Создание Хуана Гуайдо: как лаборатория смены режима в США создала лидера переворота в Венесуэле

Хуан Гуайдо – продукт десятилетнего проекта, которым руководят вашингтонские элитные инструкторы по смене режима. Выдавая себя за борца за демократию, он годами находился в авангарде насильственной кампании дестабилизации.До рокового дня 22 января менее одного из пяти венесуэльцев слышали о Хуане Гуайдо. Всего несколько месяцев назад 35-летний мужчина был малоизвестным персонажем в политически маргинальной крайне правой группе, тесно связанной с ужасными актами уличного насилия. Даже в своей собственной партии Гуайдо был фигурой среднего звена в Национальном собрании, где доминировала оппозиция, которое, согласно конституции Венесуэлы, в настоящее время подвергается неуважению.Но после единственного телефонного звонка от вице-президента США Майка Пенса Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы. Помазанный Вашингтоном в качестве лидера своей страны, ранее неизвестный житель политического дна, был выведен на международную арену как избранный США лидер страны с крупнейшими в мире запасами нефти.Вторя Вашингтонскому консенсусу, редакция New York Times назвала Гуайдо «надежным соперником» Мадуро с «свежим стилем и видением продвижения страны вперед». Редакция Bloomberg News аплодировала ему за стремление к «восстановлению демократии», а Wall Street Journal объявил его «новым демократическим лидером». Между тем, Канада, многочисленные европейские страны, Израиль и блок правых латиноамериканских правительств, известный как Группа Лима, признали Гуайдо законным лидером Венесуэлы.Хотя Гуайдо, казалось, возник из ниоткуда, на самом деле он был продуктом более чем десятилетнего усердного ухода со стороны элитных фабрик правительства США по смене режима. Вместе с кадрами студенческих активистов правого толка Гуайдо культивировали, чтобы подорвать социалистически ориентированное правительство Венесуэлы, дестабилизировать страну и однажды захватить власть. Хотя он был второстепенной фигурой в венесуэльской политике, он провел годы, тихо демонстрируя свое достоинство в кабинете власти Вашингтона.«Хуан Гуайдо – персонаж, созданный для этого обстоятельства», – сказал «Серой зоне » Марко Теруджи, аргентинский социолог и ведущий хронист венесуэльской политики . «Это логика лаборатории – Гуайдо подобен смеси нескольких элементов, которые создают персонажа, который, честно говоря, колеблется между смехом и беспокойством».Диего Секера, венесуэльский журналист и писатель для исследовательского агентства Misión Verdad, согласен: «Гуайдо более популярен за пределами Венесуэлы, чем внутри, особенно в элитных кругах Лиги плюща и Вашингтона, – сказал Секера в интервью The Grayzone. – Он там известный персонаж. , предсказуемо является правым и считается лояльным к программе ».В то время как Гуайдо сегодня считается лицом восстановления демократии, он провел свою карьеру в самой агрессивной фракции самой радикальной оппозиционной партии Венесуэлы, занимая передовые позиции одной кампании дестабилизации за другой. Его партия была широко дискредитирована внутри Венесуэлы и частично ответственна за фрагментацию сильно ослабленной оппозиции.«Эти радикальные лидеры имеют не более 20 процентов в опросах общественного мнения», – писал Луис Висенте Леон, ведущий исследователь Венесуэлы. По словам Леона, партия Гуайдо остается изолированной, потому что большинство населения «не хочет войны». «Они хотят решения».Но именно поэтому Гуайдо был выбран Вашингтоном: ожидается, что он не приведет Венесуэлу к демократии, а разрушит страну, которая последние два десятилетия была оплотом сопротивления гегемонии США. Его маловероятный рост знаменует собой кульминацию продолжавшегося два десятилетия проекта по разрушению надежного социалистического эксперимента.После избрания Уго Чавеса в 1998 году Соединенные Штаты боролись за восстановление контроля над Венесуэлой и огромными запасами нефти. Социалистические программы Чавеса, возможно, перераспределили богатство страны и помогли вывести миллионы людей из нищеты, но они также нарисовали мишень у него на спине.В 2002 году правая оппозиция Венесуэлы при поддержке и признании США ненадолго свергла Чавеса, прежде чем военные восстановили его президентство после массовой мобилизации населения. Во время правления президентов США Джорджа Буша и Барака Обамы Чавес пережил многочисленные заговоры с целью убийства, прежде чем умер от рака в 2013 году. Его преемник Николас Мадуро пережил три покушения на свою жизнь.Администрация Трампа немедленно подняла Венесуэлу на первое место в списке целей Вашингтона по смене режима, назвав ее лидером «тройки тирании». В прошлом году команда национальной безопасности Трампа пыталась завербовать военнослужащих для создания военной хунты, но эта попытка провалилась.По данным правительства Венесуэлы, США также участвовали в заговоре под кодовым названием «Операция Конституция» с целью поимки Мадуро в президентском дворце Мирафлорес; и другой, под названием « Операция Армагеддон» , с целью убить его на военном параде в июле 2017 года. Чуть более года спустя изгнанные лидеры оппозиции попытались убить Мадуро, но у них ничего не вышло. с беспилотными бомбами во время военного парада в Каракасе.Более чем за десять лет до этих интриг группа студентов из правой оппозиции была вручную отобрана и подготовлена ​​элитной академией по вопросам смены режима, финансируемой США, для свержения правительства Венесуэлы и восстановления неолиберального порядка.5 октября 2005 года, когда популярность Чавеса достигла пика, а его правительство планировало широкие социалистические программы, пять венесуэльских «студенческих лидеров» прибыли в Белград, Сербия, чтобы начать подготовку к восстанию.Студенты прибыли из Венесуэлы благодаря Центру прикладных ненасильственных действий и стратегий (CANVAS). Эта группа финансируется в основном через Национальный фонд за демократию , подразделение ЦРУ, которое действует как главный рычаг правительства США по содействию смене режима; и такие ответвления, как Международный республиканский институт и Национальный демократический институт международных отношений. Согласно просочившимся внутренним электронным письмам от Stratfor, разведывательной фирмы, известной как «теневое ЦРУ», CANVAS «возможно, также получал финансирование и обучение ЦРУ во время борьбы против Милошевича в 1999/2000 годах».CANVAS является дочерним предприятием Otpor , сербской протестной группы, основанной Срджей Поповичем в 1998 году при Белградском университете. Отпор, что в переводе с сербского означает «сопротивление», была студенческой группой, которая приобрела международную известность – и продвижение на уровне Голливуда – благодаря мобилизации протестов, которые в конечном итоге свергнули Слободана Милошевича.Эта небольшая группа специалистов по смене режима действовала в соответствии с теориями покойного Джина Шарпа, так называемого «Клаузевица ненасильственной борьбы». Шарп работал с бывшим аналитиком разведывательного управления Министерства обороны США полковником Робертом Хелви , чтобы разработать стратегический план, который превратит протест в оружие как форму гибридной войны, нацелив его на государства, сопротивляющиеся однополярному господству Вашингтона.Отпор на церемонии MTV Europe Music Awards 1998«Отпор» был поддержан Национальным фондом поддержки демократии, USAID и Институтом Альберта Эйнштейна Синиша Сикман, один из главных наставников «Отпора», однажды сказал, что группа даже получала прямое финансирование ЦРУ.Согласно просочившемуся электронному письму от сотрудника Stratfor, после отстранения Милошевича от власти, «дети, которые управляли OTPOR, выросли, получили костюмы и разработали CANVAS… или, другими словами, группу «экспорта революции», которая посеяла семена для нескольких цветных революций. Они по-прежнему привязаны к американскому финансированию и в основном путешествуют по миру, пытаясь свергнуть диктаторов и автократические правительства (те, которые США не любят;) ».Stratfor сообщил, что CANVAS «обратил свое внимание на Венесуэлу» в 2005 году после обучения оппозиционных движений, которые руководили про-НАТОвскими операциями по смене режима по всей Восточной Европе.Наблюдая за учебной программой CANVAS, Stratfor обрисовал эту подрывную программу поразительно резким языком: «Успех никоим образом не гарантирован, и студенческие движения находятся только в начале того, что может быть многолетней попыткой спровоцировать революцию в Венесуэле, но сами тренеры – это люди, которые отрастили себе зубы на «Балканском мяснике». У них безумные навыки. Когда вы увидите, как студенты пяти венесуэльских университетов проводят одновременные демонстрации, вы узнаете, что обучение окончено и началась настоящая работа».«Настоящая работа» началась двумя годами позже, в 2007 году, когда Гуайдо окончил католический университет Андрес Белло в Каракасе. Он переехал в Вашингтон, округ Колумбия , чтобы поступить в политическом управлении по вопросам управления и программах в Университете Джорджа Вашингтона, под руководством Венесуэлы экономиста Луис Энрике Беррисбейтиа, один из ведущих латиноамериканских неолиберальных экономистов. Беррисбейтиа – бывший исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ), который более десяти лет проработал в энергетическом секторе Венесуэлы при старом олигархическом режиме, свергнутом Чавесом.В том же году Гуайдо помог провести антиправительственные митинги после того, как правительство Венесуэлы отказалось продлить лицензию Radio Caracas Televisión (RCTV). Эта частная радиостанция сыграла ведущую роль в перевороте 2002 года против Уго Чавеса. RCTV помогло мобилизовать антиправительственных демонстрантов, сфальсифицировало информацию, обвиняя сторонников правительства в актах насилия, совершаемых членами оппозиции, и запретило проправительственные репортажи во время переворота. Роль RCTV и других принадлежащих олигархам телеканалов в провале неудавшейся попытки переворота была отражена в широко известном документальном фильме «Революция не будет транслироваться по телевидению» .В том же году студенты взяли на себя ответственность помешать конституционному референдуму Чавеса в пользу «социализма 21 века», который обещал «установить правовые рамки для политической и социальной реорганизации страны, давая прямую власть организованным общинам в качестве предпосылки для развития. новой экономической системы ».В результате протестов вокруг RCTV и референдума родился специализированный класс поддерживаемых США активистов за смену режима. Они назвали себя «Поколение 2007».Инструкторы этой ячейки Stratfor и CANVAS определили союзника Гуайдо – либертарианского политического организатора по имени Йон Гойкоэчеа – как «ключевой фактор» в провале конституционного референдума. В следующем году Гойкочеа был награжден за свои усилия премией Милтона Фридмана Института Катона за продвижение свободы, а также премией в 500 000 долларов, которую он сразу вложил в свою политическую сеть.Фридман, конечно же, был крестным отцом печально известных неолиберальных чикагских парней, которых ввез в Чили лидер диктаторской хунты Аугусто Пиночет для проведения политики жесткой финансовой экономии в стиле радикальной «шоковой доктрины». Институт Катона – это либертарианский исследовательский центр, базирующийся в Вашингтоне, округ Колумбия, основанный братьями Кох, двумя главными донорами Республиканской партии, которые стали агрессивными сторонниками правых во всей Латинской Америке.Wikileaks опубликовал в 2007 году электронное письмо американского посла в Венесуэле Уильяма Браунфилда, направленное в Государственный департамент, Совет национальной безопасности и Южное командование Министерства обороны, в котором хвалят «Поколение 2007 года» за то, что оно «заставило президента Венесуэлы, привыкшего определять политическую повестку дня, (больше) реагировать. " Среди «новых лидеров» Браунфилд был назван Фредди Гевара и Йон Гойкоэча. Он аплодировал последней фигуре как «одному из самых ярких защитников гражданских свобод среди студентов».Наполненные деньгами от либертарианских олигархов и правительственных структур мягкой силы США, радикальные венесуэльские кадры вынесли на улицы свою тактику Отпора вместе с версией логотипа группы, как показано ниже:В 2009 году молодежные активисты «Поколения 2007» устроили свою самую провокационную демонстрацию , сбросив штаны на дорогах общего пользования и подражая возмутительной тактике партизанского театра, изложенной Джином Шарпом в его руководствах по смене режима. Протестующие мобилизовались против ареста союзника из другой новомодной молодежной группы под названием JAVU. Эта крайне правая группа «собирала средства из различных источников в правительстве США, что позволило ей быстро завоевать известность в качестве жесткого крыла оппозиционных уличных движений», согласно книге академика Джорджа Чиккариелло-Махера «Построение коммуны».Хотя видео протеста недоступно, многие венесуэльцы назвали Гуайдо одним из ключевых участников. Хотя обвинение не подтверждено, оно, безусловно, правдоподобно; Протестующие с обнаженными ягодицами были членами внутреннего ядра поколения 2007, к которому принадлежал Гуайдо, и были одеты в свой товарный знак Resistencia, как показано ниже:В том же году Гуайдо представил себя публике другим способом, основав политическую партию, чтобы уловить античавесскую энергию, которую культивировало его поколение 2007. Названный «Народная воля», его возглавил Леопольдо Лопес , получивший образование в Принстоне правый головорез, активно участвовавший в программах Национального фонда поддержки демократии и избранный мэром района Каракаса, будучи одним из самых богатых в стране. Лопес был портретом венесуэльской аристократии, прямым потомком первого президента его страны. Он также был двоюродным братом Тора Халворссена , основателя основанного в США Фонда прав человека, который де-факто действует как рекламный магазин для поддерживаемых США антиправительственных активистов в странах, которые Вашингтон преследует с целью смены режима.Хотя интересы Лопеса точно совпадали с интересами Вашингтона, дипломатические телеграммы США, опубликованные Wikileaks, подчеркнули фанатичные тенденции, которые в конечном итоге приведут к маргинализации Popular Will. В одной телеграмме Лопес был назван «фигурой, вызывающей разногласия в оппозиции… которую часто описывают как высокомерную, мстительную и властолюбивую». Другие подчеркивали его одержимость уличными столкновениями и его «бескомпромиссный подход» как источник напряженности в отношениях с другими лидерами оппозиции, которые уделяли первоочередное внимание единству и участию в демократических институтах страны.Основатель Popular Will Леопольдо Лопес в круизе со своей женой Лилиан ТинториК 2010 году Popular Will и ее иностранные покровители начали использовать самую сильную засуху, поразившую Венесуэлу за десятилетия. Огромный дефицит электроэнергии поразил страну из-за нехватки воды, которая была необходима для питания гидроэлектростанций. Глобальный экономический спад и снижение цен на нефть усугубили кризис, вызвав недовольство общественности.Stratfor и CANVAS – ключевые советники Гуайдо и его антиправительственных кадров – разработали шокирующе циничный план, чтобы вонзить кинжал в самое сердце Боливарианской революции. Схема основывалась на выходе из строя электросистемы страны на 70% уже в апреле 2010 года.К этому моменту венесуэльская оппозиция получала ошеломляющие 40-50 миллионов долларов в год от правительственных организаций США, таких как USAID и Национальный фонд демократии, согласно отчету испанского аналитического центра, института FRIDE. У него также было огромное богатство, которое можно было использовать на собственных счетах, которые в основном находились за пределами страны.Хотя сценарий, предложенный Statfor, не был реализован, активисты партии «Воля народа» и их союзники отвергли любые претензии к ненасилию и присоединились к радикальному плану по дестабилизации страны.В ноябре 2010 года, согласно электронным письмам, полученным службами безопасности Венесуэлы и представленным бывшим министром юстиции Мигелем Родригесом Торресом, Гуайдо, Гойкоэчеа и несколько других студенческих активистов посетили секретный пятидневный тренинг в отеле, получившем название «Fiesta Mexicana» в Мексике. . Занятия проводились Отпором, инструкторами по смене режима в Белграде при поддержке правительства США. Совещание по сообщениям получило благословение Отто Рейха, фанатичного эмигранта ненавидящего Кастро , работавшего в Государственном Департаменте при Джордже Буше, а также бывшего президент Колумбии Альваро Урибе.В письмах говорилось, что внутри встреч Гуайдо и его соратники-активисты вынашивали план свержения президента Уго Чавеса, создавая хаос за счет длительных спазмов уличного насилия.Три представителя нефтяной промышленности – Густаво Торрар, Элихио Седеньо и Педро Бурелли – якобы оплатили счет в 52 000 долларов на проведение встречи. Торрар – самопровозглашенный «активист по правам человека» и «интеллектуал», чей младший брат Рейнальдо Товар Арройо является представителем в Венесуэле частной мексиканской нефтегазовой компании Petroquimica del Golfo, которая имеет контракт с венесуэльским государством.Седеньо, со своей стороны, является беглым венесуэльским бизнесменом, который попросил убежища в Соединенных Штатах, а Педро Бурелли – бывшим руководителем JP Morgan и бывшим директором национальной нефтяной компании Венесуэлы Petroleum of Venezuela (PDVSA). Он покинул PDVSA в 1998 году, когда к власти пришел Уго Чавес, и входит в консультативный комитет программы Джорджтаунского университета по лидерству в Латинской Америке.Бурелли настаивал на том, что электронные письма с подробным описанием его участия были сфабрикованы, и даже нанял частного детектива, чтобы доказать это. Следователь заявил, что записи Google показывают, что электронные письма, предположительно принадлежащие ему, никогда не передавались.Тем не менее сегодня Бурелли не скрывает своего желания увидеть, как нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро свергнут – и даже протащат по улицам и насилуют штыком, как ливийского лидера Муаммара Каддафи со стороны ополченцев, поддерживаемых НАТО.Предполагаемый заговор Fiesta Mexicana перерос в еще один план дестабилизации, раскрытый в серии документов, подготовленных правительством Венесуэлы. В мае 2014 года Каракас опубликовал документы с подробным описанием заговора с целью убийства президента Николаса Мадуро. Утечки определили, что античавесская сторонница жесткой линии Мария Корина Мачадо – сегодня главный актив сенатора Марко Рубио – является лидером схемы. Основатель группы Sumate, финансируемой Национальным фондом демократии, Мачадо выступал в качестве международного связующего звена с оппозицией, посетив президента Джорджа Буша в 2005 году.Мачадо и Джордж Буш, 2005 г.– написал Мачадо в электронном письме бывшему венесуэльскому дипломату Диего Аррии в 2014 году.В другом электронном письме Мачадо утверждал, что насильственный заговор получил благословение посла США в Колумбии Кевина Уитакера.В феврале того же года студенческие демонстранты, действующие в качестве ударных отрядов изгнанной олигархии, воздвигли по всей стране жестокие баррикады, превратив контролируемые оппозицией кварталы в жестокие крепости, известные как гуаримбы . В то время как международные СМИ изображали беспорядки как спонтанный протест против железного правления Мадуро, было достаточно доказательств того, что «Народная воля» организовала шоу.– сказал тогда участник гуаримбы.На вопрос, кто были главарями, участник гуаримбы ответил:Около 43 человек погибли во время гуаримб 2014 года. Три года спустя они вспыхнули снова, вызвав массовое разрушение общественной инфраструктуры, убийство сторонников правительства и смерть 126 человек, многие из которых были чавистами. В нескольких случаях сторонники правительства были заживо сожжены вооруженными бандами.Гуайдо принимал непосредственное участие в гуаримбах 2014 года . Фактически, он написал в Твиттере видео, на котором он был одет в шлем и противогаз в окружении вооруженных элементов в масках, которые перекрыли шоссе и вступили в ожесточенное столкновение с полицией. Ссылаясь на свое участие в Generation 2007, он заявил: «Я помню, в 2007 году мы провозгласили «Студенты!» Теперь мы кричим: «Сопротивление! Сопротивление!»Гуайдо удалил твит, продемонстрировав очевидную озабоченность своим имиджем как борца за демократию.12 февраля 2014 года, в разгар гуаримб того года , Гуайдо присоединился к Лопесу на сцене митинга Народной воли и справедливости прежде всего. Во время продолжительной диатрибы выступая против правительства, Лопес призвал толпу пройти к офису генерального прокурора Луизы Ортега Диас. Вскоре после этого офис Диаса подвергся нападению вооруженных банд, которые попытались сжечь его дотла. Она осудила то, что она назвала «спланированным и преднамеренным насилием».Гуайдо и Лопес на роковом митинге 12 февраля 2014 года.Выступая по телевидению в 2016 году, Гуайдо назвал смерть от гуая – тактики гуаримбы, когда протягивали стальную проволоку через проезжую часть с целью ранить или убить мотоциклистов – как «миф». Его комментарии опровергли смертоносную тактику, в результате которой были убиты невооруженные граждане, такие как Сантьяго Педроса, и обезглавлен человек по имени Элвис Дуран, среди многих других. Это бессердечное пренебрежение к человеческой жизни определило бы его партию Народной воли в глазах большей части общественности, включая многих противников Мадуро.По мере эскалации насилия и политической поляризации по всей стране правительство начало действовать против лидеров Народной воли, которые способствовали его разжиганию.Фредди Гевара, вице-президент Национального собрания и заместитель руководителя Народной воли, был главным лидером уличных беспорядков 2017 года. Перед судом за свою роль в насилии Гевара укрылся в чилийском посольстве, где и остается.В сентябре 2016 года правительство Венесуэлы разыскивало Лестера Толедо, депутата Народной воли от штата Сулия, по обвинению в финансировании терроризма и подготовке убийств. Сообщается, что эти планы были сделаны с бывшим президентом Колумбии Алаваро Урибе. Толедо сбежал из Венесуэлы и совершил несколько выступлений с представителями Human Rights Watch, поддерживаемого правительством США Freedom House, Конгресса Испании и Европейского парламента.Карлос Граффе, еще один прошедший обучение в «Отпоре» член «Поколения 2007», возглавлявший Popular Will, был арестован в июле 2017 года. По данным полиции, у него была сумка, наполненная гвоздями, взрывчаткой C4 и детонатором. Он был освобожден 27 декабря 2017 года.Леопольдо Лопес, давний лидер Народной воли, сегодня находится под домашним арестом и обвиняется в ключевой роли в гибели 13 человек во время гуаримбов в 2014 году . Amnesty International назвала Лопеса «узником совести» и назвала его перевод из тюрьмы в дом «недостаточно хорошим». В то же время, члены семьи жертв гуаримб представил ходатайство с новыми обвинениями против Лопеса.Йон Гойкоэчеа, парень с плаката братьев Кох, был арестован в 2016 году силами безопасности, заявившими, что они обнаружили в его автомобиле килограмм взрывчатки. В Нью-Йорк Таймс, Гоэкоэчеа опротестовал обвинения как «сфабрикованные» и утверждал , что он был заключен в тюрьму просто за то, что у него "мечта о демократическом обществе, свободном от коммунизма". Он был освобожден в ноябре 2017 года.Дэвид Смоланский, также входивший в состав «Поколения 2007 года», прошедшего обучение в «Отпоре», стал самым молодым мэром Венесуэлы, когда он был избран в 2013 году в богатом пригороде Эль-Хатилло. Но он был лишен должности и приговорен Верховным судом к 15 месяцам тюремного заключения после того, как признал его виновным в разжигании жестоких гуаримб.Под угрозой ареста Смоланский сбрил бороду, надел солнцезащитные очки и проскользнул в Бразилию, замаскированный под священника с библией в руке и четками на шее. Сейчас он живет в Вашингтоне, округ Колумбия, где он был выбран секретарем Организации американских государств Луисом Альмагро для руководства рабочей группой по кризису венесуэльских мигрантов и беженцев.26 июля Смоланский провел то, что он назвал «сердечным воссоединением» с Эллиотом Абрамсом, осужденным преступником Иран-контрас, назначенным Трампом в качестве специального посланника США в Венесуэле. Абрамс известен тем, что курировал тайную политику США по вооружению правых эскадронов смерти в 1980-х годах в Никарагуа, Сальвадоре и Гватемале. Его ведущая роль в венесуэльском перевороте вызвала опасения, что приближается еще одна кровавая война через посредников.Четырьмя днями ранее Мачадо выступил с очередной угрозой насилия в адрес Мадуро, заявив, что, если он «хочет спасти свою жизнь, он должен понять, что его время истекло».Крах Народной воли под тяжестью жестокой кампании дестабилизации, проводимой им, привел к отчуждению широких слоев населения и оставил большую часть его руководства в изгнании или заключении. Гуайдо оставался относительно второстепенной фигурой, большую часть своей девятилетней карьеры проработав в Национальном собрании в качестве заместителя депутата. Родом из одного из наименее населенных штатов Венесуэлы, Гуайдо занял второе место на парламентских выборах 2015 года, набрав всего 26% голосов, чтобы обеспечить себе место в Национальном собрании. В самом деле, его зад, возможно, был лучше известен, чем его лицо.Гуайдо известен как председатель Национального собрания, в котором доминирует оппозиция, но он никогда не был избран на эту должность. Четыре оппозиционные партии, входившие в Таблицу демократического единства парламента, решили установить чередующееся президентство. Подошла очередь Popular Will, но ее основатель Лопес находился под домашним арестом. Тем временем его заместитель Гевара укрылся в чилийском посольстве. Следующим в очереди был бы человек по имени Хуан Андрес Мехиа, но по причинам, которые только сейчас понятны, был выбран Хуан Гуайдо.«Возвышение Гуайдо объясняется классовыми рассуждениями», – отмечает Секера, венесуэльский аналитик.В декабре 2018 года Гуайдо перебрался через границу и направился в Вашингтон, Колумбию и Бразилию, чтобы согласовать план проведения массовых демонстраций во время инаугурации президента Мадуро. В ночь перед церемонией приведения Мадуро к присяге вице-президент Майк Пенс и министр иностранных дел Канады Кристия Фриланд позвонили Гуайдо, чтобы подтвердить свою поддержку.Неделю спустя сенатор Марко Рубио, сенатор Рик Скотт и член палаты представителей Марио Диас-Баларт – все законодатели из Флориды, являющиеся базой правого кубинского лобби в изгнании, – присоединились к президенту Трампу и вице-президенту Пенсу в Белом доме. По их просьбе Трамп согласился, что, если Гуайдо объявит себя президентом, он поддержит его.Госсекретарь Майк Помпео лично встретился с Гуайдо 10 января, сообщает Wall Street Journal. Однако Помпео не смог произнести имя Гуайдо, когда упомянул его на брифинге для прессы 25 января, назвав его "Хуан Гуидо".К 11 января страница Гуайдо в Википедии была отредактирована 37 раз, подчеркивая борьбу за формирование имиджа ранее анонимной фигуры, которая теперь стала сценой для амбиций Вашингтона по смене режима. В конце концов, редакционный надзор за его страницей был передан элитному совету «библиотекарей» Википедии, который объявил его «оспариваемым» президентом Венесуэлы.Гуайдо мог быть малоизвестной фигурой, но его сочетание радикализма и оппортунизма удовлетворило потребности Вашингтона., – сказала администрация Трампа о Гуайдо., – заявил New York Times бывший посол США в Венесуэле, –Но партия «Народная воля» Гуайдо сформировала ударные отряды гуаримб, которые стали причиной гибели как полицейских, так и простых граждан. Он даже хвастался своим участием в уличных беспорядках. И теперь, чтобы завоевать сердца и умы военных и полиции, Гуайдо пришлось стереть эту пропитанную кровью историю.21 января, за день до того, как переворот действительно начался, жена Гуайдо выступила с видеообращением с призывом к военным восстать против Мадуро. Ее выступление было деревянным и скучным, что подчеркивало политические ограничения ее мужа.Пока Гуайдо ждет прямой помощи, он остается тем, кем был всегда – любимым проектом циничных внешних сил., – сказал Секера о номинальном главе государственного переворота. https://thegrayzone.com/2019/01/29/the-making-of-juan-guaido-how-the-us-regime-change-laboratory-created-venezuelas-coup-leader/ – оригинал на английскомСпустя 2 года, можно лишь посмеяться с тех граждан, которые похоронили Мадуро (в том числе и в комментариях блога) и воспевали нового демократического президента Гуайдо. Реальность оказалась несколько иной. Спустя 2 года Гуайдо остается все той же пустышкой в режиме ожидания.Полную подборку лучших "афоризмов" о конце Мадуро и победе Гуайдо смотри тут https://colonelcassad.livejournal.com/6411329.html