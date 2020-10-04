Началась операция по спасению русского леса. Разбираем суть
19:44. 4 октября 2020 156 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
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Через 15 месяцев в России полностью запретят вывоз необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Эта новость уже вызвала много вопросов – почему запрет вводят только сейчас, не вывезут ли за оставшееся время весь лес в Китай и не приведёт ли это к разорению отрасли? Давайте разбираться.
00:00 Вступление
00:26 3апрет на экспорт
01:23 Время новостей
02:30 Серые схемы
03:56 Цифра в помощь
05:24 Как спасти лес
08:02 Время Человека
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Через 15 месяцев в России полностью запретят вывоз необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Эта новость уже вызвала много вопросов – почему запрет вводят только сейчас, не вывезут ли за оставшееся время весь лес в Китай и не приведёт ли это к разорению отрасли? Давайте разбираться.
00:00 Вступление
00:26 3апрет на экспорт
01:23 Время новостей
02:30 Серые схемы
03:56 Цифра в помощь
05:24 Как спасти лес
08:02 Время Человека
Речь не о заботе и не об интересах будущих поколений, которым Кремль оставляет пустыню ( см. Гугл-карты ). Деньги нужны, больше ничего.
Вывозить продолжат, но теперь китайским партнерам предложено создать на нашей территории промежуточные цепочки деревообработки, где кругляк превратят из необработанного в обработанный лесоматериал. А это – более дорогая позиция для таможенного сбора.
Вот и вся история “заботы” о государстве российском .