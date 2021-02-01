Ситуация с незаконными протестными акциями в России продолжает находиться в фокусе внимания на Западе. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил «озабоченность» состоянием Алексея Навального, намекая, что Вашингтон продолжит тщательно следить за тем, чтобы демократия в России не пострадала.

А что в самих Штатах? Последние полгода показали, что претендовать на звание «царство свободы» Штатам не приходится. Здесь и протесты против полицейского насилия в середине 2020-го после очередного убийства темнокожего американца, и беспорядки в самом начале 2021-го, в ходе которых митингующие штурмовали Капитолий. Причем сотрудники полиции применили огнестрельное оружие против ветерана ВВС США Эшли Бэббит, позднее скончавшейся от полученных ранений. И это не говоря уже о слезоточивом газе и дымовых гранатах, которые активно применяются правоохранителями для подавления народного возмущения в Европе, вызванного продлением коронавирусных ограничений.

На это обратил внимание и постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич: «Сравните это с безудержной волной обвинений в адрес России, где непродолжительные протестные акции носили гораздо более спокойный характер, при куда более гуманном сопровождении силами правопорядка».

В США с начала года убито 8 человек. В среднем каждый год от рук полицейских здесь погибают несколько сотен. Как утверждают американские СМИ, причиной тому – дух милитаризма, который пронизывает полицейские департаменты. И это неслучайно: в 1997 году Пентагон начал реализацию программы, в рамках которой правоохранительным органам США было передано имущество военного ведомства на 7,4 миллиарда долларов, в том числе огнестрельное оружие и бронетехника. Поэтому, чтобы добиться фундаментальных изменений в полиции и, как следствие, снижения количества жертв чрезмерного применения силы со стороны полиции, Штатам необходимо покончить с милитаризованной культурой или «культурой воина», которую в немалой степени подпитывает раздутый военно-промышленный комплекс.

Имея это в виду, довольно сложно представить, как Джо Байден собирается достичь «единства» американской нации, учитывая его же ярлыки в адрес участников протестов 6 января: «бунтующая толпа», «повстанцы», «внутренние террористы». Параллельно продолжаются попытки вынести импичмент Трампу (да, даже после его отставки). Все это указывает скорее на перспективы длительного политического кризиса, а не внезапного «оздоровления» американского общества, тем более в ближайшие четыре года. Как бы то ни было, политические разногласия внутри США и вызванное ими насилие остаются делом самих американцев. В свою очередь, одним из простейших способов для Вашингтона улучшить свой имидж в мире – начать придерживаться симметричного подхода в отношении других стран.