Об этом ярко рассказано в «Очерках эпидемии чумы в Маньчжурии в 1945-1947 гг.» М.В. Супотницкого и Н.С. Супотницкой:

«В 1947 году в маньчжурском эндемическом очаге разразилась большая эпидемия чумы, охватившая 19 уездов и унесшая около 30 тыс. жертв. <…>китайское население не верило в современную медицину и предпочитало для защиты от чумы вывешивать у входа в дом какую-либо тряпочку или сплетенную из травы сетку. Так как японцы в целях «радикальной дезинфекции» сжигали китайские фанзы без возмещения убытков, то население старалось прятать больных либо разбегалось… Нередко бывали случаи, когда зажиточные люди нанимали бедняков и направляли их вместо себя в изолятор».

А в итоге, рассказывала мама, китайцы очень полюбили русских медиков, относились к ним с огромным уважением и плакали, расставаясь.

За свою работу в Китае мама была отмечена Похвальным листом и знаком отличия от отдела гигиены Северо-Восточной администрации Китая.

Источник: https://nstarikov.ru/kak-sovetskie-mediki-borolis-s-poslevoennymi-jepidemijami-v-polshe-i-kitae-114484