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Тактика Запада — постоянное давление на Россию

09:35. 17 августа 2019 Просмотров - 112 2 коммент. Опубликовал:

В новом выпуске видеоблога, записанного в студии РИА ФАН, говорили про актуальные события последних дней — беспорядках в Гонконге и Москве, внедрении искусственного интеллекта в отечественное образование, а также коснулись исторической темы столкновения Красной Армии с армией японской на Халхин-Голе.

Хронометраж:
00:25 — О внедрении искусственного интеллекта в систему отечественного образования
04:43 — Кто организовывает беспорядки в Гонконге и в Москве
09:30 — О цветных новинках из Китая
17:38 — О вторжении Запада в воздушное пространство России
20:57 — О столкновении на Халхин-Голе СССР и японской армии

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Текстовая версия доступна по ссылке:
https://riafan.ru/1204038-taktika-zapada-postoyannoe-davlenie-na-rossiyu-nikolai-starikov-fan-tv

P.S. Предыдущие выпуски:

Источник: https://nstarikov.ru/blog/107694

Метки: блог, Видео

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 686 334
    BlackCat 17 августа 2019 в 11:00

    И снова слышу я обман и манипуляции. При чем тут правительство и внедрение ИИ для вполне объективной оценки? ИИ не подкупишь, он оценивает факт, а не потенциал. Ибо студент учится по факту, а не читает литературу потенциала, не осознавая сути и не пытаясь применить это в практике.
    Глобально – Стариков против безэмоционального подхода как такового по одной простой причине – на эмоциях можно играть, и подымать те же “эгрегоры”. На сухой логике едва ли.

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  • 686 334
    BlackCat 17 августа 2019 в 11:02

    Пятерочка – частная организация, и никоим образом не относится к правительству. Пятерочка относится к Х5. Владелец – Фридман. Украинский еврей.

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