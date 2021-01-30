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Киргизы – вы невероятные!

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Занимательная история в двух актах о том, какие кадры пришли к власти в Киргизии после очередного киргизинга.



Через 2-3 года надо будет очередной киргизинг собирать, когда и эти не оправдают высокого доверия.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6514395.html
Метки: киргизия, криминал, средняя азия, юмор
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 13906 11574
    Айва час назад

      Понравился неологизм “киргизинг”.

      2
      2
    • 9467 3305
      krikunoleg час назад

        Ну так вот она – “революция”!
        А на деле смена правящей элиты – одних воров на других.
        Чего и кировлесовский вор добивается.

        ПС. А “киргизинг” это круто. Надо запомнить…;))

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        1
        • 36866 32232
          Вячеславkrikunoleg 43 мин. назад

            “Революция – это когда несколько тысяч болтунов спустили с цепи несколько миллионов дикарей”.
            Лорд Кларендон
            А киргизация не подойдёт?

            • 9467 3305
              krikunolegВячеслав 36 мин. назад

                “А киргизация не подойдёт?” – подойдет, но “киргизинг” на мой взгляд круче. По крайней мере смеялся минут 5-7…;))

                А революция это смена экономических формаций, если серьезно. А все эти киргизинги, украйнинги, беларусинги (попытка), малдаванинги, арменинги и грузининги, а теперь и у нас навальнинг это все замена одних воров другими, смена политических элит не больше. Народу от этого только хуже.

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