Тактика Запада — постоянное давление на Россию

В новом выпуске видеоблога, записанного в студии РИА ФАН, говорили про актуальные события последних дней — беспорядках в Гонконге и Москве, внедрении искусственного интеллекта в отечественное образование, а также коснулись исторической темы столкновения Красной Армии с армией японской на Халхин-Голе.

Хронометраж:

00:25 — О внедрении искусственного интеллекта в систему отечественного образования

04:43 — Кто организовывает беспорядки в Гонконге и в Москве

09:30 — О цветных новинках из Китая

17:38 — О вторжении Запада в воздушное пространство России

20:57 — О столкновении на Халхин-Голе СССР и японской армии

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Текстовая версия доступна по ссылке:

https://riafan.ru/1204038-taktika-zapada-postoyannoe-davlenie-na-rossiyu-nikolai-starikov-fan-tv

P.S. Предыдущие выпуски:

Источник: https://nstarikov.ru/blog/107694