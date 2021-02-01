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Криминальный лес

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Криминальный лес или как китайцы «вырубают» Россию

В Красноярском крае вырубленные участки тайги зияют как проплешины на теле земли. Масштабы вырубленных сибирских лесов гигантские, счёт идёт на миллионы гектаров.

«Леса уничтожено на 48 миллиардов рублей, а в бюджет региона поступило всего 1,6 миллиарда» – многие помнят данные из отчета Счетной палаты за 2018 год. Прошло еще два года, а незаконная вырубка не остановилась, зато чтобы скрыть незаконную вырубку лес просто жгут.

Меняется климат, последствия для природы необратимые, тайга становится похожей на пустыню и последствия необратимы. Ареал обитания животных сужается, но главное беда, это массовое истребление зверя для китайской медицины. В сводках пограничников фиксируются такие цифры - лапы 210 убитых медведей, 250 килограммов губ убитых лосей, тысячи шкурок соболя, и это лишь у отдельных групп задержанных курьеров.

Вырубка и продажа леса в России всегда была криминальным бизнесом –считать делянки никто не рвется. Казалось бы, в лесной отрасли бардак и навести порядок крайне необходимо, иначе в стране просто не останется лесов, но вместо этого правительство с 1 января 2021 года упраздняет большинство действовавших правовых норм ведения лесного хозяйства, отменяет обязательную экологическую экспертизу при строительстве в природоохранных зонах и разрешает сплошную вырубку леса на Байкале.

 

Источник: https://argumenti.ru/society/2021/01/707151
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 16337 9811
    Maleos час назад

      Дамочка (или кто там за неё), наблевавшая это фуфло, самостоятельно поставила себе диагноз, но это вряд ли поможет ей отсидеться в дyрке. У неё на странице года на три наблёвано, только не в психушке, а на нарах…

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