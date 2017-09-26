О хищениях на “Дагдизеле”
10:00. 26 сентября 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Предыстория.
Недавно один из читателей "Рупора Тоталитарной Пропаганды" прислал на почту (как обычно, если у вас есть интересные материалы и документы, можете присылать их на почту colonelcassad@inbox.ru) несколько документов по ситуации на стратегическом оборонном предприятии "Дагдизель" расположенном в Каспийске. Сама история с этим предприятиям тянется еще с начала "десятых", когда завод попытались обанкротить по классической схеме (приватизация прибыли, скидывание на государство убытков), а затем, фактически разворовали часть средств выделенных по гособоронзаказу. Я, присланные документы посмотрел, изучил эту историю, благо про нее до меня уже много кто писал, поэтому, ниже, совокупные выводы по ознакомлению с историей злоключений "Дагдизеля".
На заглавной фотографии, заброшенный 8-й цех завода "Дагдизель".
О хищениях на "Дагдизеле"
До 1994 года на ОАО "Завод "Дагдизель" работало 15 000 человек. Производили 5500 дизелей и дизельных агрегатов в год. Более миллиона замков. Производили большую номенклатуру товаров народного потребления и сельхозтехники. Производилось около 10 наименований морского подводного вооружения, что приносило около две третьих бюджетных сборов Республики Дагестан. С 1994г. по 2010 г было самое трудное время для завода, когда завод в буквальном смысле выживал, но тем не менее руководство завода во главе с Покорским Н. С. сохранили завод. Было массовое сокращение работников завода. Общая численность к 2010 году численность составила 2500 человек.
Покорский Николай Степанович.
В 2011 году пришло новое руководство во главе с Ильясовым Р. З. ОАО «Завод «Дагдизель» был акционирован в 1994 году. По состоянию на 01.12.2014 года на заводе числилось 1800 человек. Общая площадь производственных земель ОАО «Завод «Дагдизель» – 904 866,23 кв. метров, земель соц. Культ. Быта -125 346 кв. метров. 38% (51%) голосующих акций – контрольный пакет, передан в уставный капитал «Концерна «Морское подводное оружие – «Гидроприбор» г. Санкт-Петербург, 37%голосующих, 25% привилегированных у рабочих. Тут сразу можно отметить, что "благословенные 90-е" не прошли для завода даром, что впрочем коснулось многих предприятий советской оборонки, которые длительное время находились в режиме выживания. Тем, кому повезло – выжили. Но повезло не всем. Просадка численности работников завода напомнила аналогичную "усушку" кол-ва работников на СМЗ в Севастополе.
Далее начинается история, которая еще в 2015 году была озвучена в сюжете "Время стервятников"
В 2010 году с приходом нового генерального директора Гордина Г. В., бывшего начальника 874 военного представительства Минобороны России, ситуация на заводе стала стремительно ухудшаться.
ОАО «Завод «Дагдизель» заключил дополнительное соглашение № 715/02/27/ДН-1/0001-09-ВН от 04.12.2009г. к Государственному контракту № 715/02/27/ВН/0002-07 от 30.12.2007г. по ремонту изделий 2503.300.000 и 2503.300.000-01 на сумму 32 826 612 рублей. Контракт выполнен не был.
В 2011 году завод заключил контракт с Министерством обороны на 3 года на 5 млрд. рублей. Цены на изделия согласовали такие, что каждый год предприятие несло убытки в сумме 280 млн. рублей. Руководство предприятия: председатель Совета директоров Ильясов Р.З., генеральный директор Гордин Г. В., коммерческий директор Шейхов Н. Ш. бухгалтер Печкуров В.И, директора прекрасно знали о том, что заводы-поставщики не в состоянии в срок изготовить комплектующие к изделиям. В контракте были поставлены жесткие условия чтоб комплектующие были изготовлены не ранее 2010г. На заводе находились двигатели ДП31У 1990-х годов с утилизированных изделий которые завод хотел применить в контракте. Зная заведомо, что Государственный Контракт в той редакции, в которой он был составлен, невыполним, подписали его с целью получения финансовых средств. что приведет к срыву контракта, убыткам и огромным штрафам. В 2011 году был получен аванс в размере 1 млрд. 300 млн. рублей для изготовления и поставки 40 изделий на общую сумму 1 млрд. 600 млн. рублей. Поставку продукции в 2011 году не выполнили.
Рауль Ильясов в центре.
В 2012 году руководителем на завод пришёл председатель Совета директоров Ильясов Р.З. При нем на заводе прекращено дизельное производство, закрыто производство замочной продукции, уволено более 1500 человек.
В 2012 году поставку 40 изделий на сумму 1 млрд. 600 млн. рублей также не выполнили контракты 2011 и 2012 годов. Из полученного аванса в размере 1млрд. 300 млн. рублей использовано на закупку комплектующих всего лишь 900 млн. рублей. За время работы генеральным директором Гордин Г.В. приобрел 3-х комнатную квартиру в г. Каспийске, сделал евроремнт, построил на заводские деньги через СМУ-5 построил 2-х этажный дом в г. Каспийске, купил 3-х комнатную квартиру в Москве.
За невыполнение Госзаказа 2011 и 2012 г. с Минобороны в ноябре 2012 года расторгнут по требованию Минобороны. ОАО «Завод «Дагдизель» остался должен Министерству Обороны по расторгнутому контракту 2 млрд. 700 млн. рублей. Только за 2011 год предъявлены штрафные санкции за невыполнение обязательств по Госконтракту и использование бюджетных средств на сумму 342 млн. рублей. В период с 2012 по 2016 все документы, в том числе по финансово-хозяйственной деятельности, подписывал Гордин Г.В. В 2011-2012 г.г. заводом получено 2,7 млрд. рублей.
Торпедное дело
В 2013-2014 г.г. получено заводом еще дополнительно 3,5 млрд. рублей на изготовление и поставку 120 шт. торпед УСЭТ-80. К началу 2017 года заводом отгружено 57 шт. торпед. При этом все бюджетные ассигнования освоены в полном объеме.
Схема махинации с торпедами описана в присланном читателем материале:
Сообщаю Вам, и прошу предать широкой гласности тот факт, что в период 2007-2013гг. ОАО «Завод «Дагдизель» (г. Каспийск, Республика Дагестан) при изготовлении электрических торпед УСЭТ-80 использовал устаревшие (негодные) покупные комплектующие 1985-х годов изготовления, поступающих от изготовителя ОАО «ТНК «Дастан» (Киргизия, г. Бишкек)путем мошеннических схем (Генеральный директор – Покорский Николай Степанович, начальник 874 военного представительства МО РФ – капитан 1 ранга Гордин Григорий Владимирович).Так в 2004 г. ОАО «Завод «Дагдизель» были получены на утилизацию 146 торпед УСЭТ-80 1982-84 гг. изготовления (Акт утилизации имущества, полученного от в/ч 62758 (Москва)на 2 л. прилагается). На самом же деле эти изделия не утилизировали, а разобрали и оставили на хранение в ОАО «Завод «Дагдизель» для последующего их использования при изготовлении новых торпед УСЭТ-80. Пятьдесят пять (55) аппаратурных модулей (А.М. 2503080007), отвечающих за наведение торпед на цель,вместо утилизации были нелегально отправлены в Киргизию на ОАО ТНК «Дастан»по следующей схеме. По договору № 8/2004 от 18.10.2004и приложению № 1 к договору между ОАО «Завод «Дагдизель» и ОАО «ТНК «Дастан» 30 модулей отправили через военный арсенал ВМФ (г. Ульяновск) в в/ч 87366 (Киргизия, г. Каракол). В действительности же, вместо в/ч 87366 аппаратурные модули торпед поступили на предприятие-изготовитель ОАО «ТНК «Дастан»для последующей их переделки и повторной продажи под видом вновь изготовленных.Данный факт подтверждается копиями прилагаемых документов: договор № 8/2004 от 18.10.2004 и приложение № 1 к договору, дополнительные соглашения №№ 1-6 к договору № 8/2004 от 18.10.2004, протокол согласования договорной цены к договору № 8/2004 от 18.10.2004 на доработку А.М. 2503.080.007 в новый вариант «Керамика»бб 3.536.080, бб 3.536.080-01.В результате переделки аппаратурных модулей (А.М. 2503.080.007) на новый вариант бб 3.536.080 «Керамика» фактически были заменены всего несколько блоков, а электронно-компонентная база аппаратурных модулей осталась прежняя, т.е. 1982-84 гг. изготовления. Но поставка их уже осуществлялась в рамках государственных контрактов 2007-13 гг. по завышенным, договорным с потребителем (ОАО «Завод «Дагдизель»)ценам.Оставшиеся 25аппаратурных модулей (А.М. 2503.080.007) были отправлены из ОАО «Завод «Дагдизель» в ОАО «ТНК «Дастан» также через военный арсенал Ульяновска автотранспортом в/ч 87366.По договору № 6/2007 от 04.06.2007 между ОАО «ТНК «Дастан» и ОАО «Завод «Дагдизель» (договор № 6/2007 от 04.06.2007, письмо ОАО «ТНК «Дастан» от 06.07.2007 № 290/681, спецификация поставляемой продукции к договору № 6/2007 от 04.06.2007 прилагаются).При этомкомандир в/ч 87366 капитан 1 ранга Окладников через подставную фирму «Радимхан» иностранного государства Киргизия, в соответствии с договором с генеральным директором ОАО «Завод «Дагдизель» Покорским Н.С. № 217-07-15 от 29.07.2007 за доставку военного груза получил 371670,00 руб. Данный факт подтверждается копиями прилагаемых документов: договор № 217-07-15 от 29.07.2007, акт выполненных работ от 15.10.2007, накладная ОАО «Завод «Дагдизель» № 026 от 04.06.2007.В итоге, по документам (накладная ОАО «Завод «Дагдизель» № 026 от 04.06.2007,договор № 6/2007 от 04.06.2007) аппаратурные модули так и не дошли ни до ОАО «ТНК «Дастан», ни до в/ч 87366. В действительности же они нелегально, без сопроводительных документов поступили на предприятие-изготовитель ОАО «ТНК «Дастан», были отремонтированы и отгружены на ОАО «Завод «Дагдизель» под видом вновь изготовленных, в рамках государственных контрактов 2007-13 гг. по завышенным, договорным с потребителем (ОАО «Завод «Дагдизель») ценам.При этом новая цена аппаратурных модулей составила за штуку до 3 млн. 500тыс. рублей.Проводившиеся проверки и экспертизы Северо-западного криминалистического центра МВД (Санкт-Петербург) по обращениям ОАО «Концерн «МПО-Гидроприбор» подтвердили факт перебивки номеров на корпусах АМ, отсеках торпед, гребных винтах, валах двигателей и перебивки годов изготовления на 2007-13г.г. В действительности же, в нарушение условий государственных контрактов, электронно-компонентная база этих аппаратурных модулей оказалась 1982-1986гг. изготовления. При этом в соответствии с «Техническими условиями на изделие 2503» срок службы аппаратурных модулей не должен превышать 15-18лет. Также выявилось использование двигателей торпед ДП-31У, снятых с торпед, предназначенных к утилизации. Таким образом, за период 2007-13гг. ОАО «Завод «Дагдизель» изготовил и поставил по Государственным контрактам порядка более 100 торпед УСЭТ-80 с применением устаревших комплектующих 1980-х годов изготовления. При этом срок службы торпед в соответствии с технической документацией и условиями Государственных контрактов, заключенных Минобороны России с ОАО «Завод «Дагдизель» составляет 18 лет с момента приема-передачи товара Потребителю (ВМФ).Также, в 2008 г. проверкой Главной военной прокуратурой установлено, что при производстве документальной ревизии вышеперечисленное имущество (аппаратурные модули торпед АМ 2503.080.007) в в/ч 87366 не обнаружено и оприходованным не значится! В 2012-13 гг. ОАО«Завод «Дагдизель» получено от ОАО «ТНК «Дастан» 48 аппаратурных модулей (А.М. бб 3.536.080). Из них при проведение входного контроля (проверка на функционирование) отделом технического контроля ОАО «Завод «Дагдизель» были забракованы 10 шт.В результате проведенной работы по выяснению годов изготовления электронно-компонентной базы аппаратурных модулей (А.М. бб 3.536.080), изготавливаемых и поставляемых ОАО «ТНК «Дастан» выяснилось, что используются электро-радиоизделия 1988-95гг. изготовления.
Прилагается, акт экспертизы торпед https://ru.files.fm/u/bchfwjnf и копии упомянутых в тексте договоров https://ru.files.fm/u/yge277jt
По сути, в торпедах использовались старые комплектующие, а когда обсуждался контракт, цену формировали так, как будто собирались использовать новые комплектующие.
Позднее некоторые из военных ответственных за эту историю были либо переведны в другие места службы, либо подверглись наказанию по подозрению в коррупционных действиях.
Расходование бюджетных средств, полученных в 2011-2012 годах ОАО «Завод «Дагдизель» для выполнения Государственного контракта от 01.04.2011г. № З/1/6/0215/ГК-11-ДГОЗ в размере 252934,7 тыс. рублей с учетом НДС, по мнению 874 ВП МО РФ, носят нецелевой характер.
Естественно, что в результате такой деятельности, предприятие деградировавшее с 90х, счастливо продолжило деградировать и в "десятых".
На протяжении 10 лет заводом не приобретено ни одного оборудования, ни одного станка, не принято ни одного молодого специалиста. В течении 2013 года были распроданы за бесценок станки и оборудование предприятия.
Процент устаревшего оборудования на заводе находится в районе 80%.
На протяжении 2011-2013 года ОАО «Завод «Дагдизель» получал договора и контракты на изготовление дизелей, дизельной продукции и зап. частей для дизелей порядка 160-200 шт. в год из которых выполнялось всего 8-10%. А за 2016-й год изготовление дизельной продукции прекращено. Не оплачено большое количество договоров ,на комплектующие для выполнения Государственного Контракта. Ведется негласное сокращение на заводе, людей заставляют писать заявления на увольнения по собственному желанию, чтобы прикрыть массовое сокращение. директорский аппарат, напротив, только увеличивается.
Функционируют в основном 3-4 цеха, работающие на оборонку, остальные цеха простаивают. В заводе отсутствует структура работающая по проблеме загрузки предприятия заказами.
Все документы подписываются коммерческим директором, всё тем же Гординым Г. В., генеральный директор Ильясов Р.З. практически не подписывает ни одного документа, ни одного договора боится брать на себя ответственность. У всего коллектива предприятия и акционеров завода складывается ощущение, что новое руководство ОАО «Завод «Дагдизель» ведет к искусственному банкротству одно из крупнейших предприятий России по производству морского вооружения, являющимся единственным изготовителем спец изделий для МО РФ . За время работы Ильясова Р. З руководителем предприятия долг завода превысил 4 млрд. рублей и не выполнен ни один контракт.
Проверка Рособоронзаказа выявила факты нецелевого использования бюджетных средств, использования контрафактных и 1990-х годов изготовленных комплектующих.
Было выявлено отсутствие денежных средств для выполнения гос. контракта, для работы и существования предприятия, хотя получено от Министерства обороны 80 % аванса (5,7млрд. рублей).
Полученные авансы бюджетных средств 2011, 2012, 2013 годов использованы не по целевому назначению, применялись контрафактные комплектующих 1990-х годов изготовления или с истекшими сроками годности. Эти нарушения закона в сфере ГОЗ подтвердаются письмом (прилагается) прокуратуры республики Дагестан № 7/2-39-2013 от 30.04.2013 (бланк РД № 141583). Межрегиональным управлением Рособоронзаказа по Южному федеральному округу в период с марта по ноябрь 2014 г. проведены плановые выездные проверки по контролю исполнения государственного оборонного заказа в отношении ОАО «Завод «Дагдизель» с привлечением специалистов ФГУП «Рособоронстандарт», ФГУП «ЦНИИ ЭИСУ», МВД России. Также в ноябре 2014 г. МРУ Рособоронзаказа по ЮФО, совместно с военной прокуратурой Северного флота, проведена внеплановая документарная проверка в отношении ОАО «Завод «Дагдизель». По результатам проверок предприятия оформлены акты и выданы предписания на устранение выявленных нарушений. Письмом Минпромторга России № ПГ-09-8168 от 23.11.2016 (прилагается) подтверждаются факты нарушений закона в сфере государственного оборонного заказа, допущенных ОАО «Завод «Дагдизель».
В 2013 году прокуратура по республике Дагестан подтверждает факт нецелевого использования бюджетных средств и скандал начинает просачиваться на федеральный уровень, что и вылилось в многочисленные публикации по теме в 2013-2015 годах.
В 2015 году завод был передан корпорации "Тактические ракетные вооружения" https://www.kommersant.ru/doc/3099581, но большая часть старой команды ответственной за ситуацию с заводом оставалось на месте, хотя в ответах официальных органов власти особо и не скрывалось, что Покорский, Гордин и Ильясов, а также некоторые другие лица, своей деятельности наносили серьезный ущерб заводу и государству.
Проверка по линии ФАС также выявила существенные нарушения в деятельности руководства завода.
О том, что такая деятельность фактически привела завод к банкротству, было позднее подтверждено в ходе проверки по линии министерства промышленности и торговли РФ.
Минпром также подтвердил, что дворец культуры завода был фактически продан, чтобы компенсировать ущерб от действий руководства завода.
С такими делами не удивительно, что завод оказался на грани банкротства и его пришлось экстренно спасать, фактически компенсируя из бюджетных средств результаты "эффективной" деятельности руководства завода.
Начинаются поиски виноватых.
По факту причастности сотрудников минобороны к хищениям на "Дагдизеля" запущена проверка. Потенциальных виновников переводят на другое место службы, к некоторым применены неназванные юридические меры.
В январе 2016 в отношении Гордина возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий и нецелевое использование денежных средств.
Покорскому в январе того же года вынесен приговор.
В итоге, арест с имущества Покорского был снят, а он был приговорен к 3 годам условно. Ущерб государству он никак не компенсировал.
Гордин осужден на 5 лет условно, но по кассации приговор был отменен.
В итоге, Гордин на свободе, как и Покорский, ущерб от своей деятельности не компенсировал.
Сам завод продолжил успешно срывать гособоронзаказ.
К 2017 году у завода имеется существенный долг перед государством. Не отгружены Министерству обороны по Госконтракту 64 шт. торпед УСЭТ-80, стоимостью за одну торпеду 54 млн. рублей. Имеется 700 млн. рублей кредитов. Продан заводской Дворец культуры за 207 млн. рублей для покрытия ущерба от деятельности руководства завода. Виновные гуляют на свободе, ущерб государству не компенсирован.
Рогозин на "Дагдизеле"
Помимо документов, использовались публикации:
1. Дагдизель "Время стервятников" – https://versia.ru/istoriya-poslednix-let-zavoda-na-unikalnom-predpriyatii-vskryty-fakty-rastraty-vorovstva-i-gosizmeny
2. Дагдизель: Принудительный банкрот – https://kavkaz.versia.ru/na-unikalnom-predpriyatii-vskryty-fakty-rastraty-vorovstva-i-gosizmeny
3. Дагдизель пытался присвоить 2,7 млрд. рублей собрав торпеды из старых запчастей – http://www.newsru.com/russia/26mar2013/dagdizel.html
4. Дагестанские торпеды попали в дело – https://www.kommersant.ru/doc/2154564
5. Торпеды для подлодок делали из устаревших деталей https://www.crimea.kp.ru/daily/26051/2963685/
6. Махинации на заводе "Дагдизель" – http://dagtoday.ru/novosti/mahinatsii-na-zavode-dagdizel.html
7. Гордин и Ильясов работали на "Дагдизеле" http://sevkavinform.ru/articles/special-cor/92096/
8. К экс-руководству Дагдизеля предъявили претензии – https://pasmi.ru/archive/137687/
9. Российскому флоту – контрафактные торпеды – https://vpk.name/news/139625_rossiiskomu_flotu__kontrafaktnyie_torpedyi.html
10. Торпеды "Дагдизеля" (полемика в комментариях даже интереснее самой статьи) – https://vpk.name/news/134675_torpedyi_dagdizelya.html
11. В Дагестане готовили новый Курск – http://rusplt.ru/articles/army/Dagestan-podlodka.html
12. Оборонное предприятие потеряло на утилизации – https://www.kommersant.ru/doc/2821304
13. Кто жирует на оборонных госзаказах? – http://www.dagestanpost.ru/novosti/30566-dagdizel-kto-zhiruet-na-oboronnyx-goszakazax
14. Руководство Дагдизеля в судах – http://kavpolit.com/blogs/ostanovitkorrypciy/23259/
Затянувшееся правосудие.
Давно опубликованные факты указывающие на нецелевое использование бюджетных средств, откровенная попытка "эффективных менеджеров" уничтожить стратегическое оборонное предприятие путем доведения до банкроства, невыполнение обязательств по гос.оборонзаказу, казалось бы должны требовать соответствующей реакции надзорных органов, ибо деньги на оборонку выделяются существенные (с учетом сложного военно-политического положения страны), поэтому контроль расходов выглядел бы более чем уместно в условиях, когда различные экономисты предлагают сценарии сокращения расходов на оборону. Тем не менее, в вопросе наказания виновных возникли странности в стиле "система научилась прощать".
Попытки взыскать с Покорского материальный ущерб, выявили бездействие судебных приставов-исполнителей и нарушения законодательства об исполнительном приговоре.
Уже после вынесения приговора Гордину за хищение денеженых средств, местная прокуратура подает апелляцию и по представлению СУ СК РФ по Дагестану, прекращает уголовное дело.
Прокуратура сообщает, что в связи с нарушениями, дело продолжать нельзя, а отсутствие бухгалтерской экспертизы дальнейшие процессуальные действия невозможны. Идут, месяц, годы…
Генеральная Прокуратура РФ после рассмотрения вопроса, признает закрытие дела незаконным.
Но в дальнейшем, Генпрокуратура сообщает, что далее этим вопросом занимается снова СУ СК РФ, по представлению которого это дело ранее было закрыто.
Судебная бухгалтерская экспертиза также не завершена. А значит, ничего поделать нельзя.
Прокуратура Дагестана не нашла оснований для прокурорского реагирования на отмену приговора Гордину.
Чудеса да и только. Приговор вынесен еще в начале 2017 года, а факты хищения и другие нарушения при выполнении гособоронзаказа, озвучивались в прессе еще 3-4 года назад. МО РФ, ФАС, минпром, Генпрокуратура подтверждают факты совершения преступления, суд вынес обвинительный приговор, но до сих пор никто из фигурантов не сидит и ущерб государству не компенсирован, так как дело тонет в различных бюрократических проволочках, в результате чего создается впечатление, что оно встречает существенное административное трение со стороны местных органов власти. При этом, Путин постоянно твердит, что надо более тщательно следить за расходованием средств на гособоронзаказ, так как там "много воруют".
Февраль 2017.
Президент России Владимир Путин призвал ФСБ России «тщательно» отслеживать расходование средств, которые были выделены на гособоронзаказ и на важнейшие инфраструктурные проекты, так как «много хищений». Об этом российский лидер заявил на коллегии ФСБ, передает «Интерфакс». Путин выразил сожаление, что «фактов хищения и нецелевого расходования госсредств по-прежнему много». Он призвал «особенно следить» за средствами, которые были выделены «на важнейшие инфраструктурные проекты» и на проведение «крупных международных мероприятий» и других программ. Российский президент подчеркнул, что общество ожидает «большей открытости» по обеспечению экономической безопасности и борьбе с коррупцией, которые Путин назвал «ключевыми направлениями».
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58a5873f2ae5961b6aeb6411 – цинк
Сентябрь 2017
Президент Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект, предлагающий ужесточить наказание главам компаний, которые злоупотребляли полномочиями во время выполнения государственного оборонного заказа. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Российский лидер хочет внести изменения в ст. 201 (злоупотребление полномочиями) и ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По законопроекту, за злоупотребления полномочиями во время выполнения оборонного заказа предлагается ввести наказание в виде штрафа от 1 млн до 3 млн руб. или лишения свободы от четырех до восьми лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн руб. По действующему законодательству, за такие деяния предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 тыс. руб. или арест на срок до шести месяцев. Также правонарушитель может быть лишен свободы на срок до четырех лет.
За злоупотребление полномочиями организованной группой в инициативе президента предлагается наказывать лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Кроме того, в законопроекте предлагается внести дополнения в ст. 104.1 УК РФ (конфискация имущества), которые позволяют конфисковать имущество, которое было получено в результате нарушений во время выполнения государственного оборонного заказа.
Как заявил в беседе с РБК зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия»), «определенные нарушения и нечистоплотность со стороны отдельных руководителей компаний при гособоронзаказе существовали, поэтому эта мера оправдана». Депутат сказал РБК, что президентская инициатива носит профилактический характер, и принятие закона будет способствовать дальнейшему усилению борьбы с коррупцией.
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59c145539a79475ed2241526 – цинк
Казалось бы, "линия партии" ясна (тем более, скоро выборы, борьба с коррупцией одна из основных тем внутриполитической повестки, которую используют как власти, так и оппозиция), но в данном случае можно видеть, что когда доходит дело до наказания конкретных виновных, благопожелания начинают расходиться с реальной практикой, когда очевидно виновные лица, чью вину федеральные гос.органы даже не оспаривают, чудесным образом избегают наказания.
Почему надзорные органы так вольно относятся к вопросам срыва гособоронзаказа и компенсации нанесенного государству ущерба со стороны вполне конкретных лиц, вопрос конечно интересный. Вот и думай – то ли неповоротливость бюрократической машины в Дагестане, то ли в республике в гос.органах есть люди, не заинтересованные в том, чтобы это дело получило закономерное завершение. Сразу вспоминается "Вятское" и "Сахалинское" дела.
Заключение.
В итоге, мы имеем одно из ключевых стратегических предприятий, которое критически значимо для нужд отечественного ВПК и в первую очередь, военно-морского флота, который в условиях идущей войны в Сирии, оказался более чем необходим для ведения операций заграницей. И в этих условиях, срыв поставок необходимых изделий и не целевое расходование средств выделяемых на поддержание боеготовности флота государством, можно воспринимать как саботаж.
Само предприятие, при всех превратностях своей судьбы, смогло пережить попытку банкротства, сокращение персонала и социальной сферы, участие части руководства в хищении бюджетных средств и после передачи ТРВ, продолжает свою производственную деятельность, назло всем "эффективным менеджерам" вроде Покорского, Гордина и Ильясова, которые им руководили. Можно вести споры на тему текущей эффективности работы завода или необходимости его модернизации, но в данном случае, важно другое – как мне представляется исходя из вышеизложенного, финалом этой истории должны были бы стать посадки виновных и компенсация государству нанесенного ущерба. Ибо на данный момент ситуация такова – не целевым образом израсходованы как минимум сотни миллионов рублей, сорваны контракты на поставку МО РФ необходимых изделий, завод был вынужден распродавать часть собственного имущества, чтобы покрыть часть ущерба от деятельности своего руководства, государство было вынуждено субсидировать завод, чтобы спасти его от банкротства, но никто не сидит, основные расходы на компенсацию ущерба данных лиц понесло государство и сам завод.
Так что есть в этой истории существенная недосказанность, которая требует более пристального и настойчивого реагирования соответствующих органов.
Даже интересно, получится ли у виновных отделаться легким испугом или все же дело доведут до конца, с реальными сроками и изысканием хотя бы части ущерба нанесенного государству?
Источник: colonelcassad.livejournal.com