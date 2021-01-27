Международные партнёры от мала до велика в один голос требуют немедленного освобождения Алексея Навального вне зависимости от законодательства России. Это теперь у нас норма такая — «новая нормальность». И ведь да, если право последовательно заменять правилами, так оно и получается. Интереснее тут другое: обоснование для немедленного освобождения, конечно, с юридической точки зрения прекрасно само по себе. Если кратко — «поскольку он был отравлен». В такой логике высказался, например, у себя в Twitter Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден вот-вот назначит советником по нацбезопасности: «Навального следует немедленно освободить, а виновные в ужасающем покушении на его жизнь должны понести ответственность». Мария Захарова резонно ответила на это, что не следует вмешиваться в суверенное законодательство других стран, а также неплохо было бы сосредоточиться на своих собственных внутренних сюжетах.

Напомним, что Навальный многократно и публично обвинял Россию и лично президента Путина в покушении на его жизнь, а также на жизнь и здоровье его близких. За прошедший период никаких с правовой точки зрения веских оснований для такого серьёзного обвинения представлено не было, даже несмотря на упорные усилия западных кураторов известного блогера. Встаёт вопрос: не является ли этот прецедент очевидным случаем клеветы и оскорбления главы государства? Заяви Алексей такое в Германии, его бы ожидала уютная камера в образцовой немецкой тюрьме. В соответствии со ст. 90 УК Германии, публичное оскорбление президента — заключение от трёх месяцев до пяти лет, при сознательной диффамации с целью нанесения ущерба репутации президента и самого государства — минимальный срок заключения от шести месяцев. Наказанием является лишение свободы на срок до пяти лет или денежный штраф, если исполнитель своим деянием намеренно выступает против целостности Федеративной Республики Германия или против её конституционных основ. Но случай с Навальным — это, как вы понимаете, другое. В России же Алексея по возвращении из громкого заграничного вояжа посадили фактически на 30-дневный карантин. Никаких принципиально новых обвинений человеку, явно работающему на внешние интересы (вспомним хотя бы призывы к иностранным политикам о введении антироссийских санкций), предъявлено также не было.

Боюсь представить, как отреагировала бы на описанные эстрадные номера Алексея самая справедливая в мире американская Фемида. Подскажу: всё началось бы с блокирования всех ресурсов в социальных сетях, открытия дела о содействии вмешательству в политический процесс, а уже потом вспомнили бы о призывах Алексея к насилию, расовой и этнической нетерпимости, сексизме, «внутреннем терроризме». В итоге с учётом замечательной американской практики сложения сроков по разным приговорам Навальный мог бы уехать в закрытый «кол-центр» строгого режима лет, наверное, на 150 с копейками. Более того, это было бы подано американскому обществу как решительные и конкретные меры по сохранению американских ценностей и единства нации. Так что российская правоохранительная система на этом фоне выглядит совершенно, ну абсолютно «веганской» — в самом хорошем смысле этого иностранного слова.

Егорченков Дмитрий Александрович (р. 1980) — директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Постоянный член Изборского клуба.