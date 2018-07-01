Иван Иванов. Мирный протест

Мирный протест.

Вариантов мирного протеста много. Особенно сейчас, когда есть инет, соц. сети и прочее. Самым «чистым» видом мирного протеста, на мой взгляд можно назвать судебный процесс. На сколько я знаю, обращение в суд может быть и коллективным. А главное- это протест, который полностью находится в правовом поле. Но тут, к сожалению есть нюанс. Суды наши далеко не дворцы Правосудия и вердикты зачастую принимаются противоречащие закону. А значит, к судам нужно серьезно готовиться. Скрупулезно собирать и проверять доказательную базу. Для этого нужны серьезные усилия специалистов.

И если уж таковые найдутся, то давайте будем готовы поддержать их. Но только мирно.

Выход людей на улицы- это самый эффектный, но и самый опасный вид протеста. Он требует сплоченности и отличного понимания, зачем он организован, каким путем будет проведен и что надо делать в случае, если процесс начнет выходить из-под контроля.

Все, кто жил в СССР, помнят, что гражданин СССР имел права и обязанности. Но даже гражданин с правами и обязанностями протестовать может только мирно, покуда это только возможно. Потому, что он ГРАЖДАНИН. Он живет на своей земле, в своей стране. Зачем же ему разрушать свой дом? Если в окно задувает всякое г….., то нужно что -то сделать с этим, как то это исправить, а не раздолбать весь дом, разбить рожи домочадцам, а дедушку вообще замочить, потому, что он слабее всех.

Другое дело- протест рабов. Невольники не имеют прав. У них отняли возможность проявлять свою волю. Для невольников единственная возможность протестовать- это бунт. Крушить, ломать, убивать господ. Это не их дом. И цель у них- уничтожение этого дома. Только так они могут обрести свободу.

А теперь вспомните, как протестуют, к примеру в Европе? В общем- то очень часто мирный протест скатывается к банальному бунту. А может он не сам скатывается? Шаблон работает безотказно. Чтобы репрессировать протест, его нужно свести к бунту и понизить статус протестующих с граждан до рабов. А дальше- бунт подавить, протестующих объявить преступниками, идею дискредитировать. Для этого и провокаторов не грех оплатить. Потому, что мирный протест опасен для власти. Протестующие никогда не противостоят власти напрямую. Да, полиция- это мускулы власти, но не сама власть. В случае мирного протеста, выносящего на свет совершенно понятные, касающиеся каждого, или почти каждого проблемы, предлагающего абсолютно адекватные способы решения появляется большая вероятность втягивания в него оставшихся без привычной работы (по побиванию и отлавливанию) полицейских. А это уже серьезная заявка на провал для власти.

Вы помните, как детей стимулируют поступать правильно, или хотя бы так, как нужно взрослым? Взрослые говорят, что вот, мол, сейчас Петя сядет за стол, съест всю кашку. Потому, что он хороший мальчик, он понимает, что мужчина должен быть сильным, здоровым. Потому, что он не хочет расстраивать маму. Или, Петя девочек не будет в садике обижать. Он хороший мальчик. Добрый. И это строит систему ценностей ребенка и открывает ему ожидания взрослых.

А теперь представьте себе массовый митинг, на котором люди проецируют на власть свои ожидания с плакатов, транспарантов, кричалками и прочим. И такие митинги происходят постоянно. Вы сейчас наверно хохочете, а зря. Как один из элементов управления властью такое проецирование ожиданий народа от власти имеет право на существование. К тому же есть такой психологический момент: если ты чего-то хочешь, то заяви об этом. Хочешь повышения зарплаты- поговори об этом с руководителем. Приведи аргументы в свою пользу, обоснуй, а не жди, что он сам догадается этот вопрос обмозговать. Не догадается. Мысли он читать не умеет, да и своих проблем полно. А возможно он и думал об этом, и очень рад, что ты сидишь, варишься в своих иллюзиях и не заводишь об этом разговор. Не надо мучиться, искать нового работника на маленькую зарплату, вводить в курс дел и т. п.

Вот еще вариант.

Сейчас идет сбор подписей для обращения к президенту в петиции «Не повышать пенсионный возраст!» Все, кто хочет что- то сделать для того, чтобы отстоять свои права и поучаствовать в мирном протесте- пожалуйста пройдите по ссылке и поставьте свою подпись:

https://www.change.org/p/не-повышать-пенсионный-возраст?signed=true

Если Вы находитесь в каких ни будь соц. группах, пожалуйста, выскажете свое мнение по поводу повышения пенсионного возраста, или создайте группу для тех, кто против, где люди могут обсудить этот вопрос между собой.

Если Вы прочитали хорошую статью по поводу повышения пенсионного возраста- скидывайте ссылки на нее знакомым, репостите (прости Господи) ее.

Умеете сочинять частушки- сочиняйте. В подавляющем большинстве люди, которые находятся во власти -амбициозны. Им нужно, кроме прочего еще и занять место в истории. Ну и помогите им в этом. Пусть они в памяти народа займут ДОСТОЙНОЕ их место.

В общем, ищите варианты протеста, подходящие для Вас лично. Выражайте свое мнение и помните:

Государственная машина наблюдает за всеми нами и ждет ошибки, ищет слабые места, в которые можно ударить. Поэтому, будьте, пожалуйста, осторожны в выражении своего несогласия. Не дайте, пожалуйста, системе повод для репрессий по отношению к Вам.

Вернусь еще раз к протесту через судебный процесс. У него есть еще одна интересная сторона.

Допустим такой процесс «Народ против повышения пенсионного возраста» прошел. В суде удалось доказать, что эта инициатива не законна, т. к. она нарушает положения конституции, или иных основных законов, или обычную человеческую логику, потому, что предполагает установления возраста выхода на пенсию для мужчин, до которого не доживают в определенных регионах определенный большой процент мужчин. Что дальше? А дальше, на основании вердикта этого суда становится возможен другой процесс. Процесс по удалению из власти тех, кто являлся инициатором повышения пенсионного возраста по служебному несоответствию, или как намеренно дискредитирующих институт власти, или врага народа- это не так важно. И таким образом дисциплинируется и очищается сама власть.

Темнейшего не зря назвали темнейшим. Кто его знает, что у него на уме. Давайте решим, что он желает для России только хорошего, и поможем ему, чтобы это хорошее все- таки наступило)))

Тем, кто не верит, что будет результат и ничего не предпринимает.

На Нюрнбергском процессе комендант одного из крупных концлагерей (по-моему, Освенцима) рассказал, что он был поражен покорностью заключенных. Вот четверо вооруженных конвоиров ведут сто человек. Вот они останавливают колонну и приказывают десяти заключенным выйти и встать у края ямы. Происходит расстрел. Потом приказывают другим десяти заключенным выйти и встать у края ямы. И люди не пытаются что- то предпринять, а покорно идут на убой…

Пока Вы живы и можете проявлять свою волю- проявляйте ее. Огромное море начинается с маленького ручейка, а дорога в тысячу ли начинается с первого шага. И бойтесь междоусобиц. На свете нет ничего безобразнее и абсурднее гражданской войны. Когда один народ на своей собственной территории остервенело уничтожает себя и разрушает свой дом…