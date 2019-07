Гибридные войны: вызовы, угрозы, уязвимости

У России мало времени, чтобы сформировать собственный образ будущего.

В условиях, когда гегемония США в мире ослабевает, а Россия и Китай наращивают влияние на мировые процессы, изменяется характер вызовов и угроз. Чтобы сохранить гегемонию, США необходимо сдерживать развитие всех остальных стран – в том числе с помощью силы, оказывая экономическое и военно-политическое давление, а также провоцируя конфликты.

Мир объективно уже живет, и, увы, ещё долго будет жить в предвоенном состоянии. И в это состояние вводят мир именно США.

Роль ядерного сдерживания в такой ситуации трудно переоценить. Поскольку Россия способна нанести неприемлемый для них ущерб – Запад во главе с США избегает прямой военной конфронтации с Россией. А задачу сдерживания, ослабления и – в идеале – уничтожения конкурентов слабеющему гегемону решать как-то надо.

Потому-то буквально на наших глазах происходит смена стратегии противостояния. «Горячей войне» – какой она видится Западу, будет предшествовать так называемая прокси-война, или гибридная война. Об этом откровенно говорится в «Концепции быстрого глобального удара» и в «Стратегии национальной обороны США».

Андрей Михайлович ИЛЬНИЦКИЙ – советник министра обороны России.

Цель такой прокси-гибридной войны в том, чтобы всеми доступными методами измотать, «перенапрячь» целевое государство: подорвать его экономику и политическую стабильность, повлиять на моральный дух населения, уменьшить волю к сопротивлению и в конечном счете вынудить элиты, а затем и страну, капитулировать перед Западом. Для эффективности таких гибридных атак идет поиск уязвимостей, на которые направляется острие удара.

Такая прокси-война, или информационно-гибридная война, Запада против России уже идет. Ее цель – демонтаж российского государства, превращение его в failstate наподобие Украины.

«Война идет» – это вовсе не «фигура речи». Ниже мы проанализируем вышедший в апреле 2019 г. фундаментальный американский доклад, содержащий доказательство этого тезиса. Речь идет о докладе RАND Corporation Overextending and Unbalancing Russia. Assessing the impact of cost-imposing options – «Перенапряженная и несбалансированная Россия. Оценка воздействия вариантов наложения расходов».

В этом труде американцы из RAND дали свою версию наших уязвимостей и слабостей. Более того, они описали те меры, которые стоит предпринять Западу для перенапряжения России, чтобы дезориентировать ее, замедлить развитие и в конечном итоге привести к распаду по аналогии с тем, что во времена Рейгана было сделано с СССР.

Доклад поражает прямотой и цинизмом сделанных выводов и предложений.

«ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ? ОН ЗВОНИТ ПО ТЕБЕ», – ПИСАЛ ХЕМИНГУЭЙ

Почему мы должны тщательно анализировать этот доклад? Напомню для начала, что такое RAND Corporation. Это основная экспертная группа, которая вырабатывает стратегию внешней политики и политики в области безопасности США. Это think-tank Министерства обороны, работающий и на другие силовые ведомства США. Именно RAND задает тот стратегический вектор, по которому будет двигаться реальная политика США как в области обороны, так и на внешнем контуре. Мы должны знать и понимать их намерения. Американцы фактически сделали за нас нашу работу, четко прописав свою версию наших слабостей и уязвимостей. Соответственно и тех рисков, которые из этого следуют.

И если верить RAND Corporation – США готовы объявить России гибридную войну по всем фронтам, включая экономические, информационноидеологические, геополитические и военные меры.

Остановимся подробнее на некоторых из них (полный текст доклада на английском языке).

Одна из многочисленных карт расчленения России, которые любят рисовать не только в Вашингтоне, но и в среде российской пятой колонны.

ВОЕННЫЕ МЕРЫ

Отдельная глава доклада посвящена военным мерам, суть которых сводится к «перенапряжению России» по ее границам и достижению технологических преимуществ в воздушнокосмической, информационной и кибернетической областях, а также в области искусственного интеллекта, то есть там, где у России есть уязвимости.

Перечислим эти меры:

• Инвестиции в системы противоракетной обороны и оружие космического базирования.

• Инвестиции в технологии электронной войны и искусственного интеллекта.

• Разработка автономных дистанционно пилотируемых ударных беспилотных аппаратов.

• Перебазирование бомбардировщиков в пределы легкой досягаемости ключевых стратегических целей на территории России.

• Перебазирование к границам РФ истребителей так, чтобы они были ближе к своим целям.

• Развертывание дополнительного тактического ядерного оружия в Европе и Азии.

• Перебазирование американских и союзнических систем противоракетной обороны для улучшения перехвата российских баллистических ракет.

• Усиление позиций и присутствия Военно-морских сил США и их союзников в Арктике, Балтийском и Черном морях. • Смещение ядерного потенциала в сторону ПЛАРБ.

• Активизация военно-морских НИОКР по разработке нового оружия, которое позволит американским ПЛАРБ угрожать более широкому кругу целей.

• Увеличение численности американских контингентов в Европе, увеличение наземного потенциала европейских стран-членов НАТО и развертывание большого числа сил НАТО у российских границ.

• Увеличение масштабов и частоты учений НАТО в Европе.

• Дополнительные инвестиции в новые технологии для противодействия российской ПВО и увеличения дальности действия ПВО США.

Цитата: «Инвестиции в более революционные технологии следующего поколения (в том числе разработки оружия на новых физических принципах, включая направленную энергию, электромагнитное, геофизическое, генетическое и радиологическое оружие, искусственный интеллект) могут иметь ещё больший эффект и угрожать России, подрывая её безопасность и стабильность режима». Сказано предельно откровенно.

Противодействие строительству газопровода «Северный поток-2» – один из элементов ведущейся против России гибридной войны.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕРЫ

В четвертой главе доклада описываются шесть возможных шагов США на пространстве геополитических интересов России:

1. Предоставление летального оружия и военной помощи Украине.

2. Возобновление поддержки сирийских повстанцев.

3. Продвижение демократии и содействие смене режима в Беларуси.

4. Расширение связей на Кавказе, использование напряженности между Арменией и Азербайджаном.

5. Усиление присутствия США в Центральной Азии, сокращение российского влияния там.

6. Изоляция Приднестровья.

Предлагаемые меры столь изощренно коварны, циничны и ясны, так отличаются от декларируемых тем же американским Госдепом, что стоит остановиться на них чуть подробнее.

Дадим лишь несколько фрагментов из текста доклада RAND.

По Украине: «Украина, безусловно, является более способным и надежным партнером, чем другие страны, которым Соединенные Штаты предоставили летальное оружие, например, афганским моджахедам в 1980-х годах».

То есть Украине американские стратеги из RAND отводят роль «антироссийской дубины». Украина нужна им лишь для геополитического террора. Сравнение их украинских вассалов с моджахедами символично.

По Сирии: «Усиление поддержки США умеренной сирийской оппозиции может надолго продлить и интенсифицировать гражданскую войну, которая уже начала затухать, тем самым накладывая расходы как на Россию, так и на Иран… Этот курс действий мог быть жизнеспособным несколько лет назад, когда вооруженная оппозиция была сильнее. В нынешних обстоятельствах самое большее, что может сделать расширение помощи США, – это продлить на десятилетия конфликт, который уже дестабилизировал весь регион».

По Беларуси: «С точки зрения американской политики, беспорядки в Беларуси могут предоставить возможность перенапрячь Россию. Если, помогая оппозиции, устранить давнего союзного России диктатора и поддержать либерализацию – это будет нашей несомненной победой. Помощь белорусской оппозиции может быть оказана в самых разных формах: от публичных заявлений о поддержке со стороны лидеров США до более прямой финансовой и организационной помощи, дающей возможность оппозиционным партиям достичь конечного состояния свободной и демократической Беларуси».

Острие информационных атак США направлено на Владимира Путина, на Православную Церковь и Армию России.

По Кавказу: «Соединенные Штаты могли бы перенапрячь Россию на Кавказе двумя способами.

Во-первых: Соединенные Штаты могли бы подтолкнуть к более тесным отношениям НАТО с Грузией и Азербайджаном.

Во-вторых: в качестве альтернативы Соединенные Штаты могли бы попытаться заставить Армению порвать с Россией. Будучи давним российским партнером, Армения также развила связи с Западом: она предоставляет войска для операций под руководством НАТО в Афганистане и является членом программы НАТО «Партнерство ради мира», а также недавно согласилась укрепить свои политические связи с ЕС. Азербайджан – авторитарная страна, часто порицаемая неправительственными организациями за плохие политические и гражданские права, не проявляет интереса к более тесным отношениям с Западом или с Россией. Сдвинуть Азербайджан с этой удобной нейтральной позиции будет трудно. Учитывая конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха, любые усилия по укреплению связей с одним из них, скорее всего, вызовут антагонизм с другим. Если бы одна из стран ради своей безопасности повернула на Запад, другая, скорее всего, повернула бы в сторону Москвы».

По Центральной Азии: «Более активное взаимодействие с Центральной Азией может принести скромные выгоды. Расширение связей Центральной Азии с остальным миром может привести к сокращению торговли этого региона с Россией».

По Молдове и Приднестровью: «Переворот в Приднестровье и изгнание российских войск из региона станет ударом по престижу России».

Читая эти строки доклада RAND, а он весь написан в таком стиле, хочется вслед за Юлиусом Фучиком воскликнуть: «Люди, будьте бдительны!»

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ

Эксперты RAND предлагают целый ряд мер в экономической сфере. Приведем некоторые из них:

• Увеличение производства энергии в США.

• Введение более серьезных торговых и финансовых санкций против России.

• Повышение способности Европы покупать газ у других поставщиков, кроме России.

• Поощрение эмиграции из России квалифицированной рабочей силы и хорошо образованной молодежи.

Небольшой фрагмент доклада приведем подробнее: «Максима о том, что «Россия никогда не бывает так сильна и так слаба, как кажется», остается в нынешнем столетии столь же верной, как и в XIX и XX веках.

Сегодняшняя экономика Россия страдает от многих уязвимостей – цены на нефть и газ значительно ниже пиковых значений, и это вызвало падение уровня жизни, экономические санкции также способствовали снижению уровня жизни, налицо – старение населения и сокращение его численности…

Проект главного храма Вооруженных Сил РФ. «Драматическое» возрождение Русской Православной Церкви после 1991 г. чрезвычайно беспокоит Вашингтон.

Увеличение производства энергии в США приведет к давлению на экономику России, потенциально ограничивая доходную часть её государственного бюджета и, как следствие, уменьшая расходы на оборону. Проводя политику увеличения объемов мирового предложения нефти и газа и снижения мировых цен, Соединенные Штаты могут ограничить доходы России. Для США это влечет незначительные затраты или риски, приносит выгоды второго порядка для американской экономики, и такая политика не нуждается в многостороннем одобрении.

Введение более серьезных торговых и финансовых санкций также, вероятно, приведет к деградации российской экономики, особенно если такие санкции будут всеобъемлющими и многосторонними. Таким образом, эффективность санкций будет зависеть от готовности других стран присоединиться к такому процессу.

Повышение способности Европы покупать газ у других поставщиков, кроме России, может напрячь экономические силы России и защитить Европу от российского энергетического шантажа. Европа медленно движется в этом направлении, строя регазификационные терминалы для сжиженного природного газа (СПГ). Но для того чтобы этот вариант был действительно эффективным, необходимо, чтобы мировые рынки СПГ стали более гибкими, чем они есть сейчас, и чтобы СПГ стал более конкурентоспособным по цене с российским газом.

Поощрение эмиграции из России квалифицированной рабочей силы и хорошо образованной молодежи несет минимум затрат или рисков и может помочь Соединенным Штатам и другим принимающим квалифицированных специалистов странам причинить вред России. Но надо понимать – любые последствия «утечки мозгов», как положительные для принимающих стран, так и отрицательные для России, станут заметны не сразу, а только по прошествии очень длительного периода времени».

Цинично – не правда ли? Но особенно горько то, что в определении американцами наших слабостей есть немалая доля истины. Наши уязвимости – в нас самих и нами же созданы.

Склонение к предательству части элиты – безотказный метод гибридной войны, опробованный и на СССР.

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕРЫ

Идеологии посвящена немалая часть доклада RAND. И это очень симптоматично и показательно. Ниже остановимся подробнее на том, почему это так. Но сначала перечислим меры, предлагаемые авторами доклада в этой области:

• Ослабление веры в российскую избирательную систему.

• Создание представления о том, что режим не служит интересам народа.

• Поощрение внутренних протестов и другого ненасильственного сопротивления.

• Подрыв имиджа России за рубежом.

Американцы вынужденно и «сквозь зубы» признают сплоченность и силу российского общества, наши традиции, основанные на нашей истории. Они пишут: «Столкнувшись с экзистенциальной угрозой, Россия, скорее всего, начнет борьбу с высокой национальной волей. Основополагающим элементом российской воли сегодня является признание общественностью авторитарного, централизованного государства с высокой степенью военного участия. Эта взаимосвязь факторов элитарного граждансковоенного альянса, народная поддержка и контекст полусилового типа правительства обеспечивают прочную основу для национальной воли к борьбе и влияют на ожидания победы на государственном уровне».

Куда они собираются бить, чтобы ослабить нас? В наши уязвимости: прежде всего, в коррумпированность элит, а также и в наши факторы силы – в «скрепы», определяющие мощь Государства Российского – в институт президента, точнее – в Путина, в Армию, в Православную Церковь. Цитата: «Широко распространенная, крупномасштабная коррупция является мощной политической проблемой в России, которая может подтолкнуть значительную часть российской общественности к действиям и усилить восприятие того, что нынешний режим является незаконным и не действует в интересах своего народа.

Отсутствие официальной идеологии создало вакуум, который стремились заполнить многие. Драматическое (слова-то какие! – прим. автора) возрождение Русской Православной Церкви как силы в российской политической и культурной жизни после 1991 г. предложило одну из важнейших альтернативных западным систему ценностей.

Растущий сговор между Православной Церковью и государством, примером которого является передача национализированной в советский период ценной собственности, ясно показал, что Кремль отдает предпочтение этой религии перед другими».

Перенапряжение экономики навязанной гонкой вооружений и падением цен на нефть стало одним из основных факторов развала СССР, и в США это отлично помнят.

БЕЗ ИДЕОЛОГИИ – НЕТ СТРАТЕГИИ. БЕЗ СТРАТЕГИИ – НЕТ БУДУЩЕГО

Теперь подробнее о том, почему так важна идеология.

Ядром, сердцем каждой нации являются её культура, история, язык, традиции, ценности и цели. А ещё – совокупность взглядов, отражающих интересы всех слоев общества, то есть идеология. Чтобы подорвать живучесть и разрушить нацию, не вступая с нею в прямое военное противодействие, надо разрушить её нравственное и идеологическое ядро – то, что определяет смысл и судьбу совместного проживания миллионов русских людей на одной территории долгие века.

Эрнест Ренан писал: «Нация – это ежедневный плебисцит». А Ортега-иГассет продолжал: «Да, плебисцит, но по какому вопросу плебисцит? Это плебисцит по вопросу о будущем».

Нацию создает образ её будущего. Не абстрактное будущее, которое когда-нибудь нас настигнет с фатальной неизбежностью, а будущее как достижимая цель, как проект или национальная идея.

Если образа будущего у нации нет, то у вас не будет ни нации, ни государства. Если у нации есть идеология и целеполагание, поддерживаемое культурой, наукой и системой ценностей, – у нации есть будущее.

В обороне войну, и гибридную в том числе, не выиграть. Нужно концентрироваться и идти в атаку. В атаку на завоевание своего будущего.

Президент Путин поставил задачу технологического прорыва: «Если мы не сделаем этот прорыв, мы тогда безнадежно отстанем». Необходимо идеологическое обеспечение технологического прорыва и экономического роста – переосмысление коллективной идентичности, выбор пути из вчера в завтра, чтобы, изменяясь, оставаться самими собой. Наши американские оппоненты из RAND понимают это, поэтому так много места уделяют в своих разработках информационно-идеологическому противостоянию с Россией. Они помнят, как без единого выстрела был разрушен СССР: уронили цены на нефть, перенапрягли экономику навязанной гонкой вооружений, подкупили часть элит, разрушили советскую идеологию фейковыми фетишами типа «социализма с человеческим лицом». И все – Союз рухнул!

Стратегия (в переводе с древнегреческого – искусство полководца) возможна лишь тогда, когда есть четкое целеполагание. Стратегия развития компании, государства, семьи – не важно! В любом случае возможность стратегии есть только тогда, когда есть ясность целей. Цель определяется идеологией.

«Коррупция является мощной политической проблемой в России, которая может подтолкнуть значительную часть российской общественности к действиям», уверены в RAND.

Многие боятся, бегут от этого слова, думая, что оно – отсыл в прошлое, в «совок». Чушь! Идеология – это идея, то есть замысел, определяющий содержание чего-то.

Идеология – это знание о том, как строить государство, как управлять обществом, как побеждать врага. Идеология – путь нации из вчера в завтра.

Великий китайский военный стратег Сунь Цзы писал: «Самая лучшая война – разбить замыслы противника; на следующем месте – разбить его союзы и лишь на третьем месте – разбить его войска».

По сути, весь доклад RAND посвящен именно тому, чтобы методами гибридной войны разбить замыслы России. Лишить нас понимания и смысла будущего, лишить Россию идеологии – в этом смысл предлагаемой доктрины США. Американцы хотят «сбить» нашу суверенную повестку, вовлечь в геополитическую игру по их правилам, перепрячь, измотать и дезориентировать Россию, используя те уязвимости, которые, увы, у нас есть. Потому именно идеологии посвящена целая глава в докладе RAND.

А основной вывод доклада, впрочем, не удивляет. Он таков: «Наибольшей уязвимостью Российской Федерации в любой конкуренции с США является её экономика, которая сравнительно не велика и сильно зависит от экспорта энергоносителей. Экономическая политика России – плоха и слаба».

Мы должны лишь поблагодарить американских стратегов из RAND, которые за нас проделали «работу над ошибками» и четко обозначили угрозы, ибо «если предупрежден – значит вооружен». Делаем, как говорится, выводы.

КОНСТАТАЦИИ, ВОПРОСЫ, ВЫВОДЫ

Констатации

Итак, против России развязывается масштабная гибридно-информационная война (прокси-война). Ее инициатором выступают США.

Атаки в этой войне идут на сознание людей, на духовные основы и символические области.

Наблюдается скоординированное политическое и информационное давление на Россию извне и изнутри, направленное на разбалансирование общественно-политической ситуации.

При поддержке Запада активизируется пятая колонна, сохраняется угроза радикализации как либеральной, так и националистической оппозиции.

Цель этой гибридно-информационной прокси-войны состоит в том, чтобы повлиять на моральный дух и сплоченность нации, подорвать, «перенапрячь» экономику, политическую стабильность и волю к развитию, ослабить Российское государство.

Острие информационных атак направлено на лидера нации – на Владимира Путина, а также на Православную Церковь и Армию России.

Вопросы

Возникает вопрос – соответствуют ли такому геополитическому состоянию, вызовам, стоящим перед Россией и ее лидером Владимиром Путиным, общественно-политический каркас и управляющий класс страны – её политические элиты?

Ответ – нет!

Политические элиты «просели» – они безынициативны и слабы духом. Идеологической базы, стратегии развития, образа будущего элиты обществу не предъявили.

Коррупция, бегство капитала и самоустранение части элит от общего дела по обустройству страны – ныне сродни предательству, за которым может последовать катастрофа и хаос, как это было в начале 1990-х и в 1917 г.

Не определен класс носителей новой российской государственности XXI века. Не сформировано опорное сословие, готовое посвятить жизнь Служению Отечеству. Нет того, чем ранее в нашей истории было дворянство. Современная российская бюрократия с этой ролью не справляется.

Выводы

Высокое внутреннее напряжение, связанное с удержанием огромных неоднородных пространств, постоянное пребывание России в гуще геополитической борьбы делают задачи консолидации общества, обеспечения национальной безопасности и развития государства важнейшими и решающими сегодня.

Отсутствие цели и образа будущего затрудняет наш прорыв в мировые лидеры. Необходимо осознание, осмысление и описание сложившейся в путинскую эпоху российской системы властвования, всего комплекса идей и измерений как базиса идеологии на десятилетия вперед.

У России мало времени, чтобы сформировать собственный образ будущего, чтобы прекратить быть источником сырья и рынком сбыта для иностранных производителей, а превратиться в интеллектуально-технологический центр мирового уровня в новом технологическом укладе. Государственная программа вооружения до 2027 г. имеет десятилетний масштаб. Она обеспечит безопасность страны и наше технологическое лидерство в военной сфере примерно до 2035 г.

Необходимо уже сейчас создавать стратегию идеологического перевооружения, ценностную политику, основанную на высвобождении внутренней энергии общества. Без такой стратегии, без активной идеологической политики войну сегодняшнего дня – информационно-гибридную войну, войну идеологий, не выиграть.

Предстоит большая идеологическая работа. Ее суть – стратегический выбор пути России из вчера в завтра – того пути, что заставит нас меняться, оставаясь самими собой.

И главное: наша сила – в правде, держась которой мы преодолеем все трудности и вызовы на пути к целям, которые ставим, как бы там не старались сбить нас с пути истинного американские RAND-стратеги и их европейские вассалы.

Перевод фрагментов доклада RАND Corporation подготовлен Александром Лосевым, членом Президиума СВОП.

Автор выражает признательность А. Лосеву, В. Соловьеву, Д. Куликову, А. Шафран, Д. Евстафьеву за обсуждение положений доклада RАND Corporation.

Источник: https://nstarikov.ru/club/107001