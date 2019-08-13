О ситуации в Киргизии
20:02. 13 августа 2019 Просмотров - 350 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Ситуация в Киргизии и арест бывшего президента Атамбаева (которому вменяют убийство спецназовца, освобождение вора в закона и попытку государственного переворота) с точки зрения местных социалистов/социал-демократов.
Эпопея с задержанием экс-президента Кыргызстана Алмзбека Атамбаева в его родном селе Кой-Таш с последующими столкновениями жителей района с силами спецназа ГКНБ и милиции два дня подряд 7 и 8 августа привела к усугублению политического кризиса, которая в целом может изменить политическую ситуацию в стране с момента последней революции апреля 2010 года. Нам важно дать свой анализ и оценку данных событий, чтобы сделать выводы выработать собственную линию.
Внешне и формально кажется, и некоторыми СМИ представляется, что это просто разборка двух не поделивших друг с другом деятеля или верхушечная борьба двух кланов, которые сцепились за передел собственности и власти. Поэтому якобы левым и коммунистам не стоит реагировать на эту схватку и необходимо отстраниться от происходящих событий, наблюдая со стороны. Данная бездеятельная и пассивная позиция не только ошибочная, но и вредная, так как фактически потакает установлению нового бонапартистского диктаторского режима в еще одной бывшей советской республике Центральной Азии.
Абстрагироваться от этих событий и процессов означает не учитывать специфику Кыргызстана, который был островком относительных свобод на протяжении многих лет и сознание кыргызских народных масс, которые уже прошли через две революции и своей протестной активностью тормозили процессы массовой приватизации и антисоциальных реформ и установлению очередной тирании.
Стрельба спецназа ГКНБ по безоружным сторонникам Атамбаева вечером 7 августа, полный провал двух штурмов с обезоруживанием и взятием в заложники силовиков, повторная операция с привлечением нескольких тысяч сотрудников милиции и спецподразделений в селе Кой-Таш уже 8 августа всколыхнули страну. В этот день спецоперацию по задержанию бывшего президента уже предприняли спецподразделения МВД.
Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около 3 тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию — Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос и в итоге он был арестован, как и еще несколько его ближайших соратников.
В этот же день колонны сельчан и сторонники Атамбаева и Народного штаба несколько раз пытались прорываться и провести митинг на площади Ала-Тоо, но были рассеяны силами спецназа и ОМОНа, хотя борьба иногда шла с переменным успехом и демонстрантам удавалось часто самим разгонять милиционеров. Однако властям во главе с президентом Сооронбаем Жээнбековым удалось сохранить контроль над столицей, отключить от вещания ряд СМИ, и начать процесс репрессий.
Уже 9 августа по суду были закрыты телеканал «Апрель», Медифорум и еще ряд СМИ, сторонников Атамбаева начали массово вызывать на допросы, прошли и аресты тех, кто участвовал в защите дома экс-президента. Несмотря на эти действия властей, в этот же день состоялось совместное заявление политсовета Социал-демократической партии Кыргызстана и Народного штаба на котором было принято заявление о продолжении борьбы против узурпации власти и за освобождение Алмазбека Атамбаева.
Надо отметить, что в эти дни протестные выступления были достаточно массовыми и в выступлениях приняли участие представители разных политических групп, социальных движений и объединений. Начал формироваться и широкий неформальный фронт противников Жээнбекова среди которых и Омурбек Бабанов, и деятели, выступавшие за национализацию золоторудной компании «Кумтор».
Фактически установление жесткого праволиберального бонапартистского режима выгодно крупной буржуазии и иностранным корпорациям, которые надеются теперь беспрепятственно провести приватизацию стратегических отраслей и получить возможность взять в руки новые месторождения. Особенно заинтересованы в этой «сильной руке» китайские и западные компании, которые рассматривают Кыргызстан как трамплин для дальнейшей экспансии своего капитала в Центральной Азии.
Именно при Жээнбековае китайские, европейские, корейские и иные компании получили невероятные преференции. Поднебесная планирует построить железнодорожную ветку через территорию Кыргызстана, которая перенаправит товарные массы через Иран и Турцию далее в Европу минуя Россию и Казахстан. Вынашивают свои планы и США, действуя через руководство Казахстана, надеясь восстановиться былое влияние, имевшееся при президенте Курманбека Бакиева.
Нынешний президент по сути полностью повторяет эволюцию Бакиева, узурпируя власть. Посредством репрессий и запугивания, группировка Жээнбекова пытается сломить всяческое сопротивление, ликвидировать оппозиционные партии и группы по примеру того же Казахстана, и пойти по пути форсирования неолиберальных экономических реформ. Поэтому у нынешнего широкого протестного движения есть и серьёзная социальная база недовольства планами тотальной приватизации государственной собственности, урезания социальных расходов и снижения уровня жизни.
Типичным таким случаем следования по пути Бакиева является стремление нынешней власти приватизировать железную дорогу, против чего выступает рабочий профсоюз железнодорожников, на лидеров которых обрушились репрессии. Именно при Курманбеке Бакиеве был подготовлен проект постановления о приватизации этой стратегической отрасли в интересах иностранных корпораций и сейчас этот план осуществляет Сооронбай Жээнбеков.
На осенней сессии Жогорку Кенеша планируется принятие и нового закона «О профсоюзах», который полностью скопирован с казахстанского варианта, который уже признан Международной Организацией Труда и мировыми профцентрами как антипрофсоюзный. Посредством этого закона власти стремятся монополизировать в руках государственной федерации все объединения, а независимые организации ликвидировать и не дать возможность трудящимся страны объединиться для отстаивания своих трудовых и социальных прав.
Жээнбекову есть чего опасаться, так как забастовки или угрозы забастовок на добывающих предприятиях являются для властей и иностранных корпораций головной болью. Кроме этого постоянно проходят акции и выступления местных жителей с требованием изгнания из страны китайских и западных компаний и национализации стратегических горнорудных предприятий.
Так за несколько дней до попыток силового захвата Алмазбека Атамбаева произошли столкновения местных жителей и сотрудников китайской золоторудной компании Zhong Ji Mining, разрабатывающей месторождение Солтон-Сары. Сельчане обвинили компанию в применении химикатов, которые отравили местную фауну, что привело к падежу скота. Жители угрожали перекрыть стратегическую трассу Бишкек — Нарын — Торугарт, установив вдоль него юрты, требуя выдворения китайской компании из страны.
Жгучее недовольство деятельностью иностранных добывающих компаний также создаёт в стране дополнительную гремучую смесь, которая может полыхнуть уже не в одном регионе, а повсеместно.
Ясно, что народные массы, несмотря на политизированность и активность, во время предыдущих революций не получали тех социальных изменений, которые требовали. Так одним из лозунгов революции 2010 года было и требование национализации всей промышленности и энергетики. Частично это было выполнено, так как было национализировано имущество и собственность семейного клана Бакиевых, но иностранные активы добывающих предприятий затронуты не были.
Единственное, что посредством парламентской республики и формальных демократических преобразований, активные массы, не имея своей партии и классовых объединений, сдерживали на протяжении девяти лет аппетиты правящей верхушки, не давая приватизировать ряд отраслей и затягивая принятие антисоциальных законов. Теперь же политическая ситуация поменялась в сторону усиления реакционных тенденций и новым законодательством о политических партиях, планами массовой приватизации, ликвидации независимых СМИ, режим Жээнбекова стремится отобрать и те свободы, которые были завоеваны в апреле 2010 года.
Несмотря на то, что многие расценивают последнюю революцию «оранжевой», в целом она привела наоборот к изгнанию американской военной базы по инициативе Алмазбека Атамбаева, постепенному ограничению деятельности западных фондов и НПО, а также привела к расширению полномочий парламента и местных представительных органов власти, к гуманизации уголовного законодательства. Откат назад в сторону установления президентской диктатуры является ударом и по трудящимся и широким массам Кыргызстана.
Прямым доказательством этого является установление дружеских отношений между Жээнбековым и Назарбаевым, который стремился на протяжении многих лет ликвидировать в Кыргыстане завоевания революции и установить подконтрольный ему и западным интересам режим в Бишкеке. Ведь пример Кыргызстан всегда был очень заманчив для народных масс в самом Казахстане. В свое время Елбасы активно поддерживал, в том числе силами ОМОНа и казахстанской полиции, диктатуру Бакиева, помогая подавлять протестные выступления.
Теперь история повторяется, но только уже в лице группировки Жээнбекова. Поэтому нельзя рассматривать все это противостояние только как борьбу двух или нескольких кланов, так как в результате от того, кто победит, зависит по какому пути развития пойдет страна. Будет ли она сырьевой колонией Китая и Запада, превратившись в очередную сатрапию азиатского царька, или же сможет дальше продолжить свой демократический путь и станет оплотом прогрессивных преобразований во всей Центральной Азии, показывая возможность освобождения от тирании.
Поэтому в этой ситуации коммунисты и левые должны поддержать широкое народное движение, которое неминуемо встанет на путь революционной борьбы. Пока неорганизованные рабочие, безработные, сельская молодежь будут консолидироваться вокруг Народного штаба, СДПК и политической коалиции, выступающей за отставку действующего президента и правительства. Этому процессу необходима наша критическая поддержка, как и поддержка безоговорочного освобождения всех арестованных активистов и самого Алмазбека Атамбаева.
Надо также учитывать, что Сооронбай Жээнбеков, являясь предателем, этим арестом своего предшественника и применением силы в отношении протестующих, уже проиграл в среднесрочной перспективе. Даже на время удержав власть, он не сможет упрочить свою диктатуру из-за слабости позиций и отсутствия серьезной социальной базы поддержки, из-за нежелания большинства идти под ярмо новоявленного хана. Назарбаевшина в Кыргызстане невозможна априори в силу характера и воинственного настроя многих кыргызстанцев.
Простые кыргызы уже не простят расстрела, не простят узурпации власти, не забудут репрессий. Поэтому надо громогласно заявить, что мы именно с этими простыми людьми, с народными массами, которые в очередной раз возьмут свою судьбу в собственные руки.
Айнур Курамов, сопредседатель Социалистического Движения Казахстана.
https://forum-msk.org/material/news/15841854.html – цинк
PS. Зам.министра МВД Киргизии, который вел переговоры с Атамбаевым и добился мирного разрешения ситуации и ареста бывшего президента, был уволен https://ria.ru/20190813/1557452625.html, "за предательство национальных интересов".
Уволенный посмел дать Атамбаеву ряд гарантий при переговорах от имени государства. Нет человека, нет гарантий. Ха-ха. Средняя Азия она такая.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5202877.html
репрессия-это защита господствующего строя или порядка.В данном случае-в Киргизии диктатура буржуазии-и репрессии будут направлены на ее защиту.