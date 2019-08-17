Тактика Запада — постоянное давление на Россию
В новом выпуске видеоблога, записанного в студии РИА ФАН, говорили про актуальные события последних дней — беспорядках в Гонконге и Москве, внедрении искусственного интеллекта в отечественное образование, а также коснулись исторической темы столкновения Красной Армии с армией японской на Халхин-Голе.
Хронометраж:
00:25 — О внедрении искусственного интеллекта в систему отечественного образования
04:43 — Кто организовывает беспорядки в Гонконге и в Москве
09:30 — О цветных новинках из Китая
17:38 — О вторжении Запада в воздушное пространство России
20:57 — О столкновении на Халхин-Голе СССР и японской армии
Текстовая версия доступна по ссылке:
https://riafan.ru/1204038-taktika-zapada-postoyannoe-davlenie-na-rossiyu-nikolai-starikov-fan-tv
P.S. Предыдущие выпуски:
- Валютные войны, стена на границе, выборы в Мосгордуму
- Лесные пожары, «оппозиция» и поп Гапон
- «Оппозиция» имитирует выборный процесс для дискредитации власти
- Закон всем писан: РФ напомнила США о «дремучести» санкций против Кубы
- Гибридные войны: вызовы, угрозы, уязвимости
- Не Аляской единой. Ровно 220 лет назад возникла Российско-Американская компания
- «Для танго нужны двое». Эксклюзивное интервью Сергея Лаврова «АиФ»
- Грузины и Багратион, дети Украины и Курская дуга
- Пакт о нейтралитете как «фиговый листок» японской дипломатии
- Где «вперед» для «Единой России»?
Источник: https://nstarikov.ru/blog/107694
И снова слышу я обман и манипуляции. При чем тут правительство и внедрение ИИ для вполне объективной оценки? ИИ не подкупишь, он оценивает факт, а не потенциал. Ибо студент учится по факту, а не читает литературу потенциала, не осознавая сути и не пытаясь применить это в практике.
Глобально – Стариков против безэмоционального подхода как такового по одной простой причине – на эмоциях можно играть, и подымать те же “эгрегоры”. На сухой логике едва ли.
Пятерочка – частная организация, и никоим образом не относится к правительству. Пятерочка относится к Х5. Владелец – Фридман. Украинский еврей.