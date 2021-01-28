Совместное решение России и США сохранить базовый Договор об ограничении стратегических вооружений уменьшает угрозу необратимой утраты мировой военно-стратегической стабильности и создает определенное временное пространство для выхода на новые рубежи совместного контроля над самым опасным оружием современности

22 января с.г. автор этих строк опубликовал статью под заголовком «Капитуляция ради собственной выгоды», в которой было, в частности, сказано следующее:

«Суммируя все вышесказанное и называя вещи своими именами, можно констатировать, что мы находимся накануне фактической и полной капитуляции США по всем ключевым вопросам, с решением которых они еще недавно связывали свое участие в продлении действующего Договора. Во всяком случае, это капитуляция в сравнении с теми условиями, которые выдвигали в администрации Трампа. И если продление Договора будет подписано в оставшиеся до его прекращения две недели, то эта капитуляция станет фактом»

Прошло всего пять дней и сегодня мы можем констатировать, что наш прогноз полностью оправдался. США действительно отказались от бредовых ультиматумов времен администрации Трампа и были вынуждены, за неимением ничего лучшего, согласиться на продление основополагающего договора.

Однако вопросов у нашей общественности, привыкшей во всех действиях и решениях США усматривать скрытый или явный подвох, меньше не стало.

На некоторые из них есть смысл, на наш взгляд, ответить более развернуто и предметно. Итак, приступим:

1.Все СМИ пишут, что американцы согласились продлить договор «на наших условиях». Так ли это?

Не совсем так. Договор был подписан десять лет назад президентами РФ и США. Таким образом, он отражает согласованную позицию двух стран, то есть был подписан на их общих условиях. Соответственно и сегодня продление Договора состоялось на условиях обеих сторон.

С другой стороны, если учесть, что предшествующая администрация США настаивала на коренном пересмотре базовых условий Договора, а Россия добивалась его сохранения в прежнем виде, то можно считать, что договор продлен на условиях Москвы.

2. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что новейшие российские гиперзвуковые ракетные комплексы «Авангард» будут учитываться в продленном Договоре СНВ-3. Означает ли это, что Россия пошла на уступки США в этом вопросе и Договор на самом деле уже не тот, что прежде?

Нет, не означает. И вообще никакой сенсации в этом нет. СНВ-3 учитывает только количество боевых частей (БЧ) на всех развернутых стратегических носителях – ракетах, бомбардировщиках и подводных лодках. Какие именно БЧ там должны устанавливаться документ не уточняет. То есть они могут быть любыми в рамках определенных СНВ-3 количественных пределов. В том числе и планирующими боевыми блоками типа «Авангард».

Качественное развитие, или модернизацию СНВ в тех же рамках Договор также не лимитирует. Так, например, США недавно установили на части своих баллистических ракет подводного базирования (БРПЛ) «Трайдент-2» новые ядерные БЧ малой мощности W76-2 для целей, которые они считают важными в рамках концепции так называемого «глобального обезоруживающего удара».

Российская сторона никак этому не противилась. Потому что Договор это не запрещает. Точно также и у США нет никаких законных причин возражать против замены старых боеголовок на российских ракетах гиперзвуковым блоком «Авангард».

Проблема учета качественных параметров стратегических вооружений, а также расширения их наличной номенклатуры является предметом возможных будущих переговоров о заключении нового договора. Однако на данном этапе об этом речь не идет и договор СНВ-3 продолжит функционировать в прежнем формате.

3. Означает ли это, что американцы пошли на компромисс, признав невозможность победить в гонке вооружений, а нам теперь можно расслабиться?

Ни в коем случае! США, которые действительно серьезно отстали от РФ в разработке новейших систем СНВ и ПРО, выгодно придержать Россию рамками существующего Договора, чтобы еще больше не усугубить своё и без того неважное положение. Именно поэтому они и пошли на его продление.

Дело в том, что Россия, в случае выхода США из СНВ-3, могла бы в сжатые сроки существенно нарастить ударный потенциал своих стратегических сил. В частности, путем развертывания мобильных боевых железнодорожных ракетных комплексов (БЖРК) нового поколения «Баргузин».

Нельзя исключать также расконсервацию, с последующим перевооружением, трех самых больших в мире ракетных подлодок проекта 941 «Акула», которые сегодня находятся на хранении, а их судьба еще окончательно не решена. Эти корабли, собственно, придерживали от утилизации именно в видах их дальнейшего использования в случае радикального изменения стратегической ситуации. Есть, например, предложения оснастить эти огромные субмарины сотнями стратегических крылатых ракет.

В то же время, в условиях продления СНВ-3, РФ сохраняет полную свободу рук в отношении тех новых систем вооружений, которые не охвачены действующим Договором (например — ядерная крылатая ракета «Буревестник», или подводный ядерный беспилотник «Посейдон»), а также тех старых стратегических систем которые, согласно действующему Договору, можно модернизировать, или заменять на новые (Сармат, Авангард и т.д.).

Россия исходит из того, что останавливаться в разработке новых вооружений не следует и будет стремиться не снижать темпы таких работ, чтобы не позволить вероятному противнику вырваться вперед. Об этом прямо заявил Президент РФ В.Путин на коллегии минобороны РФ в декабре прошлого года:

«Скорость изменений в научно-технической сфере чрезвычайно высокая, очень важно ничего не пропустить… внимательно наблюдать за тем, какие возможности открываются в связи с развитием. Вот это чрезвычайно важная вещь. Нельзя ни в коем случае почивать на лаврах… .. мы с вами… должны отдавать себе отчёт в том, что ведущие армии мира тратят огромные, несопоставимые с нами ресурсы для того, чтобы обеспечить своё превосходство. У нас нет шансов им уступить ни в чём. Хочу, чтобы это было понятно для всех… А если нам снова не придётся догонять, то тогда и просить не нужно будет»

4. Американцы теперь будут стараться обновить свои ядерные арсеналы или модернизировать системы ПРО? Или и то, и другое? Потянут ли финансово, уложатся ли в пять лет? А что потом? Договор в нынешнем виде потеряет смысл? Его будут переписывать?

США будут делать ровно то же самое, что и РФ — с некоторым отставанием, но модернизировать свои стратегические арсеналы в дозволенных Договором рамках. И разрабатывать новые виды вооружений вне его рамок, что также не запрещено. Со временем, в процессе этой частично контролируемой гонки вооружений у обеих сторон появятся не охваченные нынешним Договором новые стратегические козыри, что даст мощный стимул к тому, чтобы уравнять шансы и подписать уже другой договор, учитывающий все новейшие разработки. Возможно, что к тому времени и Китай дорастет до подключения к этому процессу. А может быть и не только Китай. У России, например, нет причин не учитывать в перспективе ракетно-ядерные арсеналы Франции и Великобритании, которые являются официальными военными союзниками США. В общем, будет о чем поговорить.

Конечно, это только наиболее позитивный сценарий возможного будущего, основанный на соблюдении нашими западными визави хотя бы основных рамочных условий действующего Договора и на том, что США в очередной раз не выкинут какое-нибудь коленце и не порвут на клочки все ранее достигнутые договоренности. Но это уже будет совсем другая история. К чему Россия тоже должна быть готова.

Юрий Селиванов, специально для News Front