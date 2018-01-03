Гибридные протесты в Иране

О развитии протестов в Иране.1. Власти Ирана начали реализовывать комплексную стратегию по купированию беспорядков. С одной стороны, официальная позиция обозначает наличие прав на критику и мирный протест, с другой стороны – силовые структуры Ирана начали системно задерживать активистов связанных с организацией протестов. Вполне очевидно, что руководство Ирана попробует реализовать стратегию кнута и пряника для раскола протестного движения, дабы путем ограниченных уступок успокоить основную часть протестующих, а с организаторами поступить как с врагами народа, благо этому способствует позиция США, Израиля и Саудовской Аравии, который своей позицией по протестам в Иране, облегчает руководству Ирана демонстрировать связь протестов с происками внешних врагов.2. США, Саудовская Аравия и Израиль пытаются по максимуму использовать затруднения Ирана, усиливая дипломатическое давление на Иран и разворачивая активную кампанию информационно-психологической войны против Ирана (ее элементы можно заметить и в ряде российских СМИ связанных с Израилем и США, ретранслирующим основные тезисы анти-иранской пропаганды). Официальная позиция РФ по этому вопросу декларирует невмешательство, но риторика МИД РФ достаточно очевидно направлена на поддержку Ирана (отсюда и глумливые комментарии представителей МИД на тему крокодиловых слез США о жертвах в Иране).В самом Иране, власти достаточно ожидаемо блокируют информационные потоки (действуя по примеру того же Эрдогана), где на смену Твиттеру и Фейсбуку в качестве коммуникационных каналов протестного движения пришли Телеграм и Файр Чат. Можно с уверенностью говорить, что опыт Ирана будет изучаться в других странах, включая разработку механизмов оперативного блокирования подобных мессенджеров при их использовании для организации массовых выступлений.3. Сами протесты по-прежнему сопровождаются убитыми и ранеными, в том числе и среди иранских силовиков. Наличие жертв говорит о том, что полностью локализовать протесты иранское правительство пока не может, что сохраняет элемент неустойчивости в его положении. Затягивание протестов будет вести к ослаблению позиций Роухани и усилению сторонников жесткой линии, которые будут настаивать на необходимости введения чрезвычайного или военного положения с ограничением прав и свобод и жестоким подавлении беспорядков (в духе Андижана и Тяньаньмэнь). Собственно, во внутрииранской политической дискуссия, именно реформаторские усилия Роухани называют одной из причин протестов, хотя как протесты 2009, так и протесты 2017-2018 года имеет в первую очередь объективную экономическую подоплеку. Стоит понимать, что внешние оппоненты Ирана могут быть заинтересованы именно в силовом подавлении протестов, так как это позволит усилить дипломатическое и экономическое давление на Иран, а также дать повод для США разорвать "Ядерную сделку", которой Вашингтон откровенно тяготится. Собственно, именно желание Трампа разорвать "Ядерную сделку", является причиной нынешнего давления на Иран.4. Само протестное движение весьма разношерстное и в нем можно выделить следующие группы:а) Объективно недовольное население крупных и средних городов, чьи проблемы порождены безработицей, высокими ценами и желанием вестернизации.б) Местная пятая колонна действующая в интересах внешних врагов Ирана (Саудовской Аравии, Израиля и США)в) Курдские сепаратисты в западных провинциях Ирана (плюс потенциально может активизироваться фактор сепаратизма в Белуджистане, который в рамках известных планов должен быть вычленен из Ирана).г) Исламские фундаменталисты (такфиристы и прочие), для которых режим аятолл недостаточно исламский.д) Противники реформ Роухани, которые воспринимаются как одна из причин кризиса и отхода от завоеваний революции 1979 года (в рамках одной из конспирологических версий, за протестами стоят иранские ястребы, заинтересованные в изменении баланса сил в руководстве страны)е) Местные левые движения, которые выступают за либерализацию общественной жизни и улучшение положение местного пролетариата. Как обычно в подобных сценариях, левые плетутся в обозе у реальных акторов изменений.При всей объективности причин протеста, синхронные попытки оппонентов Ирана раскачать ситуацию (с учетом ранее анонсированных планов по давлению на Иран), выдают настойчивое желание США, Саудовской Аравии и Израиля используя внутренние проблемы Ирана подорвать его изнутри. Рецептура не нова и была уже многократно опробована в регионе. Проблема этой стратегии в том, что она уже достаточно хорошо разобрана и против нее существует достаточно эффективный инструментарий противодействия, который официальный Тегеран сейчас пытается задействовать. С другой стороны, помимо внешних врагов, у протестов есть объективный социально-экономический базис, который Тегеран пока не может устранить в силу известных проблем в местной экономике, страдающей от достаточно высокой безработицы и росте цен на товары народного потребления при невозможности обеспечивать сопоставимый рост зарплат. Но что примечательно, при этих проблемах, основу протеста составляет скорее более зажиточный средний класс проживающий в городах и молодежь желающая вестернизации. Достаточно типичный коктейль, который уже можно было наблюдать в ходе протестов в Венесуэле, Сирии, Ливии, Египте. Как в свое время отмечали товарищи из КНДР на тему причин восстания в Ливии, проблема Каддафи заключалась в том, что он всерьез полагал, что повышая уровень жизни в городах, он обеспечит себе их лояльность, в то время как наблюдалась обратная картина – чем сильнее повышался уровень жизни в городах, тем более оппозиционным становился средний класс, которому становилось мало. Этим собственно и воспользовались оппоненты Каддафи, ну а восставшие традиционно остались у разбитого корыта.В целом, если правительство Ирана проявит необходимую твердость, протесты так или иначе будут купированы, хотя внутренние причины протеста вряд ли будут устранены в среднесрочной перспективе. Идущая гибридная война не позволит Ирану радикально поднять жизненный уровень в стране. Поэтому проблемы можно отложить, но не решить.Подорвать позиции Ирана может междоусобная борьба внутри правящей верхушки между ястребами и реформаторами, а также активизация подрывной деятельности из-за рубежа (включая классические сценарии с "неизвестными снайперами", элементы которых уже прослеживаются в ходе протестов). Затягивание протестов будет вести к ослаблению позиций Роухани и увеличивать нестабильность в Иране, актуализируя факторы курдского сепаратизма и исламского фундаментализма.В вопросах внешней политики, внутренние трудности могут толкнуть правительство Ирана на более активные удары по оппонентам, что может выразиться в активизации Йеменской войны (включая увеличение числа пусков баллистических ракет по Эр-Рияду) и интенсификации объявленной ХАМАС интифады Израилю (с увеличением пусков ракет из Газы по городам на юге Израиля и активизацией протестов на Западном Берегу реки Иордан). В отношении США у Ирана куда как меньше возможностей для воздействия. Тем не менее, Иран открыто поддерживает позицию России по выдавливанию американских войск из Сирии, а также менее открыто, ведет работу по ограничению влияния США в Ираке, используя свое влияния на официальный Багдад. Плюс все это можно густо намазать темой религиозной вражды, развернув конфликт в русло противостояния мусульман с христианами и иудеями, используя фактор Иерусалима. Предпосылки для этого имеются уже сейчас.В конечном итоге. то что сейчас происходит в Иране, это еще один элемент идущей в регионе гибридной войны, исход которой будет иметь стратегические последствия для Ближнего и Среднего Востока. Для РФ поражение Ирана в этой борьбе нежелательно, во всяком случае на данном историческом этапе, когда Иран оттягивает на себя серьезные ресурсы оппонентов РФ и помогает разрушать сложившийся после 1991 года миропорядок. Кроме того, трудности Ирана, могут сделать его более сговорчивым в ряде вопросов коалиционной войны в Сирии и процессов межсирийского урегулирования, тем более, что Тегеран наверняка будет рассчитывать на поддержку РФ при голосовании в СБ ООН, куда США постараются продвинуть анти-иранскую резолюцию в качестве основы для ужесточения санкций против Тегерана и разрыва "Ядерной сделки". Разумеется против смены режима Иране будет выступать и Китай, вложивший в иранскую экономику десятки миллиардов долларов и рассчитывающий на стабильный Иран в вопросе реализации проекта "Великого Шелкового Пути".Именно через призму этой глобальной конкуренции и будет решаться судьба Ирана на международном дипломатическом уровне. Ну а с тем, что творится непосредственно в Иране, предстоит разбираться Роухани и компании.

Источник: colonelcassad.livejournal.com