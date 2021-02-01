1. Внезапно, в Питере людей вышло больше чем в Москве, что связывают с недовольством местным губернатором Бегловым. Я конечно не слишком знаком с ситуацией в Питере, но среди знакомых, не очень много людей, кто бы его хвалил, даже среди лоялистов.2. В Москве людей было меньше, чем в прошлый раз. Официально заявляют 2 тыс. и грозят штрафами тем СМИ, которые будут завышать эту цифру. Оппозиция заявляет, что больше, но в любом случае, явно меньше, чем 23 января, чему конечно способствовали действия силовиков по блокированию протестов.3. Всего по РФ арестовали за сегодняшние протесты от 3000 до 4000 человек (из них 60 журналистов по данным СЖР). Часть отпустили, часть сидят в околотках. Активно составляются протоколы за различные правонарушения.4. Полиция и РГ действовали достаточно жестко, особенно в случае оказания силового сопротивления и провокаций. На некоторых видео сурово так лупили. Впрочем, большинство задержаний выглядели вполне рутинно и обыденно. Очевидно, что было указание без нужды не жестить.5. В ряде городов протестующие водили хороводы рядом с полицией, в других городах – полиция водила хороводы вокруг протестующих. В Москве один деятель устроил самоподжог. Улыбнули попытки направлять движение толпы и отдавать команды из Берлина.6. В целом, по впечатлениям от картинки – все та же "осенняя Белоруссия", с схожим визуалом, кричалками, лозунгами и действиями протестующих и силовиков. В очередной раз показано, что "сотни миллионов просмотров" не равно "миллионам на улицах". Это если кто-то еще путал реальность с виртуальностью.7. Тем не менее, оппозиция успешно получила необходимую картинку "жестокой полиции угнетающей свободных людей", власти успешно получили картинку решительной борьбы с несанкционированными митингами. После чего стороны разошлись удовлетворенные друг другом до следующего раза.8. С понедельника наверняка последуют очередные покаяния на сайте СК РФ и аресты тех, кто нападал на ОМОН, с последующим заведением уголовных дел. Ценность протестов за Навального для властей в том, что они позволяют выявлять особо буйных и превентивно их сажать. Ценность протестов для оппозиции – это возможность торговать этой картинкой на Западе, выпрашивая новые санкции. Ставка на рост численности протестов через накачку по соц.сетям очевидно не сыграла.Аха-ха.9. На Западе в очередной раз осудили "недостаток демократии в России" и "жестокое подавление мирных протестов" (что особенно забавно, учитывая происходящее в Европе и вчерашние протесты во Франции, например), а представители российских властей снова начали заявлять о кризисе молодого поколения и недостатках образования (а ведь Капица еще в нулевых предупреждал). В части нарративов ничего принципиально нового не последовало.10. Продолжение банкета 2 февраля, когда будут сажать (или как обычно не сажать) Навального. Пока выглядит так, что сажать будут, потому что если не посадить сейчас, то получается совсем уж палево – лоялисты могут не понять. Хотя будет смешно, если снова под домашний арест. В общем посмотрим, все игры в зубатовщину когда-нибудь заканчиваются.Вот эта фотография порадовала. Жаль что пока без продолжения.