Гибридные протесты в Иране
11:28. 3 января 2018 Просмотров - 235 Нет комментариев Опубликовал: brahman
О развитии протестов в Иране.
1. Власти Ирана начали реализовывать комплексную стратегию по купированию беспорядков. С одной стороны, официальная позиция обозначает наличие прав на критику и мирный протест, с другой стороны – силовые структуры Ирана начали системно задерживать активистов связанных с организацией протестов. Вполне очевидно, что руководство Ирана попробует реализовать стратегию кнута и пряника для раскола протестного движения, дабы путем ограниченных уступок успокоить основную часть протестующих, а с организаторами поступить как с врагами народа, благо этому способствует позиция США, Израиля и Саудовской Аравии, который своей позицией по протестам в Иране, облегчает руководству Ирана демонстрировать связь протестов с происками внешних врагов.
2. США, Саудовская Аравия и Израиль пытаются по максимуму использовать затруднения Ирана, усиливая дипломатическое давление на Иран и разворачивая активную кампанию информационно-психологической войны против Ирана (ее элементы можно заметить и в ряде российских СМИ связанных с Израилем и США, ретранслирующим основные тезисы анти-иранской пропаганды). Официальная позиция РФ по этому вопросу декларирует невмешательство, но риторика МИД РФ достаточно очевидно направлена на поддержку Ирана (отсюда и глумливые комментарии представителей МИД на тему крокодиловых слез США о жертвах в Иране).
В самом Иране, власти достаточно ожидаемо блокируют информационные потоки (действуя по примеру того же Эрдогана), где на смену Твиттеру и Фейсбуку в качестве коммуникационных каналов протестного движения пришли Телеграм и Файр Чат. Можно с уверенностью говорить, что опыт Ирана будет изучаться в других странах, включая разработку механизмов оперативного блокирования подобных мессенджеров при их использовании для организации массовых выступлений.
3. Сами протесты по-прежнему сопровождаются убитыми и ранеными, в том числе и среди иранских силовиков. Наличие жертв говорит о том, что полностью локализовать протесты иранское правительство пока не может, что сохраняет элемент неустойчивости в его положении. Затягивание протестов будет вести к ослаблению позиций Роухани и усилению сторонников жесткой линии, которые будут настаивать на необходимости введения чрезвычайного или военного положения с ограничением прав и свобод и жестоким подавлении беспорядков (в духе Андижана и Тяньаньмэнь). Собственно, во внутрииранской политической дискуссия, именно реформаторские усилия Роухани называют одной из причин протестов, хотя как протесты 2009, так и протесты 2017-2018 года имеет в первую очередь объективную экономическую подоплеку. Стоит понимать, что внешние оппоненты Ирана могут быть заинтересованы именно в силовом подавлении протестов, так как это позволит усилить дипломатическое и экономическое давление на Иран, а также дать повод для США разорвать "Ядерную сделку", которой Вашингтон откровенно тяготится. Собственно, именно желание Трампа разорвать "Ядерную сделку", является причиной нынешнего давления на Иран.
4. Само протестное движение весьма разношерстное и в нем можно выделить следующие группы:
а) Объективно недовольное население крупных и средних городов, чьи проблемы порождены безработицей, высокими ценами и желанием вестернизации.
б) Местная пятая колонна действующая в интересах внешних врагов Ирана (Саудовской Аравии, Израиля и США)
в) Курдские сепаратисты в западных провинциях Ирана (плюс потенциально может активизироваться фактор сепаратизма в Белуджистане, который в рамках известных планов должен быть вычленен из Ирана).
г) Исламские фундаменталисты (такфиристы и прочие), для которых режим аятолл недостаточно исламский.
д) Противники реформ Роухани, которые воспринимаются как одна из причин кризиса и отхода от завоеваний революции 1979 года (в рамках одной из конспирологических версий, за протестами стоят иранские ястребы, заинтересованные в изменении баланса сил в руководстве страны)
е) Местные левые движения, которые выступают за либерализацию общественной жизни и улучшение положение местного пролетариата. Как обычно в подобных сценариях, левые плетутся в обозе у реальных акторов изменений.
При всей объективности причин протеста, синхронные попытки оппонентов Ирана раскачать ситуацию (с учетом ранее анонсированных планов по давлению на Иран), выдают настойчивое желание США, Саудовской Аравии и Израиля используя внутренние проблемы Ирана подорвать его изнутри. Рецептура не нова и была уже многократно опробована в регионе. Проблема этой стратегии в том, что она уже достаточно хорошо разобрана и против нее существует достаточно эффективный инструментарий противодействия, который официальный Тегеран сейчас пытается задействовать. С другой стороны, помимо внешних врагов, у протестов есть объективный социально-экономический базис, который Тегеран пока не может устранить в силу известных проблем в местной экономике, страдающей от достаточно высокой безработицы и росте цен на товары народного потребления при невозможности обеспечивать сопоставимый рост зарплат. Но что примечательно, при этих проблемах, основу протеста составляет скорее более зажиточный средний класс проживающий в городах и молодежь желающая вестернизации. Достаточно типичный коктейль, который уже можно было наблюдать в ходе протестов в Венесуэле, Сирии, Ливии, Египте. Как в свое время отмечали товарищи из КНДР на тему причин восстания в Ливии, проблема Каддафи заключалась в том, что он всерьез полагал, что повышая уровень жизни в городах, он обеспечит себе их лояльность, в то время как наблюдалась обратная картина – чем сильнее повышался уровень жизни в городах, тем более оппозиционным становился средний класс, которому становилось мало. Этим собственно и воспользовались оппоненты Каддафи, ну а восставшие традиционно остались у разбитого корыта.
В целом, если правительство Ирана проявит необходимую твердость, протесты так или иначе будут купированы, хотя внутренние причины протеста вряд ли будут устранены в среднесрочной перспективе. Идущая гибридная война не позволит Ирану радикально поднять жизненный уровень в стране. Поэтому проблемы можно отложить, но не решить.
Подорвать позиции Ирана может междоусобная борьба внутри правящей верхушки между ястребами и реформаторами, а также активизация подрывной деятельности из-за рубежа (включая классические сценарии с "неизвестными снайперами", элементы которых уже прослеживаются в ходе протестов). Затягивание протестов будет вести к ослаблению позиций Роухани и увеличивать нестабильность в Иране, актуализируя факторы курдского сепаратизма и исламского фундаментализма.
В вопросах внешней политики, внутренние трудности могут толкнуть правительство Ирана на более активные удары по оппонентам, что может выразиться в активизации Йеменской войны (включая увеличение числа пусков баллистических ракет по Эр-Рияду) и интенсификации объявленной ХАМАС интифады Израилю (с увеличением пусков ракет из Газы по городам на юге Израиля и активизацией протестов на Западном Берегу реки Иордан). В отношении США у Ирана куда как меньше возможностей для воздействия. Тем не менее, Иран открыто поддерживает позицию России по выдавливанию американских войск из Сирии, а также менее открыто, ведет работу по ограничению влияния США в Ираке, используя свое влияния на официальный Багдад. Плюс все это можно густо намазать темой религиозной вражды, развернув конфликт в русло противостояния мусульман с христианами и иудеями, используя фактор Иерусалима. Предпосылки для этого имеются уже сейчас.
В конечном итоге. то что сейчас происходит в Иране, это еще один элемент идущей в регионе гибридной войны, исход которой будет иметь стратегические последствия для Ближнего и Среднего Востока. Для РФ поражение Ирана в этой борьбе нежелательно, во всяком случае на данном историческом этапе, когда Иран оттягивает на себя серьезные ресурсы оппонентов РФ и помогает разрушать сложившийся после 1991 года миропорядок. Кроме того, трудности Ирана, могут сделать его более сговорчивым в ряде вопросов коалиционной войны в Сирии и процессов межсирийского урегулирования, тем более, что Тегеран наверняка будет рассчитывать на поддержку РФ при голосовании в СБ ООН, куда США постараются продвинуть анти-иранскую резолюцию в качестве основы для ужесточения санкций против Тегерана и разрыва "Ядерной сделки". Разумеется против смены режима Иране будет выступать и Китай, вложивший в иранскую экономику десятки миллиардов долларов и рассчитывающий на стабильный Иран в вопросе реализации проекта "Великого Шелкового Пути".
Именно через призму этой глобальной конкуренции и будет решаться судьба Ирана на международном дипломатическом уровне. Ну а с тем, что творится непосредственно в Иране, предстоит разбираться Роухани и компании.
Источник: colonelcassad.livejournal.com