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Началась операция по спасению русского леса. Разбираем суть

19:44. 4 октября 2020 156 просмотров Один комментарий Опубликовал:

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Через 15 месяцев в России полностью запретят вывоз необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Эта новость уже вызвала много вопросов – почему запрет вводят только сейчас, не вывезут ли за оставшееся время весь лес в Китай и не приведёт ли это к разорению отрасли? Давайте разбираться.

00:00 Вступление
00:26 3апрет на экспорт
01:23 Время новостей
02:30 Серые схемы
03:56 Цифра в помощь
05:24 Как спасти лес
08:02 Время Человека

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TinpU-Cr03g

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 36810 22008
    Серый 4 октября 2020 в 22:10

    Речь не о заботе и не об интересах будущих поколений, которым Кремль оставляет пустыню ( см. Гугл-карты ). Деньги нужны, больше ничего.
    Вывозить продолжат, но теперь китайским партнерам предложено создать на нашей территории промежуточные цепочки деревообработки, где кругляк превратят из необработанного в обработанный лесоматериал. А это – более дорогая позиция для таможенного сбора.
    Вот и вся история “заботы” о государстве российском .

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