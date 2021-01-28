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Юрий Селиванов: Шанс, которым не стоит пренебрегать

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Юрий Селиванов: Шанс, которым не стоит пренебрегать

Совместное решение России и США сохранить базовый Договор об ограничении стратегических вооружений уменьшает угрозу необратимой утраты мировой военно-стратегической стабильности и создает определенное временное пространство для выхода на новые рубежи совместного контроля над самым опасным оружием современности

 22 января с.г. автор этих строк опубликовал статью под заголовком «Капитуляция ради собственной выгоды», в которой было, в частности, сказано следующее:

«Суммируя все вышесказанное и называя вещи своими именами, можно констатировать, что мы находимся накануне  фактической и полной капитуляции США по всем ключевым вопросам, с решением которых они еще недавно связывали свое участие в продлении действующего Договора. Во всяком случае, это капитуляция в сравнении с теми условиями, которые выдвигали в администрации Трампа. И если продление Договора будет подписано в оставшиеся до его прекращения две недели, то эта капитуляция станет фактом»

Прошло всего пять дней и сегодня мы можем констатировать, что наш прогноз полностью оправдался. США действительно отказались от бредовых ультиматумов времен администрации Трампа и были вынуждены, за неимением ничего лучшего, согласиться на продление основополагающего договора.

Однако вопросов у нашей общественности, привыкшей во всех действиях и решениях США усматривать скрытый или явный подвох, меньше не стало.

На некоторые из них есть смысл, на наш взгляд, ответить более развернуто и предметно. Итак, приступим:

1.Все СМИ пишут, что американцы согласились продлить договор «на наших условиях». Так ли это?

Не совсем так. Договор был подписан десять лет назад президентами РФ и США. Таким образом, он отражает согласованную позицию двух стран, то есть был подписан на их общих условиях. Соответственно и сегодня продление Договора состоялось на условиях обеих сторон.

С другой стороны, если учесть, что предшествующая администрация США настаивала на коренном пересмотре базовых условий Договора, а Россия добивалась его сохранения в прежнем виде, то можно считать, что договор продлен на условиях Москвы.

2. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что новейшие российские гиперзвуковые ракетные комплексы «Авангард» будут учитываться в продленном Договоре СНВ-3. Означает ли это, что Россия пошла на уступки США в этом вопросе и Договор на самом деле уже не тот, что прежде?

Нет, не означает. И вообще никакой сенсации в этом нет. СНВ-3 учитывает только количество боевых частей (БЧ) на всех развернутых стратегических носителях – ракетах, бомбардировщиках и подводных лодках. Какие именно БЧ там должны устанавливаться документ не уточняет. То есть они могут быть любыми в рамках определенных СНВ-3 количественных пределов. В том числе и планирующими боевыми блоками типа «Авангард».

Качественное развитие, или модернизацию СНВ в тех же рамках Договор также не лимитирует. Так, например, США недавно установили на части своих баллистических ракет подводного базирования (БРПЛ) «Трайдент-2» новые ядерные БЧ малой мощности  W76-2  для целей, которые они считают важными в рамках концепции так называемого «глобального обезоруживающего удара».

Юрий Селиванов: Шанс, которым не стоит пренебрегать

Российская сторона никак этому не противилась. Потому что Договор это не запрещает.  Точно также и у США нет никаких законных причин возражать против замены старых боеголовок на российских ракетах гиперзвуковым блоком «Авангард».

Проблема учета качественных параметров стратегических вооружений, а также расширения их наличной номенклатуры является предметом возможных будущих переговоров о заключении нового договора. Однако на данном этапе об этом речь не идет и договор СНВ-3 продолжит функционировать в прежнем формате.

3. Означает ли это, что американцы пошли на компромисс, признав невозможность победить в гонке вооружений, а нам теперь можно расслабиться?

Ни в коем случае! США, которые действительно серьезно отстали от РФ в разработке новейших систем СНВ и ПРО, выгодно придержать Россию рамками существующего Договора, чтобы еще больше не усугубить своё и без того неважное положение. Именно поэтому они и пошли на его продление.

Дело в том, что Россия, в случае выхода США из СНВ-3, могла бы в сжатые сроки существенно нарастить ударный потенциал своих стратегических сил. В частности, путем развертывания мобильных боевых железнодорожных ракетных комплексов (БЖРК) нового поколения «Баргузин».

Юрий Селиванов: Шанс, которым не стоит пренебрегать

Нельзя исключать также расконсервацию, с последующим перевооружением, трех самых больших в мире ракетных подлодок проекта 941 «Акула», которые сегодня находятся на хранении, а их судьба еще окончательно не решена. Эти корабли, собственно, придерживали от утилизации именно в видах их дальнейшего использования в случае радикального изменения стратегической ситуации. Есть, например, предложения оснастить эти огромные субмарины сотнями стратегических крылатых ракет.

Юрий Селиванов: Шанс, которым не стоит пренебрегать

В то же время, в условиях продления СНВ-3, РФ сохраняет полную свободу рук в отношении тех новых систем вооружений, которые не охвачены действующим Договором (например — ядерная крылатая ракета «Буревестник», или подводный ядерный беспилотник «Посейдон»), а также тех старых стратегических систем которые, согласно действующему Договору, можно модернизировать, или заменять на новые (Сармат, Авангард и т.д.).

Россия исходит из того, что останавливаться в разработке новых вооружений не следует и будет стремиться не снижать темпы таких работ, чтобы не позволить вероятному противнику вырваться вперед. Об этом  прямо заявил Президент РФ В.Путин на коллегии минобороны РФ в декабре прошлого года:

«Скорость изменений в научно-технической сфере чрезвычайно высокая, очень важно ничего не пропустить… внимательно наблюдать за тем, какие возможности открываются в связи с развитием. Вот это чрезвычайно важная вещь. Нельзя ни в коем случае почивать на лаврах… .. мы с вами… должны отдавать себе отчёт в том, что ведущие армии мира тратят огромные, несопоставимые с нами ресурсы для того, чтобы обеспечить своё превосходство. У нас нет шансов им уступить ни в чём. Хочу, чтобы это было понятно для всех… А если нам снова не придётся догонять, то тогда и просить не нужно будет»

4. Американцы теперь будут стараться обновить свои ядерные арсеналы или модернизировать системы ПРО? Или и то, и другое? Потянут ли финансово, уложатся ли в пять лет? А что потом? Договор в нынешнем виде потеряет смысл? Его будут переписывать?

 США будут делать ровно то же самое, что и РФ — с некоторым отставанием, но модернизировать свои стратегические арсеналы в дозволенных Договором рамках. И разрабатывать новые виды вооружений вне его рамок, что также не запрещено. Со временем, в процессе этой частично контролируемой гонки вооружений у обеих сторон появятся не охваченные нынешним Договором новые стратегические козыри, что даст мощный стимул к тому, чтобы уравнять шансы и подписать уже другой договор, учитывающий все новейшие разработки. Возможно, что к тому времени и Китай дорастет до подключения к этому процессу. А может быть и не только Китай. У России, например, нет причин не учитывать в перспективе ракетно-ядерные арсеналы Франции и Великобритании, которые являются официальными военными союзниками США. В общем, будет о чем поговорить.

Юрий Селиванов: Шанс, которым не стоит пренебрегать
Первое «официальное» изображение перспективного британского подводного стратегического ракетоносца по программе Successor Submarine (с) BAE Systems, декабрь, 2020 г.

Конечно, это только наиболее позитивный сценарий возможного будущего, основанный на соблюдении нашими западными визави хотя бы основных рамочных условий действующего Договора и на том, что США в очередной раз не выкинут какое-нибудь коленце и не порвут на клочки все ранее достигнутые договоренности. Но это уже будет совсем другая история. К чему Россия тоже должна быть готова.

Юрий Селиванов, специально для News Front

Источник: https://news-front.info/2021/01/27/yurij-selivanov-shans-kotorym-ne-stoit-prenebregat/
Метки: договор СНВ-3, дональд трамп, последние мировые новости на сегодня, последние новости россии на сегодня, Россия, статьи, США
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