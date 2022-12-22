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ПУЧКОВ (Goblin) о российском обществе, коррупции в армии, мобилизации и эмиграции из России

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Встреча с Дмитрием Пучковым на @Metametrica уже стала ежегодной традицией! Поговорили о том, как изменилось российское общество. Массовый побег напуганных патриотов – что это было? Почему iPhone – фигня на фоне достижений нашей экономики? Мечта интенданта: о коррупции в армии. Итоги частичной мобилизации, какие проблемы она показала? Способна ли «профессиональная» армия решить задачи, которые стоят перед Россией?

И, конечно, о правильном воспитании «малолетних дебилов»: почему в школе необходимы «разговоры о важном» и НВП.

Metametrica выражает благодарность за помощь в создании новогодней атмосферы студии – шоуруму интерьерного декора «На Правде»
http://napravde-decor.ru/
https://t.me/napravde_decor

Таймкоды:
0:00 Пучков «Гоблин» в эфире: коррупция, повестки, идеология
1:19 Дмитрий Юрьевич в гостях у Дмитрия Александровича
1:41 Закрытие канала на YouTube было ожидаемо, универсальный повод – hate speech
4:56 Вопреки YouTube догоним все потерянные просмотры
7:33 Кулинарное шоу и новогодний стол «Гоблина»
9:07 Информационная работа Дмитрия Пучкова сегодня
10:37 В 2004 году война стала неизбежной, в 2014 году началась
12:21 «Глядя на Украину, мы смотрим в зеркало»
13:54 Comedy Club не научит молодежь Родину любить
18:19 Всем говорили, что на Западе «культурные люди»
20:38 Европейские руководители – вредители для своих стран
22:25 iPhone – фигня на фоне наших достижений
27:56 Профессиональная армия имеет свойство заканчиваться
33:47 Беда армии – нет слаженности «на земле» и на производстве
37:20 Все грехи прописаны в УК РФ
39:50 Царь, генсек, президент – без разницы. Вождь!
44:52 Не трать время, готовься к мобилизации
49:50 Физподготовка, первая медпомощь и другие ценные навыки
52:03 Политинформация в российской школе
54:50 «Пучков – милитарист!!!» Ешьте таблетки от нехватки тестостерона
57:38 Гоблин, изыди! Новогоднее пожелание от Дмитрия Юрьевича
58:18 ВТОРАЯ ЧАСТЬ – совсем скоро! Подпишитесь, чтобы не пропустить!

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Дмитрий Пучков:
ВКонтакте – https://vk.com/goblin_oper_ru
Telegram – https://t.me/oper_goblin
RuTube – https://rutube.ru/u/goblin
Дзен – https://dzen.ru/goblin_oper
Сайт – https://oper.ru

Дмитрий Егорченков:
Telegram – https://t.me/skoloth
ВКонтакте – https://vk.com/public210614080

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hDEqiJK8b-A
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