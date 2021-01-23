Главная » Невероятное в мире, Политика

„Не смотрел, но осуждаю”: сторонники Навального НИКОГДА не решатся досмотреть это видео до конца

123 1
Чем интересно расследование Юрия Подоляки? Автор – инженер и ему совсем не чуждо чёткое логическое мышление. Кроме того, в своё время Юрий был одним из организаторов майданов и митингов, т.е. прекрасно знает эту кухню изнутри.


"Не смотрел, но осуждаю": сторонники Навального НИКОГДА не решатся досмотреть это видео до конца







«Дворец Путина» и раскол внутри российских элит: или «Болотная площадь v.2.0» возвращается



***


Источник: https://ss69100.livejournal.com/5406142.html
Метки: власть, логика, митинг, навальный, фальсификация
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
По Новостям и Событиям: На Заре Справедливости
Как августовский путч 19 августа 1991 года был распечатан заранее в «Историческом пикнике»
Указ предписывал пытать тех, кто не подчинялся официальной церкви
Крест с полумесяцем
Зарубежные клондайки России. Часть II
Экс-офицер связи СБУ рассказала, как на Закарпатье тренировали отряды для захвата Кубани
Дмитрий Карасев: БАНКИ-УБИЙЦЫ
Интервью даёт внук Николая I Александр Михайлович
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 18470 13380
    Владимир 28 мин. назад

      Этот клоун че действительно всех за лохов держит? На конкретный вопрос о том чей же это дворец он так и не ответил,но подтвердил ,что Путин им пользуется и тут же начал нести какую то пургу насчет секретных встреч на международном уровне,он че ваще баран какие нахрен секретные встречи?!!
      Вот я ни разу ни сторонник Лехи ,но опровергать факты с помощью такой пурги это ваще идиотизм.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
    Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru