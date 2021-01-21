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Сожжение флагов США в Денвере

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Объединение американской нации при Байдене началось с Денвера (также протесты идут в Сакраменто), где местные активисты BLM и Antifa собрались у Капитолия штата в ожидании прихода вооруженных сторонников Трампа, которые в теории могли выступить против инаугурации фальшивого президента. Но трамписты не пришли, поэтому оппоненты начали третировать двух религиозных проповедников, которые топили против абортов, после чего блокировали улицу и сожгли два флага США.







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https://twitter.com/jaredvaldez4/status/1266415307410690048
https://twitter.com/MrAndyNgo/status/1352015604014841861
https://twitter.com/MrAndyNgo/status/1352015400914059266

Как я ранее уже не раз писал, эту пасту, в тюбик обратно будет проблематично затолкать.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6491232.html
Метки: Видео, выборы, денвер, протесты, США, юмор
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