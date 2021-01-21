Сожжение флагов США в Денвере
Объединение американской нации при Байдене началось с Денвера (также протесты идут в Сакраменто), где местные активисты BLM и Antifa собрались у Капитолия штата в ожидании прихода вооруженных сторонников Трампа, которые в теории могли выступить против инаугурации фальшивого президента. Но трамписты не пришли, поэтому оппоненты начали третировать двух религиозных проповедников, которые топили против абортов, после чего блокировали улицу и сожгли два флага США.
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https://twitter.com/jcunivision/status/1351984459994816513
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https://twitter.com/jaredvaldez4/status/1266415307410690048
https://twitter.com/MrAndyNgo/status/1352015604014841861
https://twitter.com/MrAndyNgo/status/1352015400914059266
Как я ранее уже не раз писал, эту пасту, в тюбик обратно будет проблематично затолкать.
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