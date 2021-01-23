„Не смотрел, но осуждаю”: сторонники Навального НИКОГДА не решатся досмотреть это видео до конца
Чем интересно расследование Юрия Подоляки? Автор – инженер и ему совсем не чуждо чёткое логическое мышление. Кроме того, в своё время Юрий был одним из организаторов майданов и митингов, т.е. прекрасно знает эту кухню изнутри.
"Не смотрел, но осуждаю": сторонники Навального НИКОГДА не решатся досмотреть это видео до конца
«Дворец Путина» и раскол внутри российских элит: или «Болотная площадь v.2.0» возвращается
***
"Не смотрел, но осуждаю": сторонники Навального НИКОГДА не решатся досмотреть это видео до конца
«Дворец Путина» и раскол внутри российских элит: или «Болотная площадь v.2.0» возвращается
***
Поделиться:
Записи на схожие темы
Этот клоун че действительно всех за лохов держит? На конкретный вопрос о том чей же это дворец он так и не ответил,но подтвердил ,что Путин им пользуется и тут же начал нести какую то пургу насчет секретных встреч на международном уровне,он че ваще баран какие нахрен секретные встречи?!!
Вот я ни разу ни сторонник Лехи ,но опровергать факты с помощью такой пурги это ваще идиотизм.