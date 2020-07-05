Трамп: США победили фашистов, свергли коммунистов, теперь очередь за марксистами и прочими левыми (ВИДЕО)

Обращаясь к нации по случаю дня независимости США, Дональд Трамп заявил, что американцы «свергли коммунистов», НО ЕЩЁ предстоит справиться с нашествием «радикальных левых».

«Американские герои победили нацистов, низложили фашистов, свергли коммунистов, спасли американские ценности», — заявил он.

Тем не менее президент США уверен, что на этом миссия «героев» не закончилась и впереди их ждут великие дела.

«Сейчас мы в процессе того, чтобы победить радикальных левых, марксистов, анархистов, подстрекателей, мародеров и людей, которые во многих случаях сами абсолютно не понимают, что они творят», — добавил Трамп.

Как сообщала «Русская Весна», после этой речи протестующие сожгли флаг США, выкрикивая лозунг «Америка никогда не была великой».

Американские СМИ приписывают сожжение флага организации с отзывающимся в сердце всякого рождённого в СССР — RevCom.

Впрочем, утверждения о том, что протестующие в США являются коммунистами, безосновательны и вызваны скорее всё более отчетливо витающим в воздухе призраком маккартизма — американцы по привычке представляют «красным» этаким жупелом и пугалом, прикрывая тем самым глубинные и неразрешимые социально-экономические проблемы в собственном обществе.

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