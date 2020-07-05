Трамп: США победили фашистов, свергли коммунистов, теперь очередь за марксистами и прочими левыми (ВИДЕО)
Обращаясь к нации по случаю дня независимости США, Дональд Трамп заявил, что американцы «свергли коммунистов», НО ЕЩЁ предстоит справиться с нашествием «радикальных левых».
«Американские герои победили нацистов, низложили фашистов, свергли коммунистов, спасли американские ценности», — заявил он.
Тем не менее президент США уверен, что на этом миссия «героев» не закончилась и впереди их ждут великие дела.
«Сейчас мы в процессе того, чтобы победить радикальных левых, марксистов, анархистов, подстрекателей, мародеров и людей, которые во многих случаях сами абсолютно не понимают, что они творят», — добавил Трамп.
Как сообщала «Русская Весна», после этой речи протестующие сожгли флаг США, выкрикивая лозунг «Америка никогда не была великой».
Американские СМИ приписывают сожжение флага организации с отзывающимся в сердце всякого рождённого в СССР — RevCom.
Впрочем, утверждения о том, что протестующие в США являются коммунистами, безосновательны и вызваны скорее всё более отчетливо витающим в воздухе призраком маккартизма — американцы по привычке представляют «красным» этаким жупелом и пугалом, прикрывая тем самым глубинные и неразрешимые социально-экономические проблемы в собственном обществе.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1593946405
Трамп ничего не сказал о гражданском протесте.
Например, “Захвати Уолл-стрит” начался в сентябре 2011 года
и продолжается до сих пор.
Он молотит всякую чепуху.
что почувствовала угрозу себе,что он против троцкистов и марксистов пошел-все использованное выбрасывают однажды.
Если честно, мне вообще пофигу, что там происходит в США.
Пустая болтовня и пропаганда перед выборами.
В нашей стране своих проблем выше крыши.
А может он на Китай намекает ,вот и новая напасть:
“На севере Китая выявили пациента с подозрением на бубонную чуму, в хошуне Урад-Чжунци в автономном районе Внутренняя Монголия объявлен третий уровень эпидемиологического предупреждения.
Пациент поступил в субботу в больницу города Баян-Нур, у него заподозрили бубонную чуму, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.
В воскресенье местные власти объявили третий уровень предупреждения по профилактике, который будет действовать до конца года.”