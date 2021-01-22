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Навальный о дачах Путина. 1990 год.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1HQ8RtBez8M
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 16222 9772
    Maleos 34 мин. назад

      Кто бы сомневался?.. а у дебилов, случайно, ассоциаций не возникает?.. надо серого с трёхшестёрочным спросить, да их родственников по разуму…

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