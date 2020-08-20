Провал в информвойне

Госпогранкомитет заявил, что утром 13 августа к зданию ведомства в Минске пришел некий мужчина и выбросил у входа форму старого образца. Осмотр одежды показал, что китель и брюки были из разных комплектов, отсутствовала личная бирковка (отметка владельца), с погон были сорваны сержантские знаки различия. «Это наталкивает на мысль, что комплектовали форму на скорую руку», – заявили в комитете.

Хотя сразу было понятно, что это довольно примитивный фейк. Один разоблачили сами пользователи – на будто бы возмущенных «солдатах» оказались береты времен Советской армии с эмблемой в виде серпа и молота, которая в Белоруссии давно не используется. Другую подобную инсценировку разоблачили власти Белоруссии.

Причем сделали это не только наши либеральные СМИ (что вполне объяснимо), но и даже такие солидные газеты, как «Известия» и «Комсомольская правда». Они тоже выложили эту «утку» на свои сайты, что создало у читателей превратное впечатление, будто белорусская армия уже переходит на сторону оппозиции! Хотя подтверждением происходящего послужили всего лишь видеоролики и фото, на которых крепкие ребята в майках выбрасывают в мусорный контейнер свою военную форму. Мол, не хотим служить в армии, которая «против народа»!

Вот всего лишь один, но характерный пример. Утром 13 августа многие российские СМИ торопливо перепечатали выложенное в сеть сообщение из Минска под заголовком: «Белорусские военные массово выбрасывают форму в мусорные баки».

Как российские СМИ помогают белорусской оппозиции Это кажется невероятным. Но приходится признать: наши СМИ, даже вовсе не либерального толка, подают происходящее сегодня в Белоруссии так, будто они на стороне оппозиции. Фактически помогают ей, представляющей лишь меньшинство, но упорно добивающейся силового отстранения от власти законно избранного президента.

Хотя о том, что все это – чистейшей воды фейки, можно было без особого труда догадаться сразу, судя по источнику «новости». Ведь запустил ее польский Телеграм-канал NEXTA, о грубых провокациях которого уже писано-переписано. Но даже в случае, если какой-то отдельный военнослужащий и в самом деле совершил бы такой гнусный поступок, нарушив присягу, то зачем трубить об этом на весь свет серьезным изданиям, отлично понимая, что поступок одного или нескольких солдат вовсе не говорит о том, как ведет себя вся армия? Однако целый ряд российских СМИ, повторяю, эту «утку», запущенную из Польши, охотно подхватил и растиражировал.

«Белые и пушистые»?

Есть и другие примеры фактического соучастия российских СМИ в пропаганде белорусской оппозиции. Вот, как, например, даже такое солидное государственное информационное агентство, как РИА Новости описало на своем сайте очередную провокацию в Минске, когда несколько десятков активистов оппозиции провели так называемую «акцию солидарности».



Цитируем агентство: «Утром в среду нескольких десятков человек выстроились вдоль проспекта Независимости в спальном микрорайоне Уручье на востоке Минска, образовав "цепь солидарности". Многие участники были в белой одежде, в руках они держали цветы. Среди них было много женщин». Как пояснили РИА Новости, «протестующие хотят выразить солидарность с пострадавшими в ходе столкновений с милицией». Такое вот «информационное сообщение» от государственного агентства России… Ни слова о том, что это была чисто провокационная акция.

А ведь в результате получилось, что агентство изобразило провокаторов, как вполне мирную группу людей в «белой одежде» с цветами в руках, которые вышли из солидарности с пострадавшим от милиции. Оппозиционеры в таком «информационном» сообщении выглядят, как «белые и пушистые».

Другими словами, журналисты государственного агентства невольно, сами того не понимая, рисуют вполне позитивный образ белорусской оппозиции. То есть делают именно то, что и надо ей и ее западным кураторам!

И тогда получается, что авторы такой информации, будто бы «объективно» изображающие раздуваемые при поддержке из-за рубежа протесты, невольно занимают сторону противников законно избранного президента, одержавшего на выборах убедительную победу.

Надо думать, что корреспонденты госагентства в голове таких коварных планов не держали, а просто механически повторили то, как изобразила эту акцию сама оппозиция, действующая строго по лекалам американских пособий по организации «цветных революций». Согласно которым, из громил, которые еще вчера с палками, камнями и с бутылками с коктейлем Молотова яростно нападали в Минске на милицию, теперь усиленно лепят образ мирных протестующих против «кровавого диктатора», чуть ли не ангелов в белых одеждах с цветами в руках!

Но если посланные российским агентством в Минск корреспонденты не могут сами отличить спланированную провокацию от действительно мирного протеста граждан, то куда, как говорится, смотрит их руководство в Москве?

Ведь оно выкладывает эту новость в интерпретации «от оппозиции» на свой официальный сайт, который читают миллионы россиян, да и не только жители нашей страны. Неужели оно не понимает, что, выдавая в эфир такие будто бы «объективные» информационные сообщения о событиях в Минске, агентство, как говорилось в советские времена, на самом деле невольно «льет воду на мельницу врага»?!

Да, да, именно врага!

Ведь те, кто подстрекают сейчас протестантов в Белоруссии, кто финансирует и направляет боевиков, которые бесновались на улицах Минска и других белорусских городов, – это враги не только Лукашенко, они – враги и России.

Враги, потому что содействуют планам Запада отрыва Белоруссии от России в целях приближения войск НАТО к самым нашим границам.

Поддержка оппозиции

Ну, а негосударственные российские СМИ – те уже прямо занимаются трансляцией призывов оппозиции так, что в них совершенно очевидно просматривается им явная поддержка. Не будем говорить про «Эхо Москвы», где по поводу событий в Белоруссии просто ликуют, – «Столетие» про это уже не раз писало. Но вот как, например, «льет воду на чужую мельницу» деловая газета «Коммерсант»

Издание подробно излагает новую тактику оппозиции, цитируя главного редактора издания «Белорусский партизан» Светланы Калинкиной. «Telegram-каналы призывали автомобилистов перекрывать дороги по всей стране, тем самым мешая продвижению автозаков, водометов и спецтехники к местам протеста.



При этом демонстранты уже несколько дней как используют тактику постоянной смены дислокации». «Мы называем это “тактикой” ртути, – инструктирует Калинкина оппозиционеров, – когда милиция просто не успевает сориентироваться, где собрались люди. Люди разбегаются, как только на них идет наступление силовиков. Как только силовики идут назад, все собираются опять в одном месте. Стало известно про задержание нашего коллеги Виталия Цыганкова – это обозреватель радио “Свобода” (речь идет об американском СМИ).



Его задержали с женой, она врач. Они ехали в машине, их просто выволокли. Ольга, супруга Виталия, рассказала, что ей приставили пистолет к голове», – заступается Калинкина. А вместе с ней это делает и наш «Коммерсант», фактически ратуя за орудующего в Белоруссии пропагандиста на службе у США, которого, мол, нехорошие силовики будто бы пугают оружием.

Почему мы проигрываем

Так почему же наши СМИ проводят такую странную, беззубую, если не назвать ее еще резче, информационную политику при освещении событий в Белоруссии?

Почему мы вообще так унизительно проигрываем информационную войну с Западом, который превратил СМИ в главное оружие для дестабилизации стран постсоветского пространства, в том числе России.

Причина проста – после развала СССР и захвата либералами власти и СМИ, наша страна фактически отказалась не только от идеологии, но и от контрпропаганды. Все существовавшие для этого в Советском Союзе соответствующие структуры были упразднены, а государственные СМИ фактически вообще прекратили ею заниматься в отличие от Запада..

В результате вот как, например, сегодня одна из самых популярных газет в Москве – МК расценивает возможности «бунта» в России в рамках проведенной в ней в связи с событиями в Белоруссии дискуссии. Ее участникам был задан вопрос: «Что же должно случиться, чтобы россияне вышли на улицы ради справедливости даже в ущерб личным интересам? Или с нашей «несопротивляемостью» этого вообще можно не опасаться?».

– Нужна сакральная жертва, – заявил Александр Андрианов. – Этот образ часто используется в политтехнологиях как орудие пропаганды. К примеру, если какие-нибудь скинхеды обидят беззащитную хрупкую лесбиянку, большинство встанет на ее сторону – то есть на сторону меньшинств. Вообще люди очень внушаемы. Также следует помнить, что искренним протестом одних всегда могут воспользоваться другие в своих корыстных целях. Но надежда на искренние протесты у нас все же есть, так как в России подрастает свободомыслящая молодежь.

– Чтобы произошел социальный взрыв, нужны три фактора, – полагает другой приглашенный в МК – Элиас Регул. – Обнищание вплоть до необходимости физиологического выживания, еще большее ущемление прав и бесцеремонное вторжение в личную сферу всеми путями, включая доносы. Все это существует уже сейчас, но, видимо, должно усугубиться…

Понятно, какой нелицеприятный прогноз делает для России эта популярная газета, единоличным владельцем которой, кстати, является бывший секретарь райкома комсомола Павел Гусев, а в наши времена еще и бессменный председатель Союза журналистов Москвы?

Мол, все у нас уже обнищали и, если обидят лесбиянку, то общество восстанет. И такую чепуху МК вдалбливает в головы своих читателей! И делает это уже давно.

Что же можно тогда ждать потом от молодежи, которую бывшие комсомольцы кормят такой идеологической «пищей»? Да и кого вообще господин Гусев пригласил в МК для такой важной дискуссии о судьбе России? Элиас Регул – активист гей-движения, главный режиссер театра АпоГей. А Александр Андрианов отличился недавно тем, что, возглавив движение «Жизни эмигрантов тоже важны», с усердием вычистил кроссовки в одном московском дворе узбекскому дворнику.

Как погубили ТАСС

Автор этих строк во времена СССР работал в ТАСС – самом мощном тогда государственном агентстве мира, главной целью которого была не только информация, но и контрпропаганда, в том числе и за границей. В отделении ТАСС в Италии, куда меня направили, в те времена трудилась целая группа итальянских переводчиков, которая переводила информацию, поступавшую из нашей страны, и оперативно распространяла ее для итальянских газет. Это была активная, наступательная контрпропаганда, которой во многом удавалось нейтрализовать все те информационные фейки, которые и тогда регулярно запускала против нас западная пресса.

Однако после развала СССР вся эта информационная работа по контрпропаганде в России и за рубежом была мгновенно свернута. Мало того, из ТАСС убрали самые опытные кадры журналистов-международников, которые этой работой ненавязчиво занимались.

Было набрано новое поколение журналистов, обработанных в либеральном духе агентами влияния США. Они и превратили мощное прежде агентство, эффективно отстаивавшее интересы нашей страны, в пассивное, заурядное и беззубое СМИ. В результате ТАСС практически исчез с международной информационной арены, уступив место РИА Новости.

А ведь ТАСС до сих пор обладает огромной базой за рубежом, созданной во времена СССР по всему миру. Для его отделений и корпунктов в разных странах были приобретены в собственность дома и квартиры, оснащенные современным оборудованием, где и сегодня трудятся наши журналисты. В Риме, например, это – огромная вилла с бассейном в фешенебельном квартале ЭУР, которое ныне, увы, никакой контрпропагандистской работы фактически уже не ведет. Никаких наступательных корреспонденций оттуда, разоблачающих фейки западной пропаганды, на новостных лентах сегодня не увидишь.

Вопрос национальной безопасности

Фактически у нашей страны для работы на заграницу имеется лишь одно эффективно работающее СМИ – Российский международный многоязычный информационный телеканал RT. Но этого крайне мало!

Нет у нас и никакой координации в деле ведения контрпропаганды. А в это же время у США и стран Западной Европы таких информационных каналов, которые неутомимо обрабатывают общественное мнение, в том числе и в России, – сотни и сотни.

Не говоря уже о тысячах подкармливаемых Западом и ходорковскими блогеров-русофобов в социальных сетях. И координация информационных атак против России у них – железная: за рубежом этим занимаются посольства США. А наши дипведомства за границей застенчиво такой работы вообще не ведут. Представители же Россотрудничества заняты лишь культурными проектами. Именно поэтому бушующую сейчас в мире информационную войну мы с треском проигрываем.

Вл. Малышев



***







.

Однако есть и хорошие новости, связанные именно с информационной работой российских специалистов.