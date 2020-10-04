Президент России Владимир Путин на совещании о развитии и декриминализации лесного комплекса потребовал повысить качество государственного лесного надзора. «То, что сейчас, вообще ни в какие ворота не лезет», — отметил президент.

Путин заявил о необходимости реформировать систему лесоустройства, контроля за лесами, при этом четко разграничить полномочия федеральных, региональных и местных органов власти в этой сфере. Так, глава государства поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из РФ необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород, а также предложил распространить лесной надзор на транспортировку, хранение и переработку древесины.

Президент потребовал сделать всю цепочку от рубки леса до изготовления готовой продукции предельно прозрачной, чтобы не допустить лазеек для криминала. По его словам, это позволит ликвидировать всякого рода лазейки, серые схемы, «избавиться от криминальной составляющей лесного бизнеса и притом сделать более удобной работу добросовестных компаний и предприятий».

Что касается заготовительной техники компаний, не имеющих права на хозяйственное использование леса, то она не должна находиться на лесных участках, считает Путин. «Необходимо подумать над возможностью ее конфискации», — заявил президент РФ.

— Состояние нашей лесной отрасли очевидно даже в том случае, если ты просто гуляешь по лесу, — считает член экспертного совета партии «За Правду!» Николай Стариков. — Я бываю в различных частях нашей необъятной страны, в том числе хожу за грибами в Ленинградской области. Так вот на просеках я всегда вижу одно и то же: наваленные деревья, бревна, какие-то обрубки, сухие, гнилые, заплесневелые ветки и сучья и т. п. И мне всегда становится понятно, что совсем недавно в этих местах варварскими способами проводилась вырубка деревьев, и никто не озаботился хоть как-то прибрать за собой, потому что это нужно для воспроизведения леса. Я уж не говорю о том, чтобы все осталось красиво, и чтобы от вырубки деревьев обществу была хоть какая-то польза.

Ведь если кто-то имеет возможность хищнически разрабатывать природные ресурсы, то он явно что-то скрывает от общества и государства. Если нет контроля, то всегда начинаются злоупотребления, поэтому можно только порадоваться тому, что у государства наконец-то дошли руки до лесозаготовки и лесообработки.

В этой связи хочется напомнить, что огромное количество леса-кругляка вывозится в сопредельные с Россией государства, в частности, в ту же Финляндию. На мой взгляд, финский нейтралитет не стоит того количества леса, которое мы туда поставляем, и с помощью определённых пошлин можно отрегулировать эти поставки, что в итоге приведёт к росту лесопереработки у нас в стране.

Что касается поручения Путина о декриминализация лесного комплекса, то все будет зависеть от того, кому государство поручит заниматься этим вопросом. Если этот вопрос будет спущен на уровень местных властей, то, скорее всего, всё останется так, как сегодня. А вот если этим займутся другие люди, то есть органы, которые предназначены более для карательных функций, нежели для регулирования экономики, то порядок в этой отрасли будет наведён быстро.

Хочу подчеркнуть, что у нас в стране есть общественные и политические структуры, которые абсолютно не связаны с региональными властями. Так вот именно эти структуры готовы подставить плечо государству и заняться решением самых сложных задач. Государство — это машина и мощь, и я никому не рекомендую вставать на его пути. Главное, чтобы оно само не забывало о том, что никто не сможет сравнятся с ним по мощи, и применяло те функции которыми оно обладает, причем не только регулировочные, но и карательные. В этом случае экономический процесс пойдёт только в правовом поле и будет невозможен за его пределами.

Что касается того, что старт этим мерам был дан только сегодня, а не несколькими годами раньше, то, полагаю, когда-нибудь мы сможем прочесть об этом в мемуарах каких-то определенных людей. Конечно, эта тема поднималась не раз, и ее не раз кому-то поручали решать. Но судя по тому, что мы наблюдаем до сих пор, эта проблема так и не было решена, и люди не справились с поставленными передними задачами. Сегодня эта задача сформулирована ещё раз, а поскольку она формулируется в открытую именно главой государства, есть все основания считать, что она наконец-то будет решена.

Источник: https://svpressa.ru/blogs/article/277346/