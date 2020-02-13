Наш Храм — Родная Природа!

Духовность и религиозность отнюдь не одно и тоже, как то внушают церковники. Духовность есть, прежде всего, одухотворённое, родственное отношение к Природе и подвижничество во имя Родины и Рода своего.

Подрыв общинно-вечевого строя древних славян был начат церковью, освятившей крепостное право. Волхвов-ведунов, — выразителей ВОЛИ ВЕЧА, православные инквизиторы сжигали живьем. Славянское племя вятичей дольше других сопротивлялось кровавому "крещению", но и их заставили уверовать в иудейские басни, положив в основу своей "религии" иудейскую историю. Победа христианства стала сумерками славян. Прервалась волшебная связь потомков и предков. Народ осиротел, лишившись незримых Хранителей. И с тех пор тяготеет над ним его неизбывная Доля.

Церковь всегда служила власть имущим. Чужеродная зараза (христианство есть такое же ответвление иудаизма, как и ислам), насильственно привитая русичам полукровкой-братоубийцей Владимиром, духовно разоружила народ, лишила его воли к сопротивлению. Проповедь непротивления злу силою извращала здоровый дух язычества, разъедала природные воинские качества мужчин, что привело к порабощению Руси татро-монголам. По указке митрополитов, лобызавших татарскую нагайку, попы призывали народ служить ханам верой и правдой, и даже молились "за здравие" ханов и за их род.

Лукавые пастыри твердят о якобы извечной греховности, неполноценности русича. Внушается установка на самоуничижение, самобичевание, проповедуется холуйское смирение, превращающее русича в презренного раба. Хотя единственно в чем нам надо каяться, так это в излишней доверчивости.

… В Державе, занимавшей 1/6 земного шара, несколько лет назад вдруг запричитали "о духовном возрождении", покаянии, "дороге к храму". Замелькали на телеэкране благообразные христианские личины. И вот уже Советский Союз исчез с карты мира. Ельцин позирует вместе с Ридигером (странная фамилия у "русского" патриарха), и вот уже Россия идет по стопам Союза.

Естественным противоядием христианскому мракобесию может быть только исконно Русский дух, совечный Русскому Народу и воодушевлявший его задолго до обращения в так называемое "православие". А природный родник Русского Духа — дохристианские, светоотеческие заветы пращуров. "Язык" у славян означало то же, что и "племя".



Язычество дословно то же, что и народность. Народное языческое мирочувствование есть чувство кровное, национальное, в отличие от международных религий христианства и ислама.

В отличие от этих искусственных, рукотворных религий языческое мировидение есть врождённое, естественное убеждение человека. Язычество есть стихия, созвучная настрою славянской души. Язычество — вещее чувство, живущее, подчас неосознанно, в нашем сердце. Каждый русич, не зараженный еще зловонным дыханием города и восторженно встречающий восход Ярилы — Солнца, в недрах души своей — уже язычник.

Разгадка бытия человека — в духовном общении с Природой. Наши пращуры ощущали все части Природы особо одушевленными, населяя (отсюда Вселенная) все ее царства и каждую стихию таинственными сущностями — Духами. Всем явлениям Природы сопутствует внутренняя духовная жизнь.



Суть язычества — лад с Природой. Природа одухотворена, следовательно, лад — сочувствие с природными духами. Древние одарили нас самым прекрасным, самым глубоким и самым высоконравственным представлением о Земле как о живом, сознательном, одушевленном Целом. Мать-Сыра-Земля не бесчувственная глыба, она ЖИВАЯ САМОБЫТНАЯ СУЩНОСТЬ.

Наука пытается проникнуть в тайны Природы, философы о них размышляют, невежды веруют, а ведуны-волхвы ведают. Ведать — значит внимать откровениям Природы. Дар волхвов — волшебное мироощущение, живой задушевный опыт общения с Природой, а не слепая мертвящая вера.



Ведение есть проникновенное вещее знание (отсюда — ведьма, т.е. ясновидящая ведунья, знахарка, опороченная христианами). Христиане верят, потому что не знают, не понимают. Верят "священникам" как посредникам между человеком и "богом", без которых, якобы, грешному не спастись. В своих молитвах они вначале пресмыкается перед: "богом", скулят, а затем просят его дать хлеба и списать долги.

Славяне у своих Духов-Покровителей ничего не вымаливали. Славяне — значит Род Славный. Славяне свою Родину славили, как славили Природу и Род свой. Оттого и звались "славящими", или славянами. Славянам вообще было чуждо иудо-христианское понятие единого личностного божества, надприродного бога-отца, парящего над неодушевленной Природой.

Одухотворенное отношение к Природе немыслимо без одухотворения самой Природы. Согласно языческому мировидению, Великий Дух-Род внутренне присущ, совечен Природе. Род — душа Природы. Природа — воплощение Рода: все живые существа родственны и всякая жизнь свещенна. Род мыслился не как внешний творец Природы, но как ее внутреннее духовное начало, а бессмертная душа человеческая — как частица этого начала.



Представление о животворящем Духе, проникающем Природу и связующем ее в единое целое, есть древнейшее, наиболее глубокое и совершенное среди религиозно — философских учений. Смелые выводы современной космологии и астрофизики, космогонии и геологии согласны мировоззрению язычников — солнцепоклонников, но никак не иудейской небылице о Иегове с его шестью днями творения.

Хищническое уничтожение Природы есть закономерное следствие вошедшей в христианство (и ислам) иудейской догмы о сотворении мира из ничего, в которой четко обособлены бог-творец и, полностью от него отличный, тварный природный мир. Лишенная собственной самоценной сущности Природа оказалась вторичной, низшей, неодушевленной формой божественного творения: тварью, бессловесной рабой, созданной на потребу "избранному" народу.

Христианство впитало в себя иудейское отчуждение от Природы. С его торжеством в Европе началась новая историческая эпоха беспощадной борьбы с Природой. Светлые Природные духи были объявлены нежитью, нечистью. Иудео-христианство олицетворяет в себе страх и ненависть к дикой Природе, как к силе, якобы, чуждой, враждебной, демонической. Природа "греховна" и "богопротивна", и, следовательно, должна быть покорена. Церковь освящает господство человека над Природой и узаконивает бесправие Природы перед лицом человека.

Угасание оскверненной Природы было предопределено многовековым господством иудео-христианства, отторгнувшего человека от Природы и противопоставившего его Ей. Нечестивое отношение к лишенной обожания Природе легло в основание западной машинно-капиталистической цивилизации. Истоки экологической катастрофы — в библейской установке на закабаление (от слова "каббала") Природы.

Так быть ли храму?

А он у нас есть, причем нерукотворный. Это шабалинский ЛЕС!

У древних славян не было изображений божеств и построек, где эти божества "обитали". Волхвы считали несовместимым с величием духов представлять их в образе человеческом и запирать в стенах, построенных человеческими руками. Естественными светилищами у славян были заповедные леса, березовые рощи и дубравы, посвещенные Духам-Покровителям.

Между почитанием перевоплощающихся Предков и почитанием свещенных рощ имелась глубокая сокровенная связь. Родина, Природа, Народ — едины, ибо корень один — древний языческий РОД. В языческом самосознании духи Предков сближались, взаимосвязывались, а порой и прямо отожествлялись с природными Духами. Ведь умершие отходят в иной мир, являющийся одновременно и миром Природы.



Так, свещенные березы и дубы с одной стороны являлись воплощением природных сил, а с другой — временными прибежищем Душ Предков. Корень РОД един, а потому нет, не переходимой границы между родовыми Духами-Предками и природными Духами. Более того, на глубинном уровне РОА происходило взаимопроникновение, и тогда духи неуловимо превращались, ОБОРАЧИВАЛИСЬ.

Подобно тому, как душа человеческая в обмороке либо восторженности выходит из тела (вспомним выражения: выйти из себя, пришел в себя) и может принимать любое, хоть звериное обличие, так и душа березы может объявиться в облике либо человеческом, либо смешанном, либо перемежающемся. Дева-Древяница являлась не как привидение из иного, чуждого мира, а как другая качественная сторона той же родной Природы.



В цельном мироощущении язычника не было резкого противопоставления явного и призрачного, природного и духовного.



Все духовное материализовалось, а все материальное — одухотворялось. О том, что материя есть только сгустки силы, волхвы знали задолго до "безумных" идей в физике. Русалки-Берегини оберегали сородичей — Род Русичей. Их чтили в образе свещенного дерева — Русской Березы. С Березой было связано волхование и древнейший обряд кумления. Березы вовлекались в обряды воплощения Предков на родовом празднестве — Родонице.

Огнем и мечом искореняли христиане память о светоотеческих заветах. На пепелище языческих светилищ, на месте вырубленных под корень свещенных рощ строились церкви. Строили их и возле издревле почитавшихся свещенных родников, там, где действовали жизненно-важные точки Земли (по научному — акупунктура), где черпалась земная мощь и благодать. Слова "священный", "свято" — есть искаженное христианами "светлый", то есть солнечный (Светило), ибо русичи были солнцепоклонниками (русый значит светлый), потому христиане и подогнали "Рождество Христово" к 25 декабря /по-старому/ — дню Рождения Солнца, великому торжеству зимнего Солнцеворота, чтобы освятить в народном сознании рождение Иисуса, слить его с рождением Светила.

Душа народа воплощена в его языке. Только в русском, вещем языке РОДИНА — ПРИРОДА — НАРОД являют собой вечное, неразрывное целое, ибо произрастают из одного свещенного корня — РОД. Всё самое дорогое, самое прекрасное, самое благородное заключено в этих трех словах. Поскольку подобное триединство присуще исключительно русскому языку, оно запечатлело РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИДЕАЛ. А подвижники и родного идеала есть русские националисты.

Будущее Руси должно быть созвучно этому идеалу. Окончательное слово здесь скажет природоохранный общественный строй — русский социализм. Не марксизм, не капитализм, а собственный, качественно иной путь. Нам не нужно ни ЧеКа, ни Колчака".

Русский национализм имеет природные корни в буквальном смысле слова, он произрастает из привязанности человека к Родной Земле. Родина — прежде всего Родная Природа, Для нас, русичей, это, конечно, ЛЕС, стоящий у колыбели Нации и оберегавший её. Без леса невозможно представить себе ни детства, ни Руси. Дети, выросшие на асфальте, часто становятся космополитам. Оторванный от родной почвы народ превращается в сброд.

Мы, славяне, — лети Леса. Христианство, зародившееся на берегах Мертвого моря, "в пустыне чахлой и скупой", органически чуждо нам. Чужеродный иудео-христианский дух пустыни разрезал по живому многотысячелетнюю сокровенную связь Народа с породившей его Матерью-Природой. Дух Пустыни противостоит Духу Леса, как тьма — свету, как зло — добру, как кривда — правде, как смерть — жизни.



Служители темных сил планомерно уничтожают Природу, превращая цветущую Землю в пустынное пространство песка и радиоактивных камней. Идет последнее великое боренье Духа Леса с Духом Пустыни, и западная природопожирающая цивилизация уже на пороге своей гибели.

Взгляните на отношение к Лесу наших соседей-марийцев, оберегающих кое-где до сих пор свои свещенные рощи и кущи — обители Духов. В Лес марийцы — охотники ходят как "в гостя".

Они внимают предвещаниям деревьев, спрашивают у них дорогу, просят разрешения переночевать под их сенью…

Заповедные места еще охраняются сбывающимися поверьями о скорой насильственной смерти злоумышленника, навлекшего на себя гнев Духов. Марийцы — отсталые и невежественные? Ну а японцы, обгоняющие Америку? Они такие же язычники: чтут Солнце, Предков и Свещенные деревья.

Во всех народных сказаниях дерево — живое и одушевленное. Современная наука, изучая биоэлектрическую реакцию растений, установила, что растения отвечают изменением определенных биопотенциалов на различные чувства человека. Исследования подтвердили, что дерево ощущает боль и страдания, сопереживает другим деревьям и способно общаться с человеком на уровне так называемого "подсознания (вернее, сверхсознания), душевные глубины — именно та область, посредством которой только и возможно сочувствие человека с иными духовными сущностями.

Деревья обладают еще и собственными чувствами, безымянными для людей. Ботаникам очень немного известно о тайнах деревьев и совсем ничего о сокровенной их сущности, об оживляющих их душах, чей лунатический миф лишь зыбкими гранями соприкасается с нашей явью. Заповедная девственная Природа потому чарует и врачует нас, что она — обитель Дев-Древяниц.



В древних сказаниях дева катает вещую силу, только оставаясь девой. И подобно деве, теряющей девство, утрачивает благодатную силу оскверненная человеком Природа.



Лес обладает неким единым сознанием, слагаемым из сознания и чувствования обитателей всех царств Природы (то, что называется биополем на немощном языке науки). Наш Леший — это совокупный Дух Леса, Лесной Хозяин. Несмотря на все усилия церковников, родные образы домашних и природных духов (домовой, русалки, леший) хоть и потускнели, исказились, но в народном сознании так и не слились с обличием бесов.

На заре нашей истории то душевное состояние, что ныне именуется мистическим, было естественно присуще человеку" И то, что нынешнее худосочное человечество называет экстазом, язычники переживали как воодушевление, вдохновение, одухотворение. Умение мыслить без слов, чистыми чувственными образами, позволяло им понимать другие живые существа и быть понятыми ими.



Древесные души так же реальны, как звери и птицы. Только по-иному. Так же имеют свою сознательную волю, свое дыхание, могут волноваться, любить и скорбеть. Только по-иному. Волхвы, жившие в задушевной близости с Природой и обладавшие волшебным даром СОСТРАДАНИЯ, входили в общение с ними.

Воспринимая стоны дерева, ведуны ЗНАЛИ, что оно чувствует раны подобно человеку. Что снять кору с живой березы — все равно, что содрать кожу со своего родича. Дровосек, рубя дерево, делая это не с легким сердцем, а с сознанием совершения убийства, и всегда просил у дерева прощения: "Мои дети живут в холоде, и у нас нет дров, чтобы сварить горячую пищу. Оттого славяне и валили деревья сообща, чтобы разделить тяжесть вины, и сопровождали рубку искупительными обрядами.



Запрещалось рубить свежие деревья, а корчевка дозволялась только в случаях крайней нужды. При том говорилось: "Лес-Батюшка, Земля-Матушка, Вашей плоти взять дозвольте: не ради наживы, а ради жизни".

Лес хранит наши заветные тайны. Величайшая тайна — чудо фотосинтеза, — основа, на которой зиждется ЖИЗНЬ. Только растения — настоящие дети Солнца, ибо только они владеют тайной преображения его животворящей силы. Сколько лесов загублено ради бумаги для печатания сомнительных предположений о загадке фотосинтеза! И все эти тьмы мертвых бумажных листов не стоят мудрости одного зеленого. Только зеленые растения, преобразуя Ярилину Мощь, создали кислород и подарили жизнь животным и человеку. Только растения и поныне дарят всем зависимым от них существам воздух, пищу, тепло и лекарства… Дарят, жертвуя собою…

Дуб может наделить человека частью своей природной силищи и даже исцелить, если только обратиться к нему с чистой душой. Растения совершенны, значит, они живут в согласии с Волей Природы.



В растении угадывается некий замысел самой Природы, проливающий свет на самые глубокие запросы человеческой души. Растения — самые чистые, самые светлые создания, единственные на Земле питающиеся не чужой жизнью, а непосредственно улавливающие благодатные излучения нашего Светила. Корни дерева в Земле, а листья связаны с Солнцем.



Оттого оно многое знает, и молчаливо. У дерева учится и зверь, и птица, и человек. Дерево чует погоду на несколько месяцев вперед и никогда не ошибается. Ошибается только "венец творения" — человек. Жестоко ошибается он, безжалостно вырубая Лес, — единственное противоядие от все возрастающего смрада промышленности. И внуки наши (если они выживут) не поймут уже песенных слов "Не шуми ты, Мать, зеленая дубравушка…"

Страна разрушается по хорошо продуманному врагами плану. И не последнее место в этой разрухе отводится уничтожению Природы, прежде всего Русского Леса. Наше национальное богатство разворовывается, уплывает за рубеж и оседает миллионами долларов на счетах "демокрадов" в швейцарских банках. И в Шабалино зачастили скупщики и перекупщики леса, спешащие урвать свой кусок от русского пирога. Армяне, израильтяне с двойным гражданством, толстосумы из Средней Азии — все спешат, пока в стране смутное время.

Не отстают от них и доморощенные "бизнесмены" (из грязи — в князи), для которых "рынок" — базар-барыш есть самое уютное время половить рыбку в мутной воде, пока бездействует закон и спит прокуратура. Как показала проверка, проведенная районным Советом народных депутатов, "совершенно запущен учет при заготовке и реализации древесины в предприятии ТОО "Борей" (см. "Шабалинский край" №54 1993 г.).

Когда на Родной Земле творится беспредел, когда прогнившая плутократия продажна снизу доверху, тогда сам народ обязан взять дело спасения Природы и Родины в свои руки. Необходима ДРУЖИНА ЗАЩИТНИКОВ ЛЕСА. Мы обязаны остановить истязание. Судьба Народа и судьба его Родной Природы связаны неразрывно. Охранять Природу — значит охранять Родину. Мы призываем лесных братьев, тех, в ком не угас еще вольный дух Василия Буслаева и Степана Разина, всех желающих противодействовать хищнической, беззаконной вырубке Леса, обращаться в д. Весенево.

Русская Нация, растлеваемая физически и духовно, на грани вырождения. Смертность превышает рождаемость. Наци угаснет, если не пробудится от тысячелетнего беспамятства. Для возрождения и утверждения Нации требуется мощный заряд духовности. Язычество, сыновнее отношение к Матери — Родине — естественный источник этой духовности.



Язычество — это родная почва, плодородный пласт, чернозем нашей истории и культуры.



Христианство — всего лишь придорожная пыль. В час отчаяния, в час смертельной опасности князю и Родине, Ярославна обращается не к христианским "заступникам", не к "спасителю" и "богоматери", но призывает силы — родные, древние и могущественные, — Солнце, Ветер, Днепр…

Мы обязаны утвердить самоценное чувство русского "Я". Мы обязаны возродить мужество юношей и девичью честь. Русский Национализм — это свещенное право коренной Нации быть хозяином в собственном доме, на Земле Предков.



Русский Национализм — это РУССКИЙ ПОРЯДОК и РУССКИЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УКЛАД, способный установить социальную СПРАВЕДЛИВОСТЬ. Русский Национализм — это власть подлинных Советов (СОВЕТОВ от слова ВЕЧЕ — волеизъявление народа, ВЕЧЕ было и в ВЯТКЕ).

Русичи! Вятичи! Откройте глаза! Неужто мы настолько спились и обесчестились, что не в состоянии осознать происходящее? Неужто наши дети обречены мафией на истощение и вымирание? Неужто великий и гордый Народ смириться с уготованной ему участью палестинцев?

С рабством, кабалой, растворением и исчезновением? Нет: "Есть еще порох в пороховницах!" Капитализм, грабящий неимущих, не приживется на Руси.

"Не затем у врага кровь

лилась по дешевке,

Чтобы несли жемчуга руки

каждой торговки",



— писал поэт-язычник Велимир Хлебников.

Спасение Родины и спасение Природы — цель единая и неделимая. И эта цель будет взята. На то мы и русичи. Другие страны созданы для тех, кому быть РУССКИМ не под силу!

СЛАВА ЯРИЛЕ! СЛАВА РУССКОЙ ЗЕМЛЕ! СЛАВА РУССКОМУ ЛЕСУ!

Ну, а как же быть с храмом? Солнечный сосновый бор величественнее и вдохновеннее любого собора. Собор, прежде всего и есть бор Свещенных Деревьев.



Доброслав

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