Самолёт с Навальным вылетел из Германии. Тысячная толпа ждала его приземления во Внуково. Журналисты точили языки, рассуждая, в чём величие Навального. Политологи гадали, как отзовётся его прилёт в Россию в русской и мировой судьбе. Во Внуково толпились встречающие, полицейские и автозаки. Кого-то задержали. Кого-то оттеснили. Световое табло до последнего дурачило ожидающих, обещая прибытие самолёта. Самолёт перед Внуково развернулся и ушёл в Шереметьево. Там сел, и Навальный тут же, у выхода с паспортного контроля, был задержан. Теперь начнутся и уже начались бесчисленные разнотолки. Либеральные СМИ получили пищу на многие недели вперёд. Мировые СМИ выходят с портретами Навального, с фотографиями самолёта, со снимком плаката, на котором какой-то угрюмый шутник написал: «Россия принимала немецкие самолёты в сорок первом году, примем их и в двадцать первом».

Но если ты не дотошный журналист, если не наркоман, который вкалывает и вкалывает себе в вену шприц «Эха Москвы», о чём говорить? О чём назидать? Какие эссенции извлекать из случившегося?

Столкнулись две огромные политические машины. Одна из них, под условным названием «Навальный», пошла на таран другой, условно именуемой «государство Российское». Эти машины столкнулись. Не скользнули бортами, а ударили лоб в лоб, как идущие в лобовую атаку самолёты. И никто не может повернуть их назад. Это мощный акт гибридной войны, которую ведёт мир против России. Акт более изощрённый и мощный, чем все предшествующие.

Что такое политическая машина, именуемая «Навальный»? Какому громадному таинственному механизму он дал своё имя? Как из человека превратился в колоссальный механизм, за которым стоят прожжённые западные аналитики, спецслужбы, финансовые структуры, грандиозные медийные корпорации, лидеры западных стран, общественное мнение этих стран, а также инструментарий, позволяющий развивать стратегическое наступление Навального?

Навальный пробил брешь в границе России, и в эту брешь хлынули огромные силы. Вопрос об устройстве этой мегамашины остаётся открытым. Здесь мало досужих разговоров, это проблема глубинной аналитики, прозорливости, суждений такого гиганта, как Александр Зиновьев.

А что такое политическая машина, именуемая «государство Российское»? Это тоже вопрос открытый. Контуры этой машины не ясны. В этой машине существует множество компонентов, множество эшелонов, этажей. В этой машине присутствует Запад как мощная часть либеральных интеллектуалов, либеральной интеллигенции, а также огромной когорты российских чиновников, для которых Запад стал второй родиной, куда устремлены их вожделенные взгляды, где они построили свои дворцы, определили в школы детей и мечтают легализоваться на Западе, что невозможно при нынешнем путинском строе.

Исследование этой российской государственной мегамашины под силу интеллектуалам, обладающим закрытыми источниками в системе безопасности, в кремлёвской администрации, в политическом истеблишменте. Через них в кремлёвский кабинет Путина приходит множество силовых линий, сплетаясь в сложный жгут, через который идут импульсы, подчас уничтожающие друг друга.

Конечно, возвращение Навального — это не смертельный удар по России. Запас государства Российского огромен и прочен. Язвы, которые разъедают наше государство: такие, как воровство, мздоимство, глубинная нелюбовь и пренебрежение к стране со стороны власть имущих, — всем этим язвам ещё предстоит развиться, обнаружить новые источники гниения.

Как Кремль обороняется против этой гибридной войны, имя которой — «Навальный»? Силовыми компонентами? Да. Автозаками и росгвардейцами? Конечно. Законами, ограничивающими Интернет? Ради бога, особенно на фоне непрерывно, денно и нощно действующих либеральных радиостанций и телеканалов. Но этих оборонительных сооружений мало. Гибридная война тем и определяется, что она действует помимо паспортного контроля или таможенных барьеров. Власть должна перехватить инициативу Навального и не предоставлять ему монополию разоблачать казнокрадство, мошенничество и мздоимство. Власть может начать давно ожидаемый обществом проект «Очищение», когда она сама, как бы это ни было трудно, начнёт оздоровление своего организма. Тогда разоблачения Навального и следующие за ними экономические и политические санкции Америки и Европы станут бездейственны.

Навального нужно обнять, приголубить, погладить по его русой головушке и принять в партию «Единая Россия», посадив его не на первые ряды, а куда-нибудь вглубь, на галёрку, откуда ему будет видна хоть и не вся Россия, но уж «Единая» точно.

Проханов Александр Андреевич (р. 1938) — выдающийся русский советский писатель, публицист, политический и общественный деятель. Член секретариата Союза писателей России, главный редактор газеты «Завтра». Председатель и один из учредителей Изборского клуба.

Обложка: Илл. Геннадий Животов. «Опознанный летающий объект»