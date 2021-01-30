Киргизы – вы невероятные!
Занимательная история в двух актах о том, какие кадры пришли к власти в Киргизии после очередного киргизинга.
Через 2-3 года надо будет очередной киргизинг собирать, когда и эти не оправдают высокого доверия.
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Понравился неологизм “киргизинг”.
Ну так вот она – “революция”!
А на деле смена правящей элиты – одних воров на других.
Чего и кировлесовский вор добивается.
ПС. А “киргизинг” это круто. Надо запомнить…;))
“Революция – это когда несколько тысяч болтунов спустили с цепи несколько миллионов дикарей”.
Лорд Кларендон
А киргизация не подойдёт?
“А киргизация не подойдёт?” – подойдет, но “киргизинг” на мой взгляд круче. По крайней мере смеялся минут 5-7…;))
А революция это смена экономических формаций, если серьезно. А все эти киргизинги, украйнинги, беларусинги (попытка), малдаванинги, арменинги и грузининги, а теперь и у нас навальнинг это все замена одних воров другими, смена политических элит не больше. Народу от этого только хуже.