Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Этот козёл и эти, которые за ним? Вам чего не хватает? Яхта? Она есть у вас. Жрать? Все разносолы. Чего не хватает?
Болеешь и тупишь уже без края! Бедняга ты, Владимир, займись своим здоровьем!
Не хотел писать. Вам не хватает ****** и *********?
Не смотрел, но осуждаю.