Как августовский путч 19 августа 1991 года был распечатан заранее в «Историческом пикнике»

Начнём с примеров того, как в реальности происходят необычайные случаи, вероятность реализации которых статистически ничтожна или вообще невероятна.

Провидение не алгебра. Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая — мощного мгновенного орудия Провидения.

Они были названы «Пикниками». И о первом из них — «Историческом пикнике» пойдёт речь в данной статье.

Удивительно в тех событиях то, что их ход можно было увидеть заранее в газете Ленинградского союза журналистов под названием «Час Пик» от 24 июня 1991 года, то есть за почти 2 месяца до августовских событий. Что интересно, какого-то явного масонского оповещения выявлено не было — художник просто делал шарж из картинок и текста и ему так «пришло в голову». Реально же в подобных этому шаржах отразилась матрица будущих событий.

С 18 августа по 21 августа 1991 года в Советском Союзе был организован карикатурный путч, который со стороны официальных лиц и органов государственной власти в СССР был оценён, как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти .

Случай №1

15 мая 1976 года, газета «Уикли ньюс» сообщила, что акушер по фамилии Триплетт (по-английски — «тройной») в третий раз принял тройню.

Случай №2

5 декабря 1664 года в проливе Па-де-Кале затонул английский корабль Меней; из всего экипажа спасся только один моряк Хуго Уильямс. Спустя 121 год, день в день, 5 декабря 1785 года в Ирландском море, близ острова Мэн пошел ко дну другой корабль. Среди оставшихся в живых был один матрос, которого звали Хуго Уильямс.

Случай №3

В 1883 году некий проходимец Генри Зигленд из Техаса бросил свою возлюбленную, которая от тоски наложила на себя руки. Её брат решил отомстить обидчику. Но выпущенная им пуля лишь чиркнула Зигленда по лицу и застряла в стволе дерева. Зигленд рухнул на землю, а брат, решив, что с мщением покончено, застрелился на месте.



В 1913 году, спустя 30 лет, все еще живой Зигленд решил спилить то самое дерево, в котором застряла пуля. Дерево никак не поддавалось, и Зигленд решил подорвать его динамитом. При взрыве всё та же пуля, вылетевшая на сей раз из ствола дерева, угодила Зигленду прямо в голову. Девушка была наконец отомщена!

Случай №4

В 1975 году в Детройте (США) маленький ребёнок вывалился из окна 14 (!) этажа прямо на голову некоему мистеру Джозефу Фиглоку. Ровно через год этого же Фиглока угораздило вновь пройтись по тротуару на том же месте, и конечно же, ему на голову вновь спикировал всё тот же ребенок. И хотя за год маленький непоседа изрядно прибавил в весе, тем не менее, и на этот раз все закончилось благополучно.

Случай №5

В XVII веке в Японии пошли слухи о том, что злой рок довлеет над одним детским кимоно. Все три девочки-подростка, которым его дарили или покупали, умирали, так ни разу не успев его надеть. В феврале 1657 года один японский священник решил, что будет лучше предать несчастливое кимоно огню.



Но едва священник поджег его, внезапно сильный порыв ветра раздул огонь, и совсем скоро тот полностью вышел из-под контроля. И вот последствия происшествия: три четверти всего Токио выгорело, было уничтожено 300 храмов, 500 дворцов, 9000 торговых лавок и 61 мост, погибло 100 тыс. человек

Случай №6

В 1944 году в разгар Второй Мировой войны газета «Дэйли телеграф» опубликовала кроссворд, который самым загадочным образом содержал все кодовые названия секретной операции по высадке войск союзников в Нормандии.



Разумеется, разведка в недоумении решила выяснить, откуда просочилась столь ценная информация. Однако составителем кроссворда оказался престарелый школьный учитель, который больше военных недоумевал по поводу уникального совпадения.

Случай №7

Вот что произошло однажды в течение 24 часов с известным психологом Карлом Юнгом, выдвинувшим предположения о наличии коллективного бессознательного. Началось с того, что на обед у него подали рыбу. Сидя за столом, он увидел проезжавший мимо рыбный фургон. Затем друг его за обедом вдруг повел разговор об обычае «делать апрельскую рыбу» (так именуются первоапрельские розыгрыши). Неожиданно пришел бывший пациент и принес в знак благодарности картину, на которой опять-таки была изображена большая рыба.



Появилась дама, попросившая врача расшифровать её сон, в котором фигурировала она сама в виде русалки и плывшая за ней рыбья стая. А когда Юнг ушел на берег озерца, чтобы спокойно обдумать всю цепочку событий (которая, по его расчетам никак не вписывалась в обычную случайную цепь событий), то рядом с собой он обнаружил выброшенную на берег рыбешку.

Случай №8

Семья Мелкинс из Дунстейбла (Бедфордшир, Англия) смотрела по телевизору фильм «Титаник». В тот миг, когда корабль должен был содрогнуться от удара об айсберг, дом Мелкинсов затрещал по швам в результате столкновения со льдиной! Редчайшее явление — ледяной метеорит именно в этот момент проломил крышу и застрял в потолке.

Случай №9

В одном из супермаркетов английского графства Чешир уже 5 лет творятся необъяснимые чудеса. Как только за кассу под номером 15 садится кассирша, то через несколько недель она беременеет.



Повторяется всё с завидным постоянством. Итог — 24 беременные и 30 рождённых детей. После нескольких закончившихся «удачно» контрольных опытов, во время которых исследователи подсаживали за кассу добровольцев, научных выводов никаких не последовало. Но среди бесплодных появились желающие работать кассирами в этом магазине.

Исторический пикник

Из приведённых выше случаев выделим историю с кроссвордом, когда учитель «распечатал» коды операции в Нормандии, поскольку этот пример аналогичен появлению шаржей, названных «Пикниками».

Некоторый сценарий зреет и отражается в ноосфере, поскольку в русле его реализации думает какое-то множество людей, а их мысли сплетаются в коллективном бессознательном, формируя эгрегор (общую область коллективного бессознательного).



Эгрегор, выраженный в образах — это матрица-сценарий течения событий (об этом читайте статью «Матричное управление — пора осваивать магию!»). Таковы и были Пикники — распечатки из коллективного бессознательного созревающего сценария.

Итак, начнём с первого «Пикника».

Это копия последней страницы газеты Ленинградского союза журналистов под названием «Час пик» от 24.06.1991 года (почти за два месяца до событий августа 1991) с броским названием «Исторический пикник».

Мимоходом заметим, что 24 июня 1717 года в День Иоанна Крестителя в Лондоне появилась первая масонская организация, названная «Великой ложей Англии» (англ. Premier Grand Lodge of England).

Многие города России после августа 1991 года изменили свои названия, точно также как это было после революции октября 1917 года. Тогда Петербург назвали Ленинградом, и вот теперь он снова — Петербург.

Картинки «пикника» при ближайшем рассмотрении напоминают кадры мультипликационного фильма, каждый кадр которого отделён от прочих пальмами, которых ровно 9 штук. Сразу же бросается в глаза тематика, относящаяся к древнему Египту и искусственно притянутая к событиям в России.

К «Историческому пикнику» прилагался перечень кинофильмов, которые должны были идти в различных кинотеатрах Ленинграда с 24 по 26 июня 1991 года.

Эти фильмы поставлены в определённом порядке, который как бы сопровождает, иллюстрирует события августовских дней путча.

На картинках этого «пикника» в символической форме отображена матрица-сценарий бездарного августовского путча 1991 года. Названия фильмов определяют алгоритм развития событий в Москве с 18 по 22 августа.



Конечно, всё произошло не спонтанно и не в одночасье, как это пытались представить мировому общественному мнению все средства массовой информации.



Подготовка к расчленению России шла весь XIX и весь ХХ век, а в августе 1991 года был исполнен лишь завершающий аккорд реквиема по великой державе, бездумными исполнителями которого и были два бездарных музыканта — Горбачев и Ельцин.

Для всех ГКЧП официально заявил о себе по телевидению 19 августа и для большинства это было как гром среди ясного неба. Поэтому 19 августа соответствует название фильма «Бум», тогда как 18-му числу — «Кошмар в сумасшедшем доме». Почему в сумасшедшем?



Потому что среди тех, кто приехал 18-го, в воскресенье, в Форос уговаривать Горби (как называли Горбачёва на Западе) ввести чрезвычайное положение, не было единства, хотя утром Д.Язов проводит совещание Министерства обороны, на котором приказывает подготовить ввод войск в Москву.

19 августа 1991 года

Когда же 19-го августа, в понедельник, ГКЧПисты под музыку Чайковского вылезли на экраны телевидения со своими благими намерениями, которыми, как обычно, выстилается дорога в ад, это было написано на их лицах, а у главного, — Янаева, — так даже на руках — они у него тряслись, а камера будто специально несколько раз останавливалась крупным планом на этих трясущихся руках главы ГКЧП.

Можно сказать, что эти восемь сумасшедших, либо играющих эту роль по заранее подготовленному сценарию для бездумной толпы, глазеющей на экраны телевизоров, сами подсадили 19-го августа своего врага — Ельцина на танк у Белого дома, как это и отражено на первой картинке Пикника.

Текст первой картинки сообщал:

Древнеегипетские политические страсти до сих пор поражают воображение рядовых избирателей. Борьба за трон между Аменхотепом IV (Эхнатоном) и молодым Тутанхамоном — это борьба двух великих партийных религий богов Атона и Амона.



Эти незабываемые события 40-вековой давности о споре за власть во времена XVIII династии египетских фараонов мы попробовали восстановить по памяти, так как исторических источников под руками не оказалось. Если что не совсем точно, не обессудьте, столько лет прошло, всего не упомнишь…

На Западе Горбачёва называют Горби и на пикнике он отражён как верблюд, «едущий вниз» по надписи «Статуя Зевса на броневике», тогда как Ельцин — в виде этой самой статуи.



И отличия лишь в том, что Ельцин 19 августа выступал не на броневике (это отсылка к революции 1917 года и Ленину), а на танке.

Есть мнение, что ГКЧПисты были за одно с ним: спектакль такой разыграли, хотя скорее всего просто бессознательно «ехали» по созревшему и подготовленному сценарию.

17 августа 2011 года на большой пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» Горбачёв признался, что заранее знал о планах ГКЧП, его об этом неоднократно предупреждали, но он считал, что важнее предотвратить кровопролитие и, тем более, гражданскую войну:

Откуда только ни звонили мне — предупреждали, что путч, путч, путч… И моё окружение сообщало, но я не мог пойти. Вот самое главное моё было кредо не довести до крови большой.

Валентин Варенников заявил, что Горбачёв в Форосе 18 августа 1991 года сказал:

Ну чёрт с вами! Делайте что хотите!

А для эмоционально взвинченной (то есть управляемой коллективным бессознательным) толпы, собравшейся на площади у Белого дома, где размещалось правительство России — Ельцин был «невидимый враг», которого она по своей «благоглупости» (был у нас такой писатель Салтыков-Щедрин, это его слово) приняла за спасителя. О том, что это был действительно враг, толпа поняла спустя два года, когда экономика посыпалась под заявления об успехе реформ и ту же толпу вывели на ту же самую площадь у Белого дома и прямо показали пальцем на врага.

20 августа 1991 года

Уже 20-го августа, когда народные депутаты РСФСР разъехались по расквартированным в Подмосковье военным частям, чтобы привлечь их на свою сторону, что отражено на второй картинке в виде красноармейца, отдающего честь, этот пьяница, изображающий из себя громовержца, скорее всего знал, что спустит Горби в канализацию истории. Для этого Ельцин и забрался на танк подобно тому, как Ленин в апреле 1917 на броневик, революционно возбуждая толпу лозунгами защиты президента СССР.

Всё условно в современном мире: если вы победили и свалили правящий режим, а международная общественность к вам благосклонна, то вас назовут «революционером», а если руки задрожали и в штаны наложили или вам не симпатизирует международная общественность, то вы обречены стать «путчистами».



Другими словами, надо уметь различать с чьих позиций даётся оценка свершившегося в истории.



Так, например, для Запада события октября 1917-го — некие «большевистские штучки», в результате которых бывшая империя превратилась в тоталитарное государство (они изображены в «Пост-историческом пикнике»). В результате у Запада на семьдесят два года появились проблемы, в полном соответствии с предсказаниями Нострадамуса о судьбе того, что ныне известно как СССР.



Для тех, кто свалил в России разложившуюся монархию, эти же события — Великая Октябрьская Революция.



Или другой пример, но уже из истории Англии: в середине XVII века Кромвель, заручившись поддержкой парламента, снёс башку королю и провозгласил республику — это революция, но если бы король одолел парламент и снёс башку Кромвелю, это событие буржуазные историки, скорее всего, назвали бы путчем аристократии.

По сути на «комендантском часе», введённом поздно вечером 20 августа 1991 года, вся деятельность ГКЧП и закончилась. Уже было ясно, что «путчисты» отдали свою честь будущему «царю Борису».

Правее красноармейца, отдающего честь, изображена карта Нила, с пририсованным притоком, подписанным «Ниловна». Появление этого нового притока отражает алгоритмику, описанную в произведении М. Горького «Мать».



В романе Ниловна жертвует революции своего единственного сына Павла, имя которого отсылка к библейскому Савлу-Павлу, пламенному борцу с христианами, ставшему после внушения не менее пламенным сторонником христианства и сделавшего такой «вклад» в него, что Л. Н. Толстой охарактеризовал исторически сложившееся христианство не иначе, как «павлианством».



Алгоритмика психтроцкизма, свойственная Савлу-Павлу и многим р-р-революционерам, вроде Льва Троцкого, в честь кого это психическое состояние и названо, а также партийным функционерам, у которых слова расходятся с делами, что выразил член ЦК КПСС, депутат ВС СССР, министр газовой промышленности СССР В.С. Черномырдин:

Хотели как лучше, а получилось как всегда…

— не изжита до сих пор. И августовский путч во многом отодвинув психтроцкистов-патрократов от власти, заложил основы для будущего столкновения их с другими психтроцкистами — либералами (хотя часть партократов довольно быстро окрасила себя в нужные цвета, как тот же Черномырдин).



Во время любых революций остаются обиженные, кто в дальнейшем может организовать контрреволюцию. У троцкистов-партократов был шанс вернуться в большую политику после выборов 1996 года, поскольку реально на них победил Зюганов.



Но в силу их творческой импотенции и неспособности предложить что-то новое людям, они образно говоря «обоср..сь» и отдали победу Ельцину.

Правее Нила — толпа жертв для алтаря, а ниже Аврора — как символ алтаря революции, на который нужно принести жертвы рядовых участников столкновений в Москве в те дни.

Между пальм, отделяющих 20 и 21 августа — крупными буквами выведено название сигарет «CAMEL», отсылающее опять-таки к Горби, к которому на следующий день ГКЧП решило отправить делегацию (видимо для легитимизации своих действий), а вопрос об этом активно обсуждался в эту самую ночь.

21 августа 1991 года

Справа от пальм, разделённых надписью «CAMEL», из экрана телевизора вылезает фигурка в облачении древнеегипетского фараона, символизирующая СМИ СССР, работавших, как это представлено в «Пикнике», на двух последних фараонов XVIII династии — Эхнатона-Горбачёва (Президента СССР) и Тутанхамона-Ельцина (Президента РСФСР), который и торчит из телевизора, под ним восемь фигурок (ГКЧПистов) с надписью — жрецы ОМОНа, которые в этот день стали зависыми от «общественного мнения», а точнее того, как их преподносят СМИ.

После появления 19 августа 1991 года в эфире программы «Время» репортажа Сергея Медведева и появления в трёхчасовой передаче «Время» 20 августа 1991 года материалов, подготовленных Татьяной Соповой, ГКЧПисты оказались в информационной ловушке.

Евгений Киселёв об этом рассказывал так:

…Я тогда работал в «Вестях». «Вести» были отключены от эфира. Сидим, смотрим первый канал (…) И появляется в кадре диктор, и вдруг начинает читать сообщения информационных агентств: президент Буш осуждает путчистов, премьер-министр Великобритании Джон Мейджор осуждает, мировая общественность возмущена — и под занавес: Ельцин объявил ГКЧП вне закона, прокурор России, тогда был Степанков, возбуждает уголовное дело. Мы в шоке.



И я представляю себе, как много людей, и в том числе участников событий, которые ловили в тот момент малейший намёк на то, в какую сторону качнулась ситуация, побежали в Белый дом к Ельцину расписываться в верности и лояльности.



На третий день, под вечер, встречаю Танечку Сопову, которая тогда работала в Главной редакции информации Центрального телевидения, ну, объятия, поцелуи. Я говорю: «Татьян, что произошло у вас?» — «А это я Мальчиш-плохиш, — говорит Таня. — Я была ответственным выпускающим». То есть она собирала папку, подбирала новости.



А был порядок: пойти все согласовать. «Захожу, — говорит, — раз, а там сидит весь синклит и какие-то люди, совсем незнакомые. Обсуждают, что передавать в 21 час в программе «Время».



А тут я, маленькая, суюсь со своими бумажками». Она действительно такая крохотная женщина. «Мне прямым текстом говорят, куда я должна пойти со своими трёхчасовыми новостями: «Сама верстай!» — ну, я пошла и сверстала»… (…) [Татьяна Сопова] Маленькая женщина, из-за которой, возможно, провалился путч в августе 91-го года.

Общее представление о том, что творилось на советском телевидении в те дни, можно получить из ролика:



Заметки на полях о культах Амона и Атона В монографии сэра Джеймса Генри Брестеда «История Египта», в её пятой книге, 18-я глава называлась «Религиозная революция Эхнатона», из которой можно узнать, что десятый фараон XVIII династии (опять «мистика» чисел: 18 глава о XVIII династии) Аменхотеп IV выступил против жрецов древнего культа Амона-Ра, оставил южную и северную столицы древнего Египта (Фивы и Мемфис) и построил на расстоянии примерно равном меж ними новую столицу бога Атона — Ахетатон (горизонт Атона).



После 17-летнего правления Эхнатона и трёхлетнего правления его преемника Сменхкара, женатого на старшей дочери фараона — Меритатон, на престол вступил муж третьей дочери Эхнатона — девятилетний мальчик Тутанхатон. Жречество Амона не смирилось с потерей власти своего культа, заставило Тутанхатона покинуть новую столицу и принять новое имя — Тутанхамон. Таким образом сообщение авторов «Исторического пикника», помещённое в самом начале о борьбе за трон между Эхнатоном и Тутанхамоном, мягко говоря, не соответствует действительности.



А вот «борьба двух великих партийных религий богов Атона и Амона», похоже, действительно имела место. Началась она не с правления Эхнатона, а много раньше и, если, как утверждают авторы «пикника», эта борьба продолжается до настоящего времени, то важно понять, каковы должны быть идеи, если их противостояние идёт вот уже 4000 лет?



Дело в том, что Эхнатон был первым, кто официально объявил миру идею единобожия. Он ввёл культ Атона, который изображался в виде Солнца, на концах лучей которого раскрытые ладони тянулись и к фараонам, и к рабам, и к растениям, что символизировало равенство всех перед единым Богом. И сделав это, Эхнатон начал учить людей нормам прямых взаимоотношений каждого из них и Бога.



Но более всего поражают гимны Эхнатона. Они и по ритмике, и по смыслу напоминают суры Корана, в котором прямо говорилось, что всем пророкам давалось Свыше одно и то же знание о том, как лучше устроить жизнь людей на Земле.



И первым получается, кто письменно зафиксировал это знание, был 17-ти летний юноша, вошедший в историю под именем Эхнатон. О том же, что это знание из одного источника, давало простое сопоставление текстов гимнов Эхнатона и Корана.



Они разнесены во времени 20-ю веками и, тем не менее, в них чувствуется не только содержательное сходство, но и единая ритмика текстов.

В общем-то всё закончилось 21-го августа «поддержанием» фальшивого комендантского часа: войска смирно стояли, никого не трогали, ожидая каких-то распоряжений «путчистов».



Кажется, что они сами себя больше напугали. Это и был их последний день. Как и следовало ожидать, — для этого не надо быть дельфийским оракулом, — толпа завелась и сама напала на войска, не знающие чем заняться.



Пролилась кровь «защитников демократии», на которых никто не нападал, после чего ГКЧП обречён был стать «путчем». События в Турции конца июля 2016 года развивались практически по аналогичному сценарию с той лишь разницей, что крови было больше.

Вечером делегация от ГКЧП прибыла на Форос в Крым для встречи с Горбачёвым, но тот отказался её принять и потребовал восстановить связь с внешним миром. Здесь он показан как перевёрнутый верблюд, уже окончательно потерявший какие бы то ни было бразды правления.



Именно 21 августа многие части, рядовые военные и сторонники ГКЧП стали переходить на сторону защитников Белого дома, присягая по сути Ельцину, что на картинке Пикника изображено как «чмоки» ног Колосса Родосского.

22 августа 1991 года

Для братии с телевидения, и для толпы в конце концов настал день пятый — 22-го августа 1991 года, когда «снесли башню» главе МВД СССР, в составе которого подельники Горби сформировали отряды милиции особого назначения — ОМОН.

Кто-то сделал главе ОМОНа, последнему Министру внутренних дел СССР Пуго — «чик».

Если верить официальной версии, то он сам застрелился, хотя всем по телевидению показали пистолет, который лежал на тумбочке, куда он его якобы сам положил после того, как выстрелил в себя.



Об этом читайте также статью «Августовский путч 1991 года: случайность или закономерность?».

Ну а потом начался большой шмон всяких комитетов партии: областных, городских, районных и прочих помельче.

Шмон — так в тюрьмах России называется обыск, который сопровождается перетряхиванием всего содержимого камер, вещей заключенных и их личным досмотром.



Обычно этот обыск начинался в восемь часов вечера, а поскольку среди р-р-революционеров было много евреев, то они называли это мероприятие «шмон», что на идиш (смесь немецкого и польского), означало число 8.

А Россию все западники охотно называют «тюрьмой народов». Правда, трудно понять, кто там был тюремщик; если русские, то они всегда жили хуже заключённых: обычной тюремной баланды и то на всех не хватало.

23 августа 1991 года

Самая последняя картинка заканчивалась текстом, странным, но очень соответствующим всем событиям августа 1991 года:

Чтобы забраться на самый верх иерархической пирамиды, нужно кое-кого захватить, ликвидировать, шантажировать, купить, спровоцировать, изгнать, предать, скомпрометировать, обмануть, изолировать, уверить, запугать, дискредитировать, отвлечь, вывести, удалить, похоронить, поразить, заставить, продать и т.п.



Или быть умным, пользоваться авторитетом и всегда говорить правду, но тогда попадаёшь в категорию «кое-кого». Если бы вы вдруг захотели забраться наверх и у вас под рукой были соответствующие камни (они нарисованы) для ступеней специальной служебной лестницы, то в какой последовательности вы клали бы эти камни друг на друга?



Может быть, вы знаете другие способы, как добраться до вершины власти, чтобы можно было далеко глядеть или плевать на всех свысока?

Ниже этого текста — фигурки, изображающие пять молодых и пять старых мужчин, стоящих спиной друг к другу. Между ними странное слово — «чурики», происходящее от слова чур, которое использовалось многими в детстве в играх.

Чурики — обозначало состояние временного выхода из общей игры «Мне чурики», «У меня чурики», что означало — я временно не в игре. Ещё из того же: «чур я», «чур мне» — как предложение себя на некую роль в игре, или предложение варианта игры или чего-то такого «чур считаемся по-морскому».

23 августа 1991 года возле зданий ЦК КПСС скопились толпы москвичей. Перед зданием ЦК устроен митинг, возникла угроза захвата и разгрома зданий ЦК.



По распоряжению мэра Москвы Попова здания ЦК КПСС и МГК КПСС на Старой площади были опечатаны.



В 3 часа дня органы КГБ и милиции завершили оцепление всех зданий ЦК КПСС, ЦК КП РСФСР, КПК, МГК, а также расположенных напротив зданий КГБ СССР (в общем все сказали «чур не я»).

В последующем члены ГКЧП, «вышедшие из игры» и арестованные, были амнистированы 6 мая 1994 года, а несогласный с этим решением генерал армии В.И. Варенников, арестованный как раз 23 августа 1991 года, был 11 августа 1994 года оправдан за отсутствием состава преступления.

Заключение

С августовского путча началось фактическое обрезание русской империи, которое осуществлялось не без помощи Запада, но прежде всего были задействованы финансовые и интеллектуальные ресурсы Соединенных Штатов.

Другими словами, богатая и процветающая Америка, предоставив землю Нью-Йорка под размещение двух башен Всемирного Торгового Центра, фактически подставила свою голову под секиру Истории.



Но как связаны события чёрного вторника 11 сентября 2001 года и августовские события 1991 года, мы рассмотрим в следующих частях.



ИАЦ

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