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Трамп: США победили фашистов, свергли коммунистов, теперь очередь за марксистами и прочими левыми (ВИДЕО)

13:53. 5 июля 2020 157 просмотров 4 коммент. Опубликовал:
Трамп: США победили фашистов, свергли коммунистов, теперь очередь за марксистами и прочими левыми (ВИДЕО) | Русская весна

Обращаясь к нации по случаю дня независимости США, Дональд Трамп заявил, что американцы «свергли коммунистов», НО ЕЩЁ предстоит справиться с нашествием «радикальных левых».

«Американские герои победили нацистов, низложили фашистов, свергли коммунистов, спасли американские ценности», — заявил он.

Тем не менее президент США уверен, что на этом миссия «героев» не закончилась и впереди их ждут великие дела.

«Сейчас мы в процессе того, чтобы победить радикальных левых, марксистов, анархистов, подстрекателей, мародеров и людей, которые во многих случаях сами абсолютно не понимают, что они творят», — добавил Трамп.

Как сообщала «Русская Весна», после этой речи протестующие сожгли флаг США, выкрикивая лозунг «Америка никогда не была великой».

Американские СМИ приписывают сожжение флага организации с отзывающимся в сердце всякого рождённого в СССР — RevCom.

Впрочем, утверждения о том, что протестующие в США являются коммунистами, безосновательны и вызваны скорее всё более отчетливо витающим в воздухе призраком маккартизма — американцы по привычке представляют «красным» этаким жупелом и пугалом, прикрывая тем самым глубинные и неразрешимые социально-экономические проблемы в собственном обществе.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1593946405

Метки: Новости

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 11379 10001
    Руса 5 июля 2020 в 15:07

    Трамп ничего не сказал о гражданском протесте.
    Например, “Захвати Уолл-стрит” начался в сентябре 2011 года
    и продолжается до сих пор.
    Он молотит всякую чепуху.

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    • 10144 8362
      маринаРуса 5 июля 2020 в 16:59

      что почувствовала угрозу себе,что он против троцкистов и марксистов пошел-все использованное выбрасывают однажды.

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      • 11379 10001
        Русамарина 5 июля 2020 в 17:29

        Если честно, мне вообще пофигу, что там происходит в США.
        Пустая болтовня и пропаганда перед выборами.
        В нашей стране своих проблем выше крыши.

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  • 10144 8362
    марина 5 июля 2020 в 17:58

    А может он на Китай намекает ,вот и новая напасть:
    “На севере Китая выявили пациента с подозрением на бубонную чуму, в хошуне Урад-Чжунци в автономном районе Внутренняя Монголия объявлен третий уровень эпидемиологического предупреждения.

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